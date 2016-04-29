Стоит ли доверять своему Subaru: ответы инженеров

Сотрудники компании Subaru рассказали, почему убрали понижающую передачу на Forester, что делать, если при езде по неровной дороге стучит рулевая рейка, какое масло лить в моторы Subaru, и ответили на другие вопросы наших читателей касательно эксплуатации автомобилей марки.

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Почему вы отказались от обычных «автоматов» в пользу вариаторов?

Фирма «Субару» отказалась от гидромеханических коробок в пользу вариаторов по ряду причин. Бесступенчатая трансмиссия более эффективно реализует тяговые возможности двигателя и при этом обеспечивает лучшую топливную экономичность — а значит, позволяет снизить объем вредных выбросов. Вместе с тем современные 8- и даже 9-ступенчатые «автоматы», которые в какой-то степени начинают приближаться по экономичности к вариаторам, слишком сложны конструктивно, у них ниже надежность и ресурс. Вариаторы гораздо проще и ремонтопригоднее.

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Сейчас у «Субару» три модели клиноременных вариаторов. Причем компания производит их самостоятельно. Единственный покупной узел — немецкий цепной ремень. Первая модель: так называемый «короткий» вариатор. Узел состоит из гидротрансформатора, планетарного редуктора и собственно вариатора. Он работает в паре с базовым мотором объемом 1,6 л и атмосферниками объемом 2,0 и 2,5 л (кроме «Аутбека»). На универсале «Аутбек» применен «длинный» вариатор, рассчитанный на повышенные нагрузки. У него планетарный редуктор стоит за узлом вариатора. При обновлении модели в следующем году от него откажутся в пользу «короткого». На основе «длинного» вариатора сделан третий вариант — для наддувных моторов объемом 2,0 и 2,5 л. Он способен переваривать крутящий момент до 350 Н·м!

Как сказывается длительная езда задним ходом на ресурсе «автомата» и вариатора?

Для конструкторов любых трансмиссий движение задним ходом — это вспомогательный кратковременный режим. Все элементы спроектированы под основное движение вперед. Длительная езда задним ходом на большой скорости (например, объезд пробок) снижает ресурс агрегатов в целом. Обратное вращение сказывается на состоянии не столько планетарного редуктора и узла вариатора, сколько специально спрофилированных зубьев главной гипоидной пары.

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Не могу заехать на бордюр задним ходом на «Форестере» с вариатором. Можно ли решить эту проблему перепрограммированием электронных мозгов агрегата?

Проблему недостаточного крутящего момента при включении заднего хода нельзя решить перепрограммированием блока управления вариатором. Отчасти в проблеме виновен планетарный редуктор с конкретным передаточным отношением. Обычно при проектировании трансмиссий не делают акцент на более моментной передаче заднего хода. Однако, получив массу жалоб от владельцев, которым сложно заезжать на высокие бордюры или двигаться задним ходом по тяжелым грунтам, мы разработали новый планетарный редуктор, который пойдет в производство со следующего года.

Комментарий ЗР. У «Субару» на сегодняшний день недостаточно статистики о ресурсе и отказах вариаторов — они выпускаются с 2010 года и показали себя довольно надежными: пока количество поломок незначительно. Радует, что «Субару» выпускает вариаторы самостоятельно, — в этом случае проще следить за качеством и своевременно вносить изменения в конструкцию, если она того требует. В обычных режимах эксплуатации вариаторы не нуждаются в замене масла, но при работе в тяжелых условиях (горные дороги, буксировка прицепа, очень низкие температуры) рекомендуемый интервал составляет 45 000 км.

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Зачем убрали понижающую передачу на «Форестере»?

Понижающий ряд был прерогативой машин с 5-ступенчатыми механическими коробками передач и моторами прежних серий. Передаточное отношение демультипликатора было весьма скромным — примерно 1,4. С появлением новых двигателей, отличающихся высоким крутящим моментом на низких оборотах, и 6-ступенчатых коробок с грамотно подобранными передаточными отношениями было решено отказаться от понижающей передачи, которая практически потеряла смысл.

Многие владельцы «форестеров» и «аутбеков» жалуются на стук рулевой рейки при езде по неровностям. Когда вы устраните эту проблему?

Стук рейки при езде по неровностям не всегда говорит о неисправности — во многом он обусловлен особенностью конструкции, заточенной под отличную управляемость. Однако инженеры работают над минимизацией этого эффекта с учетом российских реалий. Если стук связан именно с неисправностью деталей рейки, то на гарантийных машинах мы меняем ее в сборе. Обычно страдает сочленение пары шестерня-рейка и соединения рулевых тяг с рейкой.

