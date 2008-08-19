Инструкция по заполнению карточки для голосования

КАК ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЛУЧШИЕ АВТОМОБИЛИ

1. Кликните левой кнопкой мыши на окошко с анкетой внизу и перейдите по ссылке к ее заполнению.

2. Расставьте автомобили по местам в категории «Ездовые качества». Допустим, по вашему мнению, лучше всех ведет себя на дороге Авто 1, на втором месте Авто 4, на третьем Авто 2, на четвертом Авто 3.

3. Также распределите места в остальных шести категориях: «Практичность», «Цена/качество», «Комфорт», «Прогрессивные технологии», «Престиж модели», «Дизайн». Информацию можно почерпнуть из статей ЗР (ссылки в каталоге).

4. Сложение мест, набранных каждым автомобилем, будет произведено автоматически и отобразится в графе «Сумма».

5. Победителем является автомобиль, набравший большее число высоких мест, то есть с НАИМЕНЬШЕЙ СУММОЙ! В данном случае — это Авто 1.

6. После подсчета суммы места будут автоматически распределены между номинантами.

7. По такому же принципу сравните автомобили в остальных классах.

8. Помните: для участия в розыгрыше поля таблицы по каждому классу должны быть заполнены полностью! Иначе она не допускается к розыгрышу призов!

9. Заполните карточку на второй странице pdf-файла 1 . Обязательно укажите свои фамилию, имя, телефон — при выигрыше автомобиля нам нужно будет связаться с вами. Анкеты с незаполненными карточками к голосованию не допускаются!

10. Нажмите на значок с принтером на левой верхней части консоли и распечатайте анкету и карточку.

11. Вложите их в конверт и отправьте нам по адресу: 107045, Москва, Селиверстов переулок, дом 10, стр. 1, редакция журнала «За рулем».

Спасибо за участие и удачи в розыгрыше! В подарок участникам голосования — пять Renault Logan.

Розыгрыш автомобилей состоится 24 декабря на сайте журнала «За рулем».

Перечень номинантов и карточка для голосования также опубликованы №№ 9,10 и 11 журнала «За рулем».

Примечание