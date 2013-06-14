Nissan Teana и Toyota Camry: 600 000 рублей на бизнес

Автомобили бизнес-класса, как правило, не только солидны и прес­тижны, но и дороги. Правда, есть среди них и исключения — Toyota Camry и Nissan Teana, которые хоть и не обладают высоким статусом своих более именитых конкурентов, зато отличаются надежностью и стоят почти вдвое дешевле…

Возможные затраты на кузовной ремонт

Кузов Teana изрядно страдает в условиях российской эксплуатации. На машине могут зацвести капот и крышка багажника уже после пары наших зим. Перекрас­ка — от 7000 руб. Причем, как и на большинстве японских автомобилей, также страдают и хромированные декоративные детали корпуса. Лакокрасочное покрытие не очень прочное, а сколы довольно быстро начинают корродировать.

Nissan Teana

Кузов Toyota Camry упорно сопротивляется ржавчине. Зато хромированные детали — особенно накладка над номерным знаком — уже через два-три года сдаются коррозии. В российских условиях эксплуатации заедают форсунки омывателей фар. Чистка — от 1800 руб. А если жидкость расходуется слишком быстро, проверьте целостность бачка омывателя (4500 руб.). Дело в том, что он расположен под передним бампером и даже при несильном ударе лопается.

Toyota Camry

Возможные затраты на ремонт двигателя

V-образная «шестерка» с индексом VQ23DE на Nissan Teana может похвастать образцовой надежностью. Этот мотор с цепным приводом ГРМ хорошо известен еще по другим моделям концерна и проявил себя с самой лучшей стороны. Ресурс его составляет в среднем 300−350 тыс. км. Хотя известны случаи, когда некоторые владельцы проезжали на нем до капитального ремонта на «сотню» больше. Цепь ГРМ обновляется (15 000 руб.) в среднем через 200 тыс. км. Из периодически повторяющихся неисправностей можно назвать выходящий из строя радиатор. Как правило, узел меняют в сборе из-за течи его пластикового бачка. Замена с работой — от 12 500 руб. Если мотор стал работать неровно, наверняка засорился блок дроссельной заслонки. Обычно чистка за 1500 руб. исправляет положение. Заодно можно заказать промывку всей системы впрыска (порядка 2500 руб.). Лишним это точно не будет. Из-за низкого качества нашего топлива периодически выходят из строя датчики кислорода и массового расхода воздуха.

Nissan Teana

Nissan Teana

Двигатель 2,4 л отличается высоким качеством сборки и долговечностью. В приводе газораспределительного механизма у него применяется прочная металлическая цепь. По заверениям производителя срок ее службы составляет 250 тыс. км. Зато на ее замену в комплекте с успокоителем и натяжителем потребуется как минимум 8500 руб. Пожалуй, у этого мотора можно назвать только одно слабое место — насос системы охлаждения (3200 руб.), который на первых машинах даже менялся по гарантии. Проблема решилась после 2009 года, когда на конвейере автомобиль стали комплектовать узлом нового образца. Однако нет уверенности в том, что подержанная Camry первых трех лет выпуска с подобным дефектом не попадется второму владельцу.

Toyota Camry

Toyota Camry

Возможные затраты на ремонт ходовой

Подвеска Nissan Teana полностью независимая: спереди — стойки MакФерсон, а сзади — многорычажная схема, собранная на подрамнике. Причем если предшественница «Теаны» — Maxima по управляемости выгодно отличалась от своего прямого конкурента Toyota Camry, то эта модель стала более валкой в поворотах и не так хорошо, как прежде, слушается руля. Зато надежность подвески японского седана достойна всяческих похвал. Даже такие расходные детали, как стойки стабилизаторов (по 1500 руб.), способны выдержать 60−80 тыс. км пробега. Одновременно с ними могут потребовать замены опорные подшипники (по 1200 руб.) стоек — при повороте руля из-под капота будут слышны характерные звуки. Средний срок службы амортизаторов (по 5300 руб. передние и задние) составляет 100−120 тыс. км. Продолжительность жизни шаровых опор (по 2800 руб.) напрямую зависит от манеры езды, и в среднем они идут под замену через 120−180 тыс. км. В задней подвеске сайлент-блоки рычагов изнашиваются ближе к 200 тыс. км пробега. В рулевом управлении после 100 тыс. км лопается шланг высокого давления гид­роусилителя. Ремонт — 7800 руб.

