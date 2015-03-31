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Тест-драйв Lexus NX с новыми моторами: вся тройка в сборе
Мировой автопром разросся до таких масштабов, что даже в премиальном сегменте не протолкнуться. Но в японской марке Lexus вдохновились семикратным ростом премиального рынка компактных SUV в мире за последние семь лет и выкатили свой граненый NX, который обзавелся новыми моторами. Именно на тест-драйв Lexus NX с этими агрегатами мы отправились в солнечную Грецию.
«Кто ищет, тот найдет». Видимо, этой древней латинской поговоркой руководствовались японцы, когда решили вклиниться в сегмент компактных кроссоверов с совершенно новой моделью NX. Вдохновение черпалось не на пустом месте: по прогнозам, сегмент премиальных компактных и среднеразмерных кроссоверов в мире в этом году может достигнуть миллиона штук. Негоже было Lexus с ее RX — первым премиальным среднеразмерным кроссовером — упускать такой шанс.
Поспешай медленно
Для сокращения времени и удешевления стоимости разработки за основу было взято шасси Toyota RAV4 четвертого поколения (выпускается с декабря 2012 года), которое, в свою очередь, почти без изменений перекочевало с предыдущего поколения этой модели (2005–2012 г. в.) с удлиненной базой. В целом удачная платформа, несмотря на некоторые врожденные недостатки, о которых мы упомянем далее, позволила удержать цены на новинку на конкурентоспособном уровне. Судите сами: на российском рынке прямого конкурента по техническим характеристикам и цене найти трудно. А именно:
Infiniti QX50 2.5 в базовой версии имеет близкую цену, но по размерам относится к следующему сегменту, его атмосферный V6 давно не чемпион ни по мощности, ни по экономичности, а многие и вовсе не считают эту марку по-настоящему премиальной;
Acura RDX имеет по-американски простоватый салон и малоуместный у нас в таком классе бензиновый V6 мощностью 273 л.с. — помимо большой расхода горючего владельца ждет еще и немалый налог (в Москве — 40 950 руб.). Это по-настоящему драйверская машина, но в угоду этому принесено все остальное;
BMW X3 — достойный конкурент по комфорту, но в сопоставимых комплектациях стоит в среднем на 350–400 тыс. руб. дороже;
Audi Q5 немногим дешевле Х3, но наличие коробки DSG делает такой выбор весьма спорным.
Основными покупателями NX маркетологи компании видят достаточно обеспеченных городских жителей, ведущих активный образ жизни, которые «переросли», с одной стороны, менее роскошный RAV4, но и не хотят ездить на седанах Lexus, на которых даже в Москве зимой со двора бывает не выедешь, а с другой стороны, им слишком велика в городе модель RX. Такая публика очень взыскательна и требует от производителя быть на уровне по всем показателям — дизайну, техническим характеристикам, продвинутой электронике и комфорту.
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Не всем придется по душе ступенчатая архитектура передней панели с острыми углами, но по функциональности к такому решению придраться будет очень сложно
Японцы из кожи вон лезли, чтобы заявить о себе. В прямом смысле, так как ею (кожей) панель приборов и сиденья обшиваются вручную мастерами высочайшего класса, которые перед этим долго стажируются и доказывают свою квалификацию на мелких деталях интерьера. А каждый кузов перед получением путевки в жизнь ощупывается подушечками пальцев сотрудников службы контроля, умеющими определить малейшие нестыковки деталей. Попасть туда просто — надо всего лишь собрать левой рукой (или правой — для левшей) японское оригами за несколько секунд… и не отклониться от эталона более чем на несколько долей миллиметра.
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Хотите в отдел контроля качества Lexus? Надо всего лишь собрать левой рукой (или правой для левшей) японское оригами за несколько секунд… и не отклониться от эталона более чем на несколько долей миллиметра.
Хотите в отдел контроля качества Lexus? Надо всего лишь собрать левой рукой (или правой для левшей) японское оригами за несколько секунд… и не отклониться от эталона более чем на несколько долей миллиметра.
Хотите в отдел контроля качества Lexus? Надо всего лишь собрать левой рукой (или правой — для левшей) японское оригами за несколько секунд… и не отклониться от эталона более чем на несколько долей миллиметра.
О дизайне экстерьера NX после Московского автосалона не говорил только ленивый. Но редко где прочтешь, скажем, о дверных ручках со скрытыми личинками и подсветке траектории посадки (ручка — дверной проем — ниша для ног), которые не только интересны сами по себе как пример работы над эргономическими мелочами, но и действительно удобны. Или, скажем, положение и дизайн боковых зеркал заднего вида — освободившаяся треугольная ниша очень помогает при маневрах, улучшая боковой обзор. Ведь толщина передних стоек давно стала объектом для критики, но просто так ее не уменьшить — требования безопасности сейчас весьма строги.
