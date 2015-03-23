Покупаем Nissan Sentra: за себя и за того парня

Сделать седан попроще, чем Teana, но с более демократичным ценником — идея не новая. Эту карту попытались разыграть с «Алмерой». Однако сильно напоминающая внутри Logan машина роль барского седана не потянула. Sentra — совсем другой коленкор. Даром что у нас этот автомобиль был прежде не известен. На самом деле он существует уже… аж в седьмом поколении.

Что это за зверь? Впервые имя Sentra присвоили седану Sunny для экспорта на рынки Бразилии, Чили, а затем и США. Случилось это в 1982 году. В последующие 30 лет по эволюции «Сентры» можно проследить развитие всей фирмы Nissan. В зависимости от рынка у машины были разные имена (Tsuru, Pulsar, Sylphy), неизменным оставалось одно — этот компактный добротный автомобиль гольф-класса бойко делал японцам кассу.

Вот и нынешняя Sentra, хотя и дебютировала в Китае еще три года назад, предстает вполне современной и готова играть роль «почти Теаны». С осени прошлого года машину собирают в Ижевске. Умопомрачительными рыночными успехами в России модель пока похвастать не может. Однако, судя по итогам рекордного по продажам декабря прошлого года, Sentra расходится примерно в тех же количествах, что и старшая сестрица.

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Магнитола с сенсорным экраном и навигацией (+40 000 pуб.) для оптимальной версии Elegance — удовольствие довольно дорогое

Какой выбор?

В базовой версии Welсome вам не придется доплачивать за кондиционер, обогрев сидений и зеркал, электроприводы стекол. Да и на системе динамической стабилизации японцы экономить не стали. За это отдельное спасибо.

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Однако уже один вид салона способен ввергнуть в уныние. Первое, что бросается в глаза, — это огромная пластиковая заглушка вместо магнитолы на центральной консоли. Под ней прописан блок вентиляции родом из прошлого столетия — с ползунковым механизмом забора воздуха и архаичными рукоятками. Интересно, что у «Сентры» для США и Китая есть кондиционер с более благородным фасадом. Нам такой, увы, не положен. И самое печальное, что все это снабжено далеким от какого-либо демпинга ценником в 858 000 руб.

Единственное, чем вы можете оживить такую машину, это выбором одного из семи цветов. Мотор же доступен только бензиновый 1,6 л (117 л.с.), наиболее известный по «Джуку» и прежнему «Кашкаю». Не позволяет Welсome получить и АКП.

Собственно, если нужен «автомат», придется раскошелиться на вторую версию Comfort. В его роли выступает вариатор. Стоит CVT недорого — 35 тыс. руб. Большинство архаичных АКП дороже. А вот сама по себе версия Comfort ничего, кроме магнитолы, не предлагает, просят же за нее 20 000 руб. Дороговато, согласитесь, за «музыку».

Sentra_BCN_interior_059 Топовая Tekna c кожаной отделкой кресел и вариатором — максимум того, что нынче может дать Sentra. За такой Nissan просят больше миллиона. Для изначально бюджетной модели — это перебор

Топовая Tekna c кожаной отделкой кресел и вариатором — максимум того, что нынче может дать Sentra. За такой Nissan просят больше миллиона. Для изначально бюджетной модели — это перебор.

Если «Сентру» вы покупаете на роль машины семейной, то рассматривать ее надо с версии Elegance. В сравнении с Comfort доплата составит 40 000 руб., но эта игра стоит свеч. Двухзонный климат-контроль не будет хаотично веять холодом и преобразит центральную консоль. Магнитола получит пару лишних твитеров, а колеса — красивую легкосплавную обувь. Подлокотник дивана, карманы в дверях, противотуманные фары — все это тоже блага не лишние. Наконец, благодаря паре боковых эйрбэгов вы вправе рассчитывать на лучшую пассивную безопасность. Автомобиль, как видите, получается вполне самодостаточным.

