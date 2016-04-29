Топ-10 самых необычных технических решений для транспорта

Если идея не кажется безумной, от нее не будет никакого толку.

Нильс Бор

Нижеследующие идеи были безумны лишь на первый взгляд. Более того, их уже воплотили «в металле», но будет ли от этого толк? Достоверно пока неизвестно.

Осенью в Ганновере можно будет лицезреть магистральный тягач Future Truck 2025. Неужели даже через десятилетия грузовик останется почти обычным «Актросом»? Но тут дело не в форме, а в содержании.

Вполне возможно, дизайнеры еще придумают что-нибудь эффектное, а вот компьютерщики уже представляют свою систему Highway Pilot. Водителю надо будет лишь выехать из города на трассу, задать навигатору маршрут, скорость и встать на нужную полосу движения. Дальше автопилот поведет сам, используя картинку, создаваемую в его электронных мозгах парой радаров и видеокамерой. Дальнозоркость системы — 250 метров. А если говорить о ее близорукости, то угол зрения на дистанции до 70 метров составляет 130— вполне достаточно. Более того, в зоне задних колес есть еще и боковые радары, способные зафиксировать безумного мотоциклиста, лезущего под фуру.

Mercedes-Benz Future Truck 2025

Автопилот никогда не подставит водителя под штраф: он не разгонит автопоезд быстрее 80 км/ч, да еще и способен следить за дорожными знаками и реагировать на них. В общем, поездка получится неспешной, зато машина пойдет по полосе как по ниточке, не реагируя ни на порывы ветра, ни на поперечные уклоны. И не въедет в зад неожиданно тормозящему лидеру: экстренное торможение с гарантией от складывания поезда тоже прописано в программе. В общем, главное не проскочить нужный съезд на развилке.

И все-таки трудно представить себе такой тягач на наших просторах. Потому что для работы Highway Pilot совершенно необходима четкая продольная разметка. Будет ли она к 2025 году — вопрос!

ПОЕДЕТ ЛИ ТРОЛЛЕЙБУС БЕЗ ПРОВОДОВ?

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Об этом задумались в испанском городке Кастельон-де-ла-Плана, единственном в стране, где есть хотя бы фрагменты контактной сети. А развивать маршруты тем не менее хочется. И вот полякам выдали техзадание на троллейбусы Solaris Trollino 12. У них кроме привычных троллей на крыше есть еще и мощные аккумуляторные батареи под полом

Батареи есть и у привычных нам троллейбусов, но они могут обеспечить лишь передвижение со скоростью пешехода на несколько десятков метров. Здесь же — самая настоящая автономия: прижав тролли к крыше, Trollino может, не снижая скорости, двигаться до следующего участка с проводами. Там он снова прицепится к неисчерпаемому источнику энергии и подзарядит аккумуляторы.

Так и представляешь то и дело выходящего в резиновых крагах водителя, поднимающего или опускающего дуги за веревки. А вот и нет! На дворе как-никак XXI век. Автоматическая система Optiboard не только опустит, но и поднимет тролли, точно попадая на провода. Для этого пневмоцилиндры управляются по командам датчиков, отслеживающих положение токоприемников. Но не подумайте, что все это требует какой-то немыслимой точности прицела. Просто на концах контактной сети провода накрыты подобием конька. Фактически нужно попасть лишь в его раствор, а дальше токосъемник сам соскользнет, куда надо. Главное, не промахнуться больше чем на полметра, но это уже совсем другое дело, не так ли?

ТРОСИКИ-КОЛЕСИКИ

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Можно ли из этого набора сделать велосипед? Ах вам нужна еще и рама? Обойдетесь! Так же, как обошлись создатели Bike Intermodal. Их велик весит всего 7,5 кг и укладывается в портфель размером 50х40х15 см. Не мешают даже педали, руль, электромотор(!) и аккумуляторы.

Единственное, что может остановить вас на пути к новинке, — ее цена в 800 или (за электровелосипед) 1300 евро. Впрочем, если сознательно отказаться, кроме рамы еще и от таких излишеств, как переключатель скоростей и муфта свободного хода, можно уложиться и в 500.

КУДА ЖЕ ОН С КОЛЕИ ДЕНЕТСЯ?

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Знаете, какая ширина трамвайной колеи в России? 1520 мм (кроме Ростова-на-Дону). Это позволяет большинству автомобилей объезжать по ней пробки, вот только злые дорожники начали устраивать диверсии: выкопают яму между рельсов, неопытный водитель в нее и свалится, остановив движение трамваев и, может быть, что-нибудь поломав в своей тачке.

Но мы почти уверены, что не для таких российских наглецов старались разработчики компании Land Rover, тем более что в Англии ширина колеи другая. Они думали, конечно, о тех, кто побаивается ехать по сильно пересеченной местности, не видя, куда точно попадают передние колеса. Ну да, капот-то куда денешь? Впрочем, капот и то, что под ним, можно накрыть шапкой-невидимкой под названием Transparent Bonnet

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Идея проста: несколько широкоугольных видеокамер под решеткой радиатора транслируют картинку катящихся по земле (или рельсам) колес на проектор Head-Up дисплея. И водителю кажется, что капот стал вдруг полупрозрачным, позволяя видеть колеса! Что-то подсказывает, что эта опция будет востребована в России не только заядлыми джиперами.