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Подлокотник в Lexus NX оборудован зоной для бесконтактной зарядки смартфона (впрочем, такая предлагается уже и владельцам Toyota Camry)
Внутри не всем придется по душе ступенчатая архитектура передней панели с острыми углами, но по функциональности к такому решению придраться будет очень сложно. Развитая форма рулевого колеса, перфорированные накладки на педали и кресла с выраженной боковой поддержкой оставляют ощущения от машины класса Gran Turismo, а вставки из натурального дерева шимамоку (используются для отделки роялей) не дают бликов, отвлекающих водителя на ярком солнце или при засветке от слишком ярких фар другой машины. Впервые такие материалы были применены в седанах GS и LS, а теперь стали стандартом оснащением и в более доступном NX.
Расстояние между передними и задними сиденьями составляет 962 мм, причем «галерка» в большинстве комплектаций с электроприводом для трансформации — складывать спинки можно как с водительского места, так и из багажника. Такого «кавалера» не смогут не оценить по достоинству представительницы прекрасной половины человечества. Дверь багажника имеет электропривод во всех комплектациях — иное и не мыслилось. А фирменные аналоговые часы на центральной консоли просто верх утонченности вкуса. Ощущения от органов управления также на уровне — окантовки циферблатов имеют фрезерованные поверхности под металл, освещение салона включается легким прикосновением к плафону, а управление мультимедийной системой осуществляется через сенсорный интерфейс дистанционного управления Remote Touch (RTI), аналогичный встроенному тачпаду у ноутбуков. На версии F Sport система чуть проще — три кнопки и «шайба», но на ходу именно она показалась удобнее — на неровной дороге высокая чувствительность сенсорной панели скорее мешает.
Отдельно стоит остановиться на системе кругового обзора, состоящей из четырех камер внешнего обзора и ультразвуковых датчиков. За счет применения технологии дополненной реальности даже с таким небольшим набором оборудования удалось предоставить водителю круговой обзор без мертвых зон, включая и виртуальный «вид сверху». Для неопытного водителя или для маневрирования в стесненных условиях это большое подспорье — только бы камеры были чисты. Еще одна приятная мелочь — развитая эргономика центральной консоли. Небольшая подушечка под кистью правой руки скрывает в себе зеркало, материал подстаканников не позволяет вращаться бутылкам (можно открывать пробки одной рукой — все для безопасности!), а подлокотник оборудован зоной для бесконтактной зарядки смартфона (впрочем, такая предлагается уже и владельцам Toyota Camry). Если ваш девайс не самой современный и не поддерживает такую возможность, не беда — есть небольшой блок-переходник с антенной, шнур от которой вставляется в штатное гнездо на телефоне. Не так удобно, но без зарядки вы не останетесь. О наличии встроенной навигации, Wi-Fi-адаптера, модуля громкой связи, поддержки воспроизведения музыки с разных источников лишний раз говорить не имеет смысла — это уже стандарт де-факто для премиум-сегмента. Хотя об одной странности комплектации стоит упомянуть: в версии F SPORT навигационный модуль отсутствует, хотя возможность его подключения и осталась (за дополнительную плату, разумеется). Емкость багажника для бензиновых версий составляет 500 л — не рекордный показатель в классе, но ширина проема (1347 мм) многих порадует. Под полом багажника предусмотрена дополнительная ниша, но в российской версии там прописалась докатка. Не менее интересные решения скрываются под капотом и в глубине колесных ниш. На российский рынок поставляются три основные версии (по типу двигателей):
Гибридный Lexus NX 300h, который оснащается 2,5-литровым бензиновым двигателем, работающим по циклу Аткинсона, и двумя электромоторами. Развивает общую мощность 197 л.с. с вариатором E-CVT и системой полного привода E-Four;
Lexus NX 200t AWD c новым 2,0-литровым турбированным бензиновым мотором мощностью 238 л.с. и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Обе вышеперечисленные версии имеют адаптивную пневмоподвеску (AVS), а в версии F SPORT — амортизаторы со спортивными настройками (насколько это можно говорить об обычной машине);
Lexus NX 200 AWD/2WD — самая простая версия с атмосферным бензиновым двигателем мощностью 150 л.с., агрегатируемым с бесступенчатой трансмиссией.
Дизельных версий, как у Toyota RAV4, увы, не предусматривается. Гибридная версия, уже протестированная «За рулем» ранее, хотя и является технически самой интересной, в повседневной эксплуатации уступает версии NX 200t практически по всем параметрам (особенно по цене), кроме небольшого выигрыша в расходе и уровне выбросов. Она скорее подходит для неспешных поездок по чистым улочкам европейских городов и проселкам. В условиях же постоянных пробок и холодного климата преимущества гибридной силовой установки сводятся на нет — бензиновый двигатель работает практически постоянно, да еще изводит нервы постоянным включением/выключением. Внимательный читатель может заметить, что производитель декларирует чистый пробег только на батарее 49 км, но в реальной жизни этого достичь практически невозможно. Для этого потребуется ровная дорога с отсутствующим трафиком, т.к. этот режим автоматически отключается при достижении скорости 50 км/ч или «резком», по мнению бортовой системы, нажатии на педаль акселератора. Да и суммарная мощность (при полностью заряженной батарее) в 197 л.с. как-то блекнет на фоне 238 л.с. у NX 200t.
