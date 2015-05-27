Новый Ford Mondeo против одноклассников: четыре по сто пятьдесят. Ч.2

Продолжение. Начало — по ссылке.

Ford покорил великолепно настроенным шасси, которому позавидуют многие конкуренты. В поворотах крены минимальны, сноса передней оси почти нет.

Вы тоже видите во взгляде нового Mondeo акулу? Если нет, гляньте на рельеф и мускулистый кузов. Ford всем видом показывает, что никому не даст спуску и сожрет любого — только дайте шанс! Интерьер уже спокойнее, но уровень исполнения высочайший. Я и не припомню, когда в последний раз видел автомобиль с мягким пластиком на центральном туннеле. И эргономика образцовая. Руль сам просится в руки, его кожа приятна на ощупь. Сиденье с комбинированной обивкой радует плотной набивкой и такими же плотными объятиями. Количество опций зашкаливает. Тут и традиционные для Форда обогрев ветрового стекла, всех сидений, форсунок омывателя, зеркал и рулевого колеса, а также система автоматической парковки. Есть даже возможность изменять цвет подсветки салона. Управление климатом отдано сенсорному 9‑дюймовому дисплею, что сначала показалось не лучшим решением. Но вскоре стало ясно, что это вполне удобно. Основное меню разделено на четыре зоны, и нет нужды перескакивать из одного подменю в другое. Только вот на экране остаются отпечатки пальцев. Неэстетично! А еще радужную картину подпортила далеко не лучшая обзорность вперед: стойки крыши широкие, а дворники оставляют приличные неочищенные секторы.

Mondeo для России — своего рода космополит. Двигатели — с американского рынка, а настройки шасси европейские. Клиренс вырос на 12 мм, и это хорошо. Но как бы адаптация не испортила отменного шасси!

Сомнения уходят в первом же повороте: всё при нем! Mondeo играючи расправляется с виражами — словно это компактный хэтч, а не большущий седан. Баранка налита приятным усилием, а система стабилизации очень демократична.

Напрочь отключить электронику не получится, но это не мешает. Она не душит автомобиль при первом же скольжении, а, напротив, позволяет его поддерживать. Даже в сравнении с Peugeot бодрящий водителя Mondeo — истинный спортсмен. Шасси великолепное!

04 Интерьер выглядит дорого, качество материалов на высоте. С эргономикой тоже порядок. Сенсорный дисплей с удобным интерфейсом быстро покрывается отпечатками пальцев. Сильный наклон делает их еще более заметными. Шестискоростной автомат немного задумчив при резких ускорениях. У боковых кнопок появился удобный рельеф, и это предпочтительнее прежних, «плоских» решений.

Интерьер нового Ford Mondeo выглядит дорого, качество материалов на высоте. С эргономикой тоже порядок. Сенсорный дисплей с удобным интерфейсом быстро покрывается отпечатками пальцев. Сильный наклон делает их еще более заметными. Шестискоростной автомат немного задумчив при резких ускорениях. У боковых кнопок появился удобный рельеф, и это предпочтительнее прежних, «плоских» решений.

На этом фоне 149-сильный двигатель кажется слабым звеном. Потенциала мотора достаточно, но не более. А лишние пятьсот кубиков объема (по сравнению с конкурентами) сказываются на расходе топлива. И не важно, едешь ты по трассе или торчишь в пробках: если есть объем, будет и расход. Mondeo в этих условиях потребляет в среднем на пол-литра больше, чем конкуренты, — 8,7 л и 14,3 л на сотню.

Возможностей шестиступенчатого автомата 6F35 тоже достаточно — впечатление портят лишь легкие запаздывания при резких ускорениях. Традиционные кнопки ручного переключения передач (они расположены на селекторе) обрели рельеф в форме курка пистолета и стали удобнее. А тот факт, что фордовская коробка является ближайшим родственником джиэмовского автомата 6L45 (одна из самых надежных шести- ступок), дает надежду на безотказную работу.

Отрадно, что отточенная управляемость почти не сказалась на уровне комфорта. На мелочовке потряхивает, но крупные колдобины отрабатываются на ура. Под стать плавности хода и шумоизоляция. Не досаждают шумом ни двигатель, ни колёса.

Тормозная система не хуже, чем у конкурентов, — но и не лучше. Зато есть система автоматической остановки Active city stop.

В общем, новый Mondeo понравился. Жаль, что в выборе агрегатов российские покупатели ограничены. Помимо 2,5‑литрового Дюратека предлагают два двухлитровых Экобуста — мощностью 199 и 240 л.с. Дизели, равно как и механику, у нас не продают. Пока. Если появится спрос, то… Скорей бы уже появился! Глядишь, тогда к нам пожалуют и хэтчбек с универсалом.

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Встречают по одежке, а провожают по уму. У Форда полный порядок и с тем и с другим. Он начисто переиграл соперников и выиграл сражение.

Комфортная, но шумная Toyota и настоящий боец Peugeot поделили вторую строчку. Hyundai i40 не провалил ни одной дисциплины, но этого оказалось мало. Ждем обновленную машину, и тогда — чем черт не шутит.

