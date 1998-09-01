В Kорею за машиной

По словам нашего дипломата в Сеуле, туда каждый месяц прилетают за машинами до двухсот россиян...

Архивная статья

КАК ОБОЙТИ «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ»

Началось это менее года назад, когда в Южной Корее разразился финансовый кризис, и курс национальной денежной единицы — воны — упал с 800 до 2000 вон за доллар. Естественно, цены в стране стали гораздо привлекательнее для обладателей твердой валюты. Особенно цены автомобилей, которые, в сравнении с российскими, и прежде были невысокими.

Самые шустрые сеульские дилеры встречают потенциальных клиентов в аэровокзале. Но нельзя поддаваться первому впечатлению дешевизны и ласковым уговорам. Купив русскоязычную газету «Сеульский вестник», я сразу наткнулся в разделе объявлений на «Спортидж» 1995 года «без аварий, в отличном состоянии» за... $4850 (дилер в аэропорту сватал такой же за 6000). Так что, отказавшись от услуг соблазнителей, поезжайте в город автобусом или такси. Только не забудьте приобрести в валютной кассе воны (в июле за 1 доллар давали около 1300). И, если нет лишних денег, не садитесь в черные таксомоторы с желтым фонарем на крыше: это — «люкс», тариф там втрое выше.

Узнав, что вы из России, таксист, скорее всего, предложит гостиницу «Дехва». Она находится недалеко от центра на самом дешевом в Сеуле рынке Тондэмун, где отовариваются наши «челноки». Двухместный номер — примерно 40 долларов в сутки. Тому, кто ценит покой и уют, лучше остановиться неподалеку в одном из мотелей, что, кстати, обойдется раза в два дешевле.

Подкрепитесь с дороги — день предстоит тяжелый. Проще всего это сделать на рынке Тондэмун, где на каждом шагу вас зазывают русские вывески. А вот с корейской кухней лучше быть осторожным: чересчур острая и с малопонятным для нас вкусом...

Теперь — за дело. Знатоки рекомендуют посетить хотя бы четыре-пять дилерских контор и сравнить цены. После чего наименьшую можно сбить еще на пару процентов — торг в Корее не только уместен, но и необходим.

— Как вы называете покупателя, который не торгуется? — спросил я одного из дилеров.

— Интересным русским словом, — ответил мистер Ку. — Sorry, я назову его по буквам: ди, оу, эл, би, оу...

— Thank you, достаточно!

Дилеры, работающие с клиентами из бывшего СССР, сосредоточены, главным образом, в районе Тондэмун. В каждой такой конторе есть хотя бы один сотрудник, свободно говорящий по-русски, — обычно это кореец с Сахалина или из Средней Азии, приехавший сюда на заработки. Да еще откуда-нибудь из подворотни непременно возникнет субъект с вопросом: «Автомобилями интересуетесь?»

Солидные дилеры рекомендуют простые меры предосторожности.

4 Не заключайте контракт вне офиса.

4 Не имейте дела с теми, кто наряду с автомобилями торгует другими товарами: одеждой, обувью и т.п.

4 Попросите предъявить лицензию на право торговли автомобилями и сертификат на право их экспортировать. (Но не требуйте круглых печатей — в Корее они квадратные.)

4 Обратите внимание на дату выдачи этих документов: стаж работы фирмы на рынке — важная информация.

Наш земляк господин Хван, работающий в дилерской фирме с 15-летней историей, подсказал еще пару тонкостей.

Недобросовестный агент не употребляет слово «нет», пока не получит ваши деньги. Хотите такой-то цвет и оттенок? «О'кэй!». Такую-то комплектацию? «О'кэй!». Попробуйте предъявить ему изощренные требования — и если не услышите в его голосе даже нотки сомнения, это должно вас насторожить. Ведь выбор на рынке далеко не безграничен.

И другой совет: заказывайте базовую комплектацию, это надежнее. Здесь она, как правило, включает в себя и кондиционер, и магнитолу, и электростеклоподъемники, и легкосплавные диски.

— А известен ли вам случай, когда заказ вообще не был выполнен?

