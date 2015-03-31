Тест-драйв Lexus NX с новыми моторами: вся тройка в сборе

Мировой автопром разросся до таких масштабов, что даже в премиальном сегменте не протолкнуться. Но в японской марке Lexus вдохновились семикратным ростом премиального рынка компактных SUV в мире за последние семь лет и выкатили свой граненый NX, который обзавелся новыми моторами. Именно на тест-драйв Lexus NX с этими агрегатами мы отправились в солнечную Грецию.

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«Кто ищет, тот найдет». Видимо, этой древней латинской поговоркой руководствовались японцы, когда решили вклиниться в сегмент компактных кроссоверов с совершенно новой моделью NX. Вдохновение черпалось не на пустом месте: по прогнозам, сегмент премиальных компактных и среднеразмерных кроссоверов в мире в этом году может достигнуть миллиона штук. Негоже было Lexus с ее RX — первым премиальным среднеразмерным кроссовером — упускать такой шанс.

Поспешай медленно

Для сокращения времени и удешевления стоимости разработки за основу было взято шасси Toyota RAV4 четвертого поколения (выпускается с декабря 2012 года), которое, в свою очередь, почти без изменений перекочевало с предыдущего поколения этой модели (2005–2012 г. в.) с удлиненной базой. В целом удачная платформа, несмотря на некоторые врожденные недостатки, о которых мы упомянем далее, позволила удержать цены на новинку на конкурентоспособном уровне. Судите сами: на российском рынке прямого конкурента по техническим характеристикам и цене найти трудно. А именно:

Infiniti QX50 2.5 в базовой версии имеет близкую цену, но по размерам относится к следующему сегменту, его атмосферный V6 давно не чемпион ни по мощности, ни по экономичности, а многие и вовсе не считают эту марку по-настоящему премиальной;

Acura RDX имеет по-американски простоватый салон и малоуместный у нас в таком классе бензиновый V6 мощностью 273 л.с. — помимо большой расхода горючего владельца ждет еще и немалый налог (в Москве — 40 950 руб.). Это по-настоящему драйверская машина, но в угоду этому принесено все остальное;

BMW X3 — достойный конкурент по комфорту, но в сопоставимых комплектациях стоит в среднем на 350–400 тыс. руб. дороже;

Audi Q5 немногим дешевле Х3, но наличие коробки DSG делает такой выбор весьма спорным.

Основными покупателями NX маркетологи компании видят достаточно обеспеченных городских жителей, ведущих активный образ жизни, которые «переросли», с одной стороны, менее роскошный RAV4, но и не хотят ездить на седанах Lexus, на которых даже в Москве зимой со двора бывает не выедешь, а с другой стороны, им слишком велика в городе модель RX. Такая публика очень взыскательна и требует от производителя быть на уровне по всем показателям — дизайну, техническим характеристикам, продвинутой электронике и комфорту.

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Не всем придется по душе ступенчатая архитектура передней панели с острыми углами, но по функциональности к такому решению придраться будет очень сложно

Японцы из кожи вон лезли, чтобы заявить о себе. В прямом смысле, так как ею (кожей) панель приборов и сиденья обшиваются вручную мастерами высочайшего класса, которые перед этим долго стажируются и доказывают свою квалификацию на мелких деталях интерьера. А каждый кузов перед получением путевки в жизнь ощупывается подушечками пальцев сотрудников службы контроля, умеющими определить малейшие нестыковки деталей. Попасть туда просто — надо всего лишь собрать левой рукой (или правой — для левшей) японское оригами за несколько секунд… и не отклониться от эталона более чем на несколько долей миллиметра.

origami Хотите в отдел контроля качества Lexus? Надо всего лишь собрать левой рукой (или правой для левшей) японское оригами за несколько секунд… и не отклониться от эталона более чем на несколько долей миллиметра.

Хотите в отдел контроля качества Lexus? Надо всего лишь собрать левой рукой (или правой — для левшей) японское оригами за несколько секунд… и не отклониться от эталона более чем на несколько долей миллиметра.

О дизайне экстерьера NX после Московского автосалона не говорил только ленивый. Но редко где прочтешь, скажем, о дверных ручках со скрытыми личинками и подсветке траектории посадки (ручка — дверной проем — ниша для ног), которые не только интересны сами по себе как пример работы над эргономическими мелочами, но и действительно удобны. Или, скажем, положение и дизайн боковых зеркал заднего вида — освободившаяся треугольная ниша очень помогает при маневрах, улучшая боковой обзор. Ведь толщина передних стоек давно стала объектом для критики, но просто так ее не уменьшить — требования безопасности сейчас весьма строги.

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Подлокотник в Lexus NX оборудован зоной для бесконтактной зарядки смартфона (впрочем, такая предлагается уже и владельцам Toyota Camry)

Внутри не всем придется по душе ступенчатая архитектура передней панели с острыми углами, но по функциональности к такому решению придраться будет очень сложно. Развитая форма рулевого колеса, перфорированные накладки на педали и кресла с выраженной боковой поддержкой оставляют ощущения от машины класса Gran Turismo, а вставки из натурального дерева шимамоку (используются для отделки роялей) не дают бликов, отвлекающих водителя на ярком солнце или при засветке от слишком ярких фар другой машины. Впервые такие материалы были применены в седанах GS и LS, а теперь стали стандартом оснащением и в более доступном NX.

Расстояние между передними и задними сиденьями составляет 962 мм, причем «галерка» в большинстве комплектаций с электроприводом для трансформации — складывать спинки можно как с водительского места, так и из багажника. Такого «кавалера» не смогут не оценить по достоинству представительницы прекрасной половины человечества. Дверь багажника имеет электропривод во всех комплектациях — иное и не мыслилось. А фирменные аналоговые часы на центральной консоли просто верх утонченности вкуса. Ощущения от органов управления также на уровне — окантовки циферблатов имеют фрезерованные поверхности под металл, освещение салона включается легким прикосновением к плафону, а управление мультимедийной системой осуществляется через сенсорный интерфейс дистанционного управления Remote Touch (RTI), аналогичный встроенному тачпаду у ноутбуков. На версии F Sport система чуть проще — три кнопки и «шайба», но на ходу именно она показалась удобнее — на неровной дороге высокая чувствительность сенсорной панели скорее мешает.