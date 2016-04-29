UAZ Patriot, Nissan Terrano и GW Hover H5: сделай СААМ! Ч. 2

Мы в Ловозере. Это небольшой рабочий поселок на берегу одноименного озера. Небольшой, но районного значения. Из пунктов общепита — только столовая (с 11:00 до 15:00 по будням). Судя по количеству лодочных гаражей, в каждой семье есть плавсредство. Неудивительно: в некоторые пункты можно добраться только по воде, а рыба — важная часть рациона.

Дорог тут вообще немного, и почти все ведут к рудникам. Часть их заброшена. Ландшафты напоминают Зону из фильма «Сталкер». По слухам, во времена СССР здесь проводили подземные ядерные взрывы, после чего якобы проявились какие-то аномалии, вплоть до оленей-мутантов. Счетчик Гейгера ничего опасного не показал, фон не выше, чем в центре Москвы.

Эти края полюбили поклонники оффроуда: здесь множество каменистых бродов и грунтовок, на которых без лебедки не обойтись. Туда мы, конечно, не сунемся. Наш маршрут кроссоверный и ведет в горный массив Ловозерские тундры. Это классические туристические места как для пеших, так и для автомобильных путешественников: мы встречали и рыболовов, и задорные группы на квадроциклах. Старинные геологические дорожки изрядно наезжены во всех направлениях — даже те, что ведут в тупики. Спутниковая карта здесь весьма полезна, а вот компасы могут внезапно подвести.

Забраться на плато Аллуайв, куда занесла нас судьба, задача несложная, главное — не заплутать. Даже «Террано» проехал немалую часть пути исключительно на переднем приводе (намеренно подключали задние колеса лишь в откровенно гиблых местах). Здесь уже высота над уровнем моря больше километра. Но нам хотелось попасть за перевал Геологов, чтобы увидеть труднодоступное Сейдозеро. Зачем? Не спрашивайте. Так положено. Хотя, может, и не следует туда соваться, ведь «сейд» в переводе с саамского — «священный». И хорошо, что туда нет ни одной проезжей дороги, — целее будете.

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СРЕДНИЙ БРАТ

За вершину Ангвундасчорр (1126 м, и не пытайтесь запомнить название) прочно зацепилась туча. Перевал утонул в плавающем тумане, видимость переменчиво‑скверная. Кругом однотипные камни всех размеров и ржавый мусор древних экспедиций. Пешая разведка по еле заметным следам чьих-то колес показала, что дальше при некотором насилии над трансмиссией и шинами смог бы пробиться лишь УАЗ, и то не факт. А «Ховер» и «Террано» засядут быстро и надолго.Домой едем сначала по изумительной «Коле», а в городке Сясьстрой (назовут же!) уходим на трассу А114 в направлении Вологды. Чуть не на трети ее идет капитальная реконструкция, особо не разгонишься. Сюда вернуться бы через год: судя по всему, качеством дорога не уступит «Коле».

«Ховер» ведет себя на умеренном бездорожье почти как «Патриот» (есть понижайка!), а на шоссе — почти как «Террано». При этом он богаче всех оснащен, хотя штатного навигатора не имеет. За рулем можно устроиться вполне удобно. Вот только левую ногу пристроить некуда — все время невольно пытаешься подпихнуть ее под педаль сцепления (в модификации с автоматом такой досады нет). Двигатель вполне взрослого объема (2,4 л), но при этом ватный: на обгонах тяги не хватает, приходится переходить с высшей пятой на четвертую, а то и на третью передачу. Амортизаторы изнова были не ахти, а после «60 часов» еще подсели: на неровностях машина склонна к раскачке. Особенно грешит этим корма — поэтому и по волнам грунтовок едешь аккуратно, и на каменистых тропах плавно работаешь газом, чтобы не раскачать автомобиль и не приложиться картером о булыганы.

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«Ховер» весь какой-то правильно- усредненный. Багажник не большой и не маленький. Кушает тоже средне — не то чтобы совсем мало, но и не много для мотора объемом 2,4 л (у нас получалось 9,5 л/100 км). Вопиющих недостатков не найти, но и никаких особо выдающихся качеств у него нет. Впрочем, на ночной дороге впечатлил свет фар. Понравилась идея с размещением штатного инструмента — в салоне, под задним сиденьем. Запаска подвешена под багажником: случись менять колесо, не придется выгружать весь скарб.

