Заряжаем аккумуляторную батарею: откуда кулоны?

Казалось бы, аккумуляторной батарее важно получить нужный заряд, а как и откуда — безразлично. На самом деле она очень привередлива.

Например, частые зарядки большим током заметно сокращают срок службы АКБ. Поэтому обычно максимальный ток заряда ограничивают величиной, численно равной 1/10 емкости, выраженной в ампер-часах. Казалось бы, самое быстрое — гнать эти 6 ампер в течение 10 часов, и вот уже батарея полностью заряжена. Но не все так просто: в конце такой зарядки начинается бурное газовыделение, и оно не только опасно само по себе (водород образует с воздухом взрывчатую смесь), но и приводит к понижению уровня электролита, изменению его плотности.

Все это совсем для батареи не полезно. Поэтому чаще применяют способ зарядки при постоянном напряжении. Тогда в начале процесса ток может достигать многих десятков ампер (так и происходит в автомобиле), но потом он быстро снижается и в конце концов падает до нуля при выравнивании напряжений зарядного устройства и батареи. Таким способом, однако, зарядить батарею на все 100% не удается, и процесс получается весьма длительным.

А еще хорошо бы совместить полезное с приятным и устроить батарее профилактику, устранив начавшуюся сульфатацию и расслоение электролита. Но для этого нужны уже особые режимы и знания, которыми средний автовладелец не обладает. По счастью, этими знаниями владеют специалисты шведской компании СТЕК SWEDEN AB, которые с 1997 года только и занимаются соответствующими исследованиями и разработкой зарядных устройств. И сегодня благодаря широкому внедрению электроники и микропроцессоров все заботы о правильном выборе режима зарядки можно возложить на электронные «мозги» с зашитой специальной программой, которая и составляет ноу-хау фирмы. Владельцу останется лишь подключить клеммы к полюсам (ошибется — не страшно!) и нажать всего одну кнопку.

Этим инициируется сложный процесс, начинающийся с устранения возможной сульфатации пульсирующим током. Потом начнется быстрая подзарядка фиксированным значением силы тока, которая перейдет в режим заряда постоянным напряжением. Отдельный этап устранит расслоение электролита. Интересно, что зарядные устройства СТЕК не могут перезарядить батарею в принципе: их можно оставлять подключенным к ней хоть на все время, и тогда АКБ всегда будет в полной боевой готовности. Есть и отдельный режим для зимы (когда нужно повышенное напряжение) и режим для питания бортовой электроники во время обслуживания автомобиля, когда батарею снимают. Так обеспечивается беспроблемное обновление прошивки контроллера, сохранение данных в магнитоле и обучаемых микропроцессорах (их все больше в современных авто).

А теперь посмотрим на ассортимент предлагаемых зарядных устройств СТЕК. Среди них выделяется профессиональная серия, состоящая из приборов MXS 10, MXS 25, MXT 4.0, MXT 14 и MXTS 70. Два первых рассчитаны на батареи емкостью от 40 до 200 и 500 А·ч соответственно. Цифра при этом обозначает максимальный зарядный ток. Зарядные устройства МХТ служат для зарядки батарей на 24 В емкостью 8–100 А·ч и 28–300 А·ч соответственно, и вновь цифра говорит о максимальном токе. Наконец, последнее в линейке изделие — настоящий универсал для автосервисов. Оно обеспечивает зарядом как двенадцати, так и двадцатичетырехвольтовые батареи емкостью до 1500 А·ч при токе до 70 А.

Существует и довольно экзотичное зарядное устройство D250S Dual. Его особенность — работа не от сети переменного тока, а от постоянного напряжения, которое могут выдавать различные источники. Например, генератор автомобиля, ветряки, солнечные панели и т.п. Его «дуализм» проявляется в автоматическом выборе наиболее подходящего в данный момент «генератора». Для автолюбителей, которые тоже хотели бы сохранить здоровье аккумулятора на долгие годы, предлагается другая линейка зарядных устройств, которая принципиально отличается от профессиональной, пожалуй, лишь диапазоном емкостей батарей и максимальным током зарядки.

Два из них ХС 0.8 и XS 0.8 адресованы мотоциклистам и предназначены для батарей напряжением 6 и 12 В соответственно. Емкость мотоциклетных АКБ обычно невелика и зарядного тока в 0,8 А им вполне хватает. MXS 3.6 и MXS 5.0 — настоящие универсалы. Их зарядный ток может составлять не только 3,6 или 5 А, но и 0,8 А. Разработчики подумали о тех автолюбителях, кто имеет и двухколесного друга. Самое мощное в линейке MXS 7.0 больше подойдет для обладателей тяжелых пикапов, катеров или дач на колесах. Все зарядные устройства обеспечивают не менее четырех режимов в процессе заряда, а последние два из названных — все восемь!

Те, кто интересовался зарядными устройствами СТЕК раньше, может быть, удивятся новым названиям. А куда же подевались зарядные устройства серии MULTI (MULTI XS 3600, MULTI XS 4003, MULTI XS 7000)? Дело в том, что сейчас как раз происходит переход от них к зарядным устройствам нового поколения, описанным в статье. Все устройства новой линейки, в которой, заметим, появились совершенно новые модели, например, CTEK MXS 10, оснащены более мощным микропроцессором, обеспечивающим еще более надежный заряд батареи, а некоторым из них добавлена более информативная индикация всего процесса зарядки. Так же незначительных изменений претерпел дизайн зарядных устройств и кардинально поменялся внешний вид упаковки. С точки же зрения обеспечения заряда батареи и надежности работы устройства MULTI ничем не хуже моделей, приходящим им на смену.

Украсит ваш бизнес

Устройство MXTS 7.0 не только чрезвычайно удобно для использования в автомастерской, но и одним своим видом вызовет у клиента уважение к ее уровню! В нем, как и во всех зарядных устройствах СТЕК, скрыт микропроцессор, реализующий уже знакомый вам восьмиэтапный режим зарядки, но управление уже не ограничено одной кнопкой. Ведь профессионалу приходится не только иметь дело с самыми разными батареями (в том числе и на 24 В), но и выбирать между, скажем, идеально правильным и ускоренным режимом зарядки, когда у клиента просто нет времени. Поэтому здесь возможно выбрать ток, увеличенный до 70 А (13,6 В) или 35 А (27,2 В). При таких токах возможна и одновременная зарядка нескольких параллельно подключенных аккумуляторов. А чтобы даже в самом форсированном режиме не нанести вреда батарее, ее текущее состояние показывают четыре цифровых дисплея с отображением напряжения, силы тока, времени и закачанных ампер-часов. Корпус, разумеется, уже не пластиковый, а более прочный, алюминиевый: мастерская есть мастерская.

Наконец, отдельный датчик позволяет скорректировать режим в зависимости от окружающей температуры. Детализированы и типы батарей: можно выбрать режим, учитывающий нюансы электрохимии как обычных свинцово-сурьмянистых аккумуляторов, так и современных со свинцово-кальциевыми сплавами, как с налитым электролитом, так и со связанным, причем опять-таки выполненных по разным технологиям AGM и GEL. Разумеется, все эти особенности известны подготовленному персоналу, поэтому прибор для них и предназначен. Рядовому автолюбителю незачем ломать голову над этими тонкостями. Но, кто бы ни пришел выбирать СВОЕ изделие, сомневаться не приходится: это будет одно из зарядных устройств СТЕК!