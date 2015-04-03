Toyota Camry против конкурентов: красавица и комфортище. Часть 2

Обновленная Toyota Camry в клинче с конкурентами сегмента Е. Cоперники — Kia Optima, Nissan Teana и Opel Insignia. Итак, чем завершился поединок бизнес-седанов?

Окончание. Начало см. здесь.

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ПОБЕДИТЬ САМОГО СЕБЯ

Когда дела идут в гору, главное — не делать резких движений. Чуть сменишь курс — покатишься вниз. История автопрома знает немало таких примеров. Но Toyota никогда не отличалась рискованной политикой и продолжает двигаться исключительно осторожными шажками. И все они — в верном направлении.

Взять модернизированную Camry: вроде ничего экстраординарного не произошло. Подправили носик, вживили в фары светодиодные ходовые огни, поместили на багажник хромированную накладку, надвое рассекающую задние фонари. Писаной красавицей не стала, но смотрится однозначно свежее.

Модернизированная Camry: подправили носик, вживили в фары светодиодные ходовые огни, поместили на багажник хромированную накладку, надвое рассекающую задние фонари.

02 Toyota Camry. Тойоте претит лихачество — со столь ярко выраженной недостаточной поворачиваемостью Camry скорее изменит водителя под себя, нежели он победит ее сдержанность.

«Тойоте» претит лихачество — со столь ярко выраженной недостаточной поворачиваемостью Camry скорее изменит водителя под себя, нежели он победит ее сдержанность.

Сажусь за руль. Ой, здесь вообще ничего не изменилось? Оптический обман! В салоне много чего нового, но свежие штрихи полностью съедаются утилитарным дизайном с такими огромными кнопками, что даже трясущимися руками не промахнешься. Полностью переработана панель приборов, в центре которой теперь располагается цветной 4,2‑дюймовый дисплей трип-компьютера. Читаются шкалы неплохо, но агрессивная синяя подсветка здесь совсем не к месту.

Руль отныне молодежный — трехспицевый. Жаль только, что обогревом обода Camry до сих пор не разжилась — а у конкурентов он есть! Зато появился электрообогрев всей поверхности ветрового стекла. Давно пора!

Проездив на «Тойоте» пару дней, я понял, что ее салон — антистрессовый. Здесь ничто не давит и не угнетает. Даже на скромность отделочных материалов не обращаешь внимания. Может, в этом и кроется секрет успеха?

Toyota Camry2

А вот чем Camry меня зацепила, так это первоклассной плавностью хода. Подвеска позволяет смело дубасить даже по в хлам разбитому асфальту. В салоне при этом — тишь да гладь. Ни тряски, ни стуков. Ей-богу, не каждый представительский седан побалует столь мягким ходом. И шумоизоляция идеальная: Camry тише соперников, при том что только она в нашем тесте обута в шипованные шины.

Чего лишен водитель «Тойоты», так это удовольствия от вождения. Руль «длинный» (более трех оборотов до упора) и чрезвычайно легкий — можно хоть мизинцем крутить. Это разобщает с машиной. А еще у Camry наиболее ярко выраженная недостаточная поворачиваемость — в крутые виражи ее надо буквально силой затаскивать. Да и крены велики. Оттого машина воспринимается инертной, тяжеловесной.

Тяги — с избытком. Благодаря 181‑сильному мотору Camry с низкого старта постепенно уходит от конкурентов. Но что толку от этого напора, если автоматическая коробка при всей своей расторопности допускает рывки при переключениях? Ни спортивности, ни комфорта.

CAMRY,TEANA,OPTIMA,INSIGNIA_154

Итак, считаем баллы. Раскритикованная мною Camry не допустила заметных провалов ни в одной дисциплине — и, что называется, порвала соперников. Не сомневаюсь, она сохранит за собой статус бестселлера.

Teana осталась в роли догоняющего. Комфорта меньше, да и теснее она.

На одной ступени с «Теаной» оказалась Insignia, которая набрала столько же баллов, — но ее цена перешагнула предел адекватности.

А вот Kia Optima имеет неплохие шансы подтянуться в рейтинге продаж. У нее хватает недостатков, но при такой цене я готов закрыть глаза на многие из них. Уверен, что и покупатели того же мнения. Да и не только в цене дело: красота — тоже великая сила!

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Победа досталась Camry справедливо, но в мою душу запала Insignia. Уж больно хороша в ездовых дисциплинах! Если отточенная управляемость для вас важнее просторного салона, поспешите: пока еще можно найти «Инсигнии» по прошлогодней цене.

