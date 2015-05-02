Электропробег по дорогам двух стран на Mitsubishi: тока силой

Вдохновившись идеями электрификации автомобилей, журналисты ЗР отправились в авантюрное путешествие по дорогам России и Финляндии на электрокаре Mitsubishi i-MiEV и бензоэлектрическом кроссовере Mitsubishi Outlander PHEV.

Mitsubishi i-MiEV
Mitsubishi i-MiEV

Mitsubishi > i-MiEV

Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

Mitsubishi > Outlander

ElektroFinn

ElektroFinn

Идея зрела давно. Захотелось испытать все достоинства и недостатки электромобиля. И не в тепличных условиях типа прокатился по летнему городу километров двадцать и оценил, насколько электрокар тихий и невонючий. Мы отправились в путешествие — из зимней России, пока к электротранспорту не очень готовой, в Финляндию, где климат близок к нашему, а ситуация с электрификацией автотранспорта совсем иная. Главный герой нашего рассказа — Mitsubishi i‑MiEV, который сегодня можно купить за 999 000 рублей. В компанию ему взяли Mitsubishi Outlander PHEV (от 1 799 000 рублей).

Во‑первых, подзаряжаемый гибрид — тоже интересная машина, а во‑вторых, в паре с автомобилем, имеющим бензиновый мотор, отправляться в дальнее путешествие на электромобиле, конечно, спокойнее.

ГИБРИДНЫЙ АВАНГАРД

Пока электромобиль в комфорте и относительном тепле ехал до Санкт-Петербурга в железнодорожном вагоне (нашу авантюру любезно поддержала компания РЖД), двое из нас на гибридном Аутлендере собирали всю дорожную грязь трассы Москва — Питер. Еще в Москве его батарея разрядилась полностью. Зарядить ее, спустив провод с пятого этажа, оказалось сложно, искать иную точку пропитания батарей в предстартовой суете было некогда, поэтому ехали на бензиновом двигателе.

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02Mitsubishi Outlander PHEV
Mitsubishi Outlander PHEV

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Обычного трассового ритма для подзарядки батареи не хватает. Спуски, на которых водитель отпускает педаль газа и начинает работать система рекуперации, слишком пологие и короткие. На панели приборов высвечивается информация: запас хода на электричестве вырос с нуля до издевательского 1 км. Впрочем, есть иные варианты движения — два режима, улучшающие рекуперацию (но тогда машина совсем теряет ход при отпущенной педали газа). Назначение этих режимов — езда в городе. Батарею как следует все равно не зарядить, но можно реже пользоваться тормозами.

А еще гибридный Outlander имеет кнопку Charge, нажав которую водитель подзаряжает батарею, так сказать, целенаправленно. Но в этом режиме заметно растет расход бензина. Ответить на вопрос, что выгоднее — заряжать батарею или увеличивать расход бензина, очень непросто.

Посему на перегоне от Москвы до Питера Mitsubishi Outlander PHEV — это обычный комфортный кроссовер со средним расходом бензина 9,2–9,3 л/100 км, нормальным для автомобиля такого класса и для такого режима езды. Вот только бензобак 40‑литровый, поскольку много места занимают батареи. На одном баке до Питера не доедешь.

Впрочем, это нестрашно. Тем более что впереди еще езда с заряженными батареями. Что-то она покажет?

03

03Mitsubishi i‑MiEV
Mitsubishi i‑MiEV

ЭЛЕКТРОАСКЕТИЗМ

В пластиковой бутылке с водой, пристроенной между передними креслами, стало что- то постукивать. Ага, внутри уже льдинка. Шел второй час с того момента, как i‑MiEV выкатился на перрон Московского вокзала Санкт- Петербурга и отважно отправился в сторону финской границы. Теплый пуховик Columbia согревает, но, увы, не может повлиять на точку замерзания воды. Ладно, страдания от жары нам не грозят — обойдемся без питья.

Хорошо, что ветровое стекло не замерзает! От программы не отступаем: несмотря на наличие второй, более дальнобойной машины, электромобиль должен ехать сам.

«Мамаша, дай водички попить, а то так есть хочется, что электричества не хватает!» Как бы нам не пришлось произносить нечто подобное на трассе Питер — Торфяновка. С водичкой и едой у нас всё неплохо, а вот с электричеством… Через 94 км после старта в Питере его запас, по данным «показометра» на панели приборов, упал до одного «квадратика» из шестнадцати.

