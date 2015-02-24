Тест нового Nissan X-Trail: на неведомых дорожках

Новый Nissan X-Trail (третьего поколения) поступает в российскую продажу 2 марта. И уже 9 декабря прошлого года его начали собирать в Каменке, под Санкт-Петербургом. В январе же мы протестировали новинку в сказочно красивой Карелии. Так и появился шуточный перевод названия модели — «неведомая дорожка».

Nissan X-Trail Nissan X-Trail — от 1 249 000 руб.

Nissan X-Trail — от 1 249 000 руб.

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Остряки раньше шутили о простой работе дизайнеров Porsche: берешь рисунки со старым 911-м, обводишь — есть новый… Наверное, теперь так будут говорить о ниссановских дизайнерах: взглянув на этот «Икс-Трейл», легко подумать, что художники взяли файлы второго «Кашкая», немного изменили масштаб и отдали дирекции на утверждение. Очень похожи — если смотреть спереди и сбоку. Сзади сходства меньше.

Сами ниссановцы не видят в похожести ничего плохого — дизайн удачный — и объясняют корпоративным стилем: Qashqai — городской кроссовер для молодежи, X-Trail — универсальный семейный внедорожник, разные категории. И, несмотря на сходство, все внешние детали отличаются. А что платформа общая, СМF? Унификация, глобализация, нормально для современного автомобилестроения…

Что касается яркого отличия от прежних, «квадратных» «Икс-Трейлов» (T30 и T31): да, новый, T32, утратил долю брутальности, но зато не архаичен на фоне конкурентов. К тому же он гораздо удобнее, в чем нам еще предстоит убедиться. У него тот же «МакФерсон» спереди, та же многорычажка сзади, интеллектуальная система управления полным приводом All Mode 4x4-i, те же бензиновые «четверки» 2.0 и 2.5, модернизированные в угоду экономичности, усовершенствован и вариатор, а 130-сильный дизель 1.6, созданный совместно с Renault, абсолютно новый. Клиренс сохранили — 210 мм (на 10 мм больше, чем у Qashqai). Колесная база увеличена по сравнению с прежним «Икс-Трейлом» на 75 мм — при чисто символической прибавке габаритной длины (на 5 мм). Но геометрическая проходимость не ухудшилась, и в этом нам тоже еще предстоит убедиться.

Nissan X-Trail И общая архитектура интерьера, и материалы, и детали уже знакомы нам по «Кашкаю» второго поколения — вплоть до прорезей в подстаканниках на тоннеле, откуда поступает холодный воздух для охлаждения напитков

И общая архитектура интерьера, и материалы, и детали уже знакомы нам по «Кашкаю» второго поколения — вплоть до прорезей в подстаканниках на тоннеле, откуда поступает холодный воздух для охлаждения напитков

Жаль, дизельных машин на тесте не было — хотя их можно будет заказать. Львиную долю покупателей, по мнению ниссановских маркетологов, интересуют бензиновые версии, поэтому их нам и показывали, причем в максимальных комплектациях (LE и LE+) — полноприводные, с кожаными салонами и вариатором X tronic CVT, имитирующим работу 7-диапазонного «автомата».

Первой в моих руках оказалась 2-литровая 144-сильная машина.

Nissan X-Trail На дороге автомобиль в большинстве случаев переднеприводный, но по команде электроники распределение тяги по осям может достигать 50 на 50

На дороге автомобиль в большинстве случаев переднеприводный, но по команде электроники распределение тяги по осям может достигать 50 на 50

Nissan X-Trail Многодисковая электромагнитная муфта блокируется до 80 км/ч. Рядом с шайбой системы управления полным приводом — копка активации сис­темы спуска с горы.

Многодисковая электромагнитная муфта блокируется до 80 км/ч. Рядом с шайбой системы управления полным приводом — кнопка активации сис­темы спуска с горы.

Легко устраиваюсь за рулем, всего лишь немного подвинув кнопкой сиденье, кнопкой же запускаю двигатель, осматриваюсь.

