На АВТОВАЗе стартовало производство Lada Granta

В Тольятти началось серийное производство Lada Granta. В торжественной церемонии на АВТОВАЗе приняли участие председатель совета директоров АВТОВАЗа Сергей Чемезов, губернатор Самарской области Владимир Артяков и президент АВТОВАЗа Игорь Комаров.

Сергей Чемезов зачитал телеграмму от премьер-министра Владимира Путина. «Большой опыт, профессионализм, ответственный подход к делу позволяют вам успешно осваивать передовые технологии, неуклонно повышать качество выпускаемой продукции, а значит, — уверенно смотреть в будущее. Правительство России и впредь будет поддерживать АВТОВАЗ, его востребованные разработки, и в целом, содействовать развитию отечественной автомобилестроительной отрасли», — говорится в поздравлении.

Президент АВТОВАЗа Игорь Комаров поблагодарил всех сотрудников завода и подчеркнул: «Granta создавалась в самый сложный для предприятия период. И я думаю, не будет преувеличением сказать, что мы, автовазовцы, вложили в подготовку производства автомобиля все свои силы и знания. Вложили свою душу. Друзья, я уверен, запуск в серию Lada Granta — начало жизни нового АВТОВАЗа».

Гости протестировали первую серийную машину. И сегодня же команда проекта Lada Granta (52 человека) была торжественно награждена почетными грамотами за личные заслуги в создании народного автомобиля.

Первая товарная Granta под номером 000 001 по традиции отправится в музей АВТОВАЗа. Также одну из первых серийных машин приобрел губернатор Самарской области Владимир Артяков.

Как рассказал журналистам Игорь Комаров, в 2012 году планируется выпустить около 150 тысяч Granta. Во второй половине 2012 года модель должна встать на конвейер «ИжАвто», заменив там выпускаемую сегодня «классику».

Сейчас в Тольятти производят Granta в двух комплектациях — «Стандарт» и «Норма». Как сообщил ЗаРулем.РФ вице-президент АВТОВАЗа по продажам и маркетингу Артем Федосов, б ольшая часть заказанных «грант» приходится на комплектацию «Норма» (84%). «Стандарт» заказали всего 16% покупателей. По словам Федосова, с начала производства Granta предлагается в четырех цветах. Сейчас прием заказов на Granta приостановлен и будет возобновлен только тогда когда машины получат покупатели, заключившие договоры с дилерами. Первые товарные машины отправятся дилерам АВТОВАЗа в декабре.

На вопрос, изменятся ли цены на Granta в следующем году, Федосов сказал, что этот вопрос будут рассматривать в конце 1-го квартала 2012 года. Во второй половине 2012 года начнется также производства Granta в версии с коробкой-автомат и в комплектации «Люкс».