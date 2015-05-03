Все электромобили российского рынка: гости из будущего

В России электрокар — вторая, если не третья машина в домохозяйстве, причем вне зависимости от цены — будь то Mitsubishi i‑MiEV или Tesla Model S. Главная проблема — отсутствие развитой сети зарядных станций. В нашем обзоре — все электрокары, представленные на российском рынке.

01

Tesla Model S

Выпускается с 2013 года американской компанией Tesla Motors. Оснащается литиево‑ионными аккумуляторами емкостью 60 и 85 кВт·ч. Вместо коробки передач — одноступенчатый редуктор. Время зарядки от 220‑вольтовой электросети — 9 часов. Гарантия производителя (8 лет без ограничения пробега) не распространяется на ввозимые в Россию машины. Привод задний или полный. Клиренс — 155 мм. Цена — от 104 000 до 190 000 долларов (машины с пробегом до 10 000 км по США или Европе несколько дешевле).

Tesla Model S 60

Задний привод. Запас хода — 330 км, время разгона 0–100 км/ч — 6,2 с, максимальная скорость — 190 км/ч, мощность асинхронного трехфазного электромотора — 223 кВт (302 л.с.).

Tesla Model S 85

Задний привод. Запас хода — 420 км, время разгона 0–100 км/ч — 5,6 с, максимальная скорость — 210 км/ч, мощность асинхронного трехфазного электромотора — 267 кВт (362 л.с.).

Tesla Model S P85D

Полный привод. Запас хода — 420 км, время разгона 0–100 км/ч — 3,2 с, максимальная скорость — 250 км/ч, суммарная мощность двух асинхронных трехфазных электромоторов — 516 кВт (691 л.с.).

02

Smart fortwo eleсtric drive

Двухместный заднеприводный электромобиль выпускается с 2007 года. Литиево‑ионные аккумуляторы емкостью 17,6 кВт·ч заряжаются от 220‑вольтовой сети за 6–7 часов. Мощность электромотора — 55 кВт (75 л.с.). Трансмиссия — одноступенчатый редуктор. Запас хода — 145 км, время разгона 0–100 км/ч — 11,5 с, максимальная скорость — 125 км/ч. Клиренс — 126 мм. Цена — от 2 200 000 рублей за подержанный экземпляр.

03

Nissan Leaf

Пятидверный переднеприводный хэтчбек выпускается с весны 2010 года. Литиево‑ионный аккумулятор емкостью 24 кВт·ч заряжается от 220‑вольтовой сети за 8 часов. Мощность электромотора — 80 кВт (109 л.с.). Вариатор. Передний привод. Запас хода — 160 км, время разгона 0–100 км/ч — 9,0 с, максимальная скорость — 140 км/ч. Клиренс — 150 мм. Цена — от 2 000 000 рублей за подержанный экземпляр.

04

Электромотоцикл Zero S

Мощность электромотора — 40 кВт (54 л.с.). Тяговая батарея емкостью 8,5 кВт·ч заряжается от 220-вольтовой сети за 3 часа. Запас хода — 127 км, время разгона 0–100 км/ч — 4,8 с, максимальная скорость — 153 км/ч. Цена — от 780 000 рублей.

05

Renault Fluence Z.E.

Пятиместный переднеприводный седан выпускался в Турции с 2009 до 2014 года. До сих пор можно найти экземпляры без пробега. Электрический Fluence на 130 мм длиннее бензиновой машины из-за расположенной позади задних сидений тяговой аккумуляторной батареи емкостью 22 кВт·ч, которая заряжается от 220‑вольтовой сети за 12 часов. Мощность электромотора — 70 кВт (95 л.с.). Коробка передач — одноступенчатая. Запас хода — 185 км, время разгона 0–100 км/ч — 13,4 с, максимальная скорость — 135 км/ч. Клиренс — 160 мм. Цена — от 3 000 000 рублей.

1 февраля 2014 по 31 декабря 2015 года временно отменены таможенные пошлины на ввозимые в Россию электромобили. Их стали покупать не только госорганизации, которые зачастую мало интересуются ценой приобретаемого, но и частники. «Электросообщество» не раз обращалось к кабмину с просьбой освободить его от уплаты транспортного налога, но чуда не случилось. Лишь губернатор Калужской области в качестве эксперимента обнулил местным «электрикам» этот самый налог. А в Москве машины с нулевым выхлопом имеют возможность бесплатно стоять даже в пределах зон платной парковки.

Как правило, в России электрокар — вторая, если не третья машина в домохозяйстве. Вне зависимости от цены — будь то Mitsubishi i‑MiEV или Tesla Model S. Главная проблема — отсутствие развитой сети зарядных станций.

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Внятной статистикой продаж владеет лишь Mitsubishi, поскольку i‑MiEV остается единственным официально импортируемым электромобилем: до конца 2014 года их было продано в общей сложности 150 штук. Следом идет Tesla Model S: россияне уже купили около 80 новых и подержанных машин. Прочие электромобили продаются буквально поштучно.

Что касается массовых игроков, я насчитал лишь пять моделей, которые можно у нас купить. Почти все они (исключение — i‑MiEV) продаются по серым схемам, поэтому тыкаться с ними на фирменный сервис бессмысленно. Свято место пусто не бывает: обслуживанием электромобилей занимаются как отдельные специалисты, так и небольшие компании, многие из которых начали набивать руку более десяти лет назад, изучая диковинные в ту пору гибридные машины. Им известны слабые стороны чистых электромобилей.

Скажем, подержанный Nissan Leaf из выпущенных до 2013 года плох тем, что его климат-контроль работает постоянно, а это лишний расход энергии. Позже климат-контроль сделали отключаемым. Знатоки также советуют утеплять зимой моторный отсек и воздуховоды печки съемным автоодеялом.

А у Теслы дохлые стеклоочистители: если щетки примерзли к окну, то могут легко оторваться от поводков. Штаб-квартира калифорнийской фирмы не очень поощряет стороннее вмешательство в машины и весьма неохотно продает запчасти на сторону. Известен случай, когда стеклянную крышу и крышку багажника для обрусевшей Теслы пришлось заказывать на подставную машину из Германии. Впрочем, наступление прогресса этим не остановить. Нашим людям не впервой заниматься превращением сказки в быль.