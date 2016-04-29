Заместитель главы фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что в Правилах дорожного движения сейчас нет понятия «средняя скорость», в соответствии с которым можно привлекать автовладельцев за это нарушение. А значит, все выписанные штрафы — незаконны.
Это был тот еще квест, ведь для близкого знакомства с новичком в модельной гамме Chevrolet (а мы же помним, да, что новинок в РФ у американцев давненько не случалось?) — кроссовером Traverse, мы отправились в окрестности Санкт-Петербурга. Теперь я все знаю не только про Кронштадт, но и про вместительность 5,2-метрового полноприводного исполина.
Тем, кто знает эту дорогу, но давно по ней не ездил, будет трудно поверить, что в основном покрытие на ней заменили, так что «перетряхивать» подвеску, вернувшись в Москву, теперь необязательно. Больше 80% дороги в хорошем состоянии.
Режиссер Need for Speed: «Мы хотели нового Стива Маккуина»
13 марта в российский прокат выходит фильм DreamWorks «Need for Speed: Жажда скорости», снятый по франшизе при участии режиссера Скотта Во. «За рулем.РФ» пообщался с режиссером картины в преддверии премьеры.
Первое, что обращает на себя внимание, это название фильма, созвучное с легендарным гоночным симулятором. Как Вам кажется, на сколько полученная франшиза позволит увеличить кассовые сборы фильма?
Need for Speed — один из самых реалистичных гоночных симуляторов в истории видеоигр. Мы очень надеемся, что фильм достойно представит игру и оправдает ожидания фанатов.
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Режиссер «Жажды скорости» Скотт Во
Режиссер «Жажды скорости» Скотт Во
Режиссер фильма «Need for Speed: Жажда скорости» Скотт Во (Scott Waugh)
Вам уже доводилось сниматься в экшенах о больших скоростях в качестве каскадера. Но одно дело быть участником съемочной труппы, другое — руководить всем процессом. Чем запомнилась работа над «Need for Speed: Жажда скорости» — по сути, вашим сольным дебютом в режиссерском кресле?
Мне очень повезло получить в жизни такой опыт, какой был далеко не у каждого режиссера. Поэтому я всегда ищу удивительные истории в жизни простых людей, полные драйва и экшена. Вспоминая свой опыт в качестве каскадера, я всегда стараюсь максимально погрузить аудиторию в происходящее на экране, чтобы они не просто наблюдали за фильмом со стороны, а чувствовали, будто они сами находятся в центре событий.
NEED FOR SPEED
Koenigsegg Agera R
Расскажите немного об автомобилях картины. Особняком стоит главный вопрос, который наверняка мучает многих: пострадал ли хоть один суперкар во время съемок?
Мы хотели продемонстрировать зрителям как сверхсовременные автомобили, например, Koenigsegg Agera R, так и проверенную временем американскую классику, такую Ford Gran Torino 1968 года или Chevrolet Camaro 1967 года. Мы с самого начала решили, что не будем причинять вред этим машинам, потому что для нас они — настоящие произведения искусства, и это было бы неуважительно к их создателям. Мы построили точные копии машин, которые должны были разбиться по сценарию, и использовали этих «дублеров» в сценах аварий.
NEED FOR SPEED
Помимо современных суперкаров героями фильма стали и классические американские авто
Помимо современных суперкаров героями фильма стали и классические американские авто
Помимо современных суперкаров героями фильма стали и классические американские авто
Очевидно, что целевая аудитория фильма — молодежь. Ничего, что картина идет вразрез правилам дорожного движения?
Кино позволяет нам на время уйти от реальности, отвлечься, получить удовольствие от увиденного на экране, возможно, даже пожить жизнью персонажей в течение пары часов. Такие фильмы, как «Буллит», «Французский связной» или «Смоки и Бандит», позволяют нам отправиться в захватывающее и порой даже опасное приключение не покидая уютного кинозала. Естественно, мы не предполагаем, что зрители будут имитировать увиденное в реальной жизни.
В фильме много эпизодов, где герои соревнуются между собой на запредельных скоростях, значения которых явно гиперболизированы. Насколько?
Скорость зависела от местности, на которой мы снимали, и доходила до 230 миль в час (370 км/ч).
Одним из самых зрелищных трюков является перелет автомобиля главного героя с хайвея на второстепенную дорогу. Расскажите о нем поподробнее. Мы хотели воссоздать один из величайших автомобильных трюков в истории кино, как в фильме «Смоки и Бандит», когда машина «перепрыгивает» через мост. Мы нашли идеальную локацию в Детройте, где разделяющий дорогу грунт можно было использовать как трамплин. Важно то, что в ходе трюка машина не должна была быть повреждена — она должна была приземлиться и поехать дальше. Машина заехала на рамку на скорости около 130 км/ч и преодолела по воздуху расстояние около 50 м и, перелетев через четыре полосы, приземлилась на газон. Это было что-то!
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Режиссер «Жажды скорости» Скотт Во и главный герой фильма Аарон Пол
Режиссер «Жажды скорости» Скотт Во и главный герой фильма Аарон Пол
Режиссер «Need for Speed: Жажда скорости» Скотт Во и главный герой фильма Аарон Пол
Снявшийся в главной роли Аарон Пол известен у нас, прежде всего, своим сериальным прошлым (в частности, «Во все тяжкие»). А тут его впихнули в полный метр да еще и за руль супердорогой тачки. Как он сам воспринял такой поворот судьбы? Мы хотели найти нового Стива Маккуина (американский киноактер, а также авто- и мотогонщик, снявшийся, в том числе, в фильме «Буллит». — Прим. ред.) — обаятельного и рискового. Оказалось, далеко не все молодые актеры обладают этими качествами. Аарон Пол с самого начала привлек наше внимание и с удовольствием воспользовался предложением сыграть главную роль в фильме. Мне кажется, для него это отличная возможность попробовать что-то новое после роли Джесси Пинкмана. Какие у вас планы на будущее в части работ над аналогичными проектами — съемками фильмов о скорости и гонках? Хотите повторить это? Я режиссер экшен-фильмов, и я собираюсь продолжать снимать такого рода фильмы. Скорее всего, мой следующий фильм обойдется без машин, но мы также думаем о продолжении франшизы, основанной на игре Need for Speed, так что, вы обо мне еще услышите! О фильме«Need for Speed: Жажда скорости» раскрывает подноготную американской любви к машинам и длинным дорогам. Это история о чести, дружбе и верности, представленная в виде динамичного путешествия героя, который стремится спасти свое доброе имя. Тоби Маршалл (Аарон Пол) работает в семейной автомастерской, а по выходным гоняет по улицам ночного города со своими друзьями. В целом, можно сказать, что жизнь удалась, но весь его мир рушится, когда он оказывается за решеткой за преступление, которого не совершал. Два года, проведенные на тюремных нарах, он посвятил лишь одному — мечте о мести. Лучший способ поквитаться со своим обидчиком Дино Брюстером (Доминик Купер) — участие в динамичных автогонках De Leon, своеобразном суперкубке нелегальных гонок. Заезды De Leon проводятся раз в год, к ним допускается лишь ограниченное количество водителей, победитель забирает весь выигрыш. Отбросив морально-нравственные принципы, к которым он всегда прислушивался, Тоби решает разобраться со своими недругами любой ценой.
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