— Знаю один пример. Покупатель из Семипалатинска заключил контракт на поставку двадцати машин. Все оплатил, но дилер проволынил, а цены в это время подскочили. Теперь дилер требует с клиента доплату, а тот, естественно, не соглашается. Четвертый месяц тянется канитель...

СТРАНА БЕЗ ИНОМАРОК

Приготовьтесь к тому, что в Корее вам придется пробыть с неделю: поиск нужного автомобиля и оформление документов требуют времени.

С новым автомобилем, поступающим с заводского склада, все можно уладить за три дня. Но россияне в силу особенностей национальной «растаможки» (ЗР, 1998, № 8) охотятся в основном за трехлетними, а подержанная машина должна быть проверена полицией и снята с учета. Нередко обнаруживается, что владелец «насобирал» на дорогах штрафы и не рассчитался. Пока не уплатит, продать не вправе, и дилеру, вероятно, придется искать для вас другой вариант.

Фирмы, идущие в ногу с веком, пользуются для подбора компьютерной сетью, охватывающей всю страну. Другие по старинке с ножницами под рукой изучают газетные объявления. У третьих — площадки с автомобилями, сданными на комиссию (но это — на окраинах, где земля дешевле). У мистера Ку машина с такой площадки находит покупателя в среднем за месяц.

У российских покупателей легковушек — как, впрочем, и у корейских — самый высокий рейтинг имеют автомобили «Хёндэ». Особенно «Соната»: считается, что ее ходовая часть мало боится наших дорог. Из подержанных джипов всего охотнее берут «КИА-Спортидж». Из новых — «Саньён-Муссо» с «мерседесовским» силовым агрегатом. (Фирма «Саньён», как известно, куплена «Дэу», так что теперь все чаще говорят " Дэу Муссо"). Нередко покупают новый "Хёндэ-Старэкс" с

2,5-литровым турбодизелем или 2,4-литровым бензиновым. С него, как с микроавтобуса, взятки гладки — я имею в виду, что ввозная пошлина сравнительно невысока...

Кстати, любителям дизелей надо помнить, что на корейских легковых автомобилях их не сыщешь, хотя литр бензина здесь стоит в среднем 80 центов, а дизтоплива — всего 35. Нелюбовь к дизелю корейцы объясняют традиционно: вяловатый, шумный и... плохо заводится в мороз (последнее вовсе удивительно, ведь зимы здесь мягкие, десятиградусный мороз — уже событие). Правда, джипы и микроавтобусы оснащают дизелями, но непременно есть и бензиновые варианты.

Однако самая характерная черта здешнего парка — отсутствие иномарок. В первой половине этого года корейцы купили их меньше 1000 штук. Действует неписаный, но общепризнанный закон гражданского и корпоративного патриотизма. Соблюдать этот закон не так уж тяжко: корейцы довольны своими автомобилями. Интересно, что российские дальневосточники, большие поклонники «тойот», поворачиваются лицом к Корее: растет число покупателей, прилетающих в Сеул рейсом из Владивостока. Что их больше влечет — корейское качество или левый руль — не берусь судить...

УТЕШИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

Пора пояснить: в Республику Корея я ездил как «разведчик». Задание состояло не в покупке машины, а в сборе полезной читателям ЗР информации.

Так справедлива ли в данном случае поговорка «За морем телушка — полушка, да рубль перевоз»? Достанем микрокалькулятор и подсчитаем.

Дорога. В Сеул регулярно летают самолеты из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска и Владивостока. Самые дешевые билеты в оба конца стоят от $400 (Хабаровск) до $650 (Москва). Правда, есть еще специальный чартерный рейс из Южно-Сахалинска, где придется выложить $740.

Взяв за базовый вариант Москву, наберем на калькуляторе 650.

Гостиница. Неделя в ней обойдется от 140 до 280 долларов. Возьмем «худший» вариант: 280 (двухместный номер в «Дехве» для одного человека).

Суточные. Будем исходить из официальной общероссийской нормы для командируемых в Южную Корею: $54. На неделю, значит, около 380 долларов.

