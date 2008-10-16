Четыре автомобильных гиганта оспаривают Гран-при «За рулем»

Узнать об этом хотят не только продавцы и покупатели, но и сами производители автомобилей. Ведь получить Золотого Пегаса непросто, для этого нужно уговорить, соблазнить, подкупить — нет, не учредителей Гран-при! — а миллионы наших читателей, которые и оценивают новинки уходящего года.

Конечно, это дело не одного дня и даже не одного месяца. Приходится подсматривать, что готовят конкуренты, стараться первыми представить какую-нибудь новую электронную систему или суперэкономичный двигатель, или новый кузов с невиданными возможностями трансформации, или новое направление в дизайне... И кто знает, как отреагируют на все эти ухищрения суровый сибиряк или столичная бизнес-леди! Всем ведь не угодишь.

Но оказалось, угодить-таки можно! Главные претенденты уже наметились, хотя голосование пока в самом разгаре. Еще на Московском салоне некоторые представители автомобильных держав были замечены за подсматриванием через плечо: как там заполняют карточки наши читатели, за кого голосуют? Отдельных кабинок, как на выборах, мы, конечно, предоставить не могли, зато твердо решили предоставить право голоса всем желающим, независимо от пола, вероисповедания, национальности и наличия в данный момент на руках журнала «За рулем». Поэтому на ММАС-2008 все смогли заполнить и тут же вручить нам специально отпечатанные бюллетени — копии журнальных карточек. Точно такие же карточки мы разместили и на нашем сайте, где каждый желающий может заполнить их и затем прислать в редакцию.

«Мы ждем, а хозяев все нет и нет!»

Считая, что всякий труд должен быть поощрен, в том числе и заполнение карточки (а это требует не только физических, но и умственных усилий!), мы решили разыграть среди заполнивших и приславших нам анкеты пять новеньких автомобилей. Выбор пал на «Рено-Логан» — участника февральской «Гонки звезд „За рулем“ на Московском ипподроме. Начиная с 2009 года к этой гонке и будет приурочено вручение Гран-при.

Раскрыть «тайну информационных вкладов» нас просят уже сегодня: дескать, к главному событию года нужно и подготовиться соответственно, подвезти побольше машин дилерам — а ну как не хватит! Но интрига должна сохраняться до последнего, ведь голосование еще не закончилось. Еще далеко не все наши читатели определились с выбором самой, по их мнению, достойной новинки уходящего года. В помощь им мы публикуем иллюстрированный каталог всех претендентови карточку для голосованияс инструкцией по заполнению. И открываем возможность уехать с церемонии награждения на новом автомобиле независимо от результатов голосования.

СПИСОК ПРОГОЛОСОВАВШИХ НА ММАС-2008 ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ„-2009 С ИЛЛЮСТРИРОВАННЫМ КАТАЛОГОМ АВТОМОБИЛЕЙ-УЧАСТНИКОВ ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ КАРТОЧКИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАПОЛНИТЬ КАРТОЧКУ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