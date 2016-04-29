Какие вcедорожники годны для бездорожья

Казалось бы, о чем тут можно рассуждать, когда термин говорит сам за себя. Если «внедорожник», значит может ездить вне дорог. Может. Но иногда только один раз. С легкой руки пишущей братии произошла подмена понятий, и многие автолюбители стали считать практически каждый большой полноприводный автомобиль вcедорожником, что в итоге и породило массу зазря набитых шишек, горьких обид и несанкционированных визитов в сервис.

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Честнее будет разделить все полноприводные автомобили на три класса:

Вcедорожники (настоящие). На таком действительно можно задорно скатиться с асфальтовой трассы прямо в размешанную тракторами жижу и, более того, целым и чаще всего невредимым выехать обратно.

Универсальные полноприводные автомобили, комфортные на трассе и в городском потоке и в то же время пригодные для перемещения по ухабистым грунтовкам и легкому бездорожью.

Сугубо городские машины, непригодные для бездорожья, даже несмотря на зачастую внушительные размеры, полный привод и большой дорожный просвет. Так называемые «паркетники».

Вдадимся в подробности.

Вcедорожники

Будем рассуждать логически, ибо одно вытекает из другого. Бездорожье — это неровная грунтовая (при самом оптимистичном раскладе) дорога, всевозможные камни, кочки, колеи, овраги, болота, перепаханные поля и разнокалиберная пересеченная местность. Поэтому правильный вcедорожник — это, прежде всего, крепкая, лучше рамная, конструкция, хорошая геометрическая проходимость: большие углы въезда-съезда (чтобы взобраться на крутую насыпь) и рампы — продольной проходимости (чтобы переехать через бугор, бревно), дорожный просвет, как правило, не менее 21 см на стандартном автомобиле (понятно зачем), обязательно понижающая передача и хотя бы одна межколесная блокировка или антипробуксовочная система. Про полный привод как-то даже и упоминать неловко…

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Зависимая или независимая подвеска?

Классика бездорожья, нежно любимая и горячо почитаемая истинными джиперами, — это полностью зависимая мостовая подвеска, как правило, целиком пружинная или пружины (торсионы) впереди, а рессоры — сзади. Изредка все еще попадаются автомобили на полностью рессорной подвеске, но это почти атавизм.

Выбирая авто для бездорожья, внимательно относитесь к получаемой информации и фильтруйте разного рода геройские байки, которые бытуют в среде некомпетентных журналистов или нечестных продавцов. К примеру, одна из подобных сказок гласит, что независимая подвеска более пригодна для передвижения по бездорожью за счет ее лучшей артикуляции и лучшего контакта колес с грунтом. Но это только теория. Да, каждое колесо живет своей жизнью, ходит независимо, отлично цепляется за грунт, сохраняя хорошее пятно контакта и уменьшая опасность вывешивания и пробуксовки.

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Однако реалии далеко не столь радужны. На практике передняя независимая подвеска в современных авто в силу своей заводской компоновки получается достаточно короткоходной и, несмотря на свою независимость, колесо вывешивается достаточно быстро. Есть определенная ширина и габариты автомобиля, куда надо вместить двигатель и редуктор, — ход рычага получается априори небольшой из-за его длины.

То есть, как ни странно, на вседорожниках данного класса мост имеет больший ход. Зависимая подвеска обеспечивает лучшую артикуляцию, чем независимая.

Исключение составляют те автомобили с передней независимой подвеской, которые строятся специально для тяжелого бездорожья, — вот где стоят отличные длинноходные рычаги длиной в метр! Но нас вся это романтика мало касается. На наших машинах в силу конструктивных особенностей ход рычага маленький, и вывешивается он быстро. Есть еще один малоприятный нюанс — при торможении или клевках на ямах при передней независимой подвеске оба колеса на рычагах поднимаются вверх, редуктор и картер, находящиеся в центре, проваливаются вниз, уменьшая и так небольшой дорожный просвет и рискуя получить нехороший удар о камень.

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Самый же существенный минус независимой подвески — это дороговизна ремонта и сложность конструкции: много рычагов, сайлент-блоки, шаровые опоры, приводы, пыльники ШРУСов, которые могут легко повредиться буквально острой веткой, а тогда внутрь ШРУСа попадает грязь и он выходит из строя, превращая машину в недвижимость. У многих современных авто шаровая или сайлент-блок меняются только в сборе с рычагом, что в корне меняет величину дыры в бюджете. Захотите после покатушки сделать сход-развал, потому что заводские углы наклона колес в грязи сбились, а вам предложат поменять весь рычаг, потому что болты в сайлент-блоках закисли намертво, и отрегулировать углы наклона колес не получится.

Также сложная многорычажная конструкция замечательно сгребает на себя всю грязь, камни и ветки, которые встречаются ей на пути.

