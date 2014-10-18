Проверяем систему автоматического торможения Ford Focus: в режиме автофокуса

Как работает фордовская система автоматического торможения Active City Stop (ACS), можно ли считать ее абсолютно надежным помощником на дороге, есть ли у «автофокусов» подводные камни? Ответы на эти вопросы мы искали и нашли на Дмитровском автополигоне.

01

Над полигоном в Гётеборге повисла воодушевленная пауза: десятки журналистов нацелили объективы на «Вольво‑S60» и замерли в ожидании волшебства. Катапульта разогнала оранжевый седан до 35 км/ч, и на глазах замершей публики автомобиль рванул прямиком в цель — полуприцеп многотонного грузовика.

Теоретически новейшая система автоматического торможения должна была остановить машину непосредственно перед препятствием, а день презентации победоносно вошел бы в славную историю шведской марки. Но все пошло наперекосяк. «Вольво» с грохотом влетел в грузовик, даже не снизив скорости! Шампанское осталось неоткупоренным.

Ошибки случаются, и это нормально. Шведы не опустили руки, и теперь, спустя четыре с половиной года после того конфуза, система City Safety на «Вольво» работает почти безупречно, если верить коллегам из немецкого автоклуба ADAC, которые проводили всесторонние испытания. Аналоги системы вошли в обиход и широко используются на автомобилях других премиальных брендов. А совсем недавно разработка под названием Active City Stop (ACS, «эктив сити стоп») дебютировала на популярном и сравнительно доступном «Форде-Фокус» — наверняка и вы приметили массированную рекламную кампанию.

Что представляет собой такая система на «Форде» за 695 000 рублей? Есть ли у «автофокусов» подводные камни? В поисках ответов на эти вопросы мы отправились на Дмитровский автополигон.

НЕОТРАЗИМЫЙ

03

Первое, что нужно принимать в расчет при эксплуатации «Фокуса» с устройством автоматического торможения, — это неспособность электроники взять на себя функции водителя целиком. Иными словами, система поможет избежать столкновения или минимизирует его последствия. Но это не значит, что в вялотекущем трафике можно расслабиться и небрежно строчить СМС.

Дело в том, что Active City Stop работает корректно лишь на скоростях до 30 км/ч. Более того, препятствие должно двигаться в попутном направлении или оставаться неподвижным. Наконец, на нем должны быть светоотражающие поверхности, причем чистые и в зоне действия датчика-излучателя, который расположен на ветровом стекле «Фокуса». Только и всего! Лишь 27° в горизонтальной и 12° в вертикальной плоскостях — именно в этих пределах излучатель Continental посылает пучок света. Отразившись от препятствия, он возвращается на датчик, и электроника вычисляет время, потребовавшееся свету на прохождение пути и соответственно расстояние до объекта с учетом скорости автомобиля. Запутались? Проверим на деле!

BAT_0719_новый размер На ветровом стекле «Фокуса» установлен блок, состоящий из датчика и излучателя, который работает в инфракрасном диапазоне. Отразившись от препятствия, инфракрасный луч возвращается на датчик. По времени, затраченному им на преодоление пути, система определяет расстояние до объекта. Разумеется, учитывая скорость движения автомобиля.

ПРОБОЧНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

Первым делом мы сымитировали «пробочную» аварию, где в роли препятствия выступил картонный муляж кроссовера БМВ‑Х5. В качестве отражающей поверхности использовали скрученный с «Фокуса» и закрепленный на «мишени» номерной знак. За руль посадили испытателя, готового в любой момент ударить по тормозам. На старт!

Спустя десять минут упражнений на сухом асфальте выяснили: машина надежно останавливается перед препятствием. И совершенно не важно, подкатываешься ты к объекту с выжатым сцеплением или до победного давишь на газ. Разница лишь в том, что при остановке на «нейтрали» мотор продолжает работать, а на передаче — глохнет. Как если бы водитель резко ударил по тормозам.

05 Мокрый базальт — это очень скользко! Однако вплоть до 30 км/ч «Фокус» достойно справлялся с испытанием.