Cнаружи и внутри

Жаль, такая оптимальная версия стоит 953 тыс. руб. Пару месяцев назад за схожие деньги продавали хорошую машину среднего класса. Да и до «Теаны» было совсем недалеко. Увы, все это в прошлом. Впрочем, высокий ценник — еще не приговор. У дилеров пока остались «Сентры» 2014 года выпуска. При такой удаче та же модификация обойдется в 827 тыс. руб. Elеgance Plus интересна, прежде всего, системой доступа без ключа. Стоит удовольствие 20 тыс. руб. Connect в дополнение к той же версии предусматривает наличие навигации и камеры заднего вида (+ 40 тысяч). И наконец, венчает гамму Tekna. Это выбор тех, кому нужны ксенон, кожа и тонировка.Запоминающиеся дизайнерские решения и правильные пропорции кузова — объективные преимущества. У «Сентры» с этим все в порядке. Даром что машина короче «Алмеры» на 3 см. Кто умеет зрить в корень, сразу заметит — в отличие от сводной своей сестрицы, Sentra не выглядит приплюснутой с боков несуразно высокой барышней на тонких ножках. Все потому, что кузов ее шире, а уже с полсотни метров машина смотрится ничуть не менее благородно, чем Teana . Широкая решетка радиатора и контуры фар с лихими изгибами этому только помогают.

За качество окраски и точность сборки рабочих из Ижевска, похоже, можно только хвалить. И в салоне, и на кузове все подогнано на отлично. Но... поролоновые вкладыши под капотом закреплены плохо. Впрочем, это скорее претензия к технологам, а не к сборщикам: использовать такие «мочалки» как защиту от пыли — решение не из лучших. Да и изоляцию на проводку наматывали так, будто делали это в гараже и впопыхах. То, что прощают демократичной машине, «карете» с ценником за миллион уже не будут.

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Неожиданная экономия обнаружилась и в фарах. Нарядные диоды есть только в топовой дорогущей версии Tekna. Во всех остальных комплектациях — это муляж. На этом фоне скряжничество «Ниссана» на фирменной стальной защите уже не удивляет.

А вот садиться в «Cентру» удобно. Довольно высокий потолок не заставляет извиваться змеей, да и кресла обоих рядов расположены не низко. На них именно садишься, а не падаешь. У дверей, правда, есть всего одно промежуточное фиксированное положение. На тесной парковке этого маловато. Зато салон претендует на звание чемпиона гольф-класса по простору — взрослый ростом 190 см усаживается «сам за собой» с запасом.

Есть за что хвалить «Сентру» и кроме простора. Диван явно проектировали те инженеры, кто умеет позаботиться о комфорте пассажиров. И форма, и наклон подушки и спинки подобраны правильно. Подлокотники мягкие и наделены подстаканниками, в картах дверей не забыли сделать подбутыльники, не пожалели и крючков для одежды над дверными проемами.

А еще понравилось обилие способов открывания трюма. Снаружи это можно сделать с брелока, ключом и коснувшись кнопки над номерным знаком. Удобно это делать и водителю не выходя из салона — слева от руля для этого предусмотрена крючковатая клавиша. А закрывая крышку, не нужно пачкать рук — на обивке инженеры закрепили внутреннюю ручку. Сам же по себе багажник радует простором — 510 л. Жаль, на обивке потолка японцы по-прежнему экономят — большие серповидные петли багажника могут помять поклажу, а торсионы крышки ничем не прикрыты.

JL-5740 Замок багажника можно открывать одним из четырех способов: клавишей в салоне, кнопкой над номером, ключом или с брелока

Замок багажника можно открывать одним из четырех способов: клавишей в салоне, кнопкой над номером, ключом или с брелока.

Что хорошо

Просторный диван

Удобные мягкие подлокотники дверей

Раскладываемое вровень с диваном переднее кресло

Вместительный «трюм»

Гармоничные пропорции, схожий с «Теаной» дизайн

Что плохо

Кустарно изолированные провода

Крепления вкладышей из поролона

Отсутствие задних дефлекторов воздуховодов в большинстве версий

Потолок багажника без отделки и неудачная форма багажника

Крупные серповидные петли

Нет регулировки по высоте у кресла пассажира

За рулем

Даже высокому водителю в «Сентре» грех жаловаться на удобство посадки. Учитывая, что подушка кресла не имеет регулировки по углу наклона, это тем более удивительно. Не мешает удобству короткий диапазон регулировки руля по длине — всего 3 см. А секрет прост — грамотно просчитанные профиль, форма и угол установки сиденья. Причем особенно понравились тканевые кресла: их наполнитель и боковая поддержка близки к идеалу. С кожаной же «оберткой» сиденья оказались чуть аморфней. Да и выделка их грубовата.

