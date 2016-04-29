Оператив ЗР: тест-драйв преВАЗнесенного Datsun on-DO

Первая модель вернувшейся на рынок марки Datsun — седан on-DO — поступила в салоны всех 25 дилеров Datsun, которые открылись к настоящему моменту. В ближайшее время производимому на АВТОВАЗе автомобилю придется втиснуться в нишу между Lada Granta и Renault Logan. Смотрим в ходе тест-драйва, чем он будет заманивать россиян.

IMG_4881 Один из самых интересных цветов в палитре из шести красок для Datsun on-DO — коричневый металлик. Японцы не требуют доплаты за металлические оттенки

Один из самых интересных цветов в палитре из шести красок для Datsun on-DO — коричневый металлик. Примечательно, что японцы не требуют доплаты за металлические оттенки

Повод: тест-драйв Datsun on-DO, продажи которого стартовали в России вслед за Индией и Индонезией.

Место действия: Казань и ее окрестности

Впечатления. Сами датсуновцы признаются, что главной задачей был выпуск автомобиля по цене, не превышающей 400 тыс. руб. И им это удалось. При этом производитель не любит, когда его новичка сравнивают с вазовской продукцией. Мол, наш — другой, японский автомобиль. Все доработки, о которых рассказывается, проведены якобы с неким базовым автомобилем. Но мы-то, заглядывая под капот, способны прочитать «Сделано в России» на блоке мотора. Нет, ребята, от сравнений нам никак не уйти. Уж очень долго мы ждали замену десятому семейству Lada, чтобы теперь вот так спокойно игнорировать тот факт, что на базе ВАЗ-2190 нам прикатили клон, пусть и со своей перчинкой.

IMG_4987 Салон Datsun on-DO dj многом копирует оный на Lada Granta. Из эксклюзивных решений — дизайн центральной консоли

Салон Datsun on-DO во многом повторяет Lada Granta. Из эксклюзивных решений — дизайн центральной консоли

Что конкретно поперчили японцы? По ходу, к примеру, видно, что проклейка всего пола шумоизоляцией и установка фетровых подкрылков сзади дала результат. А переключения рычага 5-ступенчатой МКП на тросовом, а не тяговом приводе куда мягче и четче, хотя и не идеальны. Инженеры марки не скрывают, что предприняли попытки доработать управляемость. При настройке подвесок, например, искали баланс между ней и комфортом. И вы знаете, им это удалось! Применение газонаполненных амортизаторов, новые характеристики пружин и стабилизаторов поперечной устойчивости должным образом сказалось на поведении автомобиля. Очень хорошо, что организаторы мероприятия свезли нас именно в Татарстан — местные дороги то и дело дают отменную встряску машине. Но on-DO прошел через испытания с достоинством. Особенно порадовал акустический комфорт при работе подвесок.

На седане применен безредукторный усилитель руля с оригинальными настройками. Конечно, гидроусилительной обратной связи добиться этим не удалось, но какое-то подобие стремления руля в нулевое положение при выходе из поворотов наблюдается. И на прямиках подруливать не приходится.

IMG_4993 530-литровый (+10 л к ладовским показателям) багажник — самый вместительный в классе

530-литровый (+10 л к грантовским показателям) багажник — один из самых вместительных в классе. Разрезная спинка задних сидений — привилегия топовой версии Dream, у дешевых версий она складывается целиком

По тольяттинской сборке нареканий нет — кузовные панели и детали интерьера подогнаны как надо. Так что есть надежда, что в холода можно будет избежать трелей. Жаль только, что штатная итэлмовская магнитола через четыре динамика в дверях предложить ничего путного взамен не сможет — звучание весьма посредственное. В топовой версии Dream она уже с 7-дюймовым дисплеем и навигацией «Сити Гид» с картографическим покрытием РФ, РБ, Казахстана и Украины, правда, на тесте таких машин не оказалось.

Перспективы. Datsun on-DO уже представлен в салонах дилеров марки по цене от 329 тыс. руб. за комплектацию Access (базовая Granta на 40 тысяч дешевле). Столько стоит автомобиль с неокрашенными бамперами, 14-дюймовыми стальными колесами и единственной подушкой безопасности водителя, но с ABS, EBD и подогревом сидений. За прочие прелести жизни придется доплатить. Но можно и сэкономить: скидка по программе утилизации — 50 тыс. рублей, если сдаете свой старый автомобиль дилеру по системе трейд-ин — 40 тыс. руб.

По оценкам представителей Datsun в России, 65% продаж придется именно на седан on-DO. Напомним, в следующем году стартуют продажи второй модели — представленного на ММАС-2014 хэтчбека mi-DO. Как сообщал «За рулем.РФ» ранее, объем производства автомобилей марки Datsun составит треть от общего объема производства Nissan в России, то есть планируется производить около 80–100 тыс. машин в год.

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Подробности. Более полный рассказ о новинке от Михаила Кулешова, который ездит на редакционной Lada Granta, читайте в ЗР, 2014, № 11. В ближайшее время на сайте появится и отчетное видео о тест-драйве.