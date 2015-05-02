Электропробег по дорогам двух стран на Mitsubishi: тока силой. Часть 2

Чем закончилось авантюрное путешествие по дорогам России и Финляндии на электрокаре Mitsubishi i-MiEV и бензоэлектрическом кроссовере Mitsubishi Outlander PHEV? Журналисты ЗР делятся бесценным опытом водителей электротранспорта.

Окончание.

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ЗАРЯЖАЕМСЯ ПО-РУССКИ

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Через 58 км от границы с надеждой и трепетом въезжаем на бензоколонку финской сети АВС. А вдруг карта всё же обманывает и опять придется просить «водички»? А финского-то мы не знаем. Нет, вот он, заветный зеленый столбик! И даже асфальт возле него аккуратно покрашен зелененьким. С гордостью подъезжаем… Чудо! Электричество здесь действительно, как и говорили финские друзья, бесплатное, а для общения с электростолбиком можно выбрать любой из десятка языков, в том числе русский.

Деловито, как будто уже давно к этому привыкли, разматываем толстый кабель, и наш Mitsubishi припадает к живительной 380‑вольтовой сети. С трепетом ждем. Столбик быстро договорился с нашей машиной — зарядка пошла! Причем для начала, как показывает дисплей, током 130 А. Через полчаса зарядный ток упал до 13 А, а еще через пять минут станция отключилась, возвестив о зарядке батареи на 82%. Мы попробовали подключиться вторично. Получилось, но процесс идет очень медленно: чтобы набрать еще процентов пятнадцать, понадобится не менее получаса. Решили, что выгоднее ехать до следующей колонки.

Тем более что кофе и булочки на финских АЗС очень вкусные. Дорогие, правда, но мы ведь попали в мир бесплатной энергии для электромобилей! Так, подзарядившись еще раз, доехали до Хельсинки. На всё про всё, считая первое ознакомительное общение с электростолбиком, ушло часа четыре. Не быстро? По сравнению с перегоном от Питера до Торфяновки — молниеносно! А главное — куда спокойнее. Теперь знаем: здесь без энергии не останемся. Настало время вспомнить о гибридном Аутлендере, который всё это время стойко переносил неспешный темп и детские капризы электромашинки и даже разик поработал спасателем-тягачом.

КТО ПОСЛЕДНИЙ? Я ЗА ВАМИ!

Когда мы въехали на парковку супермаркета в Хельсинки (в течение первых трех часов бесплатно для электромобилей и подзаряжаемых гибридов плюс гарантирована бесплатная же зарядка аккумуляторов), водитель гибридного Mitsubishi наконец-то почувствовал себя полноправным членом электромобильного сообщества. Смело встал за Mitsubishi i‑MiEV и гордо подсоединил машину к розетке. На финнов действия, вызвавшие в нас радостные эмоции, никакого впечатления не произвели. Гибридов тут много.

Для полной зарядки батареи гибриду PHEV необходимо около шести часов. Но нам ведь все равно нужно где-то оставлять автомобили на ночь, поэтому за лишние часы парковки доплатили, а электричество получили бесплатно.

Утром настало время выяснить, на что способен гибрид с полностью заряженной батареей в реальных условиях. Наш путь — от Хельсинки до Турку — чуть более 160 км. Пока выезжали из столицы Финляндии и ее предместий, на панели приборов светилось: средний расход топлива — 0,5 л/100 км. Впечатляет! Понятно, что в основном трудятся электромоторы, но всё равно не покидает ощущение чуда.

18 Если батарея гибрида полностью заряжена, расход топлива поначалу будет сказочно низким.

По шоссе едем в уже привычном режиме электромобиля: 80–95 км/ч. Первые полсотни километров расход держится на уровне 1,6–1,9 л/100 км, затем, разумеется, начинает расти — батарея разрядилась. Тем не менее на этом участке расходовали в среднем всего 5,5 л бензина на 100 км. Очень неплохо, даже учитывая почти черепаший темп. Завтра попробуем заряженный PHEV в более быстром трассовом режиме.

В Турку на стоянке возле гостиницы бесплатно подзарядили обе машины от розеток, опять же предназначенных для подпитки обогревателей автомобильных моторов в сильные морозы. Утром стартовали в городок Пори — 140 км к северу. Решили дать электромобилю отдохнуть (да и себе тоже — от него). Не было уверенности в достаточном количестве быстрых заправок на этом перегоне (они появляются быстрее, чем их успевают наносить на карту), к тому же хотелось оценить Outlander PHEV в немного иных, чем прежде, условиях.

