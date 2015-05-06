Эвакуация автомобиля: с чем боремся и за что платим?

Эвакуация автомобиля на спецстоянку — дело всегда неприятное и зачастую неожиданное для владельца авто. Осуществляется она при нарушении водителем требований административного законодательства в области дорожного движения. Самая частая причина эвакуации — парковка в неположенном месте.

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Процесс эвакуации, его правовое и процессуальное обеспечение регламентируются несколькими источниками, которые, в свою очередь, различаются в зависимости от места совершения правонарушения. Перемещение, хранение и оплата регламентируются законами субъектов Российской Федерации. Да и сами дорожные правонарушения в различных субъектах РФ «стоят» неодинаково.

Правовым основанием для перемещения автомобиля на спецстоянку является выявление должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы о соответствующих административных правонарушениях, факта совершения административного правонарушения в области дорожного движения. С этого момента должностным лицом исполняются необходимые для эвакуации автомобиля административные процедуры. Перемещению автомобиля всегда предшествует его задержание, поэтому, перед тем как эвакуировать автомобиль, инспектором ДПС составляется соответствующий протокол. Именно задержание вашего авто является мерой обеспечения производства по делу о нарушении правил стоянки по ст. 27.13 КоАП РФ, содержание которой вызывает вопросы, а также необходимость ее редакции.

Так, в ч. 1 ст. 27.13 КоАП РФ задержание транспортного средства определено как его исключение из процесса перевозки людей и грузов путем перемещения в ближайшее специально отведенное охраняемое место (на специализированную стоянку) и хранение на специализированной стоянке до устранения причины задержания. Как же можно устранить причину задержания в данном случае, если с момента погрузки на эвакуатор машина фактически исключается из дорожного движения и не участвует в нем? Да и последующее хранение на штрафстоянке также не обеспечивает устранение причины задержания, а лишь предназначено для того, чтобы собственник или иное уполномоченное на то лицо могло забрать автомобиль.

Парковщик с планшетом

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При выявлении административного правонарушения инспектором ДПС составляется постановление по делу об административном правонарушении с назначением наказания в виде штрафа, предусмотренного соответствующей статьей КоАП РФ. При этом водитель, совершивший административное правонарушение, несет за него двойную ответственность в случае, если автомобиль был перемещен на спецстоянку. Например, ч. 3 ст. 12.9 КоАП РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.

Водитель также обязан оплатить услуги эвакуатора. К примеру, в Воронежской области оплата производится из расчета 102 рубля за километр его пробега и 20 руб./ч за нахождение легкового автомобиля на штрафстоянке. При этом подлежит оплате весь маршрут движения эвакуатора: от спецстоянки до места эвакуации и обратно. Средний расчет движения эвакуатора (14 км) с учетом двухчасового нахождения легкового автомобиля на спецстоянке длительностью два часа покажет сумму 1468 руб. Плюс еще тысяча административного штрафа. Итого — 2468 руб.

В то же время водитель, совершивший аналогичное правонарушение, но успевший явиться на место к моменту эвакуации автомобиля (до начала движения эвакуатора), заплатит только по протоколу, так как в этом случае эвакуация не производится, а автомобиль возвращается.

Таким образом, ответственность за одно и то же правонарушение фактически различается.

Вместе с тем задержание транспортного средства как мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении обнажает практические вопросы эффективности и способов ее реализации. Так, согласно ч. 4 ст. 27.13 КоАП РФ в протоколе задержания помимо прочего отражаются сведения о лице, в отношении которого применена указанная мера обеспечения. Но такие сведения на момент эвакуации могут остаться неустановленными (водителя/собственника на месте стоянки машины попросту нет), что не препятствует перемещению транспортного средства на спецстоянку. А значит, водитель не может получить копию протокола и реализовать иные права. В связи с указанным целесообразно усилить «отложенные» гарантии водителей, привлекаемых к административной ответственности заочно.

Часть 8 ст. 27.13 КоАП РФ необходимо дополнить указанием на обязательность применения фото и (или) видеозаписи при составлении протокола о задержании. Поскольку материалы фото- и видеозаписи являются приложением к протоколу, то они должны вручаться лицу, в отношении которого данный протокол составлен, либо обеспечиваться техническая возможность ознакомления с ними путем копирования за счет лица, привлекаемого к административной ответственности. Соответствующей редакции в этой части необходимо подвергнуть и ч. 7 ст. 27.13 КоАП РФ.

kuznecov

Анатолий Кузнецов, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса при юридическом факультете Воронежского государственного университета, автор книг из серии «Право руля и алкогольное опьянение». Специализируется на сложных случаях в сфере ДТП и возмещения ущерба. Судебный адвокат адвокатской конторы «Бородин и Партнеры». Ваши вопросы юристу вы можете присылать по адресу info@zr.ru с пометкой «Юридическая консультация».