Почему-то только в топовой версии «Сентре» положен и кожаный руль. На всех остальных машинах баранка сделана из довольно скользкого полиуретана. Придется мириться и с тем, что рычаг 5-ступенчатой «механики» двигается туговато. Благо ходы выверены правильно, а включаются передачи четко.

Второстепенные же органы управления могут похвастать хорошо проработанной эргономикой. Кнопки и регуляторы расположены на своих привычных местах и служат логично, не вызывают вопросов усилия на ручках кондиционера и его ползунковый механизм.

GQ7Q8705 Любая Sentra цепко держится на дуге. Однако усилитель руля у машины с вариатором настроен прозрачней, чем у автомобиля с МКП

Любая Sentra цепко держится на дуге. Однако усилитель руля у машины с вариатором настроен прозрачней, чем у автомобиля с МКП.

Если придираться, можно заметить, что крышка центрального подлокотника не имеет регулировки по углу наклона, полностью автоматический режим есть только у одного электростеклоподъемника, а вместе с выключением двигателя тут же обесточиваются все электроприводы. Интересно, сколько в «Ниссане» экономят на отсутствии реле времени?

На этом фоне странными выглядят излишества бортового компьютера. В зависимости от того, насколько резко вы ускорялись и тормозили, система начислит вам баллы. А желающие могут общаться через бортовой компьютер в социальных сетях. По мне, признаться, лучше бы инженеры сделали сенсорный экран покрупнее: 5,8 дюйма — это маловато. Да и быстродействие процессора оставляет желать лучшего.

Что с обзорностью? Довольно высокая по меркам легковушек посадка и неплохие боковые зеркала позволяют уверенно чувствовать себя в потоке. Однако широкие передние и еще более массивные задние стойки перекрывают значительные угловые секторы, а картинку в зеркале заднего вида заметно подъедают подголовники. Края кормы в «Сентре» тоже не видны. А парктроник с завода не получить даже в самых дорогих версиях. Максимум, на что можете рассчитывать, это камера заднего вида. Зимой ее придется протирать чуть ли не перед каждым реверсным маневрированием. Систему очистки глазка с нового «Кашкая» определенно надо ставить на все машины.

Tестов EuroNCAP Sentra не проходила. Однако преуспела в этом деле за океаном. Американский страховой институт дорожной безопасности удостоил «Сентру» максимальной оценки. Уточнив, правда, что удар с перекрытием 25% вызвал небольшое сужение дверного проема и смещения передней панели. Могло быть, как говорится, и лучше. Помните также, что боковые шторки безопасности продают только с кожаной отделкой салона.

JL-5941 Борткомпьютер запомнит, насколько плавно вы ездите, и начислит баллы за стиль вождения. Игрушка бестолковая, но забавная

Борткомпьютер запомнит, насколько плавно вы ездите, и начислит баллы за стиль вождения. Игрушка бестолковая, но забавная.

Что хорошо

Удобная, с выверенным наклоном подушка кресла водителя

Доступно расположенный USB-вход

Отдельная кнопка для фароомывателя

2-зонный климат-контроль за разумные деньги

Что плохо

Архаичная 5-ступенчатая МКП

Не регулируемый по углу наклона центральный подлокотник

Мешающие обзорности подголовники

Нет реле задержки времени в системе электропитания

Отсутствие заднего парктроника

По дорогам и без них

Оптимальный мотор 1.6 поначалу кажется слабоватым. Скорость набора оборотов и динамика совсем не впечатляют. Однако это вовсе не означает, что двигатель — амеба. Уже после 3500 об/мин появится живинка, возможностей мотора машине вполне хватает даже с полной загрузкой. Разве что вариатор при разгоне на все деньги мешает желаемой жесткой связи в управлении скоростью.