Nissan Teana

Nissan Teana

Nissan Teana

Подвеска Camry всегда отличалась высокой плавностью хода и относительно неплохой энергоемкостью, но из-за нее машина проигрывала в управляемости многим одноклассникам. Хотя в этом поколении Camry ведет себя на дороге более уверенно, чем ее предшественницы. Кроме того, ходовая у нее оказалась очень крепкой. Стойки стабилизатора (по 1100 руб.) гарантированно выдерживают 50−70 тыс. км, а нередко и больше. Зато втулки (по 480 руб.) обоих стабилизаторов меняются, как правило, раньше стоек. Амортизаторы (в среднем по 4500 руб. за передний и задний) приходится обновлять ближе к 100 тыс. км. Шаровые опоры (по 2500 руб.) служат в полтора раза дольше. Рулевая рейка тоже долгожитель. Ее ресурс составляет в среднем 180−200 тыс. км.

Toyota Camry

Toyota Camry

Toyota Camry

Возможные затраты на ремонт электрики

Teana более щедро оснащена повышающим комфорт оборудованием, чем Camry. Поэтому и проблем с элект­рикой автомобиля возникает несколько больше. Впрочем, затраты на ее ремонт вовсе нельзя назвать значительными.

Nissan Teana

Электрооборудование Toyota Camry традиционно надежно. Правда, периодически случаются сбои и глюки в сети. Однако массового характера они не носят. Перегорают лампочки головной оптики и подсветки салона. Но замена их копеечная.

Toyota Camry

Возможные затраты на ремонт трансмиссии

Ниссановский «автомат» хоть и архаичен по конструкции, зато отличается завидным долголетием. При регулярном «переливании трансмиссионной крови» с заменой фильтра (от 7000 руб.) каждые 60 тыс. км он способен пережить двигатель. Правда, у АКП есть одна особенность: при переключении с первой передачи на вторую иногда происходит слабый толчок. Как правило, дерганность АКП устраняется после элементарного стирания ошибок (2000 руб.) в блоке управления коробкой.

Nissan Teana

Nissan Teana

«Автомат» достался Camry по наследству от предыдущих поколений модели. Механики утверждают, что он запросто проходит 200 тыс. км и больше, но только при условии своевременной замены масла (от 8500 руб.) — сервисмены рекомендуют его обновление заодно с фильт­ром каждые 60 тыс. км.

Toyota Camry

Nissan Teana и Toyota Camry

Эти автомобили напоминают сводных братьев. Они ничуть не похожи друг на друга, но всегда вместе. Когда речь заходит об одном из них, тут же вспоминают о другом. И наоборот. Так исторически сложилось, что в бизнес-классе широкое распространение у нас получили в основном эти два представителя японского автопрома, отличающиеся близкими потребительскими качествами и одинаково привлекательной стоимостью. Но, самое главное, по сочетанию цены и качества им нет равных среди соперников.

Nissan Teana Nissan Teana (2006–2008 г.в.)

Toyota Camry шестого поколения, как и ее предшественницы, предназначалась в основном для Америки и в Европе не продавалась — модель покинула тамошний рынок еще в 2002 году в связи с... отсутствием спроса. Зато в России этот автомобиль бил рекорды по продажам в бизнес-сегменте. А в 2008-м была организована сборка модели под Санкт-Петербургом.

Toyota Camry Toyota Camry (2006–2008 г.в.)

На российском вторичном рынке Nissan Teana несколько отс­тает по популярности от своей главной соперницы — Camry. Вероятно, в этом отчасти виновата задержка с выводом модели на наш рынок. Если Teana у нас засветилась только в 2006-м, то на своей исторической родине, а также во множестве других стран мира продажи бизнес-седана стартовали тремя годами раньше.

У нас преобладают дилерс­кие версии Toyota Camry. Хотя можно отыскать и вариант, привезенный из США. Несмотря на высокие ставки таможенных пошлин и немалые расходы на транспортировку, везти к нам этот седан довольно выгодно, ведь в Америке он отличался низкой стоимостью. Цены на Camry там начинались менее чем с 20 000 долларов! А 3,5-литровая версия стоила лишь немногим дороже. Тем не менее машины, проданные ранее официальными дилерами, предпочтительнее. Они адаптированы к нашим условиям эксплуатации, а их родословную всегда можно пробить по VIN.

В Россию Teana поставлялась из Японии, хотя ее выпускали также в Китае, на Тайване и в Тайланде. Автомобиль оснащался тремя бензиновыми двигателями: 4-цилиндровым объемом 2 л (136 л.с.) и двумя V6: 2,3 л (173 л.с.) и 3,5 л (245 л.с.).

Nissan Teana и Toyota Camry

Благодаря российской сборке розничные цены на Toyota Camry удалось снизить на 70 000–100 000 руб.

Механические коробки для Teana не предусматривались. Моторы 2 и 2,3 л оснащались 4-ступенчатым «автоматом», а 3,5-литровый — вариатором. Самой массовой версией считает­ся 2,3 л с АКП. За 600 000 руб. предлагаются машины 2006−2008 годов выпуска.