Сравним с мостом? Кондовая цельная балка, на которой стоит поворотный кулак, а ШРУС запрятан в металлический шар. Это конструкция, созданная для тяжелых условий, и поспорить с этим трудно.

Вывод получается предельно простой: если планируются частые и длительные выезды в тяжелых условиях (леса, поля, болота, горы, зимники), нужна машина с зависимой подвеской. Даже с гнутым или полностью отключенным поврежденным мостом можно доковылять до цивилизации. А если у вас в глубокой тундре погибнет шаровая, а запасную вы забыли дома (или это и была запасная) — это только эвакуация на оленях, и прощай, экспедиция мечты!

К мостовым внедорожникам, которые сейчас еще можно найти в хорошем состоянии или новые, относятся Nissan Patrol в 61-м кузове, Jeep Wrangler, Ford F250/350, Dodge Ram 2500/3500, Toyota Land Cruiser 70, 80, 105, Land Rover Defender, Suzuki Jimny, УАЗ.

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Универсальные полноприводные автомобили

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Полностью мостовые вседорожники, как ни прискорбно, постепенно отходят в прошлое как слишком узкоспециализированные. А из тех, которые еще выпускаются, очень маленький процент официально поставляется в Россию. Поэтому довольно большой сегмент рынка достается некому промежуточному варианту, который порадует львиную долю автолюбителей, — это большие, комфортные и маневренные автомобили, абсолютно легкие в управлении, и они сейчас составляют большую часть вседорожников. Передняя подвеска всегда независимая, а задняя либо мост, либо также многорычажная независимая.

Дорожный просвет обычно около тех же 20 см, но на некоторых машинах он может стать больше. Это вседорожники с пневмоподвеской, которая позволяет увеличивать дорожный просвет. К примеру, Volkswagen Touareg, Land Rover Discovery 3–4, Range Rover.

«Автомат» или «механика»?

Классическим камнем преткновения на этапе выбора вседорожника является коробка передач. Какую предпочесть, «автомат» или «механику»?

«Автомат» на бездорожье более уязвим — его легко перегреть или даже сжечь при буксовании, очень большая нагрузка на него приходится при буксировке, также в большинстве современных «автоматов» стоят сложные электронные «мозги». С толкача его не заведешь. Торможение двигателем хуже. Буксировать на большие расстояния сложнее.

На «механике» реальнее и понятнее ощущается связь с машиной — на педаль нажимаешь и живо чувствуешь, сколько усилия идет на колеса. На «автомате» взаимодействие осуществляется через гидромуфту, и ощущения уже совсем не те. «Автомат» при этом отлично едет, и многие с ним катаются, но надежность «механики», безусловно, выше. Если машина приобретается в возрасте и с пробегом, то будущее коробки и вовсе туманно, сколько она еще пройдет, никому не известно. А если в мир иной она решит отчалить где-нибудь в медвежьем углу — это сами понимаете что.

Достойные представители второго класса — это, например, Land Cruiser Prado. Он уверенно перемещается по бездорожью, комфортен на трассе и прекрасно ездит в городе.

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Mitsubishi Pajero II обладает рамной конструкцией и очень неплохим внедорожным потенциалом: свесы небольшие, блокировка есть, раздатка — знаменитая Super Select, моторы дизельные и бензиновые.

У Pajero III-IV сзади стоит менее прочная многорычажная независимая подвеска, которую на бездорожье легко повредить и нарушить углы установки колес. Геометрическая проходимость не слишком хороша из-за приличного заднего свеса, но в целом машина замечательная, особенно если не стоит задача залезать совсем уж далеко в глушь.

Сюда же можно отнести Nissan Pathfinder — рамный автомобиль с неплохим дорожным просветом и понижающей передачей. Антипробуксовочная система в арсенале имеется, хотя и не очень адекватная.

Toyota Land Cruiser 100 — высокая, рамная, крепкая машина с приличной геометрической проходимостью. Тяговитый мотор, хорошая понижайка и блокировка заднего моста. Поставлялся в разных комплектациях (дизель и бензин, «автомат» и «механика») и обладает хорошим внедорожным потенциалом.

Toyota Land Cruiser 200, Land Rover Discovery III-IV серий, SsangYong Rexton и Kyron, Lada 4x4 и Chevrolet Niva — все это типичные представители класса современных универсальных вседорожников.

Рамная или не рамная?

Вопрос рамы для многих начинающих джиперов по-прежнему является животрепещущим. Сколько уже копий сломано в словесных баталиях, а истина до сих пор не найдена.

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Современные несущие кузова обладают достаточным запасом прочности, и с ними уже не бывает таких казусов, как с ранними моделями, — они практически не «играют» на пересеченной местности, веселя пассажиров произвольным открыванием или незакрыванием дверей, и куски машины при вытаскивании из грязевого плена тросом уже не отрываются (хотя это как постараться, конечно). Технологии ушли далеко вперед и, несмотря на отсутствие рамы, современные конструкции весьма прочные и крепкие.