«Механика» в этой части традиционно удобней. Однако передач здесь только пять. На засотенных скоростях двигатель вынужденно трудится на более высоких оборотах и сжигает больше топлива. В среднем на 130 км/ч Sеntra c МКП потребляет 8,5 л на сотню, а машина с вариатором почти на литр экономичнее. В CVT, кстати, если не жаль бензина, можно использовать спортивный режим. Электроника поддержит более высокие обороты, и управлять «Сентрой» станет столь же удобно, как и машиной с отлично настроенным «автоматом».

JL-5977 База длинная — 2,7 м. Однако просвет в 18 см и небольшие свесы обеспечивают неплохую по меркам седанов геометрическую проходимость

База длинная — 2,7 м. Однако просвет в 18 см и небольшие свесы обеспечивают неплохую по меркам седанов геометрическую проходимость.

Интересная особенность нашлась в настройках усилителя руля машин с разными коробками передач. С «механикой» руль искусственно перетяжелен при малых углах отклонения. На скользком покрытии информация о положении колес оказывается особенно сильно завуалирована. При наличии CVT электроусилитель не столь старателен — управлять машиной во всех режимах можно точнее.

В итоге автомобиль с вариатором вызывает ощущение, что можешь ехать в поворотах проворнее. Насколько все это нужно «Сентре», априори далекой от спорта? Правильно, не нужно. А вот то, что электроника может подтормаживать одно из проскальзывающих на вираже колес и добавлять момента тому, что лучше цепляется за дорогу, наверняка пригодится. Из скользкого виража получается выехать безопаснее.

В целом же на ходу Sentra предстает автомобилем классом выше, вызывающим спокойствие и умиротворенность. Летом на сухих чистых дорогах машина показалась еще и очень тихой. Правда, зимняя грязь и шипованные шины выявили недостаток звукоизоляции передних колесных арок и порогов. Зато шум от задних колес хорошо поглощают войлочные подкрылки.

JL-5964 Фирменная пластиковая защита прикрывает снизу только часть мотора. Стальной поддон двигателя и силуминовый корпус АКП не защищены

Фирменная пластиковая защита прикрывает снизу только часть мотора. Стальной поддон двигателя и силуминовый корпус АКП не защищены.

А вот на мелких неровностях Sentra оказалась жестковата. Однако на колдобинах посерьезней она радует почти «паркетной» энергоемкостью шасси. Злоупотреблять такими способностями не стоит. Как и ко многим машинам с обычными стойками «МакФерсон» и гражданскими подшипниками опор, к «Сентре» лучше относиться понежней. Иначе на ходе отбоя амортизаторов вы рискуете довольно скоро услышать досадные стуки.

Что хорошо

Довольно тихий на малых и средних оборотах мотор

Высокий дорожный просвет

Спортрежим вариатора

Умеренный расход топлива

Что плохо

Отсутствие штатной стальной защиты картера

Бензин не ниже 95-го

Слабая шумоизоляция передних арок и порогов

Посредственная тяговитость на малых оборотах

Огрехи в настройках электроусилителя руля версии с МКП

Sentra_BCN_dinamic_030 В поворотах Sentra отлично держится во всех режимах. А вот на прямой после 130 км/ч, увы, заставляет подруливать. Устойчивость на такой скорости портят не столько настройки подвески, сколько огромный клиренс

В поворотах Sentra отлично держится во всех режимах. А вот на прямой после 130 км/ч, увы, заставляет подруливать. Устойчивость на такой скорости портят не столько настройки подвески, сколько огромный клиренс.

Итог Sentra оказалась хорошо сбалансированным по многим показателям автомобилем, без явных недостатков. Как семейный седан его надо рассматривать в первую очередь. А начиная с оптимального оснащения Elegance Nissan может справиться и с ролью бюджетной персоналки. Учтите только, что для большего комфорта придется потратиться на улучшение звукоизоляции, смириться с отсутствием напористой динамики и пройти мимо первых двух версий.

Зато задняя балка — это добротная и, похоже, очень прочная конструкция. Все детали шасси и глушителя хорошо притянуты к днищу. Иной Qashqai обзавидуется. Да и дорожный просвет больше, чем у некоторых «паркетных ребят», — 18 см. Учтите только, что придется позаботиться о надежной защите стального поддона мотора и силуминового блока коробки передач. Пластик под бампером прикрывает подкапотное пространство снизу лишь частично.