Для Toyota Camry также предназначались бензиновые силовые агрегаты: 4-цилиндровый мотор объемом 2,4 л (167 л.с.) и 3,5-литровый V6 (277 л.с.). Для базового двигателя предусмотрены стандартная механическая 5-ступенчатая коробка передач и 5-диапазонный «автомат». А V6 оснащается только 6-диапазонной АКП. Наиболее востребована связка 2,4-литрового мотора и автоматической 5-ступенчатой коробки передач. За обозначенную сумму можно купить Camry 2.4i 2006−2008 годов выпуска.

Комплектации Nissan Teana

Российские версии Teana в начальном исполнении Elegance (мотор 2 л/136 л.с. и 4-ступенчатый «автомат») шли с двумя подушками безопасности, двухзонным климат-контролем и полным электропакетом. Версия Luxury дополнялась боковыми подушками безопасности, электроприводом водительского сиденья, шестью динамиками вместо четырех и 16-дюймовыми легкосплавными колесами. Версия Premium подразумевала кожаную отделку салона, электропривод регулировок водительского кресла, активные подголовники, систему стабилизации, камеру заднего вида, биксеноновые фары и CD-чейнджер на шесть дисков.

Nissan Teana Дорогие версии Teana щедро отделывались натуральной кожей и «деревянными» вставками.

Nissan Teana В качестве опции для топ-версии Premium было доступно переднее пассажирское сиденье Ottoman с поддержкой для ног и функцией массажа

Комплектации Toyota Camry

Базовая Camry в варианте Comfort подразумевала двигатель 2,4 л (167 л.с.) и 5-ступенчатую МКП, шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, аудиосистему с CD-чейнджером на шесть дисков и ионизатор воздуха Plasmacluster. А версия Comfort Plus идет уже с «автоматом». Исполнение Elegance добавляло парковочный радар и кожаные сиденья (передние — с электроприводом). Комплектация Prestige предусматривала круиз-контроль, систему курсовой устойчивости и ксеноновые фары. А топовая Luxury, кроме всего прочего, оснащалась мотором V6 3.5 (277 л.с.) и 6-ступенчатым «автоматом».

Toyota Camry Центральная консоль с го­лу­бым пластиком придает салону несколько легкомысленный вид

Toyota Camry Механичес­кая коробка — стандартная трансмиссия для 2,4-литровой модификации

Отзывы владельцев

Nissan Teana 2006 г. в. (2,3 л с АКП, пробег 112 600 км)

Брал машину с пробегом 55 тыс. км. За все время владения, кроме стоек стабилизаторов и колодок, ничего не менял. Движок и коробка хлопот никогда не доставляли. Заводится в любой мороз без проб­лем. Динамика вполне устраивает, коробка переключается быстро и плавно. Сейчас присматриваюсь к новой «Теане».

Иван Раздольев

Nissan Teana

Nissan Teana 2006 г. в. (2,3 л с АКП, пробег 117 300 км)

Продал недавно Teana и перекрестился. За год поменял всю подвеску. На каждом ТО правили защиту картера — очень низкий клиренс. Пока едешь на сервис делать одно, сломается что-то другое. Управляемость ужасная. Чтобы поменять лампочки, приходится полмашины разбирать.

Сергей Хомяков

Toyota Camry

Toyota Camry • 2007 г. в. (2,4 л с АКП, пробег 101 500 км)

Camry питерской сборки. Расход по трассе — 6–7 л, по городу колеблется от 10 до 15. За три года поломок не было, только замена масла, фильтров и колодок! Автомобиль очень надежный, красивый, комфортабельный, а самое главное, недорогой в обслуживании...

Светлана Алехина

Toyota Camry • 2010 г. в. (2,4 л с АКП, пробег 44 800 км)

Минусов больше, чем плюсов. Подвеска слишком мягкая, крены в поворотах огромные. Сиденья — отстой, за три года так и не нашел удобного положения. Климат — помойка. Парктроники — бесполезны: сначала ткнусь задним бампером и только потом длинные гудки. Музыка — позор. В багажник влезает только три колеса.

Антон Самохвалов

Вердикт

Сергей Федоров, редактор:

Сергей Федоров

− Открою читателям небольшой секрет — непросто добывать информацию о содержании «японцев», которые традиционно славятся своей надежностью. И лидером в этой номинации по праву считается Toyota. Причем Camry здесь отнюдь не исключение. К тому же на фоне аморфного дизайна всего модельного ряда Toyota она выглядит вполне привлекательно. Зато Teana богаче укомплектована, хоть и чуть менее надежна. Но самый большой ее минус — низкий клиренс в 135 мм, из-за которого случаются проблемы при эксплуатации.