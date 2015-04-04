Новый Skoda Superb: повышение в звании

00 (1)_новый размерSkoda Superb. Производство Чехия. В России с осени 2015 года.
Разглядывая красующуюся на подиуме машину, я долго не мог уловить, в чем необычность ее облика. И вдруг осенило: исчезла диспропорция силуэта, за счет которой прежний Superb, будучи полноценным автомобилем D‑класса, пытался дотянуться до игроков бизнес-сегмента. Возмужав, Superb в третьем своем поколении сформировался во взрослую личность. Ладные пропорции, «заостренные» грани кузова, хищный прищур фар… Поскорее бы взять ключ и пустить мотор!
Но ключа у меня нет, а первая «ездовая» встреча состоится ближе к концу весны. Придется ограничиться «статическим» знакомством.
Во второй половине года появится очень вместительный универсал (грузопассажирская версия второго поколения пользовалась неплохим спросом). Причем впервые она предстанет и в модификации Scout — с защитными пластиковыми накладками и чуть увеличенным клиренсом.
От «фишки» предыдущего поколения в виде комбинированной крышки багажника, способной разом превращать пятидверный лифтбек в четырехдверный седан, чехи отказались. И правильно: при нулевой пользе конструкция получалась слишком дорогой. Так что теперь Superb будет только лифтбеком — с поднимающейся пятой дверью, в которую интегрировано заднее стекло.
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- Гляньте на фару внимательнее. Если чуть изменить рисунок ходового огня, то получится такой же росчерк, как у Audi A8. Вот она, «новая эра», о которой говорили на презентации! Теперь в строгой иерархии концерна Volkswagen автомобилям Skoda разрешено быть похожими на Audi. Впрочем, субординация соблюдена: чешские машины пока довольствуются ксеноновым светом, уступая модные и дорогие светодиодные фары старшим по статусу автомобилям Audi.
- Габариты машины — 4861×1864×1468 мм, колесная база — 2841 мм. По отношению к предшественнику лифтбек прибавил по всем параметрам — в длину (+28 мм), в ширину (+47 мм), в высоту (+6 мм); выросло расстояние между осями (+80 мм). Audi A6 и BMW 5‑й серии пока еще крупнее, но баварцам пора обеспокоиться. Супербовский простор на заднем сиденье заставляет забыть о фактической разнице в колесной базе в пользу немецких моделей. Фавориты российской публики — Toyota Camry и Nissan Teana — дружно проиграли «Супербу» весомые 66 мм колесной базы, к тому же они заметно теснее в ширину (на 34–39 мм).
е-01Ни одна модель концерна Volkswagen не обходится без широкой гаммы моторов. Новому Superb их выделили восемь. Все — экологического стандарта Евро‑6 и позволяют экономить до 30% топлива по сравнению с машиной второго поколения.
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Прибавка в габаритах и расширенный список опций обернулись… похуданием! Новый Superb легче предшественника в среднем на 75 кг, за что отдельное спасибо модульной платформе MQB. Потеряли в массе многие компоненты. К примеру, двигатели обеспечили выигрыш до 18 кг, рулевой механизм — еще 2 кг, сиденья, элементы салона и приборная панель — 22 кг. Паспортная масса машины — от 1375 до 1615 кг, в зависимости от мотора и типа трансмиссии.
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- Багажник огромен: 625 л против прежних 595 л. Опустив спинку заднего сиденья (достаточно нажать клавишу на боковине грузового «трюма»), получим уже 1760 л. Следующий шаг — сложить кресло переднего пассажира, и тогда в Superb войдут вещи длиной до 3,1 м.
- Оглядев багажник, замечаю две 12‑вольтовые розетки и съемный диодный фонарик, прежде полагавшийся исключительно универсалам. Электропривод двери, реагирующий на движение ногой под бампером, доступен за доплату.
- Фирменный зонтик стал в свое время визитной карточкой «Суперба». Но прежде один-единственный зонтик прятался в левой задней двери, а теперь их два, и обитают они в передних дверях. Вдобавок в каждой двери предусмотрен специальный отсек для хранения светоотражающего жилета. В некоторых странах выходить без него из машины на проезжую часть запрещено.
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Никогда еще Skoda не была такой безопасной и заботливой: предусмотрено до девяти подушек безопасности, есть система аварийного торможения после ДТП, предотвращающая неконтролируемое движение и повторные столкновения. Предлагаются системы контроля «слепых» зон и помощи при выезде с парковки задним ходом (обнаруживает приближающиеся машины на расстоянии до 20 метров), адаптивный круиз-контроль с функциями автоматического замедления, удержания полосы движения и способностью ехать в режиме пробки. Не устали? Идем дальше: в списке оснащения числятся системы распознавания усталости водителя, сканер дорожных знаков, адаптивное освещение с функциями подсветки поворотов
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