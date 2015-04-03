Как забрать оплаченный автомобиль у дилера? Советы юриста

Когда в конце прошлого года обвалился рубль и возник ажиотажный спрос на машины, некоторые дилеры отказывались отдавать покупателям полностью предоплаченные автомобили. Юрист ЗР знает, как бороться с произволом.

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ПРОДАВЕЦ-БАНКРОТ

В декабре 2014 года Сергей А. решил купить новый Nissan Teana. Обзвонив официальных дилеров, остановился на компании «АЗР Моторс Пушкино» — там пообещали скидку 200 тысяч рублей и заверили, что автомобиль со дня на день прибудет с завода к дилеру. Приехав в автосалон, Сергей заключил договор купли-продажи и внес предоплату — 10 тысяч рублей.

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Через десять дней вместо передачи автомобиля продавец предложил доплатить всю сумму. Дескать, завод увеличивает отпускные цены и, чтобы получить машину по прежней цене, требуется стопроцентная оплата. Сергей внес необходимую сумму, но вместо автомобиля продолжал получать обещания скорейшей поставки.

Только после новогодних праздников машина поступила в салон. Радость была недолгой — оказалось, что она без ПТС. Менеджер фирмы «АЗР Моторс Пушкино» сообщил, что это техническая проблема и документы доставят буквально на днях. В феврале Сергею позвонили из салона и попросили приехать, но вместо обещанного ПТС его ожидал директор дилерского центра в компании с юристом. Таких, как Сергей, оказалось несколько человек.

Юрист объявил собравшимся, что у ООО «АЗР Моторс Пушкино» очень большие проблемы: они не смогли выполнить свои обязательства перед заводом Nissan и не оплатили поставленные им автомобили. Поэтому завод не выдает ПТС. Сейчас решается вопрос о реорганизации компании. А поскольку у дилера финансовые трудности, может быть начата процедура банкротства.

Всем предложили забрать автомобили без ПТС. Или же отказаться от покупки, но тогда возврат денег затянется на неопределенное время.

Сергей посчитал, что остаться без автомобиля и без денег не лучшая перспектива, и забрал машину. Ему вручили гарантийное письмо с обещанием выдать ПТС до 21 февраля 2015 года. Но в назначенный день от салона поступило сообщение на телефон Сергея: «Уважаемый клиент, вы получите информацию о возможности получения ПТС после 25.02.2015». На этом пока вся история.

По просьбе Сергея я обратился в представительство компании Nissan. Там сообщили, что знакомы с проблемой данного дилера и сделают всё возможное, чтобы покупатели получили необходимые документы. Надеюсь, что к моменту выхода материала Сергей и остальные пострадавшие от этого дилера получат документы на машины.

ПРОДАВЕЦ-ХИТРЕЦ

В ноябре Максим сделал заказ на автомобиль Skoda Octavia. «Автомир Богемия», официальный дилер марки, базирующийся в Балашихе, получил стандартные 10 тысяч рублей предоплаты и пообещал предоставить автомобиль в третьей декаде декабря.

В декабре рубль резко пошел вниз. Менеджер автосалона предложил внести полную сумму, дабы зафиксировать прежнюю цену, — это стандартная тактика большинства автосалонов в период резкого подорожания валюты.

Максим внес всю сумму, но в назначенное время вместо машины ему предложили получить деньги назад. Как пояснили продавцы, продажи автомобилей приостановлены в связи с их резким подорожанием. В течение всего дня — с девяти утра до пяти вечера — покупатель требовал выдачи автомобиля. И только под конец рабочего дня, видимо, побоявшись приезда журналистов (Максим дозвонился до местного телевидения), руководство автосалона приняло решение отдать ему машину.

Причина выкрутасов дилера тривиальна. В полученном Максимом ПТС на автомобиль красовалась аннулированная запись о продаже автомобиля некоей фирме. Скорее всего, салон нашел покупателя, готового заплатить более крупную сумму, и, вернув Максиму деньги, остался бы в плюсе. Лишь благодаря настойчивости Максима эта схема не сработала. Кстати, при заказе машины Максиму предложили зимние шины в подарок. Как вы понимаете, после скандала про подарок «забыли».

Напоследок менеджер сообщил, что Максим — единственный, кому удалось получить автомобиль по старой цене. Остальные покупатели забрали свои деньги.

avtosalon_pustoy

СОВЕТЫ ЮРИСТА

Все отношения между продавцом и покупателем регулируются законом «О защите прав потребителей». Как отмечено в ст. 26.2 этого закона, правила продажи отдельных видов товаров устанавливаются Правительством РФ. Пункт 59 Правил продажи отдельных видов товаров (утверждены постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 года № 55) обязывает продавца вместе с автомобилем передать покупателю ПТС и сервисную книжку. В случае с Сергеем продавец не исполнил своей обязанности и не выдал ПТС.

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Ссылка на то, что этот документ удерживается заводом-изготовителем, незаконна. Взаимоотношения между изготовителем и продавцом не должны влиять на потребителя, который полностью исполнил свои обязательства. Покупатель вправе обратиться в суд с требованием исполнить все обязательства по договору купли-продажи, а именно — выдать ПТС.

Кроме того, покупатель вправе предъявить финансовые претензии. Продавец обязан компенсировать все понесенные издержки. К участию в деле необходимо привлечь и представителей изготовителя, ведь именно у него находится ПТС. Главная проблема в этой ситуации — возможность банкротства дилера, которое затянет удовлетворение финансовых претензий. Поэтому рекомендую полностью оплачивать товар лишь после того, как вы убедитесь в наличии всех необходимых документов на него.

Что касается случая с Максимом, то здесь налицо желание дилера заработать на подскоке цен. Продавец обязан исполнить договор — передать покупателю автомобиль за оговоренную цену. В противном случае покупатель вправе не получать деньги, а требовать исполнения договора купли-продажи. Дополнительно к этому потребитель может рассчитывать на компенсацию понесенных убытков. Дойди дело до суда, продавцу пришлось бы заплатить неустойку — 1% цены автомобиля в день — и штраф в размере 50% утвержденной судом исковой суммы.

Причина подобных передряг — шаткое финансовое положение дилеров, которые зачастую живут лишь за счет кредитов, взятых под залог будущих поставок. Когда падает рубль, нет возможности расплатиться по кредиту — и дилер пытается придержать машины до установления новых цен. Это незаконно, особенно когда автомобиль полностью предоплачен.

Полностью оплачивать автомобиль нужно только после того, как вы его увидели и убедились в наличии всех необходимых документов на него.