Итак, выезжаем на шоссе с полностью заряженной батареей. Картина уже знакомая: мизерный поначалу расход увеличивается по мере роста пробега и скорости. Едем в режиме потока: 100–110 км/ч. Получаем в результате 6,1 л/100 км. Здорово!

17 Наш маленький серенький подзарядился, 1 км пробега 0,33 4,64 можно ехать

Коли уж поехали на одной машине, решили подзарядить PHEV на быстрой заправке. Но ни одна из трех электрозаправок на шоссе и в Пори (в том числе так называемая полубыстрая, которая заряжает гибрид примерно за три часа) общего языка с нашим Аутлендером не нашла! На дисплее столбика и панели приборов машины высвечивалась ошибка. А от обычной сети автомобиль заряжался нормально.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЙ?

По дороге из Хельсинки в Турку и на обратном пути до границы мы уже чувствовали себя продвинутыми электромобилеводами. По-хозяйски подключались к быстрым заправкам, которые на основных трассах встречаются примерно каждые 60 км, а на ночь подсоединяли i‑MiEV к обычной розетке у гостиницы или на парковке супермаркета (напомню: если стоять больше трех часов, придется платить).

Постепенно выработали оптимальный трассовый стиль езды. Тащиться со скоростью 60 км/ч совсем не обязательно. Можно ехать и 80, и даже 90–95 км/ч, надо только постоянно следить за приборами, оповещающими о мгновенном расходе электроэнергии и запасе хода. Это напрягает больше, нежели управление обычным автомобилем, зато увеличивает среднюю скорость. Нужно умело использовать рельеф. На спусках понемногу, не позволяя стрелке прибора выходить из зеленой зоны, набирать ход — тогда в конце длинного спуска можно ненадолго отпустить педаль и, благодаря системе рекуперации, добавить к запасу хода километрик, испытав при этом непонятную обгоняющим нас водителям радость. Главное — вовремя подготовиться к подъему, чтобы скорость на нем не упала ниже 80 км/ч, а магическая стрелка, опять же, не ушла — ну или хотя бы недалеко ушла — из зеленой зоны. В общем, там, где на обычном автомобиле, включая гибридный, просто едешь, здесь — работаешь водителем электротранспорта. Мобилизует и приучает к рачительности.

13 В Хельсинки мы с гордостью присосались к сети на бесплатной для таких машин парковке под супермаркетом.

А она в будущем, видимо, очень не помешает. Финны иронично улыбаются: конечно, электроэнергия для машин всегда бесплатной не будет. Нам уже попалась колонка, на которой обозначено: 0,2 евро за минуту заправки. За полчаса, значит, 6 евро, и i‑MiEV сможет преодолеть 60–70 км. То есть 1 км обойдется в 10 евроцентов, а это всего-то примерно в полтора раза дешевле езды на жидком топливе (в Финляндии цена бензина — около 1,4 евро за литр).

Правда, есть еще налоговые льготы и бесплатные стоянки.

Расставшись со страной, где на электромобиле действительно можно ездить, пусть и не так комфортно, как на обычной машине, вновь заряжаемся в приграничной Торфяновке (по 200 рублей за машину) и выдвигаемся в сторону Питера.

Всё шло по плану. Через 70 км сердобольные служащие АЗС просунули наш провод в окошко и три с половиной часа заправляли нас электричеством за купленный нами кофе и рассказы о диковинной поездке.

Мы рассчитали: еще одна подзарядка — и гордо въедем в ворота фирменной СТО Mitsubishi в Питере, где нам обещали отмыть i‑MiEV и зарядить его для завтрашней погрузки в вагон. Но… Один из нас, задумавшись (электромобили этого не любят!), свернул на питерский скоростной диаметр, где АЗС нет.

14 Воскресенье — выходной. Промозгло. На офисной стоянке в Турку никого, кроме нас. От холода спасают только куртки Columbia. Бесплатного электричества в избытке, но лишь из обычной сети на 220 В.

Финал с этого момента был предсказуем: на предпоследнем издыхании i‑MiEV свернул с трассы, а остатка электричества хватило для заезда на эвакуатор. Так и закончилось в Питере электропутешествие — немного странное, отчасти даже смешное, но все же очень интересное.

ЗАРЯЖЕННЫЕ И РЯЖЕНЫЕ

Конечно, наша поездка — авантюра. Электромобиль в России — «оружие ближнего боя», то есть городская машина для коротких поездок. Никакая экономия не оправдывает пережитых нами приключений. Правда, речь в первую очередь о недорогом, но не самом современном Mitsubishi i‑MiEV. Наличие быстрых зарядок позволит ездить и в близлежащие города — как мы съездили из Хельсинки в Турку. С двумя быстрыми подзарядками 160 км удастся пройти примерно за три с половиной часа. На автомобиле с ДВС — за полтора. Но на электричестве — бесплатно.

