Год и 20000 км на российском Peugeot 308 (ВИДЕО)

Редакция За рулем.РФ тожественно отметила годовщину начала российской сборки хэтчбеков с эмблемой льва на капоте. Так получилось, что первый калужский Peugeot 308 из ворот завода попал прямо нам в руки. И вот год эксплуатации позади. Своими впечатлениями делится Сергей Баландюк. Он больше других ездил на этом шустром и выносливом зверьке.

Первый автомобиль совместного производства Пежо-Ситроен-Мицубиси под Калугой — черный Peugeot 308 с МКП в комплектации Comfort Pack — провел с нами ровно год. За плечами остались 20 000 км пробегов на российский юг и на историческую родину — французский город Сошо, версты загородных трасс и московских пробок.

DSC_8056 Год в компании с Peugeot 308 пролетел незаметно

Сразу скажу, к уже известным особенностям российская сборка нового ничего не прибавила, что скорее плюс, чем минус. Силовой агрегат с удачно подобранными передаточными числами коробки в сочетании с четким приводом переключения и эластичным двигателем дарит радость в городской толчее задорными ускорениями, подбадривая «притопить» злобным рыком. При умеренном педалировании аппетит в плотном потоке не выходит за рамки 9–9,5 л/100 км, а на трассе легко уложиться в 6,5–7 л/100 км. Плотная подвеска, хотя и не отличается техническим благородством, комфортна в большинстве ситуаций, но немного раздражает глухим бряцанием при проезде жестких неровностей. Климат-контроль работает деликатно и четко, не требуя лишнего обращения к себе. Салон теплый зимой быстро прогревается эффективной климатической установкой, нехватки тепла не наблюдалось вплоть до —25 градусов (зима была снежная, но не самая холодная).

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А вот управление входящим в русский пакет подогревом сидений, имеющим три степени прогрева, находится неудобно — между дверью и сиденьем, к тому же отсутствует световой индикатор. Есть претензии к лобовому стеклу. Оно большое, впускает много света, что особенно приятно при нашем недостатке солнца. А вот обдува ему хватает не всегда — обмерзает верхняя зона. Особенно на трассе: горячий поток в режиме «на стекло» ситуацию не исправляет, похоже, само расположение дефлекторов не оптимально.

IMG_9547_resize Блок предохранителей Peugeot 308

Не все однозначно и с передним омывателем: распыленная струя поливает на стекло щедрым каскадом. С одной стороны чистота обеспечена, с другой — видимость в этот момент близка к нулю, пускай и на секунду, а содержимое 4-литрового бачка приговаривается за час езды. Неплохо было бы увеличить его емкость или добавить импульсный режим. Кстати, для зимы рекомендую запастись предохранителями на 15А: если замерзнет бачок, моторчик быстро сожжет штатные 10-амперные.

IMAG0271+_resize Увеличить площадь очистки стекла можно, переставив дворники

Передние дворники оставляют большие мертвые зоны — до стойки остаются добрых 3,5–4 см, в которых может притаиться пешеход или выползающий из переулка нос малолитражки. В этом случае пожелание увеличить разлет стеклоочистителей более критично, так как сильно влияет на безопасность. Впрочем, эту проблему можно решить самостоятельно, открутив контргайку поводка левого дворника и переставить его на два-три зубца выше. Проверить правильность перестановки можно в максимальном режиме работы дворников — верхняя кромка полотна стеклоочистителя не должна касаться стойки. В этом случае неочищенная зона сократится вдвое. Чтобы закрыть «прозрачную» тему, отмечу слишком мягкое заднее стекло, которое стало затираться уже на первых километрах.

IMG_9519_resize В России металлическая защита моторному отсеку просто необходима

По кузову самые большие претензии к низкой рамке переднего номера — ее легко повредить или потерять при выезде, например, с подземной парковки. Зато за днище за ним можно не переживать — на страже целостности картера мощная защита, она же и сохраняет моторный отсек в относительной чистоте. Наряду с металлическим листом, есть еще пластиковаая защита в районе заднего моста. Вот ее как раз легко оторвать при проезде крупных луж. Рекомендую закрепить ее дополнительно хомутом.

IMG_9549+_resize Пластиковую защиту лучше закрепить дополнительно хомутом

За год эксплуатации автомобиль не требовал к себе излишнего внимания, разве что перегорела лампа ближнего света. Приятно признаться, что российская сборка никаким образом не повлияла на здоровье «французского льва».

Так что, дружелюбный с виду и на ходу, российский «Пыж» не заставит раскошелиться на ремонт, по крайней мере, по стоимости километра пробега он, как минимум, не дороже одноклассников. А о потере в цене пока говорить не приходится: с переходом на отечественную сборку 308-й стал доступнее. За годовалый хэтчбек из Франции просят больше, чем стоит новый российский!

YAKU3162_resize В одном из путешествий

Peugeot 308

Изготовитель — ПСМА, Калуга

Год выпуска — 2010

В эксплуатации «За рулем» — с апреля 2010

Публикации в ЗР: 2010, №9, 2011, №1

РАСХОДЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ PEUGEOT 308 (0–20 000 км), руб.

бензин А95 (средний расход — 8,5 л/100 км) 43350

Шины зимние Michelin X-Ice, 205/55 R16, 4 шт. 21468

ТО-1 6610

Лампа H7 140

Итого 71568

Стоимость 1 км пробега 3,58