С небес на землю: как наказать богатых нарушителей

Десять тысяч столичных водителей являются нарушителями-рецидивистами: получая в год сто и более «писем счастья», они исповедуют принцип «езжу как хочу и за это плачу». Существуют ли способы эффективно покарать тех, для кого любой штраф — пустяк? «За рулем.РФ» составил подборку законодательных инициатив, призванных приземлить «небожителей».

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Десять тысяч московских водителей являются закоренелыми нарушителями, получающими в год сто и более «писем счастья». Об этом накануне рассказал замначальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Евгений Ефремов. По его словам, столичная автоинспекция знает лихачей поименно и отслеживает их при помощи интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Звучит угрожающе, но что в действительности может поделать ГИБДД с такими нарушителями? Конечно, за ряд проступков можно лишиться прав. Но для этого необходим «живой» инспектор. Так как Москва почти полностью перешла на систему автоматической фиксации нарушений, получается, от всего можно «откупиться». Причем на законных основаниях.

Сколько стоит круглогодично ездить по столице «с ветерком»? Как рассказал Ефремов, штраф колеблется от 500 до 2,5 тыс. руб. То есть в год каждый из этих 10 тысяч злостных нарушителей платит около 75 тыс. руб. «добровольного налога». Даже если удвоить эту сумму, включив в нее еще и квитанции с парконов, выходит не так много для обеспеченной прослойки москвичей. Получается, камеры больно бьют по обычным гражданам, а нуворишам попустительствуют: регулярно платить крупные штрафы «в кассу» даже дешевле, чем давать взятки инспектору за те же правонарушения.

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Сложившаяся ситуация не устраивает ни законодателей, ни общественных деятелей. Однако подходящего решения пока не найдено. «За рулем.РФ» составил подборку инициатив, которые могли бы приструнить «небожителей», исповедующих принцип «езжу как хочу и за это плачу».

Удорожание страховки

Закоренелых нарушителей нужно бить рублем. Но не при помощи повышения штрафов, так как это коснется всех автомобилистов, а индивидуальным удорожанием полисов каско и ОСАГО. С такой инициативой выступает общественное движение «Синие ведерки».

«Так как штрафы не наносят существенного ущерба их кошельку, мы предлагаем пересмотреть стоимость страховки, — заявил „За рулем.РФ“ координатор движения Петр Шкуматов. — Ввести повышающие коэффициенты за езду с нарушениями, которые будут расти в зависимости от количества штрафов. А потолка у этого роста не должно быть. Даже очень богатый человек призадумается, когда стоимость каско для его машины вырастет на порядок. Скажем, с трех миллионов рублей до тридцати. А если „гонщик“ небогатый и пользуется только ОСАГО, то цена полиса в 50 тыс. руб. вместо 5 тыс. руб. его очень сильно огорчит».

Такая схема позволяет преодолеть проблему «анонимности» штрафов с камер. Поскольку неизвестно, кто сидел за рулем, применять какие-то персональные санкции по отношению к водителю невозможно. А страховка как раз «привязана» к автомобилю, а не к собственнику. «Не важно: открытая страховка или нет, оплачены штрафы или нет — цена полиса все равно вырастет. Наказание неизбежно», — отмечает Шкуматов.

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По его мнению, необходимо обозначить «безопасную» планку — 10 штрафов в год, до достижения которой полис дорожать не будет. При этом «в зачет» должны идти только грубые нарушения ПДД. «Схожий принцип давно уже применяется в США. Кстати, за счет взимания дополнительных денег с нарушителей можно будет снижать стоимость полиса для аккуратных водителей», — отметил глава «Синих ведерок».

Тройные штрафы

Впрочем, «персональными» могут быть не только страховые тарифы, но и штрафы. В конце января член фракции ЛДПР Михаил Дегтярев внес на рассмотрение Госдумы предложение рассчитывать сумму взыскания исходя из стоимости транспортного средства. Если его цена составляет 3–5 млн руб., штраф удваивается, а если машина дороже 5 млн — утраивается.

По мнению депутата, такие санкции заставят одуматься водителей, возомнивших о себе невесть что. «Повышение административного наказания в три раза станет стимулом правомерного поведения на дорогах хозяев или водителей транспортных средств стоимостью свыше 5 млн руб.», — заявил Дегтярев «За рулем.РФ».

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Конечно, логичнее было бы привязаться не к стоимости автомобиля, а к годовому доходу нарушителя, как это сделано в Финляндии и Дании, но обеспеченные люди в России являются таковыми еще и потому, что умеют скрывать свой заработок от государства. «С технической точки зрения определить уровень дохода в России сегодня сложно, многие легкомысленно относятся к вопросу уплаты налогов, декларациям. А вот дорогое авто — видимое и явное доказательство хорошего дохода», — подчеркнул парламентарий.

Предложение Дегтярева подверглось критике как со стороны экспертного сообщества, так и со стороны депутатов. Так, например, первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков заявил, что наличие двух разных наказаний за одно и то же правонарушение противоречит Конституции.

Балльная система

Задумка самого Лысакова была куда масштабнее: депутат предлагал воскресить практику лишения прав по совокупности нарушений, существовавшую в СССР, но в переработанном виде. Россия — единственная страна в мире, где не ведется учет «хронических» нарушителей, отмечал он. А по статистике самые тяжелые ДТП совершают водители, на которых «висит» множество штрафов.

Парламентарий скрупулезно подошел к делу, разработав оригинальную систему: предполагалось, что нарушения будут оцениваться в баллах. 200 баллов, набранные за год, лишали бы водителя права управления на 12 месяцев. При этом «очки» должны были начисляться только за опасные деяния и сгорать в конце каждого года. Так как один балл равен 100 руб. штрафа, обычные водители могли бы не бояться лишиться ВУ за несколько мелких нарушений. Задача системы, подчеркивал Лысаков, убрать с дороги отморозков, получающих в год 20 и более «писем счастья», оплачивающих их и продолжающих гонять как ни в чем не бывало.

Хотя балльная система выглядела убедительно, она не учитывала главного: непонятно, кому начислять баллы со штрафов, выписанных камерами. Они бы шли собственнику ТС, но ведь за рулем мог быть кто-то другой. А как быть в случае, когда машина находится в коллективной собственности? Лысаков настаивал: тогда люди должны решить самостоятельно — кто из них больше нарушал, тот и должен идти «сдаваться» в ГИБДД. Но правительственную комиссию такая аргументация не убедила. В результате балльная система принята не была; хотя у нее нашлось немало сторонников в Госдуме — и не исключено, что депутаты еще вернутся к этой идее.

Конфискация автомобиля

Отбирать машины у водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения, вне зависимости от уплаты штрафов — с таким предложением пару лет назад выступили полицейские Урала. «Если автомобилист допускает грубые нарушения, принимается решение о конфискации транспортного средства. А как его иначе сдержать?» — вопрошал начальник ГИБДД Свердловской области Юрий Демин.

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В качестве примера он приводил местное резонансное ДТП, в котором погибло 6 человек, включая ребенка. Виновник, выехавший на встречную полосу на скорости 180 км/ч, имел более 20 штрафов за год. Каждый месяц он выплачивал внушительные суммы, но это не заставило его одуматься.

Несмотря на кажущуюся абсурдность этого предложения, нельзя не отметить, что в некоторых странах такое действительно практикуется. Скажем, в Нидерландах двукратное превышение скорости карается конфискацией автомобиля.