При обращении клиента с жалобой на стук официальный дилер обязан провести диагностику. Каждый случай мы рассматриваем в индивидуальном порядке и нередко идем навстречу владельцу, даже если явной неисправности нет: устанавливаем специальные комплектующие со сниженным эффектом стука. Но предупреждаем, что при этом ухудшается управляемость автомобиля.

Отчасти проблема преувеличена. Впервые об этом заговорили, когда на «форестерах» предыдущего поколения появился электроусилитель рулевого управления. Инженеры работают, и с появлением последней эволюции кроссовера количество жалоб владельцев сократилось в несколько раз: за последние полгода было всего пять случаев замены реек. На «аутбеках» это явление более распространено, так как автомобиль еще не подвергался глубокой модернизации. Мы надеемся исправить ситуацию при обновлении модели в следующем году.

Комментарий ЗР. У машин других марок в свое время были похожие проблемы. Некоторые компании даже накладывали запрет на замену рулевых реек по гарантии, если основанием служили лишь жалобы клиентов на стуки.

Subaru WRX STI

Я заметил, что моторов с ременным приводом ГРМ становится всё меньше. В чем причина?

У «Субару» осталось лишь два мотора с ременным приводом газораспределительного механизма — атмосферный 2,5‑литровый на «Аутбеке» и турбодвигатель того же объема на «Импрезе WRX STI». Но уже в следующем году новый «Аутбек» будет оснащаться «цепным» двигателем от «Форестера». «Ременный» мотор для STI — принципиальная позиция японских инженеров. Они пока не хотят вносить существенные изменения в этот проверенный временем двигатель, считая его идеальным для самой быстрой «Импрезы».

В конце 1980‑х годов «Субару», как и многие другие фирмы, перешла на ременный привод ГРМ ради снижения шума. Но с появлением малошумных цепей мы начали возвращаться к первоначальному, цепному варианту. Такой привод надежнее, а для владельцев это еще и ощутимая экономия на обслуживании — ведь цепь рассчитана на весь срок службы мотора.

Почему вы не продаете в России машины с турбодизелями, а также «аутбеки» и «форестеры» с турбомоторами в сочетании с механическими коробками?

Появление турбодизельных «Субару» на российском рынке пока невозможно из-за низкого качества топлива (в первую очередь в регионах). Другие бренды имеют в своем портфеле турбодизели класса Евро-4, которые и поставляют в Россию. А в «Субару» свой мотор изначально проектировали под требования Евро-5.

Автомобили с наддувными бензиновыми моторами и механическими коробками не востребованы на российском рынке (конечно же, это не касается спортивных «импрез»). Брать на себя большие расходы, связанные с поставкой машин, ради мизерных продаж — роскошь даже для более массовых производителей.

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Какое масло лить в моторы «Субару»? Чем обусловлен повышенный расход масла на моторах модели FB‑20 (объемом 2,0 л)?

Основная рекомендация производителя — использовать масло стандарта 0W‑20. Оно подходит для нормальных условий эксплуатации и на нем достигается максимальная топливная экономичность. Для тяжелых условий рекомендуем масло 5W‑30.

Мы в курсе жалоб на повышенный расход масла у моторов FB‑20, но это редкие случаи. Обычно причина кроется в недостаточной жесткости материала поршневых колец. На конвейер уже идут модернизированные детали. При обращении клиента с жалобой дилер должен провести диагностику мотора — и в случае выявления неисправности на гарантийной машине обязан провести бесплатный ремонт.

И еще. Вопреки слухам на заводе заливают полноценное, а не обкаточное моторное масло. Для «цепных» моторов нулевое ТО (замена масла) предусмотрено на 5000 км, а для «ременных» — на 1600 км. Регламентируемый межсервисный пробег — 15 000 км. При эксплуатации машины в тяжелых условиях сокращенный интервал замены масла подберет дилер в индивидуальном порядке.

Комментарий ЗР. Как говорят специалисты, повышенный расход масла наблюдается преимущественно при высоких оборотах двигателя (свыше 4500 об/мин). «Субару» не приветствует частичный ремонт агрегатов: чаще всего меняют шорт-блок (блок цилиндров в сборе), а в сложных ситуациях — двигатель в сборе.

Планируется ли появление нового программного обеспечения штатных головных устройств с расширенными возможностями?

Мы активно разрабатываем новые головные устройства и программное обеспечение с расширенными интерактивными возможностями. Пока мы не можем раскрыть все подробности, но появление этих устройств намечено уже на 2014 год.

Горячая линия «Субару» — 8 800 555 00 20 (звонки по России бесплатные), customer@subaru-motor.ru

*В случае любых сомнений в действиях дилера нужно обращаться на горячую линию «Субару». Здесь собирают не только претензии и жалобы. Специалисты проконсультируют владельца по любым вопросам и помогут разрешить спорные ситуации. Можно задавать любые технические вопросы — вроде тех, на которые мы получили ответы непосредственно от инженеров фирмы «Субару».