Определенно, из всех изделий китайского автопрома, поступающих на наш рынок, линейка «ховеров» — самая цельная, продуманная и удачная. Несмотря на то что одометр безжалостно врет. Если ему верить, то для «Ховера» расстояние от Москвы до Ловозера почти на 150 км больше, чем для «Дастера» (у него одометр тоже слегка завышает показания). И обратно еще на полторы сотни. В попугаях гораздо длиннее!

Сворачиваем на Устюжну, далее кривыми местными дорожками через Бежецк и Кашин довольно быстро (здесь некого обгонять!) пробираемся к Москве. На последней перед столицей остановке на АЗС обнаруживаем, что у «Ховера» таки перегорела лампочка. Не зря мы их взяли! А вот шину не пробили ни одну, хотя досталось им на каменистых тропах изрядно.

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АНФАН ТЭРИБЛЬ

У «Ниссана» и «Грейт Уолла» на всей дистанции — ни одной неполадки, даже крохотной. Зато очень насыщенно провел время наш «ужасный ребенок» — «Патриот». Из Москвы он выехал в хороших кондициях. Лишь привычно позвякивали тормозные колодки, а на скорости свыше 90 км/ч не всегда удавалось закрыть передние боковые стекла: по каким-то аэродинамическим причинам их распирает наружу и заклинивает в направляющих. Сбросишь скорость — стекла закрываются. Чего только не бывает на свете! Вскоре задрожало правое зеркало заднего вида, намекнув на намерение вывалиться из оправы. Закрепили липкой лентой. Сам собой стал открываться и хлопать на ходу лючок левого бензобака. Снова в ход пошел скотч. Заморосил дождь — тут же отказал прерывистый режим работы дворников. Починили многократным вкл/выкл. Снова отказал — снова «починили».

Под Мурманском, где спустились туманы, захандрила одна из противотуманок. Отремонтировали крепким рукоприкладством. И потом еще прикладывались к бамперу несколько раз — по мере надобности. Дважды отключался спидометр, а вместе с ним и одометр (сия болезнь доставила нам немало хлопот и на «60 часах» ). Оба раза через какое-то время очнулся сам.

После спуска с плато загорелась сигнальная лампочка «чек энджин». Проверить двигатель? Для порядка заглянули под капот, но ничего необычного не нашли. В движении сбоев не отмечалось. К вечеру лампочка погасла сама собой.

На обратном пути после короткой остановки на обед мотор ни с того ни с сего пустился лишь с шестой попытки, но больше осечек не давал. Зато зажегся сигнал «чек 4WD». Проверили работу трансмиссии в разных режимах — никаких отклонений. Позже лампочка погасла. Ничего не забыли? Ах да, порвался картон, изображающий силовой элемент полки багажника. Но это уж совсем пустяк. Закрепили липкой лентой.

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Констатируем: «ужасный ребенок» благополучно преодолел всю дистанцию. И абсолютно ничего не сломалось так, что нельзя было бы починить липкой лентой и добрым словом. Даже мосты не «вспотели». Правда, перед Москвой появились посторонние звуки где-то в трансмиссии. Уж не износились ли снова крестовины кардана? Держим на контроле и ждем новых приключений. А до них уже рукой подать, ведь на носу зима.

СНОВА НА СЕВЕР?

И все же УАЗ нам понравился. «Патриот» стал похож на машину. На нем вполне можно рвануть за 2000 км от дома. А уж там, на каменистых тропах, он был нашей надеждой и опорой. И если мы наметим более сложную экспедицию — с форсированием тяжелых бродов, скалолазанием и ездой по раскисшим грунтам, то поедем исключительно на «Патриоте».Нет ничего невозможного. Тем более что саамы, показав нам красавцев‑оленей и накормив вкусной ухой, приглашали вернуться в Ловозеро зимой — на церемонию любования северным сиянием. Мы очень серьезно над этим думаем. Немного смущает, что минус сорок здесь — обычная температура. Но ведь ездят же как-то люди! И живут.

09 Традиционное жилище некогда кочевого народа называется кувакса.





ЛЮДИ СЕВЕРА

Вообще, как известно, зима в России долгая, а зимние дороги в глубинке — тема отдельного разговора и специальных испытаний. Так что у «Террано», «Ховера» и «Патриота» перерыв будет недолгим.Саамы — коренной европейский народ. Оленеводы, рыболовы и немного охотники. Численность ныне оценивают в 70–80 тысяч. Больше всего саамов осталось в Норвегии. В Мурманской области — небольшая община, менее двух тысяч человек.

