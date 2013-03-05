Volvo V40 Cross Country: дорогой, динамичный, компактный

Шведская компания порадовала россиян новинкой в классе С. Автомобиль предлагается в двух вариантах: переднеприводном и с приводом на все колеса.

Volvo V40
Volvo V40

Volvo > V40

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Как всегда, журналистам предлагают автомобили в богатых комплектациях. Черный Volvo V40 Cross Country c выразительными алюминиевыми накладками на порогах и свесах спереди и сзади не стал исключением. Правда, до топовой версии с 249-сильным мотором доставшийся мне двухлитровый агрегат 213 л.с. немного недотягивал. Зато в остальном не уступал. В чем-то это и к лучшему — не так прожорлив, налоги меньше, а мощности, да еще в условиях преимущественно городской езды, за глаза хватает. Ведь как ни крути, машинка не самая большая, тот же Ford Focus.

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Замечу, что сравнение с «Фокусом» вполне уместно, поскольку разрабатывалась модель еще в то время, когда Volvo входила в дружную семью детройтского автогиганта, и поэтому наряду с безупречным скандинавским дизайном в Volvo V40 Cross Country нет-нет да и промелькнет здоровый американский высокотехнологичный прагматизм. Однако в чем всегда оставалась себе верна компания из Гётеборга, так это в стремлении сделать автомобиль максимально безопасным. Неудивительно, что Volvo V40, дебютировавший в прошлом году в Женеве, еще без а-ля вседорожник обвесов и без Cross Country в названии стал первым в мире автомобилем с пешеходной подушкой безопасности. Когда я беседовал со Стефаном Инерфельдом, руководителем проекта V40, меня весьма огорчила весть о том, что такая гуманная машина не будет продаваться у нас.

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Как мне пояснили в компании, V40 до России не докатилась из-за ожидаемого невысокого спроса на компактные универсалы, а вот более брутальная ее версия, с повышенным дорожным просветом и полным приводом, наконец, пожаловала. И меня очень радует, что подушку безопасности для пешехода не выкинули из пакета опций. Она доступна в России и обойдется в 39 тысяч рублей. Насколько человеколюбие еще в нас не погасло, покажет статистика продаж, которые только начинаются.


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Но пора бы и за руль. При всей компактности автомобиля водителю, и даже весьма рослому, места в Volvo V40 Cross Country хватит (правда, нужно заметить, что подушки кресла коротковаты), а вот сидящим сзади придется тесниться. Это касается пространства для ног и особенно для головы. На троих пассажиров в зимней одежде на заднем сиденье было грустно смотреть. Ребята оптимистично шутили, мол, в тесноте, да не в обиде, к тому же прижавшись друг к другу — теплее. Не знали они, что и задние сиденья имеют трехдиапазонный подогрев.

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Вот что значит автомобиль из Скандинавии! Вопросам отопления уделяется повышенное внимание. В автомобиле есть и предпусковой подогрев, паутина невидимых нитей электроподогрева затянула все лобовое стекло, не остались без внимания боковые зеркала и стекло задней двери. Запустить прогрев мотора и салона можно дистанционно с айфона, соответствующая бесплатная программа в App-приложениях имеется, стоит только набрать слово Volvo. Через смартфон можно также контролировать местонахождение автомобиля, состояние ряда его параметров. Но всецело модным гаджетам «умная» машина не покорилась, например, при недостаточном уровне бензина в баке V40 Cross Country не даст его весь сжечь только ради тепла.

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В теплой машине можно и даже нужно ездить без верхней одежды. Пальто или куртка ограничивают подвижность водителя, но также увеличивают риск травм при аварии на скорости. Воюющие за безопасность автомобиля шведы это доказали. Оказывается, что тех нескольких сантиметров, которые отделяют тело от ремня безопасности, достаточно при столкновении, чтобы получить серьезные травмы. Об этом я вспомнил, когда увидел перевалившую за «сотню» стрелку спидометра. Признаюсь, не ожидал я от Volvo V40 Cross Country такого резвого, на одном дыхании разгона, учитывая слякоть и снег под колесами. Вот когда нужен полный привод!

