Большой тест кроссоверов премиум-класса: колеса на сезон. Ч. 2

Продолжение. Начало — здесь.

Владельцы Жигулей, расслабьтесь! Речь пойдет о моторах тестовых кроссоверов. Идеальной тишиной и уравновешенностью двигателя не порадует ни один из тестового трио: нет-нет да и пробежит дрожь по кузову, отзовется на руле и сиденьях. Однако при разгоне приятнее слушать Cadillac SRX — он единственный шевелит шестью поршнями: двухлитровые «четверки» конкурентов развивают сопоставимую мощность с помощью наддува. Грустнее всего воспринимается аккомпанемент BMW — «баварец» звучит так же пресно, как и Disco Sport, но именно в Х3 сильнее всего ощущаешь ностальгию по старым рядным «шестеркам».

Зато по азарту турбомоторы куда предпочтительнее атмосферного кадиллаковского трехлитрового V6! Наплевав на неподходящую погоду, мы оценили разгон на динамометрической дороге Дмитровского автополигона — и озадачились.

Для почти двухтонного Discovery Sport девять секунд до сотни — вполне ожидаемый результат. BMW X3 удивил приятно: при такой же массе отстрелялся за семь с половиной секунд. А Cadillac? Он тяжелее соперников на пару центнеров, и ждать одиннадцать с лишним секунд, пока на спидометре SRX будет преодолена стокилометровая отметка, тоскливо. На 249‑сильном Кадиллаке лучше не ввязываться в светофорные гонки — проиграть их какому-нибудь Икс-Трейлу будет очень обидно.

01 Управление микроклиматом для задних пассажиров предложил только Cadillac. Есть разъемы для аудио- и видеоисточников

Управление микроклиматом для задних пассажиров предложил только Cadillac. Есть разъемы для аудио- и видеоисточников

Впрочем, SRX с дефорсированным мотором и сам не рвется в бой, и водителя к тому не подталкивает. Правильно, что в GM не стали хоро‑ориться и предлагать водителю подрулевые лепестки, — хотя ручной режим автомата есть. Причем лишь у Кадиллака коробка не перескакивает на передачу вверх при отсечке. Подхват чувствуется только на средних оборотах, и скоро начинаешь мириться с неторопливостью американского кроссовера. В самом деле, куда спешить? Приехать в хвост пробки раньше других? Невелико достижение. Жаль одно: чтобы хоть как-то подстегнуть мотор, шестиступенчатая коробка не стесняется переходить на низшие передачи. Даже если двигаться в режиме активного круиз-контроля, любой пригорок заставит электронику сбросить ступень и поддать чаду — так что расход в смешанном цикле составил 12,6 л/100 км.

Если на BMW X3 ехать в темпе Кадиллака, то легко уложишься в десятку. Но если сменить режим мехатронного шасси с Eco на Sport, чтобы зажать амортизаторы, ускорить отклики на газ и подстегнуть восьмиступенчатый автомат, расход перевалит за 11 литров на сотню.

Зачем включать режим Sport? Глупый вопрос. «Икс-третий» — самый драйверский автомобиль в трио. Любое движение рулем, малейшее нажатие на газ воспринимаются «баварцем» с приятной отзывчивостью. И нет нужды смотреть на показания проекционного дисплея: скорость чувствуешь нутром! Лишь от педали тормоза ждешь большей упругости, хотя в целом к тормозам претензий нет. А перешел в режим Comfort — и снова расслабился: почти нирвана. «Почти» — потому что есть легкие рывочки, которые порой допускает автомат при смене передач.

02 Развлекательная система для задних пассажиров входит в топовую комплектацию SRX.

Развлекательная система для задних пассажиров входит в топовую комплектацию SRX

Коробка «спортивного» Discovery огорчает сильнее. Можно сколько угодно утешать себя тем, что купил машину с передовой девятискоростной трансмиссией, но заминки и подергивания при переключениях придется терпеть. И объяснять эту себе и тому соседу тем, что электроника заточена на экологичность и экономичность: на дисплей выводятся рисованные «комментарии» стиля вождения, а расход на трассе в том же режиме составил 10,8 л/100 км.

Несмотря на приставку Sport в названии, Disco не претендует и на лавры покорителя гоночных трасс. Реакции на руль своевременные, но не острые — Cadillac и тот живее. Зато лендроверовская подвеска традиционно радует энергоемкостью. Жаль, плавность хода оставляет желать лучшего, а в неплохо изолированном от внешних звуков салоне отчетливо слышен назойливый «сверчок», поселившийся в практически новой машине.

Поскрипывает и Cadillac. Предположу, что со временем салон станет еще говорливее: подвеска хорошо расправляется с мелочью, но пропускает удар на средних и крупных колдобинах.

По виброакустическому комфорту оптимален BMW X3. Интерьер его молчалив, плавность хода (отчасти благодаря шинам с самым высоким профилем) — лучшая, но игнорировать «лежачих полицейских», как это можно делать на Discovery, уже не получится.

03 Опять розетки! Land Rover грозит превратиться в передвижную электростанцию. Впрочем, это неплохо.

Опять розетки! Land Rover грозит превратиться в передвижную электростанцию. Впрочем, это неплохо.

