Покупаем Land Rover Discovery Sport: поверить твердо в героя спорта

Кроссовер, да такой, чтобы с первой минуты не давал повода усомниться в своей аристократичной породе, давно стал на наших дорогах сродни супергерою, от которого ждут если не подвига, то яркого характера. На первый взгляд Land Rover Discovery Sport вполне справляется с такой ролью. Однако это ли амплуа задумывали для новинки ее создатели?

LR_Discovery_Sport_06 Land Rover Discovery Sport от 2 478 000 руб., КАР от 18,14 руб./км

Land Rover Discovery Sport от 2 478 000 руб., КАР от 18,14 руб./км

Если любите глазами

Искусству торговли у продавцов Land Rover можно поучиться. Помните первый Range Rover Sport образца 2005 года? Иные его владельцы до сих пор убеждены, что обладают спортивной версией королевского «Рейнджа». Факт же, что в основу автомобиля положен более дешевый Discоvery, просто особо не афишировался. Внешне-то не подкопаться! И спрос был отличный.

Легенду Discovery Sport разработали по тому же сценарию. К одноименному большому внедорожнику рубленых форм он не имеет никакого отношения. Судьбе в лице маркетологов из Солихалла было угодно, чтобы новичок сменил на конвейере… Freelander 2. Да и строили младший Disco на базе «Фрила», удлинив, правда, расстояние между осями на добрые 8 см. Дизайном кузова с новинкой поделился Evoque. Получилось ли эффектно, модно и визуально дорого? Еще как! С некоторых ракурсов этот спортсмен выглядит, пожалуй, более вызывающе, чем BMW X3 или Porsche Macan. Да и в отделке салона у «англичанина» есть все, чтобы считаться ровней престижным «немцам».

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О каких-либо результатах продаж Discovery Sport в России говорить пока рано. Первые «живые» машины у дилеров только-только появились. И Disco Sport, увы, оказался в числе тех автомобилей, которые подорожали еще до дебюта на рынке.

Какой выбор?

Богатое базовое оснащение — важный козырь. Биксеноновые фары, добротная кожано-тканевая отделка, 2-зонный климат-контроль, обогрев руля, ветрового стекла и передних сидений, электропривод пары кресел и двери багажника — на оснащение не поскупились. Правда, если внимательней изучить этот список, окажется, что кое в чем составители даже переусердствовали.

Конечно, сильно «раздевать» машину с претензией на премиум не стоит. «На руке», с передним приводом, тряпочными креслами и обилием серого пластика в салоне (такие версии Disco есть, к примеру, в Германии) у нас Land Rover едва ли бы пользовался хорошим спросом. Однако от электропривода сиденья пассажира, лишнего квартета динамиков в стереосистеме и недешевого механизма продольного перемещения дивана вполне можно было бы отказаться без ущерба для имиджа. А дорогой (40 800) металлик, к примеру, включить в какую-нибудь спецсерию, как это делают BMW и Mercedes-Benz. Пока же поклонникам Land Rover придется принимать то, что дают.

SE_HSE Land Rover Discovery Sport от 2 478 000 руб., КАР от 18,14 руб./км

Land Rover Discovery Sport, комплектации SE/HSE

Впрочем, если Disco уже всецело пленил ваши мысли, то следующая версия — HSE тем более найдет, чем подкупить. Прежде всего, получите еще более качественную отделку кресел. Там, где на сиденьях SE пусть очень добротная, но ткань, тут не пожалели перфорированной кожи. Передний парктроник, камера заднего вида и лишний USB-разъем тоже не помешают. Однако самые, пожалуй, важные для России блага HSE — это предпусковой подогреватель и полноразмерная запаска. Другой вопрос, что платить за такой набор почти триста тысяч — это дорого. А пятое колесо и очень нужную дизелю «автономку» можно заказать и в оптимальную версию SE.

Есть и такой Disco, которому по умолчанию положены панорамная крыша, доступ без ключа, накладки порогов с подсветкой и большие 19-дюймовые колеса. Называется такая комплектация HSE Luxury, а стоит от 3 168 000 руб.