По рассказам финнов, которые ездят на более современных и дорогих, нежели i‑MiEV, электромобилях, загородный пробег некоторых машин до подзарядки достигает 180 км. Это уже серьезно. И все же пока даже в Финляндии куда популярнее подзаряжаемые гибриды: они удобнее и универсальнее. В городе машина может проехать пару десятков километров на электричестве или с расходом поллитра бензина на сотню. А за городом это привычный автомобиль с ДВС, комфортный в дальних поездках. Захотели отдохнуть и выпить кофе — подзарядите батарею и будете вновь экономить жидкое топливо. Конечно, если есть где подзаряжать…

15 Outlander PHEV почему-то так и не нашел общего языка с финскими быстрыми зарядками.

Какими бы совершенными ни становились электромобили и гибриды, они не будут пользоваться заметным спросом, пока государство не создаст соответствующую инфраструктуру и не предоставит их владельцам льготы в виде низких налогов, бесплатных парковок и электричества. В Финляндии все это уже действует, у нас пока больше прожектов и громких отчетов. В России, чтобы ездить на электромобиле, нужна сила не только тока, но и духа. А случайно собьетесь с пути — возможно, понадобится и мускульная.

Редакция благодарит Хакана Содерстрома за помощь в подготовке пробега и материала, а также компанию Спортмастер за предоставленную экипировку.

Люблю гибриды

Якко Питкаярви, Тампере

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Новые технологии близки моему сердцу, к тому же было любопытно, что представляет собой спортивный гибридный автомобиль, — потому я и приобрел BMW i8, подзаряжаемый от электросети гибрид. Использую его ежедневно, и мне очень нравится электрический режим: машина едет тихо.

Никаких проблем с i8 пока не возникало. Работает безупречно в любую погоду. Финское государство обеспечивает «энергетическую инвестиционную поддержку» для экологически чистых автомобилей. Я подсчитал: в моем случае господдержка в течение трех лет с момента покупки составит около 18 тысяч евро. За страховку заплатил примерно на 70% меньше, чем если бы купил аналогичное купе с бензиновым двигателем. В Финляндии очень высокий налог при покупке машины: для спортивного автомобиля он может составлять более половины цены. Налог рассчитывается в зависимости от выбросов CО 2 , а у моего BMW i8 они очень низкие, так что для меня налог — около 10% цены. Плюсы и минусы эксплуатации электромобилей в Финляндии такие же, как в других странах. Основные сложности связаны с поездками на большие расстояния. Однако количество зарядных станций увеличивается почти каждую неделю, и, надеюсь, уже летом появится возможность отправиться на электромобиле из Хельсинки в Лапландию, подзаряжаясь на станциях быстрой зарядки. Ну а для владельцев гибридных автомобилей наличие таких станций, естественно, не столь актуально.

Холодный климат владельцам электромобилей не помеха. В Финляндии они зимой одеваются не теплее, чем водители машин с ДВС. Проблемы могут возникнуть разве что в 40‑градусный мороз.

Мой BMW способен проехать на электротяге около 25 км. Для езды в центре города этого обычно хватает. В целом запаса хода гибрида и электромобиля между подзарядками практически достаточно для любой поездки, кроме безостановочного междугороднего маршрута. Думаю, уже в течение ближайших двух лет число электромобилей существенно вырастет, а после 2020 года их будет больше, чем автомобилей с ДВС.

Плюс электрификация всей Финляндии

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Интерес к электрокарам в этой северной стране растет быстро. С 2013 по 2014 год продажи увеличились вдвое и достигли 440 штук; из них 257 — гибриды, в том числе подзаряжаемые, и 183 — чистые электромобили. Для небольшой страны это немало! Самый популярный в 2014 году гибрид — Mitsubishi Outlander PHEV (146 машин). Именно на таком мы и приехали в Финляндию. Второй по популярности — Volvo V60 Plug-In (51 машина), замыкает тройку Toyota Prius. Среди чистых электромобилей на первом месте в 2014 году — Tesla Model S (94 машины), на втором — Nissan Leaf (79), на третьем — Volkswagen e‑up! (4).

А всего на конец января 2015 года в Финляндии зарегистрировано 913 единиц электротранспорта: 553 гибрида и 360 электромобилей.