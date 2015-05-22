Три способа купить машину: выбираем самый выгодный

У Остапа Бендера из романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок» было 400 относительно честных способа отъема денег у населения. Сейчас простой обыватель имеет три простых способа купить машину. Какой из них самый быстрый, безопасный и простой? Попробуем разобраться.

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Сами способы покупки нового автомобиля ничего нового в себе не таят. Первый — оплачиваем автомобиль сразу. В кассу автосалона вносится вся сумма. Второй — автомобиль покупается в кредит. При этом не важно, не хватает вам 50 тыс. или 1 млн рублей. Все равно вы берете недостающие деньги в кредит у финансовой организации, например в банке. Третий — приобретение автомобиля в лизинг. Раньше только юридические лица могли воспользоваться этой формой приобретения машины. Сейчас эта услуга доступна и простым гражданам. Варианты вернуть новый автомобиль описаны по ссылке.

Покупка за наличный расчет

Вы решили купить автомобиль. Для этого как минимум необходимо иметь определенную сумму денег. Ее можно накопить, получить премию или наследство, в конечном итоге занять у родственников и знакомых. Посчитали свои финансовые возможности, выбрали автомобиль, пошли в автосалон и купили. Самый простой и быстрый вариант. Но все же минусы есть. Копить на автомобиль надо долго, а ездить хочется уже сейчас. Кроме этого, инфляция и плавающий курс рубля постоянно увеличивают стоимость машины. Рост от 10 до 20% за год — нормальное явление, а в кризис цены могут вырасти и на 30–50%. Еще один минус — бесчестные дилеры, которые продают машины без документов. Таких было много во времена прошлого кризиса 2008–2009 годов, такие появляются и сегодня. Покупатели, оплатив полную стоимость машины, не могут забрать ее у дилера, а те, кому удалось увезти ее со стоянки, любуются новым автомобилем в гараже. Ездить на такой машине нельзя, без документов ее не поставят на учет и не выдадут регистрационные номера. Тяжба с дилерами может продолжаться не один месяц, а новый автомобиль стоит на приколе.

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Покупка в кредит

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Автомобиль очень хочется купить, но денег на его покупку нет. Решение вопроса — взять кредит в банке. Кредиты бывают целевыми (в нашем случае — на покупку машины) и потребительскими (без ограничения вида товара). Они различаются процентной ставкой. Целевой кредит более выгоден, его процентная ставка для потребителя может доходить до 0%. Но все равно банк получит свой процент, пусть не с вас, а с дилера или импортера. На этом можно сэкономить, если досрочно в течение одного-двух месяцев погасить кредит. Все было бы хорошо, но у целевого кредита есть большой минус.

Надо оформлять страховку каско, а в редких случаях — даже страховать свою жизнь. Опытным водителям старше 25 лет, со стажем вождения свыше 10 лет волноваться не стоит, страховка по сегодняшним меркам дешевая, от 30 тыс. до 100 тыс. руб. в зависимости от выбранной машины. Молодым водителям не старше 23 лет и со стажем до 3 лет не повезло, у них максимальная страховая премия, по некоторым компаниям она может доходить до 250–300 тыс. руб. Почти столько же придется отдать, если взять кредит в 1 млн руб. на 3 года под 21,5% годовых. Таким водителям лучше использовать потребительский кредит, хоть он и дороже, но сэкономите на страховке. Для некредитных автомобилей более выгодные условия, тем более можно рассмотреть вариант с франшизой от 80%. Восстанавливать автомобиль в случае аварии вам придется за свой счет, а вот угон, пожар и полное уничтожение машины оплатит страховая компания. С экономической точки зрения выгодный вариант, если, конечно, вы не попадаете в аварию каждый месяц. В этом случае, пожалуй, лучше пользоваться такси.

Рассчитаем, во сколько нам обойдется, скажем, покупка Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 4WD в комплектации Intense. Сейчас автомобиль со скидкой стоит 1 304 990 руб. В эту сумму включена окраска цветом металлик (15 тыс. руб.). Предположим, у покупателя при этом имеется автомобиль Nissan X-trail 2.0 CVT 2008 года выпуска с пробегом 90 тыс. км. Сдаем его по программе trade-in, за что получаем скидку на приобретаемое авто в размере 40 тыс. руб. На автомобильных интернет-площадках сейчас подержанный X-Trail оценивают от 599 тыс. руб. Зная, что дилеры занижают стоимость приобретаемых ими автомобилей, исходим из того, что на руки мы получим 600 тыс. руб. Из них на покупку нового автомобиля в качестве первоначального взноса потратим 500 тыс. руб. Далее получаем следующие расчеты:

