Datsun mi-DO: чем «японская Калина» отличается от отечественной

DAtsun Mi-Do_zr 04_15-HDRDatsun mi-DO
Тэбурасика арэрэ?
«Тэбурасика арэрэ?» («Что это за Чебурашка?») — так японцы назвали мультфильмы про Чебурашку, права на которые выкупил у российских правообладателей один из японских телеканалов. И хотя нашего Чебурашку перевели в формат аниме, не узнать его нельзя. К чему это я?
Сначала мы увидели перепетую на японский манер «Гранту» под именем on-DO, а теперь очередь дошла и до «Калины». Но если знаменитый мультфильм японцы переделали под себя, то измененную «Калину» предлагают нам же — под брендом Datsun.
СИДИ, МЕЧТАЙ
Для начала разберемся, чем отличается седан on-DO от хэтчбека mi-DO. Мизером — для подсчета изменений хватит пальцев одной руки.
Подобно вазовским моделям, седан и хэтчбек DO разнятся не только кормой, но и передком. У них разные выражения «лица»: у mi-DO нарочито серьезный «взгляд», лишенный даже намека на игривость, да и бампер «не улыбается».
02Datsun mi-DO. Передние панели mi-DO и on-DO идентичны до последнего винтика.Пассажирская подушка безопасности предусмотрена уже в базовой для хэтчбека комплектации Trust.
Интерьеры «дошек» почти одинаковые. Главное отличие хэтчбека — улучшенные сиденья в комплектации Dream, которые поставляет тольяттинская фирма «АвтоВАЗагрегат» (она же делает стандартные кресла). Их набивка стала жестче, появилась выраженная боковая поддержка, а водительское сиденье обзавелось лифтом. Удобно! Несколько часов за рулем прошли без лишнего напряжения для спины и ее соседки снизу.
Конечно, хэтчбек практичнее седана: сложил заднее сиденье — и перевози хоть холодильник. Но в пятиместной конфигурации багажничек крохотный — 240 против 530 л у седана on-DO.
МОЖНО ПОТИШЕ?
Можно! Инженеры основательно поработали над «шумкой» и особенно гордятся фетровыми задними подкрылками. Повод для гордости есть: аккомпанемент от дороги ненавязчив, хотя Datsun обут в шипованные шины. Прогресс особенно заметен в сравнении с донором — «Калиной».
Оснащенный четырехступенчатой автоматической коробкой mi-DO вполне можно считать тихоней, но в «механических» версиях идиллию портит соло первых двух передач — исконная проблема всех переднеприводных ВАЗов. Инженеры проблему не отрицают и обещают уменьшить общий допуск по биению валов и подшипников и добавить шлифовку зубчатых колес. Это поможет уменьшить вой трансмиссии. Верим и ждем!
03Datsun mi-DO. Добавили индивидуальные колодцы — и вазовская комбинация приборов стала заметно интереснее!
Зато четкость у тросовой коробки ВАЗ‑2181 на высоте. Да и уровень вибраций, большая часть которых на прежних «Калинах» добиралась именно по тяге механизма переключения, заметно снизился. Помогла этому и перекалибровка режима холостого хода.
Вазовский 87‑сильный двигатель еще раз напомнил, что в Тольятти умеют делать малолитражные агрегаты. У 186‑го моторчика великолепная эластичность — он с легкостью тащит уже с холостых оборотов, отрабатывая все 87 «лошадей». На верхах, конечно, скисает, но это почти не мешает: и с «механикой», и с «автоматом» mi-DO оказался весьма бодрым.
Базовый 82‑сильный мотор, который ставят на самый дешевый седан on-DO, молодежно-драйвовому хэтчбеку не положен, что вполне логично. Жаль, что и 16‑клапанный мотор мощностью 106 л.с. на хэтчбек пока не планируют ставить, хотя на «Калине» он есть, — и это уже не поддается логическому объяснению. Хочешь позажигать на пятидверке — покупай родного «чебурашку»?
04Datsun mi-DO. Возможности багажника mi-DO оченьскромны — всего 240 литров, то есть паракрупных сумок. Зато при сложенных сиденьяхобразуется вполне неплохой грузовой отсек.
ЯМОНЕПРОБИВАЕМЫЙ
Чем действительно покоряет калиновское шасси (как бы его ни называли!), так это всеядной подвеской — особенно в сочетании с 14‑дюймовыми шинами. Я специально не объезжал колдобины, но пробить подвеску так и не удалось. Добавьте сюда 174 мм клиренса и большие углы въезда и съезда (21° и 31° соответственно) — чем не переднеприводный кроссовер?
Увы, энергоемкость и неприхотливость ходовой рикошетом бьют по управляемости. Вроде и электроусилитель перенастроили, добавив приятное усилие на руле, и «короткая» калиновская рейка должна служить добрую службу, но реакции в «нуле» все равно заторможены. И эта вялая пустота в «околонулевой» зоне резко портит впечатление от машины.
Подливает масла в огонь и верхнее крепление рулевых тяг к стойкам, которые, понятное дело, не изменились. Радует лишь то, что на прямой mi-DO стабилен, как тепловоз, — благодаря доработанным стабилизаторам калиновскую расхлябанность удалось победить.
05Datsun mi-DO. Обогрев передних сидений доступен в начальном исполнении — для наших широт он явно не лишний!
***
Понравился мне этот маленький хэтчбек! Специалисты концерна Nissan совместно с вазовскими инженерами избавили mi-DO от присущей «Калине» шумности, сохранив основные ее достоинства. Чего стоят эти улучшения?
Стартовая цена mi-DO — 432 000 рублей. У машины в базовой комплектации передние стеклоподъемники, обогрев сидений, ABS и две подушки безопасности. Доплата за «автомат» — 40 тысяч. Много ли сейчас на рынке автомобилей с «автоматом» и сносным оснащением дешевле полумиллиона? Ответ вы и сами знаете.
У тех, кто уже не хочет ездить на «Ладе», но не может позволить себе полноценную иномарку, появился неплохой вариант. Так что за «реэкспортного чебурашку» — большое человеческое аригато!
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