MINIАТЮРНЫЙ ПИКАП

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Полугрузовой пикап и резвый верткий MINI — что может быть более антагонистическим? И опять — ошибка. Скрестить коня и трепетную лань — не такая уж безумная идея, что подтверждает концепт MINI Paceman Adventure, задуманный для покорения бездорожья и водных преград.

Полный привод ALL4, упрочненное шасси, злобная резина и лихо торчащий шноркель — вот его словесный портрет. Под капотом 184 лошадки, но куда на них скакать? Охота, рыбалка? Но тогда зачем нужны четыре пассажирских места, лучше и в самом деле кузов для добычи или улова. Будет ли подобный аппарат востребован рынком? Пока неясно…

БОНДУ И НЕ СНИЛОСЬ

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Помнится, многие раньше завидовали Джеймсу Бонду, который мог вызвать к себе с пульта автомобиль, будто Конька-Горбунка. Но что могла та машина, кроме как ездить да стрелять? А припарковаться боком, если свободное место лишь на пару сантиметров длиннее автомобиля, слабо? Для машины Бонда — да, а вот для создания немецкого Центра авиации и космонавтики DLR под названием Romo (от Robomobil) — раз плюнуть!

Ведь каждое из его мотор-колес поворачивается на 90, причем в любую сторону. Так что можно крутиться на месте, ездить боком или наискось. Управлять таким вертким аппаратом с помощью баранки не получится, поэтому ей на смену пришел Sidestick. Это то же самое, что и джойстик, но с силовой обратной связью. Поворачивая или тормозя с его помощью, оператор ощущает пропорциональное сопротивление, необходимое для точности маневрирования. В комплекте есть и тот самый пульт дистанционного управления, но вообще-то ни пульт, ни сам Джеймс Бонд машинке вовсе не нужны! 18 видеокамер обеспечивают обзор в 360, так что можно просто задать «точку Б» навигатору и расслабиться: Romo довезет.

Я НА ЧЕРТОВОМ КАТАЛСЯ КОЛЕСЕ…

Австрийская Team-1 Technologie оставила у «Сигвэя» лишь одно колесо, и получился электромоноцикл City-Wheel.

Чтобы покататься на нем, придется держать равновесие примерно как на велосипеде: упасть вперед или назад не позволит гироскопическая система стабилизации, но вот свалиться набок ничто не помешает. В отличие от Segway, руки остаются свободными. Приподнялся на цыпочки — поехал. Опустился на пятки — затормозил.

Запаса электричества хватит на пробег в 25 км со скоростью до 16 км/ч. Можно даже подняться в гору крутизной 15— мощности 750 Вт вполне достаточно. Заплатив за моноцикл 1000 евро, не придется копить на лечение переломов: высота подножек от земли всего 107 мм — успеете соскочить!

ШВЕДСКИЙ КОМПАС

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Чуть выше мы сетовали, что грузовик будущего не пойдет по нашим дорогам с поганой разметкой. Но дело даже не в ней: будь она самой четкой, зимой линии под снегом не увидишь. А поручить автомобилю самому держать полосу движения хочется и в скандинавских странах. Вот шведы с «Вольво» и додумались положить на глубине до 200 мм под асфальтом… постоянные магнитики размером 40х15 мм, а вместо видеокамер снабдить автомобиль специальными сенсорами под днищем. Так можно сэкономить на «белилах», и более того, эта магнитная разметка — навсегда! Она не сотрется, и даже замена верхнего слоя асфальта ей не повредит. Вот только надо очень хорошо подумать заранее, чтобы потом не выковыривать магнитики, когда очередному мэру придет в голову, скажем, сузить полосы движения или вдруг сделать его односторонним.

РАЗДЕЛЯЙСЯ И ЕЗЖАЙ

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Эта идея дизайнера Кенан Халилоглу из Yanko Design способна совместить несовместимое. Концепт Split and go состоит из двух частей — активного двухместного автомобиля и пассивного прицепа-автобуса. На работу вы катаетесь на своем как бы «Смарте» (только у него передний привод), а по выходным просто заезжаете задним ходом в полуприцеп, стыкуетесь и получаете то ли минивэн, то ли дачу на колесах — по желанию. Тяговый электромотор для «малыша» выбран с соответствующим запасом по мощности, а вот дополнительная батарея большой емкости установлена в прицепе. Это позволяет сохранить запас хода, когда автомобиль заметно потяжелеет.

ЛИШНИЕ ЛЮДИ

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Наверное, многие уже слышали о замене курьеров в ряде интернет-магазинов летающими дронами . Сидишь себе на диване, выбрал нужный товар, кликнул мышкой раз, два, оплатил… И вот уже за окном жужжит квадрокоптер с вожделенной коробкой под брюхом.

Ученые из технического университета в Гамбурге в своем проекте Villa Ladenburg пошли дальше. Если сегодня в логистических центрах и на больших складах грузы перевозят роботы-автопогрузчики, то почему бы не выпустить их на улицы городов? Не давят же они немногочисленных сотрудников в цехах, авось не наедут и на пешеходов. Да и зачем этим пешеходам толкаться на улицах, когда можно, как уже сказано выше, сидеть за компьютером, попивая пивко и балуясь с мышкой? А внизу пускай ездят грузовики без водителей, развозят грузы по промежуточным складам, откуда их заберут те самые дроны. А если еще заменить и заказчиков роботами, то… Самое время задуматься над смыслом жизни.