Расчет стоимости автомобиля по программе льготного кредитования

Расчет стоимости автомобиля по программе льготного кредитования_1

Как видно, сегодня автомобиль выгодно покупать, беря простой потребительский кредит. Из страховок можно оформить только ОСАГО (без него управлять автомобилем вы не сможете). Но если боитесь, что новый автомобиль угонят, можно заключить договор облегченного каско — в своем расчете мы использовали именно такое льготное предложение. В этом случае страхуются лишь риски угона и полного уничтожения автомобиля в ДТП, при стихийном бедствии или поджоге. Такая страховка заметно дешевле. При целевом кредите обязательно наличие полного каско, а в некоторых случаях еще жизнь и здоровье заемщика, что делает его невыгодным. Только опытный водитель в возрасте от 45 лет со стажем больше 25 лет может рассматривать особые кредитные предложения от дилеров и то лишь при уплате не более 5% годовых в течение трех лет. А как мы видим на примере Mitsubishi, заманивают нас процентной ставкой 5,9% годовых (на деле — 12,9%).

Лизинг для частных лиц

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Новая, незнакомая схема приобретения автомобиля. Мы слышали о лизинге для юридических, теперь для активизации продаж сделали подобную программу и для физических лиц. Что такое лизинг? Если в двух словах, то автомобиль принадлежит лизинговой компании, она передает его в эксплуатацию частному лицу, то есть вам, а вы за это платите ей деньги. По истечении определенного срока, который прописан в договоре, вы можете сдать автомобиль компании или выкупить его по фиксированной цене. Эту цену определяют изначально при заключении договора. Поездил, понравился автомобиль — покупаешь, не понравился — берешь другой.

Но и тут дьявол кроется в деталях. Сколько же будет стоит владение автомобилем? И кому выгоден такой вариант? Мы попросили компанию, предоставляющую услуги такого лизинга, рассчитать стоимость владения автомобилем. Взяли все тот же Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 4WD Intense, но уже на 8% дешевле — 1 186 708 руб. за автомобиль в белом цвете и с корпоративной скидкой лизингодателю. Она может достигать 15% в зависимости от марки и модели. Кроме этого, единовременная скидка по уплате авансового платежа в размере до 10% от цены приобретения авто, но не более 500 тыс. на один автомобиль. Наша скидка составила 118 679 руб. Совсем неплохо, скидки мы любим! Остаточная стоимость после трех лет эксплуатации, за которую сможем выкупить автомобиль, составляет 806 244 руб. Судя по сайтам, на которых размещаются предложения по продаже машин, это очень хорошая цена для покупки. Тоже запишем в плюс.

Теперь о расходах. При заключении договора необходимо будет внести залоговый платеж в размере 10% стоимости машины, или 118 679 руб. Если все условия договора будут соблюдены, залог этот впоследствии возвращается. А что у нас с ежемесячными платежами? Это зависит от нескольких факторов: будем ли вносить первоначальный платеж, учитываем ли расходы на страховку и срок договора. Чтобы можно было сравнивать наши три варианта, сохраним первоначальные условия: договор на три года с первоначальным платежом в размере 500 тыс. руб. и с учетом всех затрат на страховку машины. Страхователь — мужчина в возрасте 45 лет и с водительским стажем 25 лет. Если вы моложе или ваш стаж вождения меньше, сумма ежемесячных выплат значительно увеличится.

Расчет стоимости автомобиля по программе льготного кредитования_2

В сухом остатке

На первом месте оказалась оплата всей суммы за автомобиль сразу. Оно и понятно: вы не берете взаймы под проценты, отдавать ничего не надо. Главное — найти необходимую сумму.

На втором месте — покупка автомобиля с использованием потребительского кредита. И это несмотря на непомерные процентные ставки! Все дело в отсутствии обязательной страховки каско. Сейчас она запредельна, но при желании можно все равно застраховать свой автомобиль на льготных условиях, при этом заплатить в несколько раз меньше.

Третье и четвертое места разделили между собой целевой кредит и лизинг. Конечная сумма, которую заплатит потребитель за автомобиль, у этих двух способов приобретения почти одинакова. И в первом, и во втором случае придется платить не только процент по кредиту, но еще и оформлять полное каско. Но у лизинга все же есть ряд преимуществ по сравнению с обычным кредитом. Для приобретения автомобиля надо иметь лишь 10% его стоимости (размер депозита), которые в конце срока пользования лизингом вам вернут. Процесс рассмотрения заявки более лоялен в отличие от банков, где процент отказов сейчас более 60%. Кроме того, лизингом может воспользоваться и иностранный гражданин, потребительский или целевой кредит для которого недоступен. Наконец, в первый год эксплуатации вам делают различные подарки, как то пакет дополнительного пробега, услуга «Трезвый водитель» и розыск принудительно эвакуированного автомобиля и доставка к месту хранения. Но есть и ограничения — машина должна эксплуатироваться только в домашнем регионе. Он определяется при заключении контракта, на отдых за границу или в соседнюю Беларусь уже не съездишь — в автомобиле установлена система контроля. Ограничен и пробег за год, от 15 или 30 тыс. км.