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Как я уже говорил, не все поставляемые в Россию Volvo V40 Cross Country им оснащаются. Автомобили с четырехцилиндровыми моторами 180 л.с. его не имеют. А вот пятицилиндровые агрегаты 213 и 249 сил — пожалуйста. Привод постоянный и неотключаемый. Заставить работать только одну ось не представляется возможным. Нет и никаких понижающих передач и раздаток. До «сотни» моя «черная стрела» выстреливала за 7,2 секунды, проигрывая старшей «сестре» каких-то 0,5 с. «Сотня» покоряется 180-сильной версии на отметке 8,7 с, что тоже впечатляет. И никаких тут разговоров об автомобилях Volvo и их водителях!

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С первых пройденных километров ощущаешь заботу о водителе. Особенно она проявляется в плотном городском потоке. Боковые индикаторы «слепых» зон в передних стойках предотвратят неаккуратное перестроение. Кстати, эти электронные устройства, которыми сегодня бравируют автомобили престижных марок, впервые появились на Volvo 7 лет назад на модели С30. Адаптивный круиз-контроль держит дистанцию, вплоть до остановки, до впереди идущей машины. А подрагивание руля напомнит о непроизвольном пересечении линий разметки. При маневрах задним ходом Volvo V40 Cross Country включает заднюю камеру, ее можно направить прямо, а можно под бампер, чтобы запарковаться плотнее. Более того, выезжая задним ходом, водителю не нужно опасаться транспорта, идущего наперерез. В случае опасности автомобиль не только предупредит водителя, но и остановит машину. На мой взгляд, забота о водителе была еще более нежной, если бы большой дисплей в центре передней панели имел тактильный экран. А так приходится крутить бесконечно ручку в поисках нужной буквы... Наличие тактильного экрана упростило бы и поиск необходимых функций, скрывающихся под пиктограммами кнопок, разбросанных на консоли и практически нечитаемых с места водителя.

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Зато Volvo V40 Cross Country умеет и сам парковаться, «отыскав» достаточное для этого пространство в ряду припаркованных у тротуара машин. Определенно, эта модель Volvo ближе других серийных автомобилей подошла к тому порогу, за которым вмешательство человека в управление техникой не требуется. Эта машина способна распознавать дорожные знаки. Во время теста не раз ловил себя на мысли о том, что автомобиль соблюдал бы правила уличного движения неукоснительнее, чем я сам. Кое-где он перестраховывался, выводя на спидометр ограничение скорости 20 км/ч. И при всем при том Volvo V40 Cross Country автомобиль драйверский, едет быстро, послушно, уверенно. Жесткая подвеска не добавляет комфорта пассажирам, но делает комфортным управление, в том числе при скоростном маневрировании. В гармонии с разгонной динамикой и динамика торможения. Тормоза имеют хорошую обратную связь. То же самое скажу и про рулевое управление.

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Но вот что не понравилось, так это шумная шипованная резина (не исключаю, что в проникающих в салон звуках отчасти может быть повинна недостаточная шумоизоляция) и весьма ограниченный обзор назад через салонное зеркало. Все пространство перекрывают три больших подголовника, стоящих на страже безопасности пассивной. Ограничение обзорности компенсирует электроника. Компенсирует успешно, только мы еще не привыкли ей настолько безоговорочно верить. Не вижу оснований и считать Volvo V40 Cross Country кроссовером. Не убеждает меня в этом выбитая в накладке под задним бампером надпись Cross Country. Ну какой это кроссовер с клиренсом в 14 см, пусть и снабженный ассистентом при спуске с горы? Да, хороший сбалансированный дорожный автомобиль с драйверским акцентом. Дорогой, компактный, безопасный.

volvo

volvo

Volvo V40 Cross Country: дорогой, динамичный, компактный

Volvo V40 Cross Country: дорогой, динамичный, компактный
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Теги: video
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