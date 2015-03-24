Эвакуаторы порядка: паркуемся на тротуарах, наезжаем на пешеходов

В Москве водитель эвакуатора, уличенный в стоянке на тротуаре, чуть не сбил пешехода. Негативных отзывов на работу «Московского паркинга» хватает. Но некоторые случаи настолько выбиваются даже из этого нелицеприятного ряда, что пройти мимо не получается. Вот какой случай произошел с нашим коллегой, редактором отдела автомобильной информации журнала «За рулем» Кириллом Милешкиным.

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В минувшее воскресенье, 22 марта, я запечатлел на видео эвакуатор (за качество фото прошу прощения — снимались они на подручные средства), стоящий на тротуаре в проезде Соломенной Сторожки, тихой улицы в САО. Как можно заметить на записи, для прохода пешеходов остается более чем скромная часть дорожки. Причем на параллельной улице есть парковочные карманы, абсолютно свободные в вечерние часы. Но ведь от них до подъезда аж на 50 м больше!

Интересное началось через 20 минут после звонка в службу 112. Нарушитель буквально прибежал к своей машине (позднее он признался: о поступившей жалобе его предупредил диспетчер). Увидев включенную камеру,водитель стал прятать лицо. А потом тронулся с места, забыв обо всем: с выключенными фарами и открытой дверью. При этом мне, стоявшему рядом с машиной на тротуаре, достался крепкий пинок от поехавшего грузовика.

Эвакуатор поехал на Вернисажную улицу, где организована стоянка грузовиков «Московского паркинга», ожидающих вызова. Туда был снова вызван экипаж ДПС для привлечения водителя к ответственности. Стражи порядка появились «оперативно» — часа через полтора. Еще час людям со звездами на погонах в чине от лейтенанта до капитана понадобился на то, чтобы выяснить, как же оформить нарушителя, провинившегося в Северном округе, но теперь находящегося в Восточном. Согласен, задача крайне «нестандартная». При этом неоднократно звучал вопрос, какие у меня претензии к водителю эвакуатора. А мне-то всегда казалось, что претензии за нарушения ПДД должны быть у самих сотрудников ДПС… Последовавший за этим час на написание и регистрацию трех бумажек в местном отделе ГИБДД уже показался одним мигом.

На этом фото тот же самый эвакуатор-нарушитель на том же самом месте. Снимок сделан 7.12.15. На этом фото тот же самый эвакуатор-нарушитель на том же самом месте. Снимок сделан 7.12.15.

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Что же в итоге? От момента обнаружения нарушения до выхода из отделения полиции ушло больше пяти часов. Потратил бы я столько даже на самого наглого нарушителя в дальнейшем? Честно скажу: не знаю. Не в первый раз убеждаюсь, что наша правоохранительная система делает все возможное, дабы общение с ней по факту нарушений закона было мучительным и унизительным даже для потерпевших и заявителей. И ведь остается открытым вопрос о том, последует ли штраф. Дело в том, что мое заявление и объяснение водителя эвакуатора ждут пересылки в ГИБДД САО, где уже возьмутся за составление протокола. Точнее, должны взяться. Мы постараемся отследить этот факт.

Звонки в контактный центр «Московского паркинга» и Дептранса тоже оставили тяжелое впечатление. «Ну, вы напишите на наш e-mail…» — услышал я в последнем. Написал. Суток на ответ на официальный запрос ведомству не хватило. Признаюсь, не очень верю в то, что реакция последует. Структура создана для зарабатывания денег, и ее сотрудники не хотят и не могут соблюдать даже те правила, за которые наказывают по долгу службы. А на попытки призвать их к порядку уходит слишком много времени и сил.

Ниже публикуем ответ ГИБДД САО на декабрьскую жалобу. Перевожу на общедоступный язык: несмотря на призывы полиции сообщать о нарушителях, рассматривать их никто не собирается. Установить место, дату и время присланных материалов в ведомстве не могут. Вызывать водителя для написания объяснений, судя по всему, тоже. Зато приглашают в отдел заявителя для повторного написания жалобы, потому что электронное обращение через портал gibdd.ru «не может быть признано равнозначным документу на бумажном носителе». Может, стоит перестать лицемерить и выпустить сочиняющих отписки сотрудников «в поле» на оформление ДТП? Пользы будет больше, паузы меньше.

От редакции: просим считать данную публикацию официальным запросом в столичный главк ГИБДД РФ на квалификацию действий водителя упомянутого в ней эвакуатора; ответ будет опубликован на сайте «За рулем.РФ».