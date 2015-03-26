Opel Insignia Country Tourer: спортсмен или турист?

Универсал повышенной проходимости — продукт на любителя. Компания Opel, имеющая достаточный опыт в создании и хорошо зарабатывающая на кроссоверах, решилась вторгнуться и в эту специфическую нишу. Оказалось, совсем не зря...

Opel Insignia Country Tourer Opel Insignia Country Tourer 2.0 turbo (с опциями) — 2 226 000 руб.

Opel Insignia Country Tourer 2.0 turbo (с опциями) — 2 226 000 руб.

Материалы по теме GM c 20 марта распродает автомобили Opel со скидкой 25%

Пришедшая в 2008-м на смену Vectra, Insignia пишет уже свою историю: рестайлинг 2013 года — это не только видимая ретушь, но и изменение линейки моторов. А еще — появ­ление версии полнопривод­но­го универсала с увеличенным до 175 мм клиренсом Insignia Country Tourer на «поляне», где давно и успешно «пасутся» Volvo XС70, Subaru Outback и им подобные.

Заяв­ка, надо сказать, серьезная, по крайне мере по цене: старт с 1 741 000 руб. — мелкая пакость многим прямым конкурентам, учитывая, что альтернативы («механики») 6-ступенчатому «автомату» в данном случае нет. За эти деньги будет 2-лит­ровый турбодизель (160 л.с.), чуть дороже (1 806 000 руб.) — бензиновый турбомотор 1,6 л (170 л.с.), правда, привод передний.

Версии 4х4 — только с 2-литровыми двигателями: тем же турбодизелем или его форсированным до 195 л.с. вариантом, либо с самым мощным бензиновым 249-сильным 2-литровым агрегатом.

Последняя, соответственно, самая дорогая — 1 976 000 руб. без опций (195-сильный турбодизель на 20 000 руб. дешевле). В стандартное оснащение топовой комплектации входит задний электронно-управляемый дифференциал повышенного трения, призванный повысить курсовую устойчивость на шоссе и улучшить проходимость на бездорожье.

Opel Insignia Country Tourer Opel Insignia Country Tourer. Для своего сегмента интерьер неприлично спортивен и богат. По дизайну передней части он напоминает кокпит гоночного катера. И качество материалов вполне премиальное

Для своего сегмента интерьер неприлично спортивен и богат. По дизайну передней части он напоминает кокпит гоночного катера. И качество материалов вполне премиальное

На мой взгляд...

Наталья Насонова

— Опелевский Country Tourer нужно ставить не в три четверти, как здесь на фотографиях, а строго в профиль. Садиться на лавочку напротив и получать эстетическое удовольствие. Красив невозможно! Клюваст, стремителен — седан и в подметки не годится. И к тому же, если поднять дверцу багажника, чертовски напоминает cтоль дорогой сердцу Saab 900. Кстати, и ездовые повадки этого универсала тоже воскресили в памяти клан шведских «ракетомобилей» последних до банкротства поколений. Отменно удобна лежащая в руке баранка с утолщенным ободом, «породистая» плотная ходовая, четкие без тени вялости тормоза… А как напорист турбомотор при разгоне тяжелого автомобиля!

Opel Insignia Country Tourer Opel Insignia Country Tourer

На мой взгляд...

Константин Васильев

— Обвес из черного матового пластика, опоясывающий автомобиль, означает готовность к вылазкам на бездорожье или хотя бы грунтовку. Но заявленный дорожный просвет у Insignia Country Tourer — 175 мм. Это всего на 15 мм больше, чем у обычного универсала Insignia Sports Tourer. Впрочем, и в этот скромный показатель верится с трудом — разве что юбку под передним бампером оторвать. Но, полагаю, это и так случится при первом же съезде с асфальта, потому как с длиной автомобиля без малого 5 м и с такими свесами о геометрической проходимости можно и не вспоминать. Volvo XC70 и Subaru Outback с просветом 210 и 200 мм соответственно для владельцев дачного участка в забытой богом глубинке куда предпочтительнее. Главный козырь «лифтованной» Insignia — привод на все четыре колеса. Вкупе с отменной управляемостью он в полной мере раскрывает характер автомобиля в дождь или на зимней дороге. Правда, разницы в работе амортизаторов в режимах Sport и Tour почти не ощущается — видимо, сказывается немалый вес автомобиля. В итоге это просто удобный практичный универсал, которым приятно управлять. Один только привод открывания багажника на разную высоту чего стоит! Хотя досадно, что в городе вывесить передний бампер можно не над любым бордюром.

Opel Insignia Country Tourer Opel Insignia Country Tourer

На мой взгляд...

Андрей Кочетов

— В калейдоскопе тестовых автомобилей лишь немногие оставляют действительно яркое впечатление. Так вот, Insignia Country Tourer это удалось. При том что не являюсь поклонником Opel, каких-либо явных недостатков в поведении на дороге или оснащении в рамках цены и предназначения этой модели я не нашел. Все более чем достойно: и выглядит, и едет богаче, чем ожидаешь. Да и эргономический прогресс по сравнению с дорестайлинговой Insignia налицо. Там меня в немалой степени раздражала центральная консоль с огромным количеством мелких кнопок, на которые трудно было попасть вслепую. Видимо, я не один такой привередливый, и теперь у Insignia вполне вменяемые панели управления климатом и мультимедиа. Но главное, пожалуй, не в этом. Большой диапазон регулировок водительского кресла, его форма и плотность набивки позволяют реально удобно подолгу сидеть за рулем, что важно в далеких автопутешествиях.

Что касается ходовых качеств, то и здесь все очень сбалансировано. Совсем немаленький автомобиль неожиданно легко идет за информативной педалью газа, точно «пишет» заданную рулем траекторию на скоростной дуге, но при этом практически не заставляет водителя «потеть» при управлении. Процесс езды происходит как бы сам собой, и даже дорожные неровности благодаря комфортабельной энергоемкой подвеске остаются в иной, вне салона, реальности. Так все ли идеально? Конечно нет. Был бы автомобиль, а к чему придраться всегда найдется. В данном случае этим заниматься не хочется. В общем, мне эта машина понравилась такой, как она есть, а мелочи я ей прощаю...

Итог

— Наследники Адама Опеля не зря едят свой хлеб и чтут заветы основателя марки. Opel Insignia Country Tourer еще одно яркое тому доказательство — этот автомобиль сделан с заботой о водителе и пассажирах. А это, пожалуй, важнее суперпрестижности бренда, дорогих «понтов» и желания производителя сделать круче всех. В данном случае ключевое слово — «баланс». Это и очень достойные ходовые качества, комфорт, дизайн, уровень оснащения и материалы. Цена и то, на фоне конкурентов, вменяемая, хотя о широкой доступности говорить не приходится.