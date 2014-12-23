Nissan Almera из парка ЗР: без любви

В возрасте полутора лет наша «Алмера» преодолела рубеж третьего ТО. Интриговать не люблю, поэтому раскрою карты сразу: поломок не случилось. Тольяттинский седанчик не заставил сомневаться в своей надежности.

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Первый материал о «Ниссан Алмере», которая появилась в нашем парке, назывался «Продукт глобализации» (ЗР, №2/2014).

И как же не полюбить такую машину, как Nissan Almera? Но не выходит. Привычка и доверие — сколько угодно. А любви не сложилось.

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К скрипу сиденья добавился «голос» педали тормоза, такой же противный. Прыснул пару раз смазкой из баллончика, и проблема ушла: звук в салоне снова стал «моно». Заодно самоизлечились течи в багажнике и в ногах переднего пассажира.

Не могу обойти вниманием качество комплектующих. Родным летним шинам «Амтел-Планет» смело ставлю неуд. Во-первых, за шум и жесткость. Во-вторых, за ресурс: отходив за два сезона 21 000 км, протектор на передней паре почти дошел до индикатора; сзади картина немногим лучше. В-третьих, за качество. На второе лето колёса начали требовать регулярной подкачки. Число «хворых» к осени достигло трех. И все травили на стыке шины с диском. Разборка-сборка не помогла: утечки появлялись снова. Проверка «литья» на стенде подтвердила, что с геометрией у него все в порядке.

Передние колодки заменили на пробеге 45 000 км. Неплохой результат для машины с автоматической коробкой, больше половины жизни проводящей в городе. Не подвели и щетки стеклоочистителей. После полного года работы они весьма недурно справляются со своими обязанностями.

Отдельная тема — работа официального сервиса «Дженсер». Если вкратце, он произвел на меня отвратительное впечатление — даже несмотря на то, что я оставляю там редакционные деньги. А если отдавать свои кровные?

03 Almera 1_zr 12_14 Nissan Almera. Устав от чрезмерных затрат на топливо для «Алмеры» (она кушает в среднем 10 л/100 км), мы оснастили ее ГБО. Изучение профильных форумов не выявило однозначно лучшего комплекта. Посему выбрали установщика по рекомендации знакомых. Комплект польской фирмы LPGTech с тороидальным баллоном объ- емом 42 л обошелся в 25 000 рублей. Запаска теперь живет в багажнике.

На первом ТО я согласился на «чистку и регулировку задних тормозных механизмов». Цену узнал потом — 3120 рублей. Позже, во время второго и третьего визитов, эту процедуру стандартно пытались впарить снова. Отличный способ заработать на ровном месте! И поди проверь, что же там реально сделали.

На ТО-45 000 предлагали заменить лампу габаритки за 700 рублей (20 рублей в любом магазине и пять минут работы), у которой на самом деле просто отошел контакт. Зато не поменяли салонный фильтр, несмотря на записанную отдельным пунктом просьбу. Смотрели на меня как на умалишенного («его же тут нет!»), а потом заявили, что проверить его наличие очень трудно («много разбирать надо»), — хотя и это дело пяти минут. А еще заодно с передними колодками приговорили тормозные диски. В сумме — на 13 000 рублей. Отказался. Самостоятельно купленные колодки TRW обошлись всего в 1150 рублей, а наши мастера (техцентр в Тушине, Москва), замерив толщину тормозных дисков, отпустили с вердиктом: «Еще один комплект точно переживут».

02 Almera 1_zr 12_14 Nissan Almera. Индикатор остатка газа в баллоне установили слева от руля. По ощущениям, динамика машины не ухудшилась. Расход топлива, если верить маршрутному компьютеру, вырос на литр (как раз обещанные 10%). Но это — впечатления после первых 500 км. Впереди детальные отчеты с финансовыми итогами и большой пробег на газовом топливе.

Только на третьем ТО выяснилось (не без вмешательства специалистов представительства «Ниссана»), что цена нормочаса для «Алмеры» ниже, чем для остальных моделей марки, — 1490 рублей, а не 1950! Но за два первых обслуживания с нас уже содрали по полной.

А еще «Алмера» успела побывать в аварии. Замена обоих бамперов и левых крыльев, фары и бокового вклеенного стекла с соответствующей «мишурой» (кронштейны и уплотнители), рихтовкой и окраской обошлась по страховке в 155 000 рублей и полтора месяца простоя. К слову, небольшой треугольник стекла дороже переднего крыла — отдали за него больше 7000 рублей! Так что, если вдруг захлопнете ключи в машине, не спешите бить именно его.

04 Almera 1_zr 12_14 Nissan Almera. Благодаря короткому багажнику габариты кормы чувствуются хорошо. Нужно только снять центральный задний подголовник, сильно ограничивающий обзор, — конечно, если сзади усаживается не больше двух пассажиров. Но я из любви к комфорту все-таки установил задний парктроник.

ВНИМАНИЕ: ОТЗЫВ!