По мне, лишние деньги можно потратить с бÓльшим толком. Вместо 150-сильного дизеля выбрать бензиновый двигатель в 240 л.с. Стоит он 210 000 руб. В рамках премиума доплата вполне разумна. Впрочем, можно остаться и в отряде дизелеводов, но ездить не медленней, чем на бензиновой «турбе». Речь о 190-сильной версии SD4. Лишние 40 сил оценили в 418 000 руб. Эх, узок круг подобных фанатов.

При таких ценах у автомобиля должны быть веские аргументы, чтобы убедить в превосходстве над прочими «паркетными».

3 (1) Land Rover Discovery Sport, комплектация HSE Luxury

Land Rover Discovery Sport, комплектация HSE Luxury

Cнаружи и внутри

Смотрится новенький вполне крупным, даром что не дотягивает до 4,6 метра в длину. Да и схожесть Disco со старшими, еще более дорогими «Рейндж-Роверами» многих может подкупить. И порода в Discovery Sport чувствуется едва ли не в каждой детали. Многие карамельно-женственные, пусть и лучше востребованные компактные кроссоверы таких ощущений не вызывают.

В то же время Land Rover внушает, что обладает превосходными способностями на бездорожье: высокий клиренс, не очень длинные свесы, плоское днище… Кажется, он лишь формально «паркетный», а на самом деле тот еще вездеход. Колеса у Disco тоже не маленькие (235/65R17). В мускулистых арках лучше, правда, смотрятся диски покрупнее. Есть и такие.

И наконец, еще один плюс кузова обнаруживается после первого же штурма пыльной грунтовки. Накладки на дверных порогах тщательно прикрывают пороги. Меньше риска испачкать одежду.

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Можно изменять наклон спинки и двигать диван вперед-назад. Это пригодится не только для посадки пассажиров, но и при загрузке багажника. А вот задние подголовники, увы, неудобные

Двери открываются на внушительный угол, а центральные стойки не мешают ступням, как, например, на «Эвоке». Не всем понравятся разве что оригинальные ручки замков — узковаты. Однако это скорее особенность стиля, к которой несложно привыкнуть, нежели серьезный недостаток.

На диване предостаточно места двоим крупным взрослым. Сиденье складывается в соотношении 40/60, обе части можно двигать вперед-назад и регулировать наклон спинки. На «галерке» любого Disco есть центральный подлокотник с парой подстаканников, дефлекторы воздуховодов, плафоны освещения, крючки для одежды.

Доплатив за креслица третьего ряда, полноценный семиместный салон вы не получите. На таких сиденьях поместятся лишь дети до 160 см. Впрочем, тут в Land Rover честны: посадочная формула так и обозначена — 5+2.

Зато багажник у автомобиля правильный — широкий, глубокий, продуманный и без дешевых отделочных материалов. Пару горных велосипедов со снятыми передними колесами увезете запросто. А открыв крышку пола, на всех версиях, за исключением базовой, обнаружите пятое колесо на диске из легкого сплава. В SE, впрочем, его тоже можно заказать за 11 400 руб. Для наших дорог наличие полноценной запаски — это, пожалуй, обязательное условие для всех автомобилей, а уж для кроссоверов и подавно. Памятуя о нашей грязи, все машины снабдили электроприводом крышки багажника. Для премиума опять-таки очень правильное решение.

GQ7Q2037 Cтекло до конца не опускается. Зато обивка образует довольно широкий подлокотник, где нашлось место кнопке стеклоподъемника

Cтекло до конца не опускается. Зато обивка образует довольно широкий подлокотник, где нашлось место кнопке стеклоподъемника

Что хорошо:

Породистая внешность с запоминающимися черточками

Отменная геометрическая проходимость

Просторный, с обилием регулировок диван

Дефлекторы на центральных стойках кузова

Электропривод дверей багажника во всех версиях

Большой, с широкими возможностями трансформации багажник

Что плохо:

Высокая цена

Необходимость доплаты (11 400 руб.) за полноценную запаску в SE

Дорогой (90 200 руб.) автономный обогреватель для SE

Плохо закрепленный ворсовый подкрылок задних арок

Нет обогрева дивана на оптимальной версии

Не рассчитанный на взрослых третий ряд

За рулем

Здесь у вас не должно возникать сомнений, что зря переплачиваете за аристократизм «англичанина». Главное, что на него работает, — качество материалов отделки. Канули в Лету такие недостатки «Фрилендера», как «слепая» круговая оцифровка спидометра, бликующие стекла приборов, перегруженная кнопками центральная консоль. Жаль, посадка за рулем стала более легковая — на 10–15 см ниже, чем у предшественника. Тут стоило бы обойтись без напускной спортивности. Благо удобству посадки это не мешает. Сиденье и руль регулируются в широком диапазоне.

