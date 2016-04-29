Не дошли до финиша: заключительный день марафона «60 часов „За рулем“ (ВИДЕО)

Сегодня на подмосковном Дмитровском полигоне НАМИ заключительный день марафона. Я хотел написать про победителя, про то, что одна из машин продемонстрировала отличную надежность… Но так получилось, что испытания, по сути, закончились еще вчера.

DSC_1240 Редкий момент: на дозаправку заехали сразу три автомобиля

Редкий момент: на дозаправку заехали сразу три автомобиля

В четверг под вечер услышали в рацию: «Посмотрите, как выглядит машина». В этот момент мимо с ревом пронесся Great Wall Hover H5. Еще круг, и «китаец» заезжает на эстакаду. После осмотра поняли, что ту поломку, которую увидели под брюхом, за час не починить.

Тут самое время напомнить о регламенте марафона. Если на устранение неисправности уходит больше часа, то машина сходит с дистанции.

DSC_1243 В четверг UAZ подкидывал один сюрприз за другим

В четверг UAZ подкидывал один сюрприз за другим

Чуть раньше приехал UAZ Patriot, у которого «троил» мотор. Понятно, что дело не в бензине. Все машины мы заправляем из одного бензовоза, и у Hover с Nissan Terrano таких проблем не было. Да, собственно, за девять лет участия в 60-часовом испытании компании ЛУКОЙЛ их никогда не было и у других машин. Неисправность нашли и быстро устранили, после чего Patriot снова отправился на кольцо.

Сначала я осторожничал, но через два круга, как обычно, поехал на максимальной скорости. Все отлично! Появилось даже ощущение, что UAZ, несмотря на множество проблем, все же доберется до финиша.

DSC_1241 Очистка стекол от следов насекомых — обязательная часть пит-стопа

Очистка стекол от следов насекомых — обязательная часть пит-стопа

Меж тем после прошедшего дождя на трассу начали вылезать лесные жители. На очередном круге я еле разошелся с белкой — она в последний момент выпрыгнула из-под колеса. А коллеги видели на трассе кабанов! Вот это уже совсем не весело. Встреча с таким крупным животным да на максимальной скорости не сулит ничего хорошего. К счастью, обошлось.

Под конец дня UAZ ждал традиционный заезд на эстакаду для осмотра. Сначала обнаружили масло на рычаге подвески. А после того как открыли капот, стало ясно, что продолжать движение на Patriot просто опасно. Поломку за час не устранить. В итоге Patriot сошел.

Единственным автомобилем, готовым продолжать испытания, оказался Nissan Terrano. Чтобы получить лавры победителя, ему нужно было просто доехать оставшиеся часы. Но сегодня с утра и он подкинул сюрприз. В движении, уже на 50 км/ч, появились вибрации. И это не колеса. Заехали на эстакаду, осмотрели… однозначный сход.

DSC_1244 Работа не прекращается и в дождь. Техническая бригада осматривает на эстакаде Nissan, водитель, которого почувствовал вибрации

Работа не прекращается и в дождь. Техническая бригада осматривает на эстакаде Nissan, водитель которого почувствовал вибрации

Я намеренно не называю все поломки и их причины. Подробную информацию о марафоне вы найдете в августовском номере журнала «За рулем». Там же все расчеты, замеры, комментарии наших специалистов, а также представителей фирм-производителей.

Внимание: тому, кто угадает большинство поломок машин уже сейчас, наше руководство обещает приз в виде подписки на журнал «За рулем»!

О первом, втором, третьем и четвертом дне испытаний можно прочитать по ссылкам.