Салон аккуратный, материалы добротные, обзора хватает, сидеть удобно, «печка» быстро греет воздух. В потолке — панорамный люк из двух сегментов. Снова замечаю сходство с «Кашкаем» (его салоном). Ладно, все уже объяснили корпоративным стилем. Ставлю шайбу управления полным приводом в автоматический режим и стартую в пункт назначения. Через несколько часов поездки и сотен километров пути подвожу итоги.

Первый. Мне в этом автомобиле удобно, и я не согласен с коллегами, которые критикуют передние кресла «Икс-Трейла» Zero Gravity (в переводе — «нулевая гравитация»), созданные при помощи специалистов NASA. Подушки вовсе не короткие, и поддержки бедер хватает. Нужно только правильно настроить положение. Ощущение комфорта усиливает тишина в салоне. Тихо даже с шипованными Nokian Hakkapeliitta 7.

Второй. Двухлит­рового двигателя в сочетании с вариатором в этом автомобиле достаточно — если не мнить себя гонщиком.

Третий. Мне не нравятся настройки подвески. Говорят, она здесь адаптирована для России — нечто среднее между европейской и американской, однако собирает неровности, а незамеченный «лежачий» гарантирует пробой. Хотя на ровной дороге ход у автомобиля довольно плавный.

Четвертый. Ниссановцы — молодцы: увеличили для нас емкость бачка с «незамерзайкой», сделали омыватель камеры заднего вида, завели отдельную кнопку омывателя фар и внед­рили электроподогрев ветрового стекла. Жаль, не добавили уплотнитель по нижнему контуру дверей: пороги пачкают одежду. Впрочем, это уже обещали исправить. А особенно жаль, что на заднем ряду нет подогрева. Зато какой простор! Можно сидеть нога на ногу — сказался рост базы. А если откинуть спинку — хоть спи.

Багажник у нового «Икс-Трейла» меньше прежнего, но его объем можно увеличить, сдвинув второй ряд вперед (семиместной версии в России не будет). И сам отсек удобно трансформируется, а под полом — полноценная запас­ка. Еще понравилось, что задние боковые двери распахиваются очень широко, а дверь багажника открывается электроприводом и с кнопки по команде инфракрасного сенсора — достаточно провести рукой у номера. Что касается бездорожья: «интеллектуальное» управление полным приводом работает корректно, нигде не застряли, но и в глубокий снег не заезжали, боясь выбиться из графика. А на «складках» рельефа мешала выступающая «губа» переднего бампера: у T30 и T31 такой проблемы не было. Вот они, издержки красоты.

Nissan X-Trail 1. Задний диван можно подвинуть к передним креслам или сложить по частям, получив ровный пол. 2. Пол вынимается сегментами, предусмот­рена возможность устроить полку. 3. В российской версии «Икс-Трейла» в грузовом отсеке лежит полноценная запаска. 4. Здесь находится инфракрасный сенсор, открывающий багажник движением руки

1. Задний диван можно подвинуть к передним креслам или сложить по частям, получив ровный пол. 2. Пол вынимается сегментами, предусмот­рена возможность устроить полку. 3. В российской версии «Икс-Трейла» в грузовом отсеке лежит полноценная запаска. 4. Здесь находится инфракрасный сенсор, открывающий багажник по движению руки

На другой день получаю 2,5-литровую 171-сильную машину. Подвеска здесь лучше, мелкие неровности чувствуются меньше, динамика чуть интереснее, но большой разницы со 144-сильной версией нет, и доплачивать минимум 110 000 за «лишние» пол-литра, 27 л.с. и 33 Нм я бы не стал. А «сэкономленные» деньги я бы лучше потратил на опциональную защиту моторного отсека, резиновые коврики в салон и поперечины для рейлингов.

Nissan X-Trail

Итог

Илья Пименов, редактор:

— И первый, и второй «Икс-Трейлы» не поражали красотой, но, несомненно, были практичны. Новый красивее, удобнее, динамичнее, экономичнее, но грузить в него доски, например, будет уже сложнее: вагонку в целлофановой упаковке скрепя сердце еще положишь, а вот «горбыль» с лесопилки — точно нет, жалко будет. T32 — автомобиль уже для другой аудитории. Моложе, богаче, без дачи… Или с уже отстроенной дачей.