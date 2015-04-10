Datsun mi-DO: чем «японская Калина» отличается от отечественной

У тех, кто уже не хочет ездить на «Ладе», но не может позволить себе полноценную иномарку, появился неплохой вариант — Datsun mi-DO. Ищем отличия «японской Калины» от отечественной.

DAtsun Mi-Do_zr 04_15-HDR Datsun mi-DO

Тэбурасика арэрэ?

«Тэбурасика арэрэ?» («Что это за Чебурашка?») — так японцы назвали мультфильмы про Чебурашку, права на которые выкупил у российских правообладателей один из японских телеканалов. И хотя нашего Чебурашку перевели в формат аниме, не узнать его нельзя. К чему это я?

Сначала мы увидели перепетую на японский манер «Гранту» под именем on-DO, а теперь очередь дошла и до «Калины». Но если знаменитый мультфильм японцы переделали под себя, то измененную «Калину» предлагают нам же — под брендом Datsun.

СИДИ, МЕЧТАЙ

Для начала разберемся, чем отличается седан on-DO от хэтчбека mi-DO. Мизером — для подсчета изменений хватит пальцев одной руки.

Подобно вазовским моделям, седан и хэтчбек DO разнятся не только кормой, но и передком. У них разные выражения «лица»: у mi-DO нарочито серьезный «взгляд», лишенный даже намека на игривость, да и бампер «не улыбается».

02 Datsun mi-DO. Передние панели mi-DO и on-DO идентичны до последнего винтика.Пассажирская подушка безопасности предусмотрена уже в базовой для хэтчбека комплектации Trust.

Передние панели mi-DO и on-DO идентичны до последнего винтика. Пассажирская подушка безопасности предусмотрена уже в базовой для хэтчбека комплектации Trust.

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Интерьеры «дошек» почти одинаковые. Главное отличие хэтчбека — улучшенные сиденья в комплектации Dream, которые поставляет тольяттинская фирма «АвтоВАЗагрегат» (она же делает стандартные кресла). Их набивка стала жестче, появилась выраженная боковая поддержка, а водительское сиденье обзавелось лифтом. Удобно! Несколько часов за рулем прошли без лишнего напряжения для спины и ее соседки снизу.

Конечно, хэтчбек практичнее седана: сложил заднее сиденье — и перевози хоть холодильник. Но в пятиместной конфигурации багажничек крохотный — 240 против 530 л у седана on-DO.

МОЖНО ПОТИШЕ?

Можно! Инженеры основательно поработали над «шумкой» и особенно гордятся фетровыми задними подкрылками. Повод для гордости есть: аккомпанемент от дороги ненавязчив, хотя Datsun обут в шипованные шины. Прогресс особенно заметен в сравнении с донором — «Калиной».

Оснащенный четырехступенчатой автоматической коробкой mi-DO вполне можно считать тихоней, но в «механических» версиях идиллию портит соло первых двух передач — исконная проблема всех переднеприводных ВАЗов. Инженеры проблему не отрицают и обещают уменьшить общий допуск по биению валов и подшипников и добавить шлифовку зубчатых колес. Это поможет уменьшить вой трансмиссии. Верим и ждем!

03 Datsun mi-DO. Добавили индивидуальные колодцы — и вазовская комбинация приборов стала заметно интереснее!

Добавили индивидуальные колодцы — и вазовская комбинация приборов стала заметно интереснее!

Зато четкость у тросовой коробки ВАЗ‑2181 на высоте. Да и уровень вибраций, большая часть которых на прежних «Калинах» добиралась именно по тяге механизма переключения, заметно снизился. Помогла этому и перекалибровка режима холостого хода.

Вазовский 87‑сильный двигатель еще раз напомнил, что в Тольятти умеют делать малолитражные агрегаты. У 186‑го моторчика великолепная эластичность — он с легкостью тащит уже с холостых оборотов, отрабатывая все 87 «лошадей». На верхах, конечно, скисает, но это почти не мешает: и с «механикой», и с «автоматом» mi-DO оказался весьма бодрым.

Базовый 82‑сильный мотор, который ставят на самый дешевый седан on-DO, молодежно-драйвовому хэтчбеку не положен, что вполне логично. Жаль, что и 16‑клапанный мотор мощностью 106 л.с. на хэтчбек пока не планируют ставить, хотя на «Калине» он есть, — и это уже не поддается логическому объяснению. Хочешь позажигать на пятидверке — покупай родного «чебурашку»?

04 Datsun mi-DO. Возможности багажника mi-DO оченьскромны — всего 240 литров, то есть паракрупных сумок. Зато при сложенных сиденьяхобразуется вполне неплохой грузовой отсек.

Возможности багажника mi-DO очень скромны — всего 240 литров, то есть пара крупных сумок. Зато при сложенных сиденьях образуется вполне неплохой грузовой отсек.

ЯМОНЕПРОБИВАЕМЫЙ

Чем действительно покоряет калиновское шасси (как бы его ни называли!), так это всеядной подвеской — особенно в сочетании с 14‑дюймовыми шинами. Я специально не объезжал колдобины, но пробить подвеску так и не удалось. Добавьте сюда 174 мм клиренса и большие углы въезда и съезда (21° и 31° соответственно) — чем не переднеприводный кроссовер?

Увы, энергоемкость и неприхотливость ходовой рикошетом бьют по управляемости. Вроде и электроусилитель перенастроили, добавив приятное усилие на руле, и «короткая» калиновская рейка должна служить добрую службу, но реакции в «нуле» все равно заторможены. И эта вялая пустота в «околонулевой» зоне резко портит впечатление от машины.

Подливает масла в огонь и верхнее крепление рулевых тяг к стойкам, которые, понятное дело, не изменились. Радует лишь то, что на прямой mi-DO стабилен, как тепловоз, — благодаря доработанным стабилизаторам калиновскую расхлябанность удалось победить.

05 Datsun mi-DO. Обогрев передних сидений доступен в начальном исполнении — для наших широт он явно не лишний!

Обогрев передних сидений доступен в начальном исполнении — для наших широт он явно не лишний!

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Понравился мне этот маленький хэтчбек! Специалисты концерна Nissan совместно с вазовскими инженерами избавили mi-DO от присущей «Калине» шумности, сохранив основные ее достоинства. Чего стоят эти улучшения?

Стартовая цена mi-DO — 432 000 рублей. У машины в базовой комплектации передние стеклоподъемники, обогрев сидений, ABS и две подушки безопасности. Доплата за «автомат» — 40 тысяч. Много ли сейчас на рынке автомобилей с «автоматом» и сносным оснащением дешевле полумиллиона? Ответ вы и сами знаете.

У тех, кто уже не хочет ездить на «Ладе», но не может позволить себе полноценную иномарку, появился неплохой вариант. Так что за «реэкспортного чебурашку» — большое человеческое аригато!

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