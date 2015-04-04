Новый Skoda Superb: повышение в звании

Став еще просторнее и солиднее, лифтбек Skoda Superb замахнулся на место в бизнес-классе.

Skoda Superb
Skoda Superb

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00 (1)_новый размерSkoda Superb. Производство Чехия. В России с осени 2015 года.
Skoda Superb. Производство Чехия. В России с осени 2015 года.
Skoda Superb. Производство: Чехия

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Разглядывая красующуюся на подиуме машину, я долго не мог уловить, в чем необычность ее облика. И вдруг осенило: исчезла диспропорция силуэта, за счет которой прежний Superb, будучи полноценным автомобилем D‑класса, пытался дотянуться до игроков бизнес-сегмента. Возмужав, Superb в третьем своем поколении сформировался во взрослую личность. Ладные пропорции, «заостренные» грани кузова, хищный прищур фар… Поскорее бы взять ключ и пустить мотор!

Но ключа у меня нет, а первая «ездовая» встреча состоится ближе к концу весны. Придется ограничиться «статическим» знакомством.

Во второй половине года появится очень вместительный универсал (грузопассажирская версия второго поколения пользовалась неплохим спросом). Причем впервые она предстанет и в модификации Scout — с защитными пластиковыми накладками и чуть увеличенным клиренсом.

От «фишки» предыдущего поколения в виде комбинированной крышки багажника, способной разом превращать пятидверный лифтбек в четырехдверный седан, чехи отказались. И правильно: при нулевой пользе конструкция получалась слишком дорогой. Так что теперь Superb будет только лифтбеком — с поднимающейся пятой дверью, в которую интегрировано заднее стекло.


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  • Гляньте на фару внимательнее. Если чуть изменить рисунок ходового огня, то получится такой же росчерк, как у Audi A8. Вот она, «новая эра», о которой говорили на презентации! Теперь в строгой иерархии концерна Volkswagen автомобилям Skoda разрешено быть похожими на Audi. Впрочем, субординация соблюдена: чешские машины пока довольствуются ксеноновым светом, уступая модные и дорогие светодиодные фары старшим по статусу автомобилям Audi.
  • Габариты машины — 4861×1864×1468 мм, колесная база — 2841 мм. По отношению к предшественнику лифтбек прибавил по всем параметрам — в длину (+28 мм), в ширину (+47 мм), в высоту (+6 мм); выросло расстояние между осями (+80 мм). Audi A6 и BMW 5‑й серии пока еще крупнее, но баварцам пора обеспокоиться. Супербовский простор на заднем сиденье заставляет забыть о фактической разнице в колесной базе в пользу немецких моделей. Фавориты российской публики — Toyota Camry и Nissan Teana — дружно проиграли «Супербу» весомые 66 мм колесной базы, к тому же они заметно теснее в ширину (на 34–39 мм).

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е-01Ни одна модель концерна Volkswagen не обходится без широкой гаммы моторов. Новому Superb их выделили восемь. Все — экологического стандарта Евро‑6 и позволяют экономить до 30% топлива по сравнению с машиной второго поколения.
Ни одна модель концерна Volkswagen не обходится без широкой гаммы моторов. Новому Superb их выделили восемь. Все — экологического стандарта Евро‑6 и позволяют экономить до 30% топлива по сравнению с машиной второго поколения.
Ни одна модель концерна Volkswagen не обходится без широкой гаммы моторов. Новому Superb их выделили восемь. Все — экологического стандарта Евро‑6 и позволяют экономить до 30% топлива по сравнению с машиной второго поколения.

Обозначение V6 становится в Европе политически и экономически вредным, так что вместо прежней атмосферной «шестерки» 3.6 FSI на вершине гаммы обосновалась раскачанная турбинами 2-литровая «четверка». Она на 20 сил мощнее (280 л.с.) прежнего «царя горы». Линейка коробок передач — без сюрпризов. Скромные моторы сочетаются с 6-ступенчатой «механикой», версии помощнее — с шести- или семискоростным роботом DSG с двумя сцеплениями.