ElektroFinn_2

ElektroFinn_2

Ура! Сотрудники бензоколонки без лишних разговоров и даже с интересом позволили нам припасть к розетке с напряжением 220 В. Причем прямо на улице, без удлинителя (у нас их с собой — метров на сорок). На Новый год сюда подключали елку, а теперь — нашу маленькую серенькую машину.

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Пока она заряжается, пьем кофе и подводим первые итоги путешествия. Старательно экономя электроэнергию, держали среднюю скорость 47 км/ч. Она ой как далека от той, с которой мимо проносятся автомобили, однако, учитывая кусок пути по утреннему Питеру, стерпеть можно. Но нам ведь еще три с половиной часа стоять на зарядке! Получаем в среднем велосипедные 17 км/ч. А ведь помимо того, что печка работала еле-еле, во имя экономии электричества мы отключили от прикуривателя планшет с навигацией, а стеклоочистителем пользовались крайне экономно: разик махнул — и хватит. За это бортовой компьютер прибавил дополнительный километр пути. Похоже, в более комфортных для водителя условиях запаса энергии хватило бы километров на семьдесят.

Кстати, об увеличении пробега. Инженерам есть что усовершенствовать в системе отопления i‑MiEV. Согреть салон на ходу притоком наружного воздуха нельзя. Вентилятор, нагло пожирающий драгоценное электричество, работает всегда, пусть и на самых малых оборотах. Ехать на электромобиле сложно еще и потому, что у водителя возникает некая «электробоязнь». Пока приборы обещают 100‑километровый пробег до подзарядки, рулишь с оптимизмом, но запас хода падает стремительно, особенно сразу же после старта.

За три с половиной часа, пока мы пили кофе, бродили по Интернету, ели, опять пили кофе, машина зарядилась чуть более чем на 80%. Дальше зарядка пошла тягуче медленно, и мы на свой страх и риск решили стартовать засветло. Хоть на фарах сэкономим. За электроэнергию с нас ничего не взяли, проводили добрыми словами и ироничными взглядами.

Увы, в Торфяновку въезжали на «галстуке», не дотянув‑таки чуть меньше 20 км. Можно было бы снова заглянуть на какую-нибудь заправку и попросить у «мамаши» току, но тратить еще часа два уже совсем не хотелось. Лучше поставить малыша заряжаться на ночь.

На стоянке мотеля, расположенного метрах в восьмистах от погранперехода, есть уличные розетки. Скандинавский подход: электричество в сильные морозы используют для прогрева мотора перед пуском. За пользование розеткой заплатили 200 рублей. Копейки! Особенно по сравнению с радостью, что добрались, наконец.

Утром прибор показал: запас хода — 115 км. Должно хватить до первой быстрой электрозаправки по ту сторону границы. Финские друзья снабдили нас чудо-картой с указанием всех мест, где можно зарядиться. Если карта не врет, мы не пропадем.

А мы по шпалам…

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05В вагоне-автовозе i-MiEV надежно закрепили.
В вагоне-автовозе i-MiEV надежно закрепили.

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Три года назад Российские железные дороги предложили услугу по перевозке автомобилей. Теперь у электрокаров появился шанс перестать быть обузой для хозяев, отправившихся в дальнее путешествие. Сегодня РЖД готовы перевозить автомобили в несколько городов — от Петрозаводска на севере до Сочи и Астрахани на юге. Можно довезти машину прямо до Хельсинки.

Но российская таможня запрещает вывоз автомобиля, не принадлежащего физическому лицу. С точки зрения здравого смысла это нонсенс: проезжать через границу на автомобиле можно, кому бы он ни принадлежал, а провозить его в вагоне нельзя.

Чтобы не ехать от Москвы до Питера неделю и еще столько же обратно, мы решили отправить i‑MiEV в Северную столицу с комфортом. Цена провоза автомобиля такого класса в один конец — 6500 рублей, проезд водителя — еще 3000. Если пассажиров больше, применяется система скидок. Говорят, услуга пользуется спросом у тех, кто не хочет подвергать свой автомобиль лишним испытаниям на не самой лучшей российской дороге, или перевозит очень дорогую машину, или просто не любит долгой непрерывной езды.

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Электропробег по дорогам двух стран на Mitsubishi: тока силой
Электропробег по дорогам двух стран на Mitsubishi: тока силой
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