Не лишними будут и дополнительные USB-разъемы. В SE за это просят 5000 руб. Правда, «музыку» поможет прочесть только одна розетка. Да и та оказалась спрятана глубоко в подлокотнике, практически за спиной водителя. А еще, учитывая слово Sport в названии, я был бы не прочь получить кресла с более развитой боковой поддержкой. Увы, нет таких даже среди опций. И площадка для левой ноги оказалась узкой, невысокой и не защищенной от грязи. Обувь больше 41-го размера здесь не помещается.

Привыкайте, для Disco это не самые большие странности. Другие посерьезней. Они вполне сравнимы, скажем, с отсутствием привычных смесителей в ванных комнатах английских гостиниц.

GQ7Q2256 Ездить быстро на Disco очень приятно. Причем с камерой заднего вида можно смело шустрить даже на парковках

Ездить быстро на Disco очень приятно. Причем с камерой заднего вида можно смело шустрить даже на парковках

Так, нажимая на кнопку в торце правого подрулевого рычажка, управляешь не борткомпьютером, а задним стеклоомывателем. Командование одометром отдано кругляшу в торце левого переключателя. Чтобы включить обогрев кресла, недостаточно нажать кнопку на центральной консоли — операцию нужно подтвердить на сенсорном экране. К самому же экрану нужно тянуться. До его правого края от спинки кресла почти метр, понадобятся ну очень длинные руки. Что мешало установить на центральном тоннеле контроллер сервисных функций? Неужто все та же английская самобытность?

Впрочем, кто помнит, что были «Фрилендеры», где ручка замка капота пряталась… под перчаточным ящиком, согласится, что все это мелочи и капризы аристократа. «Мерседесы», к слову, за перегруженные левые подрулевые переключатели давно ругать не принято.

А похвалить Disco можно, к примеру, за правильно настроенный задний парктроник — точность позиционирования у препятствия cоставляет порядка 20 сантиметров. Появился он в базе не зря — за высокой кормой не видно препятствий размером с кухонный стол. Не идеальна обзорность и по бокам, и вперед. Система кругового обзора пригодилась бы всем версиям.

GQ7Q1884 Широкие пластиковые накладки на дверях отлично защищают пороги от грязи. На наших дорогах это важный козырь

Широкие пластиковые накладки на дверях отлично защищают пороги от грязи. На наших дорогах это важный козырь

Что хорошо:

Ухватистые дверные ручки

Визуально дорогие кресла на любой версии

Коленный эйрбэг водителя

Обогрев руля в SE 3

Накладки дверей, сохраняющие пороги в чистоте

Технология двойного изображения на сенсорном дисплее

Что плохо:

Усложненная система включения обогрева кресел

Управление одометром на левом подрулевом переключателе

Единственный «музыкальный» USB-разъем спрятан в подлокотнике

Маленькая, не защищенная от грязи площадка для левой ноги

Необходимость тянуться к кнопкам управления дисплеем

Кнопки, сменившие удобную шайбу режимов 4 х 4

По дорогам и без них

Дизель 2.2TD4 оказывается неожиданно громким снаружи. Впрочем, есть у «Ленд-Ровера» двигатели куда голосистей. Вспомните ветерана «Дефендера». Зато внутри шум, как и возраст мотора Disco, англичане скрыли щедрой звукоизоляцией. В салоне дизель уже кажется тихим. Жаль, «задушить» все вибрации у инженеров не получилось. Дрожь хорошо ощутима на всем кузове. Для аристократа это серьезный минус. Кроме того, 2.2 не отличается легким хорошим накатом. На парковочных скоростях это особенно заметно. Да и вес в 1,8 тонны для компактного кроссовера великоват. Однако не спешите записывать Disco в неповоротливого толстопуза.