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Положение и дизайн боковых зеркал заднего вида вне всяких похвал — освободившаяся треугольная ниша очень помогает при маневрах, улучшая боковой обзор
От простого к сложному
Но сначала о базовом NX 200. Это вариант лучше всего подходит для концепции «не быть, а казаться». Со стороны его не отличить от более мощного турбированного собрата, при этом варианты комплектаций достаточно хороши, а стоимость покупки и владения ощутимо меньше (от 300 тыс. руб. при покупке + разница в налоге, который при 150 л.с. заметно ниже). С технической точки зрения это практически прародитель RAV4 с давно известным двигателем семейства 3ZR, но с увеличенной жесткостью кузова и немного модифицированной подвеской. По сравнению с RAV4 пробои в задней подвеске при быстрой езде по ямам исчезли (этот дефект был запрограммирован изначально в попытке увеличить ширину багажного отсека), для NX инженерам удалось наконец-то нащупать оптимальные настройки между комфортом и управляемостью. К слову, владельцам RAV4 третьего и четвертого поколений теперь доступна возможность установки модернизированных деталей задней подвески в рамках обратной унификации.
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Система Dual VVT-iW нового турбомотора позволяет переключаться между циклами Отто и Аткинсона, при этом общий вес агрегата составляет всего 160 кг, а для подавления вибраций из-за легких деталей шатунно-поршневой группы используется балансирный вал
К силовому агрегату особых претензий нет — он честно отрабатывает свои 150 «лошадей» в паре с вариатором. Добротный дуэт, но… это не Lexus! Особенно в переднеприводном варианте. Здесь нет гармонии между внешностью и внутренним содержимым, добавьте еще 300 тыс. руб. и увидите, что NX 200t отработает их до последней копейки! Новый 2,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива в цилиндры означает для Toyota/Lexus следующий этап в двигателестроении. Инженеры до конца держались за безнаддувные моторы, но современные и грядущие нормы по ограничению токсичности невозможно выполнить со старыми конструкциями так, чтобы еще и остаться конкурентоспособными. Но и к ломке сознания японские инженеры подошли основательно. Интеркулер типа «воздух-жидкость» с активным управлением перепускным клапаном позволяет выиграть до 0,3 с при разгоне от 0 до 100 км/ч по сравнению с более привычным типом «воздух-воздух». Встроенный в головку блока выпускной коллектор с водяным охлаждением соединен с цилиндрами с учетом последовательности тактов расширения/сжатия и, работая в сочетании с турбокомпрессором, позволяет уменьшить насосные потери в двигателе. А система Dual VVT-iW позволяет переключаться между циклами Отто и Аткинсона, как на маздовских SkyActiv, при этом общий вес агрегата составляет всего 160 кг, а для подавления вибраций из-за легких деталей шатунно-поршневой группы используется балансирный вал. В результате максимальная мощность составила 175 кВт (238 л.с.) при 4800–5600 об/мин, а максимальный крутящий момент — 350 Нм при 1650–4000 об/мин. Выбросы CO2 составляют 189 г/км, а расход топлива в смешанном цикле — около 8,3 л/100 км. И только на моделях 200t и 300h устанавливают адаптивную подвеску с пневмоэлементами. Основной смысл ее работы заключается в постоянном мониторинге качества и профиля дороги и применении одной из тридцати настроек, в зависимости от данных датчиков:
контроля скорости
углов крена
отслеживающий «подныривание»
рыскания
обратного хода подвески
жесткости (вибронагруженности)
неподрессоренной массы
системы стабилизации
предотвращения столкновений
и выбора режимов вождения:
Нормальный
ЭКО
СПОРТ
СПОРТ+
Причем время реакции составляет теперь всего 20 миллисекунд. На практике это означает, что на гладком покрытии автобана вы едете с комфортом, достойным модели LS, но как только начинаете входить в поворот, машина сразу «собирается», крены уменьшаются и вы проходите поворот как будто уже сидите в более спортивном IS. А разгон с места до 100 км/ч за 7,2 с делает вас если не королем на дороге, то уж точно тем, кто принимает решения, а не вынужден следовать чужим. Звук двигателя немного досаждает только при интенсивном разгоне, но все же следует помнить, что даже с такой интересной подвеской NX не становится машиной для ралли-рейдов, а врожденные пороки короткоходной подвески от RAV4 такими ухищрениями до конца не победить. Достигли ли в Lexus желаемой цели с моделью NX? Пожалуй, да. Качество изготовления, дизайн, интерьер, комфорт, технические характеристики находятся на очень высоком уровне, притом что основные конкуренты могут предложить аналоги за ощутимо большие деньги. Врожденные недостатки платформы полностью не изжить, но это позволило сократить время выхода на рынок и удержать цену в интересных для покупателя пределах. А это зачастую важнее для любой идеальной модели, упустившей свое время…
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