Усложним задачу? Устанавливаем муляж на базальтовой плитке — коэффициент сцепления колес с нею намного ниже, чем с самым гладким асфальтом. Начав с символических 10 км/ч, мы быстро поняли, что даже в таких условиях датчики срабатывают адекватно, а торможение протекает предсказуемо. И принялись наращивать скорость, подбираясь к обещанным производителем 30 км/ч. Всякий раз «Фокус» замирал перед препятствием — при том что «Форд» гарантирует полную остановку лишь со скоростей не выше 15 км/ч. Блестяще!

При повторении эксперимента на смоченном водой базальте ситуация практически не изменилась. «Фокус» по-прежнему останавливался перед препятствием даже с 30 км/ч. Да, под неистовый стрекот антиблокировочной системы. И да, иной раз в паре сантиметров от объекта. Не важно! Главное — до контакта дело так и не дошло.

А еще, занимаясь подобными опытами, следует помнить про одну особенность системы Active City Stop. Если она сработает десять-пятнадцать раз подряд, электроника ее заблокирует, приняв происходящее за неисправность датчика. В этом случае для перезагрузки «мозгов» необходимо выключить зажигание и включить его заново.

06

НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

«Рабочие жить будут», — резюмировал фотограф, наблюдая за нашими экспериментами. В этом есть сермяжная правда: дорожные рабочие в обязательном порядке носят жилеты с нашивками-катафотами. И такой жилет в нашей техничке нашелся… А что, идея! Убедившись в работоспособности системы, мы решились на пару экстремальных опытов и заменили картонный БМВ человеком в жилетке. А всё благодаря моей забывчивости. По идее нужно было бы позвонить главному редактору — мол, на людях эксперимент проводить будем? Даю сто против одного: главный под страхом увольнения запретил бы рисковать ценными кадрами. Но в запале выяснения отношений с «Фокусом» мне и в голову не пришло взять в руки телефон — даже после того, как жилет протянули мне… Что же, рискну!

Машину запускали на меня двумя способами. Сначала применили более гуманный вариант: «Фокус» с заведенным мотором и манекеном за рулем ставили на уклон, снимали с ручника — и толкали. Страшно? Не то слово! Скорость хоть и небольшая, но получить удар бампером по ногам — сомнительное счастье. Но «Фокус» остановился раз, другой, третий… Замирал буквально в тридцати-сорока сантиметрах от моих ног.

08 Удар случился лишь на скорости 35 км/ч.

К шестой или седьмой попытке я уже научился подавлять инстинкт самосохранения: перестал выставлять вперед руки и мужественно встречал надвигающуюся на меня тонну с лишним. Страх прошел — и мы решились на отчаянный шаг. Один из испытателей разгонял автомобиль на первой передаче, после чего спешно покидал его — прямо на ходу. Теперь «Фокус» не просто катился, а двигался под тягой мотора! И — вновь остановка. Двигатель, конечно же, заглох, поскольку перевести коробку в «нейтраль» было некому.

В общем, ничто не предвещало беды… Но в один из рядовых проходов, когда мы в очередной раз решили спустить «Фокус» с горки, он попросту не остановился — я еле успел отпрыгнуть в сторону! Видимо, как и в случае с тем «Вольво», что-то пошло не по плану. «Форд», проехав 15 метров вниз по уклону, зарылся передними колесами в мягкий земляной бруствер. К счастью, без последствий для себя и окружающих. А я отделался легким испугом.

Провал? Вовсе нет! Это лишь доказательство того, что даже в работе бездушной электроники присутствует, простите за банальность, человеческий фактор.

***

Наши испытания оставили смешанное чувство. С одной стороны, называть доказавшую свою состоятельность систему Active City Stop маркетинговым ходом или игрушкой язык не поворачивается. Работает ведь! С другой — осечки случаются. Вероятность срабатывания системы зависит от целой россыпи шатких факторов, поэтому считать ACS абсолютно надежным помощником на дороге нельзя. А вот хорошим подспорьем в нелепых ситуациях — можно.

Мы говорим ACS наше однозначное «да!». И искренне верим, что рано или поздно подобные системы появятся даже на самых недорогих автомобилях и будут доведены до совершенства. Ну а пока этого не произошло, нужно внимательно следить за дорогой и радоваться, что мы живем на острие эпохи технического прогресса.