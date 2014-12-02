Видеообзор нового Kia Sorento: волки на улицах
Дебютант 82-го Парижского международного автосалона — новый Kia Sorento — лишь ближайшей весной появится на дорогах общего пользования, а мы уже успели на нем прокатиться. Лазерная сварка кузовных панелей дала волю дизайнерам марки, а технари поиграли с силовой начинкой кроссовера. Подробнее о новичке — в нашем видео, которое предваряет более полную публикацию в номере 1/2015 журнала «За рулем».
Фото: Kia
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