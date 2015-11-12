i-MiEV: моду на электрокары завезли i в Россию (ВИДЕО)

Борьба за экологию, использование альтернативных источников энергии, новые технологии в автомобилестроении: на Западе это уже давно «носят», или, вернее, носятся с этим уже лет двадцать. В России... Нельзя сказать, что об этом совсем не думают, но больше как-то теоретически, а практически первый электромобиль просто привезла компания Mitsubishi. И собирается нас к нему приучать.

Электрическое будущее

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До последнего момента все это казалось не вполне реальным: электромобили будут продавать в России? Ни одной заправки, отношение к экологии у большинства, мягко говоря, равнодушное, да и вообще — для некоторых и самые-то обычные автомобили только-только стали доступны... А тут сразу новые технологии, да еще в сюр-оформлении! Но ведь еще совсем недавно и сотовые телефоны многим казались заоблачно недоступными, а потом так стремительно ворвались в нашу жизнь, что у кого-то даже развилась мобилозависимость. Об этом еще раз напомнил журналистам глава «Рольф Импорта» Андрей Панков на пресс-конференции в Московской школе управления в Сколкове, где проходила презентация и пробный тест-драйв первого серийного электромобиля Mitsubishi i-MiEV.

Да, заявленная при старте продаж цена в 1 млн. 799 тыс. руб. пока вызывает только ироничную улыбку, но ведь и первые контракты на сотовые телефоны были от $3000! Кроме того, специалисты утверждают, что эксплуатация таких машин обходится намного дешевле: если владельцы автомобилей с бензиновым двигателем тратят на 1 км пробега в среднем 5 руб., то покупатели электрокаров будут не более 60 копеек.

i-MiEV

Тест-драйв в Сколково Тест-драйв в Сколково

Электромобиль успешно прошел климатические испытания: в условиях низкой температуры в Норвегии и песках жарких Арабских Эмиратов. С точки зрения устройства, он предельно прост — вместо топливного бака у него комплект литий-ионных элементов, вместо двигателя и коробки передач — электромотор, задний редуктор с приводами колес, инвертор и бытовое зарядное устройство. Заявленный пробег на одной зарядке — 160 км, максимальная мощность — 49 кВт (67 л.с.). За обеспечение автомобиля электричеством уже всерьез взялась госкомпания МОЭСК, которая обещает, что уже к концу года в Москве появится 28 электрозарядных станций, а чтобы они не бездействовали (пока народ будет присматриваться и размышлять, покупать ли новинку), по городу будут курсировать девять электромобилей — три легковых, три грузовых и три пассажирских.

Через год уже можно будет делать первые выводы насчет электрического будущего нашего города. Пока же идут оживленные споры о том, где эти заправки окажутся нужнее: на многоуровневых и подземных парковках, в торгово-развлекательных комплексах, существующих АЗС — или же вообще владельцы частных домов предпочтут заряжать свои электромобили от бытовой розетки, что тоже реально, хотя и займет много времени. Здесь, кстати, уже заложена возможность экономии, ведь, как известно, ночь — время непиковой нагрузки, и есть часы, когда электроэнергия обходится в 4 раза дешевле, чем днем. Главное, как считают психологи, себя приучить и зафиксировать в ежедневном расписании: перед сном воткнуть вилку в розетку. И пусть всю ночь аккумулятор накапливает энергию.

О заправках

Подзарядка_2

Существует три типа электрозарядных устройств. От простой розетки электромобиль будет заряжаться 8–10 часов, потребляя такую же энергию, как постоянно работающие два электрических чайника. Зарядка второго уровня уже будет трудиться как 12 чайников, но время ожидания при этом сократится до 4–5 часов. И наконец, скоростная зарядка третьего типа эквивалентная работающим одновременно 28 чайникам — способна зарядить до 80% батареи электромобиля всего за 30 минут. Да, владельцам придется немного перенастроить свои мозги: к примеру, теперь, как на обычной АЗС, заправиться не получится, вероятно, придется бронировать время на заправке, ведь просто ждать своей очереди слишком долго. В будущем планируется создать специальный сайт, чтобы можно было видеть карту заправок, степень их загруженности и иметь возможность бронирования.

Скептикам сообщаем, что первая такая станция уже открылась 8 июня на Садовнической улице, а тем мнительным, кого не покидает страх остаться с пустой батарей в самый неподходящий момент, напомним, что программа помощи на дорогах Mitsubishi работает круглосуточно, и в крайнем случае специалисты придут на помощь растерявшим энергию автомобилям. За пределами кольцевой скоростные заправки появятся еще не скоро, хотя охватить Санкт-Петербург — уже в ближайших планах, о чем будет разговор на ближайшем питерском экономическом форуме. А светлое электробудущее уже не за горами: по планам компании к 2013 году электромобилей в России будет не менее 1000 шт.

i-Miev 9

Как-то поинтересовалась у коллеги из Англии, а как у них там в Туманном Альбионе обстоят дела с электротемой? Ответил, что пока не очень; да, смешные электрические машинки появляются, но в основном их приобретают зажиточные граждане в качестве второго, третьего автомобиля, и не столько для поездок, сколько для демонстрации своего достатка и «ответственного отношения» к проблемам экологии. Что ж, тема по нынешним временам действительно модная. Теперь и в России...

P.S. О самом главном сказать забыла! На i-MiEVe я прокатилась. Ощущения такие: трогается плавно, двигается бесшумно, в салоне комфортно. Пока, пожалуй, все, долго ездить не получилось. «Под микроскопом» электромобиль буду рассматривать, когда он наконец попадет к нам на тест-драйв.