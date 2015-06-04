Покупаем Toyota Camry: комплексный обед в депутатской столовой

Вы убеждены, что автомобиль должен быть солидным, большой кроссовер — не тот вариант, а переплачивать за эфемерный имидж премиумов не согласны. Тогда Camry именно та машина, мимо которой вы наверняка не пройдете.

CAM2,0_08 Toyota Camry от 1 295 000 руб., оптимальная версия 1 566 000 руб., КАР от 11,64 руб./км

Toyota Camry — от 1 295 000 руб., оптимальная версия —1 566 000 руб., КАР — от 11,64 руб./км

Кризис для других

Вот уже третье поколение подряд Camry остается самой популярной машиной в бизнес-классе. Столь успешное ведение дел нынче действительно редкость. В первом квартале этого года, во многом черного для русского автобизнеса, Toyota оказалась единственной машиной иностранной марки, продажи которой приумножились. У первой извечной соперницы — «Теаны» — армия поклонников в разы скромнее.

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Мало того, традиционно самые востребованные в России седаны-переростки среднего класса (Mondeo, Passat и Mazda6), даже вместе взятые, продаются… вдвое хуже, чем одна Сamry. При такой благосклонности нашего народа к этому «японцу», казалось бы, правь себе лежа на русской печи да получай дивиденды.

Однако следить за ситуацией на рынке в «Тойоте» не забывают. Машину то и дело продолжают снабжать востребованными обновлениями. Зимой 2013-го под нашу налоговую систему дефорсировали с 277 до 249 л.с. двигатель 3.5 V6, прошлой осенью на рынке появились рестайлинговые версии с омоложенной передней частью кузова и улучшенным салоном, а этой весной дебютировали автомобили с новым 2-литровым мотором и 6-ступенчатым «автоматом».

Более того, едва только к маю стало заметно небольшое снижение спроса, как цены скорректировали хорошими скидками. На топовые версии они доходят почти до 200 тысяч рублей.

CAM23,5_int_02 «Элеганс»/«Элеганс Плюс»

«Элеганс»/«Элеганс Плюс»

Какой выбор?

Щедроты базовой версии могут многих подкупить. Нарядные диски, сигнализация, парктроник, электропакет, обогрев передних сидений — все это само собой разумеющиеся блага. На руле найдете дистанционное управление «музыкой» и бортовым компьютером. Припасены также ESP и достойный набор подушек безопасности. А хотите, так «два литра» можно приправить кожей и электрикой кресел. Казалось бы, всем стоит пожелать той же щедрости. Однако и счет за столь сытные излишества японцы выставляют очень внушительный — от 1 295 000 руб. Это почти на треть больше, чем просили еще в ноябре. Еcли раньше базовая Camry стоила ниже иных демократичных машин среднего класса, то сегодня за те же деньги можно купить «Теану-2.5».

Дороговизну рестайлинговой машины отчасти оправдывают новые опции. Машина обзавелась электрообогревом ветрового стекла, кнопкой запуска двигателя, полосками диодов в фарах. Раньше отсутствие модных «фонариков» выглядело странно. Не помешал бы еще ксенон. Увы, на 2-литровую версию его не получить. Обед, повторю, комплексный. Придется смириться.

Стандарт «Стандарт»

«Стандарт»

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По мне, машине бизнес-класса 2-литрового безнаддувного двигателя маловато. Благо у Camry по-прежнему есть моторы мощнее. Оптимальный — 2.5 литра. Автомобиль стоит с ним от 1 447 000 руб., что при прочих равных на 97 000 руб. больше, чем с 2-литровым. Причем, как и база, 2.5 может быть с тканевым или кожаным («Элеганс» — 1 530 000 руб.) салоном.

По сути, на этом можно было бы и остановиться. Однако взгляните, что Toyota предлагает еще за 36 000 руб. (версия «Элеганс Плюс»). Это ксенон, обогрев дивана, более подходящие большой машине колеса на размер больше и система доступа без ключа. По нынешним меркам набор благ вполне адекватен вложению. Конечно, ценник «Элеганс Плюс» уже не так вкусен, как был в ноябре прошлого года. И все же полтора миллиона за седан японской марки с подобным уровнем благ — это все равно еще вполне приемлемые деньги.

Наконец, прочие версии «Престиж-2.5» за 1 667 000 и «Люкс-3.5» за 1 878 000 руб. создавали, прежде всего, для пассажира дивана. Главные козыри таких машин — 3-зонный климат-контроль и возможность изменять угол наклона задней спинки. Это отличная персоналка. Учтите только, что диван лишен возможности трансформации и грузовые способности существенно ограничены. А принцип фиксированных комплектаций предопределил, что нужный в России обогрев ветрового стекла приписали только этим версиям.

CAM23,5_int_09 «Престиж»/«Люкс»

«Престиж»/«Люкс»

Cнаружи и внутри

Вы видели на «лице» нынешней Сamry подобие маски Дарта Вейдера, а после рестайлинга узрели в волевой нижней части лица усы с завитушками? Поздравляю, с вашей художественной фантазией все в порядке. Правда, люди, обремененные излишней серьезностью, едва ли смогут похвастать такими же взглядами на мир. Большинству покупателей, похоже, вполне достаточно, что Camry воспринимается нарочито строгой и все.

К тому же большой машине, в отличие, скажем, от супермини, и красоты много не надо. Ее принято любить за размеры и респектабельность. И с этим у Camry по-прежнему все в порядке. Естественно, имеются и те детали, без которых сегодня немыслима крупная, дорогая машина — легкая тонировка стекол, противотуманные фары, аккуратные полоски хрома на дверях, порогах и решетке радиатора. Тому, кто ищет выставленную напоказ солидность, Camry обязательно понравится.