Юрий Тимкин

Чур сзади!

Александр ВИНОГРАДОВ

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Для сидящих сзади Toyota Camry (1) — самая гостеприимная из всего квартета. Широченные дверные проемы, огромный запас пространства для ног, простор над головой. На пульте, размещенном в центральном подлокотнике, предусмотрено управление климат-контролем, обогревом сидений, аудиосистемой. И — совсем уж наглость! — есть электрорегулировка наклона спинок сиденья. Идеальный вариант для заднего пассажира с наемным водителем. Понятное дело, третьему сзади не место, это не такси — что подтверждает и чрезмерно жесткая центральная часть спинки заднего сиденья.

Opel Insignia (2) тесноват для своего класса. Расстояние от коленей задних пассажиров до спинки переднего сиденья в полтора раза меньше, чем в «Тойоте». Ступни нельзя просунуть под передние кресла. Но профиль и жесткость дивана — в самую масть. Из радостей жизни — только дефлекторы вентиляции, розетка на 12 В да подстаканники с боксом в центральном подлокотнике. Среднему пассажиру тут еще хуже, чем в «Тойоте». Зазор между головой и потолком минимальный, спинка в центре тоже жесткая, а высокий туннель затрудняет посадку-высадку.

По запасу пространства между первым и вторым рядами Nissan Teana (3) лишь немногим уступает «Тойоте». Но здесь не так уютно. Дверной проем низковат, и даже невысокий человек задевает за «притолоку». Сиденье показалось чересчур мягким — зато оно с обогревом. Среднему пассажиру в «Теане» комфортнее, чем в других тестовых машинах: и сидится мягче, и до потолка расстояние внушительное.

Kia Optima (4) тоже просторна сзади. Спинки передних сидений отделаны жестким пластиком, но своими коленями это почувствует только седок ростом за два метра. Потолок нависает слишком низко: сидящий посередине пассажир ростом чуть выше 170 см подпирает головой плафон освещения! Как и в «Теане», предусмотрен обогрев сиденья. Очень легко включить его случайно, когда кладешь руку на дверной подлокотник.

Багажный отсев

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Camry (1) щеголяет самым широким проемом, но багажник у нее неправильной формы. Задние арки сильно выступают, съедая полезный объем. В отличие от конкурентов, Camry не предоставляет возможности сложить заднее сиденье — это оборотная сторона медали при регулируемой спинке. Предусмотрен только небольшой лючок для длинномеров в центральном подлокотнике.

Багажный отсек «Инсигнии» (2) небольшой. Зато его почти прямоугольная форма позволит использовать полезный объем максимально эффективно. На боковых стенках — ниши с крепежом. Для фиксации груза — четыре петли. Проем, открывающийся при откинутом заднем сиденье, едва ли не больше, чем у багажника. Opel — единственный в тестовой четверке с докаткой вместо полноценной запаски.

Teana (3) порадовала низким порогом багажника, но организация его пространства далека от идеала практичного человека. Колесные арки выступают так же сильно, как у «Тойоты». Под задней полкой мы обнаружили ничем не прикрытые динамики, усилитель и провода, повредить которые проще простого. По бокам от проема багажника есть пластиковые транспортировочные крюки.

Удивило, что откинуть задние сиденья можно только из багажника — кнопок в салоне мы не нашли.

Багажник «Оптимы» (4) — почти один в один c ниссановским, только под задней полкой нет ничего, что можно было бы оторвать при загрузке поклажи. Как и у «Теаны», задние сиденья откидываются только из багажника, — но образующийся проем побольше. А погрузочная высота — наименьшая в квартете.

Расходы после покупки

Максим Гомянин

table-05 Мы обзвонили страховые компании и дилеров, чтобы узнать, в какие деньги обойдутся полисы ОСАГО и каско, транспортный налог и ТО‑1 у официалов. Для каждой из моделей приведены данные для самой доступной комплектации и для наиболее дорогой. Цены (по соcтоянию на февраль 2015 года) — без учета дополнительного оборудования и опций. Самой затратной оказалась Toyota, что нас не удивило. Есть у народной любви и обратная сторона — повышенный интерес угонщиков. Вдобавок придется чаще заезжать к официальным дилерам: межсервисный интервал у Camry — 10 000 км против 15 000 км у оппонентов. Самой же доступной по всем статьям оказалась Kia Optima. Корейцы в очередной раз берут привлекательными ценами — и правильно делают!



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