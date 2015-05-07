Обновленный Mitsubishi Outlander: при чем здесь XRAY?

Будет ли обновленный Mitsubishi Outlander, выдержанный в «икс-стиле», купаться в лучах славы?

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Два Mitsubishi Outlander — дорестайлинговый и обновленный

В нашем недавнем сравнительном тесте (ЗР, 2015, № 4) Mitsubishi Outlander выступил неубедительно. Отпугнул громким двигателем и слабой шумоизоляцией, расстроил дешевыми материалами отделки. Да и ехал посредственно: руль брал на себя все дорожные трещины, а подвеска огорчала недостаточной собранностью — в поворотах Outlander кренился, а на ямах «рассыпáлся», как правильное курабье. От нокаута его не спас ни просторный задний диван, ни большой багажник с удобным органайзером под полом. И вот месяц спустя мы аккуратно скатываем с эвакуатора на асфальт Дмитровского автополигона совсем другой Outlander. Пока что он накрыт чехлом и оклеен камуфляжными стикерами, поскольку его мировая премьера состоится на автосалоне в Нью-Йорке 2 апреля, а на дворе лишь 28 марта. Но мы снимем и чехол, и стикеры — чтобы рассказать вам о новичке раньше других.

Кстати, дорестайлинговый Outlander тоже с нами. Оба автомобиля — в максимальной комплектации Ultimate.

Mitsubishi Outlander FL

ГУБОЗАКАТОЧНАЯ МАШИНКА

О концепции дизайна обновленного «Аутлендера» Максим Кадаков написал целую колонку «Кто сшил костюм?» (см. ниже), мне же остается углубиться в детали.

02 Обшитый кожей (у богатых версий) козырек панели приборов, новый руль с глянцевой вставкой и приливами под правильный хват да более качественная обшивка потолка — вот, считай, и все изменения в интерьере. Тем не менее впечатление от салона стало лучше.

Обшитый кожей (у богатых версий) козырек панели приборов, новый руль с глянцевой вставкой и приливами под правильный хват да более качественная обшивка потолка — вот, считай, и все изменения в интерьере. Тем не менее впечатление от салона стало лучше.

Передние фары топовой версии Ultimate обзавелись ходовыми LED-огнями. Задние фонари (тоже светодиодные) перетекли на дверь багажника, вытеснив бутафорскую секцию с отражателями.

Изменился дизайн 18‑дюймовых колесных дисков. И наверняка вы уже заметили новые молдинги на дверях, благодаря которым Outlander кажется выше. Оптический обман! Клиренс прежний — 215 мм. Не рекорд, но для кроссовера вполне достаточно.

А вот губу переднего бампера Outlander слегка «раскатал»: угол въезда уменьшился на полтора градуса и составляет теперь 21°. Не думаю, что это сильно огорчит потенциальных клиентов. По-моему, от радикального изменения фейса Outlander гораздо больше выиграл, чем проиграл.

03 Японцы не пожалели краски для нанесения пиктограмм на клавиши стеклоподъемников, но на автоматический режим всех стекол средств не нашлось.

Японцы не пожалели краски для нанесения пиктограмм на клавиши стеклоподъемников, но на автоматический режим всех стекол средств не нашлось.

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Прыгаю за руль — и поначалу тщетно пытаюсь найти «десять отличий». На первый взгляд, интерьеры новой и старой машин идентичны. И лишь присидевшись, замечаю, что многие неудачные решения ушли в прошлое.

Руль! Качество кожи осталось примерно тем же, но в нижней части появилась глянцевая вставка, а в верхней — приливы под правильный хват. Мелочи? Однако теперь общаться с машиной намного приятнее. Добавляет шика обшитый кожей козырек панели приборов — жаль, что это прерогатива машин в богатых исполнениях.

Копеечная обшивка потолка, о которой я говорил в сравнительном тесте, тоже приказала долго жить. Новый материал не в пример качественнее, к тому же в потолке появился удобный очечник. Наконец, в список базового оборудования всех «Аутлендеров» вошел обогрев переднего стекла, что для нашего рынка крайне важно.

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Белая задняя оптика, ставшая в свое время фишкой «Аутлендера», уступила место традиционной красной. Секция на пятой двери отныне не катафот, как было прежде, а часть фонаря.

Но все же на некоторые нюансы японцы упорно закрывают глаза. И хотя на клавишах стеклоподъемников появились-таки пиктограммы, автоматический режим по-прежнему есть лишь у стекла водительской двери.