КУДА СЛОЖИТЬ ПАКЕТЫ?

Не будем зацикливаться на погрузочной высоте и объеме багажника. Если интересны факты, смотрите результаты замеров. А что возят в багажниках премиальных кроссоверов? Разное… Но очевидно, что постоянным гостем в зимнем автомобиле будет незамерзайка: в багажнике BMW канистре найдется место в боковой нише, в Кадиллаке она фиксируется фирменной штангой, а вот владельцу Disco придется либо купить сетку и прятать баклажку под нее, либо оставить канистру на произвол судьбы. Если потребуется перевезти лыжи или сноуборд, SRX заставит помучиться: в спинке дивана лишь маленький лючок. Land Rover получше: центральный подлокотник открывает широкий проем. В BMW проем более узкий, зато средняя секция откидывается вровень с полом.

Что еще примечательного? В Discovery спинка заднего сиденья складывается, если потянуть за рычажок в багажнике. А из-под бампера BMW выезжает фаркоп.

Задние двери кроссоверов открывать будут чаще, чем багажник, — но вряд ли для того, чтобы каждый день возить компанию взрослых мужиков. Сюда будут складывать пакеты из супермаркета и непременно определят детское кресло, благо система Isofix есть на всех автомобилях.

Проще всего установить сиденье для ребенка в Discovery: проем двери широкий, диван сдвигается назад, а скобы крепления не спрятаны. Зато Cadillac в топовой версии удачно развлекает детей: из спинок передних кресел поднимаются индивидуальные мониторы. А еще тут нетрудно организовать свою «погоду» — третью климатическую зону за эти деньги предлагает лишь SRX. Плохо лишь то, что его светлый салон не раз придется отмывать после бойкой и не всегда аккуратной детворы.

04 В подлокотнике Disco прячутся подстаканники и лоток для мелочовки.

В подлокотнике Disco прячутся подстаканники и лоток для мелочовки.

Если назад все же попросятся трое взрослых, то худший вариант — оказаться на диване BMW X3: жмет в плечах, затылки крайних седоков не находят подголовников, бедра из-за низкой подушки висят в воздухе. Discovery Sport заслужил лишь одно нарекание: панорамная крыша отъедает место над головой боковых пассажиров. Но если отодвинуть диван назад и чуть откинуть спинку, проблема решится.

Cadillac SRX, даром что не кажется длинным, готов поспорить в просторности с Discovery, а уж в комфортности и уюте для двоих даст фору остальным. Land Rover на этот выпад ответит лишь обилием розеток (есть и автомобильные, и пятивольтовые под USB-разъем), а BMW — солнцезащитными экранами на боковых окнах.

Да, чуть не забыл: в «икс-третьем» из полки багажника вытягивается защитная сетка, отделяющая грузовой отсек от салона, — считай, еще одна шторка.

12 По совокупности качеств (объем, погрузочная высота, ширина проема, качество отделки) грузовой отсек BMW превосходит более просторный багажник Disco.

По совокупности качеств (объем, погрузочная высота, ширина проема, качество отделки) грузовой отсек BMW превосходит более просторный багажник Disco.

ДОРОГА К ДОМУ

Ну и наконец, проходимость — существенный фактор для автомобиля на зимний сезон.

По дорожному просвету и углам въезда-съезда BMW X3 и Discovery Sport близки: больше 200 мм под защитой двигателя. Если поселок расположился на склоне, а дом стоит на первой линии у воды, то спуститься к нему помогут системы поддержания скорости на спуске — у «баварца» и «англичанина» они одинаково эффективны и позволяют регулировать темп клавишами круиз-контроля в пределах от 5 до 20 км/ч.

А вот если за ночь подъем заме- тет, то меньше хлопот доставит BMW, поскольку в Disco, несмотря на продвинутую систему Terrain Response, выбрать оптимальный режим тяги нелегко.

Вдобавок салон тестового Disco Sport при более-менее серьезных нагрузках наполнялся запахом горелого — похоже, не выдерживает муфта Haldex. Что же будет в летнюю жару?

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Сложнее всего проехать к дому на Кадиллаке: уязвимые точки днища на пару-тройку сантиметров ближе к земле, чем у конкурентов; резиновая юбка переднего бампера соберет даже оставшиеся после уборочных машин гребни снега. И уж не дай бог сунуться в глубокую колею.

Так что Land Rover Discovery Sport и BMW X3 — достойные варианты на зимний сезон. Cadillac SRX, который по материалам отделки, дизайну и показателю «цена/оснащение» уверенно у них выигрывает, больше подойдет на роль летнего транспорта.

Но разве это место в вашем гараже уже не занято кабриолетом Audi TT или хот-хэтчем Mini Cooper S?

Благодарим администрацию коттеджного поселка Северная Слобода за помощь в организации съемки.

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Фотогалерея

Премиальность — штука скользкая, как кожа на руле кроссовера Land Rover Disco Sport. Я готов простить ему относительную простоту отделки, но не за такую цену. Cadillac SRX подкупает уютом, и я закрываю глаза на огрехи сборки, но всё портит низкий внедорожный потенциал. А вот BMW X3 — пример отлично сбалансированного автомобиля, причем не только для зимы. Не сбалансирована лишь цена.