Отличная тяговитость с 1800 об/мин и новый 9-ступенчатый «автомат» стали главными составляющими вполне приличной динамики. Англичане говорят о 10 секундах спурта до сотни. Если не жалеть оборотов, автомобиль воспринимается даже темпераментней. Особенно турбодизель хорош на загородном шоссе. Бойкий набор скорости поубавится только ближе к 140 км/ч. Согласен, по современным меркам это не спорт — максимум физкультура. Считаете так же? Для вас есть моторы резвее.

Правда, преимущества 190-сильного 2.2SD4 для многих могут оказаться не очевидны. Главный козырь мотора — еще более темпераментные ускорения на засотенных скоростях. Главный минус — неадекватно высокая переплата. А вот бензиновый Disco — это обладатель самых благородных манер. Мотор тише, не страдает вибрацией, везет легче, а тандем «автомат» — двигатель работает слаженней: в режиме D задержки при переключениях практически сведены на нет. Там, где дизель нужно держать в тонусе, Si4 2.0 едет и быстрее, и мягче.

Land_Rover-Discovery_Sport_2015_1600x1200_wallpaper_4a Машина сохраняет отменную курсовую устойчивость даже на не самых ровных дорогах. Чтобы всецело раскрыть настройки шасси на скоростях под 200 км/ч потребуется мотор в 240 л.с.

Машина сохраняет отменную курсовую устойчивость даже на не самых ровных дорогах. Чтобы всецело раскрыть настройки шасси на скоростях под 200 км/ч потребуется мотор в 240 л.с.

Любой Disco очень уверенно держится на прямой, остается автомобилем с безопасными полноприводными реакциями на дуге. Хотя ожидаемо кренится, а электроусилитель, бывает, старается слишком усердно. Подвеска плотная, но в то же время отлично изолирует кузов от ударов даже на серьезных выбоинах. Правда, если хотите не растерять комфорт, не стоит переплачивать за шины больше 18 дюймов.

Крутящий момент на задние колеса передает надежная система с муфтой Haldex. Делает она это споро и без задержек. C геометрической проходимостью тоже все в порядке. Под стальной защитой картера 21 см. Детали подвески и глушителя хорошо притянуты к плоскому днищу. Да, более длинные в сравнении с «Фрилом» база и свесы слегка ухудшили геометрическую проходимость. Именно что слегка, она все равно осталась лучше, чем у многих «паркетных». Система Terrain Response по-прежнему работает великолепно. Даже не имеющий представления о езде по бездорожью водитель почувствует себя умелым оффроудером. Работа «автомата», чувствительность газа, настройки системы — всем будет управлять электроника.

Например, на песчаной горке можно против всех правил остановиться. В режиме «песок» машина позволит вновь тронуться и не закопаться по ступицы. А на спуске с мокрой травой пригодится программа «грязь-колея». Она хороша тем, что отклики на газ чуть задемпфированы и включается помощь при спуске. Ведь АВS на малых скоростях не работает, а значит, нажми вы на уклоне тормоз, и Disco с заблокированными колесами станет неуправляемым. Электроника не позволит расти скорости, и вы удержите машину под контролем. Часок-другой упражнений, и научитесь точно выбирать нужный режим.

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Коварный удар с перекрытием в 25% Discovery Sport уже успел пройти на отлично. Достаточно прочным показал себя кузов и при «столбовом» тесте

Что хорошо:

Плоское днище

Безопасная в любых режимах управляемость

Благородный характер версии (240 л.с.)

Тяговитые, с умеренным (9,5 л/100 км) расходом топлива дизели

Работа полного привода

Глубина преодолеваемого брода (60 см)

Что плохо:

Шумные, передающие вибрации в салон дизели

Запаздывания АКП и неработающие в режиме D подрулевые «лепестки»

Огрехи в настройках электроусилителя руля

Жестковатая на 19- и 20-дюймовых колесах подвеска

Неудобные (13 000 км) интервалы TO и заоблачные цены на обслуживание