Но рамные внедорожники, как ни крути, обладают большим запасом прочности, чем машины с несущими кузовами. Также бесспорное преимущество рамы в том, что она хорошо распределяет различную нагрузку, например от рывков троса или от небольших ударов о препятствия, что бывает на бездорожье. Самое же главное то, что рамный авто проще поддается серьезному тюнингу. Для подготовки к тяжелому бездорожью нужен автомобиль на раме.

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Довольно хороши на бездорожье и популярны у любителей активного отдыха пикапы. Легкий вместительный автомобиль с рамой, понижайкой и блокировкой, без низкого пластикового обвеса, юбок и порожков, которые так легко повреждаются камешками и ветками. Кузов несколько увеличивает задний свес, но, несмотря на это, машина вполне пригодна даже для тяжелой эксплуатации.

Выбирая автомобиль, нужно всегда четко понимать, какие перед ним будут стоять задачи. Практически у каждого автопроизводителя сейчас есть полноприводные автомобили, более или менее пригодные для перемещения по бездорожью. Если хочется часто и регулярно ползать по колеям и слабым раскисшим грунтам, это одно, а просто подъехать к озерку по разбитой, но твердой дорожке можно и на паркетнике, мосты и рама совершенно ни к чему. Хотя есть немаленькая категория людей, покупающих внедорожники исключительно для красоты. И это тоже заслуживает уважения.

Паркетники

Где можно ездить на «паркетном джипе»? Правильно, по «паркету». То есть по обычным дорогам. Если вы рискнете поехать на нем по азимуту в Улан-Батор, до пункта назначения можно и не добраться. Большинство из таких псевдовседорожников сделано на основе обычных легковых платформ, где внедорожный запас прочности есть априори ненужное излишество. Все удары о камни и зуботычины в выбоины аукнутся в самом ближайшем будущем, и даже если машина не сломается, подобные издевательства сильно скажутся на ее ресурсе.

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У таких автомобилей нет понижающей передачи. Несмотря на имеющийся полный привод, на почти всех современных машинах этого класса его формирует электронно-управляемая муфта, пришедшая на смену классическому дифференциалу. Она не любит высоких нагрузок, особенно буксований. Подвеска паркетника также заточена под городское вождение. Рычаги и рулевые тяги гораздо тоньше и слабее, чем у нормального внедорожника, дорожный просвет меньше, а «посадка над дорогой» ниже — красивый модный пластиковый обвес обычно низко висит над дорогой, а нарядные литые диски за одну короткую поездку по лесу могут отработать весь свой ресурс.

Таких машин масса. Начиная от легковых универсалов, у которых просто чуть больше клиренс, и заканчивая авто, которые внешне хоть и похожи на внедорожники — большие и красивые, но в то же время для бездорожья совершенно непригодны. Как пример — Cadillac Escalade, Volvo XC 90, Mercedes-Benz ML и Volkswagen Touareg в комплектациях без офф-роуд пакета, когда у них нет ни пониженной передачи, ни блокировок — это просто большие полноприводные красивые машины.

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Есть, конечно, и тут счастливые исключения, которые вполне в состоянии безболезненно перенести некую гуманную долю легкого бездорожья. Например, Land Rover Freelander или Renault Duster. Свесы небольшие, геометрия хорошая, трансмиссия тяговитая. В тяжелое бездорожье их загонять, конечно, нельзя, но кусок легонького бездорожья, где легковушки проползают кряхтя, эти двое проскочат с молодецким гиком. Audi Q5 тоже в числе таких счастливчиков — за счет приличного клиренса и коротких свесов разбитая дорожка или выпавший вчера снежок для него не помеха.

Ну а вообще чудес не бывает. Если заглядывать чуть дальше разбитой грунтовки, проходимость начинает очень сильно зависеть от резины, в которую «обута» машина. На паркетники просто-напросто не выпускают зубастую грязевую резину, да и ездить на ней по городу весьма сомнительное удовольствие — она мало того, что воет, так еще и быстро стирается. А на гладкой шоссейной по грязи далеко не укатишься…

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Полноприводных автомобилей сейчас выпускается великое множество на любой вкус и цвет, и среди них есть достаточное количество компромиссных вариантов, которые и в городе порадуют, и в грязи не подведут. Просто нужно максимально честно ответить себе на пару простых вопросов: «Куда я хочу на нем заехать?» и «Сколько я готов за это заплатить?». и речь тут идет вовсе не о стоимости машины из салона, а о цене всех переделок, поломок и доработок. А они будут. Ведь народная мудрость гласит, что внедорожный тюнинг нельзя прекратить. Его можно лишь приостановить…