Испокон веков саамы вели кочевой образ жизни в полной гармонии с природой, мигрируя со стадами оленей по болотистой лесотундре, границ не ведали. Ныне оседлые — работают там, где есть работа. И стараются сохранить свою культуру.

Этому отчасти способствует госпрограмма поддержки малочисленных народов, но в основном всё держится на энтузиазме самих саамов. Близ Ловозера на аутентичном, не тронутом цивилизацией участке основана Самь-Сыйт (Саамская Деревня). По большому счету это музей под открытым небом, куда охотно едут туристы, в том числе скандинавы. Деревня со своим оленьим стадом. И клюква растет под ногами. Но по совместительству это еще и центр, где сохраняются язык и традиции, развиваются промыслы и ремесла.

Редакция благодарит председателя территориально-соседской общины «Самь-Сыйт» Ивана Головина за помощь в организации фотосьемки.

20 «Террано»





ВОСХОЖДЕНИЕ

Место: Ловозерские тундры, горы, лесные дорожки Протяженность тестовой дороги: около 100 км

— самый легковой. Ход подвески относительно невелик, но клиренс вполне достаточен для преодоления гиблых мест ходом. А если нужно ехать аккуратно и медленно? Снова мучаешься с педалью газа: или пусто, или сразу густо — а прыжки на камнях нам ни к чему. Среди плюсов — точное рулевое управление, «тракторная» первая передача (только на полноприводных версиях) и принудительное подключение задних колес блокировкой муфты. Среди минусов — ее склонность к перегреву при длительных нагрузках.

Даже на глаз видно: ход подвески— самый большой. И вообще, ему чем хуже, тем лучше. Там, где «Террано» продирается с трудом, «Патриот» проедет как ни в чем не бывало. Зачастую даже подключать полный привод не требуется.

: претензии не к ходу подвески, а к ее мягкости в целом. Именно раскачка приводит к чирканью о камни. Обидно, поскольку автомобиль оснащен трансмиссией с богатыми внедорожными возможностями. И Н5 лучше всех защищен снизу: мощные стальные листы укрывают все днище — картер двигателя, коробку передач и даже бензобак.

t-01

Расход топлива, л/100 км

Сравним цифры, полученные на дорогах общего пользования, с данными 60-часового марафона (ЗР, 2014, № 8). Тогда автомобили мчались по скоростному кольцу полигона НАМИ на максимальной скорости. Аутсайдером с расходом под 30 литров на сотню оказался «Ниссан». УАЗ с показате- лем «около двадцати пяти» — середняк, «Ховер» со своими «слегка за двадцать» стал тогда чемпионом.

В условиях обычной эксплуатации, то есть при движении со скоростью, за которую не наказывают, ситуация поменялась. Всё наоборот: «Ниссан» — лидер по экономичности, а УАЗ самый прожорливый. Причем на совсем свободной дороге, где можно было ехать быстрее, а не тащиться вместе с фурами, аппетит автомобилей возрастал. При аэродинамических параметрах и массе наших полноприводников езда в бодром темпе имеет следствием более частые визиты на бензоколонки.

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ГРЕБЁНКА С ПЫЛЬЮ

Центральная Карелия

66 км

Официальное название «грунтовая дорога с улучшенным покрытием» звучит оптимистично: может, и впрямь что-то улучшили? В народе такие дороги именуют грейдером, поскольку именно этот вид техники используют при ее строительстве и обслуживании. Если дорогу недавно приводили в порядок («утюжили»), она может быть глаже иной асфальтовой. В этот период по ней можно ездить быстро. Главное неудобство — пыль. Со временем на грейдере образуются своеобразные препятствия. Это так называемая гребёнка, напоминающая поверхность стиральной доски. В таких условиях подвески работают с небольшой амплитудой, но с высокой частотой. Мы ездили по грейдеру средней степени убитости.

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ТАКОЙ РАЗНЫЙ АСФАЛЬТ

дороги шести областей и одной республики

: около 4000 км

Фотогалерея

Шоссе и местные разбитые асфальтовые дорожки — стихия кроссоверов. На них добираться до бездорожья, конечно, сподручнее, чем на УАЗе. Колеса с высокопрофильными шинами избавляют от вздрагивания на каждой ямке. «Ховер» оказался хорош в качестве ведущего: ночью и в условиях ограниченной видимости освещал дорогу всей троице. Дальний, ближний свет и противотуманные фары у него работают классно.