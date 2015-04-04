Новый Skoda Superb: повышение в звании

Став еще просторнее и солиднее, лифтбек Skoda Superb замахнулся на место в бизнес-классе.

00 (1)_новый размер Skoda Superb. Производство Чехия. В России с осени 2015 года.

Skoda Superb. Производство: Чехия

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Разглядывая красующуюся на подиуме машину, я долго не мог уловить, в чем необычность ее облика. И вдруг осенило: исчезла диспропорция силуэта, за счет которой прежний Superb, будучи полноценным автомобилем D‑класса, пытался дотянуться до игроков бизнес-сегмента. Возмужав, Superb в третьем своем поколении сформировался во взрослую личность. Ладные пропорции, «заостренные» грани кузова, хищный прищур фар… Поскорее бы взять ключ и пустить мотор!

Но ключа у меня нет, а первая «ездовая» встреча состоится ближе к концу весны. Придется ограничиться «статическим» знакомством.

Во второй половине года появится очень вместительный универсал (грузопассажирская версия второго поколения пользовалась неплохим спросом). Причем впервые она предстанет и в модификации Scout — с защитными пластиковыми накладками и чуть увеличенным клиренсом.

От «фишки» предыдущего поколения в виде комбинированной крышки багажника, способной разом превращать пятидверный лифтбек в четырехдверный седан, чехи отказались. И правильно: при нулевой пользе конструкция получалась слишком дорогой. Так что теперь Superb будет только лифтбеком — с поднимающейся пятой дверью, в которую интегрировано заднее стекло.