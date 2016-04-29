Режиссер Need for Speed: «Мы хотели нового Стива Маккуина»

13 марта в российский прокат выходит фильм DreamWorks «Need for Speed: Жажда скорости», снятый по франшизе при участии режиссера Скотта Во. «За рулем.РФ» пообщался с режиссером картины в преддверии премьеры.

Первое, что обращает на себя внимание, это название фильма, созвучное с легендарным гоночным симулятором. Как Вам кажется, на сколько полученная франшиза позволит увеличить кассовые сборы фильма?

Need for Speed — один из самых реалистичных гоночных симуляторов в истории видеоигр. Мы очень надеемся, что фильм достойно представит игру и оправдает ожидания фанатов.

NFS_Toronto screening_Scott Vaugh_2 Режиссер «Жажды скорости» Скотт Во

Режиссер фильма «Need for Speed: Жажда скорости» Скотт Во (Scott Waugh)

Вам уже доводилось сниматься в экшенах о больших скоростях в качестве каскадера. Но одно дело быть участником съемочной труппы, другое — руководить всем процессом. Чем запомнилась работа над «Need for Speed: Жажда скорости» — по сути, вашим сольным дебютом в режиссерском кресле?

Мне очень повезло получить в жизни такой опыт, какой был далеко не у каждого режиссера. Поэтому я всегда ищу удивительные истории в жизни простых людей, полные драйва и экшена. Вспоминая свой опыт в качестве каскадера, я всегда стараюсь максимально погрузить аудиторию в происходящее на экране, чтобы они не просто наблюдали за фильмом со стороны, а чувствовали, будто они сами находятся в центре событий.

NEED FOR SPEED

Koenigsegg Agera R

Расскажите немного об автомобилях картины. Особняком стоит главный вопрос, который наверняка мучает многих: пострадал ли хоть один суперкар во время съемок?

Мы хотели продемонстрировать зрителям как сверхсовременные автомобили, например, Koenigsegg Agera R, так и проверенную временем американскую классику, такую Ford Gran Torino 1968 года или Chevrolet Camaro 1967 года. Мы с самого начала решили, что не будем причинять вред этим машинам, потому что для нас они — настоящие произведения искусства, и это было бы неуважительно к их создателям. Мы построили точные копии машин, которые должны были разбиться по сценарию, и использовали этих «дублеров» в сценах аварий.

NEED FOR SPEED Помимо современных суперкаров героями фильма стали и классические американские авто

Помимо современных суперкаров героями фильма стали и классические американские авто

Очевидно, что целевая аудитория фильма — молодежь. Ничего, что картина идет вразрез правилам дорожного движения?

Кино позволяет нам на время уйти от реальности, отвлечься, получить удовольствие от увиденного на экране, возможно, даже пожить жизнью персонажей в течение пары часов. Такие фильмы, как «Буллит», «Французский связной» или «Смоки и Бандит», позволяют нам отправиться в захватывающее и порой даже опасное приключение не покидая уютного кинозала. Естественно, мы не предполагаем, что зрители будут имитировать увиденное в реальной жизни.

В фильме много эпизодов, где герои соревнуются между собой на запредельных скоростях, значения которых явно гиперболизированы. Насколько?

Скорость зависела от местности, на которой мы снимали, и доходила до 230 миль в час (370 км/ч).