И ТИШИНА

Боковые стекла в обновленном «Аутлендере» на 0,4 мм толще — 3,5 мм против прежних 3,1 мм. И это лишь один из 27 шагов, предпринятых японцами для радикального улучшения шумоизоляции и снижения вибраций. Ветровое стекло — тоже с улучшенным шумопоглощением, а еще изменена конструкция дверных уплотнителей, увеличены количество и толщина изоляционных матов… Ощутима ли разница в акустическом комфорте по сравнению со старой машиной? А то! Абразивный асфальт под колесами все еще режет слух, но звук двигателя явно стал тише. Изменился и тембр: благодаря обновленной прошивке вариатора Jatco восьмого поколения. Новый софт позволил сократить время разгона до сотни на 0,3 с (до 10,2 с) и сделал машину более отзывчивой на педаль.

Досаждавшая прежде вибронагруженность не сошла полностью на нет, но картина теперь явно лучше.

07 Новое салонное зеркало с автозатемнением — базовое оборудование рестайлинговых Аутлендеров

Новое салонное зеркало с автозатемнением — базовое оборудование рестайлинговых «Аутлендеров»

Дополнительные силовые элементы кузова в зоне арок задних колес, моторного щита и переднего подрамника, динамические демпферы в подвеске и креплении выпускной системы сделали свое дело: даже на самых пошарпанных участках Дмитровского полигона Outlander не узнать! Он собраннее, комфортнее. И — ближе к водителю! За это нужно благодарить амортизаторы увеличенного объема и перенастроенный электроусилитель руля. Чего еще желать? Хотелось бы более качественную кожу на креслах и верхние дефлекторы обдува для пассажиров заднего ряда. Причем это нужно было сделать еще пару лет назад. А пока новый Outlander, став более сбалансированным, комфортным и приятным в общении, лишь догнал лучших представителей своего класса. Скрещу пальцы, чтобы кардинальному «обновлению» не подвергли цены.

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Кто сшил костюм?

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Минувшей зимой разразился скандал. Шеф-дизайнер АВТОВАЗа Стив Маттин обвинил фирму Mitsubishi Motors в плагиате — дескать, свежие концепткары и, что гораздо важнее, обновленный Mitsubishi Outlander решены в «икс-стиле», который застолбила за собой Lada. Тень была брошена на бельгийца Томаса Бигвуда: до августа 2014 года тот работал дизайн-менеджером в московской студии АВТОВАЗа, а позже подался в Mitsubishi, — якобы он и увел на сторону главный стилистический секрет тольяттинцев.

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Аргумент Маттина понятен: впервые новый фирменный стиль был продемонстрирован еще в 2012 году, осенью выйдет в свет совершенно новая Lada Vesta — а у японцев всего-навсего рестайлинговый автомобиль, который анфас похож на Vesta, как брат-близнец. Кто может ответить Маттину? Конечно же, г лава дизайн-студии фирмы Mitsubishi Цунехиро Кунимото! Я встретил его на Женевском автосалоне. Прежде Кунимото-сан работал в «Ниссане», но несколько лет назад перешел в Mitsubishi и уже насквозь проникся идеологией нового для себя бренда. А потому сразу выложил на стол «портфолио» со старыми Mitsubishi.

— Я очень удивлен. Дизайн обновленного «Аутлендера» — это логичное развитие модельного ряда вседорожников Mitsubishi. Если вы посмотрите на наши полноприводные машины, начиная со времен первого Pajero, то заметите явную стилистическую преемственность. Например, на бамперах всегда были «клыки» — и у свежего «Аутлендера» они тоже есть, их роль играет хромированная окантовка противотуманных фар. Впервые мы продемонстрировали этот стиль осенью 2013 года, и Томас Бигвуд никак не мог повлиять на нашу работу, поскольку пришел к нам в январе этого года.

Кунимото-сан говорил очень убедительно, но не смог назвать конкретного дизайнера, кисти которого принадлежит «икс»-идея Mitsubishi , — сказал, что это коллективная работа корпоративного центра стиля. Мы же знаем, кто придумал «лицо»Vesta. Это дизайнер Евгений Ткачев.

Если предположить, что свежая стилистическая идея витала в воздухе (такое тоже бывает) и за нее, не сговариваясь, одновременно ухватились дизайнеры обеих компаний, то нам остается лишь подождать и взглянуть на будущие серийные автомобили Lada и Mitsubishi — чтобы понять, какой из фирм лучше удалась «икс»-тема.

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