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Капот, заходящий на боковины кузова, визуально делает машину шире. Но при этом дизайнерам под руководством Йозефа Кабана удалось не перетяжелить силуэт. Superb смотрится солидно и легко. Рельефные, ярко выраженные подштамповки на дверях и крыльях тоже навевают ассоциации с Audi. И кто скажет, что это плохо?

Схема подвески не поменялась. Спереди работают стойки McPherson, сзади — многорычажка. Однако новшеств хватает. Колея выросла существенно: на 39 мм спереди и на 54 мм сзади. В стандартную комплектацию включена электронная блокировка межколесного дифференциала XDS+. Впервые на автомобилях Skoda предлагается адаптивное шасси с пятью режимами настроек.
Прибавка в габаритах и расширенный список опций обернулись… похуданием! Новый Superb легче предшественника в среднем на 75 кг, за что отдельное спасибо модульной платформе MQB. Потеряли в массе многие компоненты. К примеру, двигатели обеспечили выигрыш до 18 кг, рулевой механизм — еще 2 кг, сиденья, элементы салона и приборная панель — 22 кг. Паспортная масса машины — от 1375 до 1615 кг, в зависимости от мотора и типа трансмиссии.

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  • Багажник огромен: 625 л против прежних 595 л. Опустив спинку заднего сиденья (достаточно нажать клавишу на боковине грузового «трюма»), получим уже 1760 л. Следующий шаг — сложить кресло переднего пассажира, и тогда в Superb войдут вещи длиной до 3,1 м.
  • Оглядев багажник, замечаю две 12‑вольтовые розетки и съемный диодный фонарик, прежде полагавшийся исключительно универсалам. Электропривод двери, реагирующий на движение ногой под бампером, доступен за доплату.
  • Фирменный зонтик стал в свое время визитной карточкой «Суперба». Но прежде один-единственный зонтик прятался в левой задней двери, а теперь их два, и обитают они в передних дверях. Вдобавок в каждой двери предусмотрен специальный отсек для хранения светоотражающего жилета. В некоторых странах выходить без него из машины на проезжую часть запрещено.

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Салон стал шире на 39 мм спереди (на уровне плеч) и на 69 мм сзади (на уровне локтей). Запас пространства над головой и в коленях — рекордный в классе. Так что Superb можно смело заявлять официальным автомобилем любого баскетбольного турнира — жалоб не будет. Комфорт обеспечивают солнцезащитные шторки, обогрев заднего дивана, климат-контроль для задних пассажиров. Одна из «фишек» — универсальный держатель для планшетного компьютера. Его можно закрепить на подголовнике или центральном подлокотнике и повернуть под любым углом.

Стиль и архитектура передней части салона мало отличаются от таковых на лифтбеке Octavia. Разве что обилие клавиш вокруг селектора коробки подсказывает, что перед нами более дорогая модель. В темноте интерьер облагораживает фоновая диодная подсветка: цвет можно менять по настроению, но шкодовцы рекомендуют обратить внимание на фирменный ярко-зеленый — покинув эмблему марки, он не сдает позиций в салоне.

Все машины оснащаются электромеханическим стояночным тормозом с клавишным управлением.

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Не знаю, кем надо быть, чтобы пожаловаться на недостаток пространства во втором ряду. Для самых отъявленных скептиков: в этой машине сидит Адриана Скленарикова, которая какое-то время была обладательницей самых длинных ног по версии Книги рекордов Гиннесса — 125 см!

Никогда еще Skoda не была такой безопасной и заботливой: предусмотрено до девяти подушек безопасности, есть система аварийного торможения после ДТП, предотвращающая неконтролируемое движение и повторные столкновения. Предлагаются системы контроля «слепых» зон и помощи при выезде с парковки задним ходом (обнаруживает приближающиеся машины на расстоянии до 20 метров), адаптивный круиз-контроль с функциями автоматического замедления, удержания полосы движения и способностью ехать в режиме пробки. Не устали? Идем дальше: в списке оснащения числятся системы распознавания усталости водителя, сканер дорожных знаков, адаптивное освещение с функциями подсветки поворотов

Фотогалерея

Новый Skoda Superb: повышение в звании
Новый Skoda Superb: повышение в звании
Фото: Skoda
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