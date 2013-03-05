Volvo V40 Cross Country: дорогой, динамичный, компактный

Шведская компания порадовала россиян новинкой в классе С. Автомобиль предлагается в двух вариантах: переднеприводном и с приводом на все колеса.

Как всегда, журналистам предлагают автомобили в богатых комплектациях. Черный Volvo V40 Cross Country c выразительными алюминиевыми накладками на порогах и свесах спереди и сзади не стал исключением. Правда, до топовой версии с 249-сильным мотором доставшийся мне двухлитровый агрегат 213 л.с. немного недотягивал. Зато в остальном не уступал. В чем-то это и к лучшему — не так прожорлив, налоги меньше, а мощности, да еще в условиях преимущественно городской езды, за глаза хватает. Ведь как ни крути, машинка не самая большая, тот же Ford Focus.

Замечу, что сравнение с «Фокусом» вполне уместно, поскольку разрабатывалась модель еще в то время, когда Volvo входила в дружную семью детройтского автогиганта, и поэтому наряду с безупречным скандинавским дизайном в Volvo V40 Cross Country нет-нет да и промелькнет здоровый американский высокотехнологичный прагматизм. Однако в чем всегда оставалась себе верна компания из Гётеборга, так это в стремлении сделать автомобиль максимально безопасным. Неудивительно, что Volvo V40, дебютировавший в прошлом году в Женеве, еще без а-ля вседорожник обвесов и без Cross Country в названии стал первым в мире автомобилем с пешеходной подушкой безопасности. Когда я беседовал со Стефаном Инерфельдом, руководителем проекта V40, меня весьма огорчила весть о том, что такая гуманная машина не будет продаваться у нас.

Как мне пояснили в компании, V40 до России не докатилась из-за ожидаемого невысокого спроса на компактные универсалы, а вот более брутальная ее версия, с повышенным дорожным просветом и полным приводом, наконец, пожаловала. И меня очень радует, что подушку безопасности для пешехода не выкинули из пакета опций. Она доступна в России и обойдется в 39 тысяч рублей. Насколько человеколюбие еще в нас не погасло, покажет статистика продаж, которые только начинаются.