Автомобиль. «Сонату-II» 1995 года с двухлитровым двигателем и АБС можно приобрести за $2700 и даже дешевле. Но никто не покупает одну машину — ведь в контейнер их входит несколько и платить за «перевозку воздуха» просто глупо. Знатоки рекомендуют брать 40-футовый контейнер: так рентабельнее. К тому же он, в отличие от 20-футового, не подлежит возврату, и особо практичные люди, решив вопрос с таможней, переоборудуют его в торговый павильон.

Итак, четыре «сонаты» в нашем примере обойдутся не дороже $10 800.

Транспортные расходы. Договор с транспортным агентством заключает дилер, вам надо лишь выбрать маршрут. Контейнер может быть отправлен морем до Владивостока, а оттуда по Транссибу в нужный пункт России и СНГ. Перевозка до Москвы будет стоить $5400 (20-футовый контейнер — $2950).

Другой путь — 30 дней морем до Хельсинки (за 40-футовый контейнер — $4000, за 20-футовый — $3200). Но этот вариант связан с дополнительными трудностями и расходами (получение финской визы, поездка в Хельсинки, мытарства в чужом порту и т.п.). Правда, по словам г-на Хвана, есть в финской столице фирма, готовая получить ваши машины и перегнать их до Выборга, взяв за услуги по $750 за каждую. Однако Хван рекомендует более спокойный транссибирский вариант. Последний к тому же и более быстрый (если не бастуют на рельсах шахтеры): до Москвы в общей сложности 20 — 25 дней.

Значит, прибавим к сумме на калькуляторе 5400.

Прочие расходы в Корее. Оформление пакета документов, страховку автомобилей и заботу об их погрузке в контейнер с установкой креплений также берет на себя дилер, за все это — $350 с машины. У нас их 4, поэтому прибавляем на калькуляторе 1400.

Таким образом, четыре наши «сонаты», доставленные из Кореи к воротам московской таможни, должны обойтись вместе со всеми накладными расходами максимум в $18 910. Следовательно, каждая — не более чем в 4750. Затраты сибиряка, естественно, будут ниже за счет меньших расстояний.

При желании легко составить аналогичную калькуляцию для других марок и моделей, а также для различных вариантов доставки. Вот некоторые цены из сеульских объявлений:

" КИА Сефия", 1995 г. — 3700 тыс. вон ($2850)

" КИА Сефия", 1994 г. — 2500 тыс. вон ($1920)

«КИА-Спортидж», 1993 г., — $3100

бензин

" Хёндэ Галлопер", 1994 г., — 6500 тыс. вон

турбодизель ($5000)

" Хёндэ Элантра", 1995 г. — 3300 тыс. вон ($2540)

«Саньён-Муссо», 1994 г. — $5500

«Саньён-Корандо», 1991 г. — 2500 тыс. вон ($1920)

Остается прибавить стоимость таможенной очистки. Этот расчет предоставляем сделать читателю — необходимые данные вы найдете в статье «Считайте деньги до покупки» (ЗР, 1998, № 8). Но и так достаточно очевидно, что поговорка про полушку и рубль чересчур категорична. И что прав г-н Хван, заверивший меня:

— Тому, кто привозит от нас в Россию четыре автомобиля и продает три из них, четвертый достается в итоге почти даром.

Комиссионная продажа в Сеуле.

Семь вывесок — семь дилеров.

Сеульский таксист.

Район Тондэмун. Русских вывесок больше, чем корейских.

Типичная дорога в провинции.

Обратите внимание!

Если вы сами не едете в Корею за автомобилем, а поручаете это дело гражданину Н., необходимо дать ему ксерокопию своего паспорта для заключения на ваше имя договора купли-продажи. Официальный перевод договора и техпаспорта на русский язык рекомендуется делать в посольстве РФ (телефон в Сеуле 552-70-96).

При таможенной очистке потребуется нотариально заверенный документ о том, что вы доверяете Н. покупку и перегон автомобиля из Кореи. Такую доверенность, естественно, следует оформить до вылета Н. в Сеул. Кроме того, имейте наготове таможенную декларацию или справку банка, подтверждающую легальность вывоза валюты за рубеж.