Аткинсон Оттович

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То, что новый Mondeo способен одержать победу, я подозревал. Но чтобы преимущество было столь подавляющим… У него почти нет слабых мест. Держись, Camry!Новый тойотовский двигатель 6AR-FSE объемом 2,0 литра и мощностью 150 л.с. пришел на смену отслужившему свое мотору 1AZ-FSE. Он совмещает работу по традиционному циклу Отто с не столь распространенным циклом Аткинсона, суть которого — изменение длительности рабочего такта, что повышает КПД двигателя.

Работа двигателя на высоких и средних оборотах ничем не отличается от привычной. Но на малых оборотах вступает в действие система VVT-iW. Ее электромагнитный фазовращательный механизм закрывает впускные клапаны позже, чем обычно: часть газов удаляется из камеры сгорания, сжатие начинается позже, а значит, степень сжатия ниже. Таким образом имитируется цикл Аткинсона, позволяющий снизить расход топлива при малых нагрузках. При этом у мотора и непосредственный впрыск, и распределенный (во впускном коллекторе есть дополнительные форсунки).

Меньше, да больше

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По расчетам, должны сократиться расход топлива и время разгона до сотни — с 12,5 до 10,4 секунды. По нашим замерам, время разгона уменьшилось не столь значи- тельно — на полторы секунды. А вот расход топлива оказался лучшим в тесте: 8,3 литра на сотню за городом и 13,8 литра в городском трафике

На фоне отменного шасси нового Mondeo базовый атмосферник о 149 силах (Фото 1 выше) выглядит бледновато. То ли дело двухлитровый наддувный EcoBoost мощностью 199 «лошадок» (Фото 2 ниже)! Как только появилась возможность, я оседлал эту турбоверсию.

Узнать «вдутый» Mondeo можно не только по шильдику, но и по паре труб выпускной системы, вписанных в задний бампер. На руле добавили лепестки переключения передач, и они однозначно предпочтительнее боковых кнопок на селекторе.

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Базовые ценности

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А динамика! Педаль в пол — и полуторатонный седан срывается с юношеским задором. Если запал атмосферной версии после 120 км/ч заметно стихает, то турбо-Mondeo резв и на 200 км/ч. Первую сотню он набирает меньше чем за девять секунд. Совсем другое дело! Берем? Да! Если, конечно, не смущает, что турбоверсия дороже на 140 000 рублей.

На наши тесты попадают, как правило, хорошо упакованные автомобили, чьи цены сильно выше рекламных «от…». И нынешнее сравнение не исключение. На что может рассчитывать покупатель базовой версии?

Hyundai i40 в начальной комплектации Active оценен в. У него 1,6‑литровый 135‑сильный двигатель и шестиступенчатая механика. За безопас‑ ность отвечают семь подушек и система стабилизации. Зеркала и стекла всех дверей — с электроприводом. Есть простенькая аудиосистема с USB и обычный кондиционер.

Peugeot 508 в базовой версии Active на 600 тысяч дороже (). Его двигатель объемом 1,6 л на 15 «лошадок» сильнее, и с ним сопрягается шестиступенчатый автомат с лепестками ручного переключения. Набор «основных ценностей» уже включает сенсорный дисплей и светодиодные ходовые огни.

Toyota Camry в базовой комплектации Стандарт дешевле Peugeot наПри этом — двухлитровый 150‑сильный мотор и автомат. В дополнение к стандартному набору, имеющемуся у конкурентов, есть обогрев ветрового стекла в зоне покоя дворников и легкосплавные колеса.

Всем назад!

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Самый простой Mondeo обойдется в. У него 2,5‑литровый двигатель и автомат. В базовой комплектации Ambiente числятся зеркала с электроприводом и обогревом, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер и аудиосистема с USB-разъемом. Есть система стабилизации, система экстренного торможения и восемь подушек безопасности.

изнутри кажется больше, чем снаружи. Заднее сиденье невероятно просторное. При желании можно даже закинуть ногу на ногу. Запас пространства над головой приличный, а низкий центральный туннель позволит без труда пробраться к месту посередине (1). К сожалению, помимо пространства, задним пассажирам предложить нечего, разве что дефлекторы вентиляции да подстаканники (5).

Диванне такой просторный (2). Да и сидеть сзади не очень удобно из-за сильно заваленной спинки. Центральный туннель низкий, но выдвинутый назад бокс центральной консоли осложняет посадку третьему пассажиру (6). Помимо дефлекторов вентиляции для задних пассажиров предусмотрена розетка на 12 В.

пассажирам настоящее раздолье (3). Места даже больше, чем в i40! Да и диван удобнее, а большой запас пространства над головой и широченный дверной проем облегчают посадку-высадку. Но на дополнительных опциях сэкономили. Помимо дефлекторов вентиляции и подстаканников (они есть и в других автомобилях), порадоваться нечему (7).

Фотогалерея

Во втором ряду(4) не так про- сторно. По запасу места для ног он на одном уровне с Peugeot. Зато посадка удобная и есть приятные мелочи. Кроме дефлекторов вентиляции и розетки на 12 В тут предусмотрены 220‑вольтовая розетка (8) и трехступенчатый обогрев сидений (9). К тому же только Ford предлагает надувные ремни безопасности (10).