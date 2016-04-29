Ford F-150 RaptorTRAX: Кен Блок и его самый быстрый в мире снегоход (ВИДЕО)

Бьюсь об заклад, когда-нибудь по биографии Кена Блока будет снят эпический голливудский блокбастер. История этого удивительного человека, одинаково успешно выступающего в роли бизнесмена, автогонщика и шоумена, так и просится на большой экран. Но пока до полного метра дело не дошло, Кен занимается малыми формами — снимает свои дрифтовые видеоролики из серии Gymkhana, неизменно собирающие умопомрачительное количество просмотров на Youtube.

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Герой очередной «Джимханы» — экстремальный пикап Ford F-150 SVT Raptor с гусеницами от Mattracks

Новое видео Блока будет разительно отличаться от предшественников. Во-первых, сменился «главный герой»: вместо раллийной Ford Fiesta маэстро Блок управляет экстремальным пикапом Ford F-150 SVT Raptor. Во-вторых, полностью поменялись декорации — съемки видео проходили в окрестностях горнолыжного курорта Аспен, штат Колорадо. В-третьих, партнерами Кена по новому видео будут его коллеги по команде Monster Energy — сноубордисты Зак Хейл и Итан Дайсс. Не изменились только водительское мастерство Блока и море адреналина, выплескивающееся в кровь при просмотре (даже страшно представить себе эмоции, бушевавшие на съемочной площадке).

Оригинальный Ford F-150 SVT Raptor отлично зарекомендовал себя на покатушках по бездорожью, однако, чтобы пикап не ударил лицом в грязь (читай — в снег), специалистам Special Vehicle Concepts пришлось его немного доработать. Для начала колеса с внедорожными шинами уступили место резиновым гусеницам от Mattracks. На сайте производителя указано, что рекомендуемая максимальная скорость автомобиля с такими гусеницами не должна превышать 64 км/ч, но что-то мне подсказывает, что эту рекомендацию мистер Блок точно нарушил. Благодаря гусеницам пикап получил новое имя. Теперь это не просто Raptor, а RaptorTRAX (от искаженного английского tracks — «гусеницы»).

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Цена самого дорого в мире снегохода может перевалить за 100 тысяч долларов

Затем дело дошло до мотора: в заводском исполнении Raptor оснащается 6,2-литровым атмосферным восьмицилиндровым двигателем, выдающим мощность 411 л.с. и 585 Нм крутящего момента. Для большинства покупателей таких показателей хватает за глаза, но Кена Блока точно нельзя назвать «обычным клиентом», поэтому мотор оснастили механическим нагнетателем от Whipple Superchargers. Итоговые характеристики усовершенствованного мотора не разглашаются, но косвенно оценить мощность наддувного движка все-таки можно: по данным фирмы-производителя, на динамометрическом стенде Raptor с установленным нагнетателем выдает 677 л.с. и 786 Нм тяги. Едва ли боевой пикап Кена Блока будет слабее.

Также пикап оснастили новыми фарами повышенной мощности (характерная деталь: лампочки указателей поворотов стилизованы под череп с костями!) и двумя светодиодными «люстрами» от Rigid Industries: одна установлена на переднем бампере, другая — на крыше пикапа. В кузове установили мощные дуги безопасности и стойку для крепления сноубордов, на крышу — багажник для припасов и снаряжения. Стандартные кресла «Раптора» заменили на спортивные сиденья Recaro — нелишняя доработка, если на автомобиле планируется скакать по узким заснеженным трассам! И конечно же, пикап получил фирменную «ливрею» в цветах спонсора Блока — компании Moster Energy.

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«Вы не можете снять эпическое видео в глуши без вертолета. Просто не можете!»

Кен Блок называет свой снего-«Раптор» самым быстрым в мире снегоходом, но, наверное, его же можно назвать и самым дорогостоящим. В США оригинальный Ford F-150 SVT Raptor стоит не меньше 45 тыс. долл., добавим к этому стоимость турбонагнетателя Whipple — 7,5 тыс. долл., гусениц Mattracks — около 30 тысяч, светодиодной люстры — около 2 тысяч, и получим сумму около 85 тыс. долл.! И это без учета модернизированных фар, дуг безопасности, багажника на крыше, спортивных кресел и оклейки пленкой. По самым скромным подсчетам, стоимость готового RaptorTRAX должна превысить 100 тыс. долл.

Впервые Ford F-150 SVT RaptorTRAX был показан широкой публике еще в январе этого года: маэстро Блок немного покатался на нем на Зимних Экстремальных Играх, проходивших в том же Аспене, и анонсировал новое видео, которое мы выложим чуть позже. Затем стало известно, что видео получит название Shredfest (где Shred, очевидно, отсылка к жаргонному названию сноуборда, а fest — фестиваль). А на страницах Кена Блока в социальных сетях и на сайте Monster Energy стали появляться фотографии и коротенькие видеоролики-тизеры со съемок: вот RaptorTRAX везут куда-то на прицепе, вот Кен за рулем пикапа, а на заднем плане виден зависший в воздухе вертолет (как гласила подпись к снимку, «Вы не можете снять эпическое видео в глуши без вертолета. Просто не можете!»), а вот RaptorTRAX стремительно съезжает с гребня холма, обрушивая маленькую лавину. И наконец, была объявлена дата премьеры — 7 октября.

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Партнерами Кена по новому видео будут его коллеги по команде Monster Energy — сноубордисты Зак Хейл и Итан Дайсс

Чем Кен займется дальше после «Шредфеста»? По слухам, вернется к «Джимхане», но не обычной: фотошпионам удалось сфотографировать Блока, дрифтующего на модернизированном Ford Mustang из 1960-х, причем, судя по фотографиям, на которых дым валит из-под всех четырех колес, Mustang Блока оснащен полным приводом!