Все, в общем, неплохо и в салоне: широко открываются двери, нет никаких проблем, когда садишься на диван, по классу просторно — взрослый ростом метр восемьдесят запросто усядется во втором ряду, закинув ногу на ногу. Диван мягкий, имеется центральный подлокотник с парой подстаканников. Есть отдельные плафоны подсветки, крючки для одежды, карманы в дверях и на спинках передних сидений.

CAM23,5_int_01 Солнцезащитные шторки на задних стеклах пригодились бы всем версиям, однако есть только на 3.5 V6

Солнцезащитные шторки на задних стеклах пригодились бы всем версиям, однако есть только на 3.5 V6

Однако максимум комфорта получите, если выберете «Престиж» или «Люкс». Два крайних сиденья дивана здесь можно регулировать по углу наклона. Они к тому же могут похвастать подушкой с наиболее развитой боковой поддержкой. А с пульта ДУ, встроенного в центральный подлокотник, можно управлять климат-контролем и магнитолой. Camry прежнего поколения такая электрификация «галерки» была недоступна. Нынче босс наверняка будет особенно доволен.

Только вот существует вероятность, что хозяину напечет голову. Заднее стекло в угоду аэродинамике расположено слишком полого. Глубокой тонировки почему-то нет ни в одной машине. Солнцезащитные шторки же есть только у 3,5-литровых. Для автомобиля такого класса — это серьезный огрех.

А вот возможностей багажника любой версии наверняка хватит за глаза. На версиях со складным диваном можно без проблем возить и различные крупногабариты. Жаль, проем, отделяющий трюм от салона, у Camry уже, чем у лучших одноклассников — его форма являет собой овал шириной 82 и высотой 35 мм.

JL__0118

Что хорошо:

Простор заднего ряда

Электропривод спинки

Капот с пневмоопорами

Карта двери с парой подбутыльников

Обустройство подполья и полноценная запаска

Вместительность трюма

Что плохо:

Нет ксенона в первых пяти версиях

Багажник без обивки потолка

Кресло пассажира без регулировки по высоте

Большой угол наклона заднего стекла и отсутствие защиты от солнца

Неприкрытые шурупы в салоне

Молдинги и брызговики колес за доплату

Уплотнители защищают лишь часть порога от грязи

За рулем

По количеству места на кресле водителя Camry не лучший, но и не худший автомобиль в бизнес-классе. По крайней мере, человеку ростом до 190 см здесь будет вполне вольготно. Правда, далеко не во всех версиях водитель может получить идеально-правильную посадку. Система фиксированных комплектации «Тойты», увы, и здесь играет против покупателя.

В машине без электрики кресел не у всех получится удобно усесться. Ручка-домкратик в торце помогает изменять высоту подушки сиденья, но угол наклона ее переднего края почти не увеличится. Без этого правая нога на педали газа не получает поддержки в бедре. Отсутствует и жесткий поясничный упор. Нет таких проблем только у машины с кожаной отделкой салона.

С обзорностью вперед все в целом в порядке. Спасибо достаточно высокой посадке и большой площади остекления. Разве что зауженные по краям зеркала заставляют к себе привыкать. В непогоду хуже. Стеклоочистители оставляют слева довольно большой «мертвый» сектор. Вид назад, как и у многих седанов, вовсе лишь на «троечку» — краев кормы не увидите. Впрочем, такой недочет в Camry устранен с королевской щедростью. Камера заднего вида машине предписана уже со второй версии. А если она окажется в грязи, особенно пригодится парктроник. Он есть в базе.

CAM23,5_int_41 Как на многих японских седанах, эргономика Camry вполне подходит под определение «сел и поехал»

Как на многих японских седанах, эргономика Camry вполне подходит под определение «сел и поехал»

Итак, удобно уселись, расслабились, оценили электроприводы, «автомат». В такой обстановке проще заметить и немало положительных моментов. Климатика работает эффективно и вполне тихо. С рестайлингом круглые ручки регулировки температуры уступили место клавишам. Выглядит блок теперь, пожалуй, подороже. К лучшему многие изменения и на приборной панели. Стрелочных приборов стало меньше. Да и большой дисплей по центру расположился в тему. Жаль, не нашлось на нем места цифровому спидометру. Жесткие штрафы принуждают предельно точно следить за скоростью, а с этим тут сложности.

Понравилось, как степенно, мягко открываются крышечки подстаканников и тайников на центральной консоли и тоннеле. Хороша оказалась мультимедиасистема с сенсорным экраном по центру консоли. В ней все просто и вместе с тем функционально. Музыка, навигация, фильмы — со всем этим она управляется на раз-два. Поклонник экономичного стиля езды наверняка особо оценит цветные графики расхода топлива. Очень наглядно. И выглядит такой салон нарядно и вполне дорого. Разве что жесткое пластиковое нутро перчаточного ящика и бокса подлокотника все еще говорит о том, что в Camry кое-где экономят на материалах отделки.

Что с безопасностью? В США Toyota получила диплом отличницы. Причем на достойную защиту вы вправе рассчитывать не только при фронтальном и боковом ударах — у всех автомобилей есть квартет эйрбэгов спереди и надувных занавесок безопасности над всеми дверями. Плохо, что о защите ног водителя способна позаботиться только самая дорогая комплектация «Люкс» — с надувной подушкой для коленей под рулем.

CAM23,5_int_37 После недавнего рестайлинга все Camry обзавелись новой приборной панелью с насыщенно-голубой подсветкой. В сумерках яркость многим придется убавлять

После недавнего рестайлинга все Camry обзавелись новой приборной панелью с насыщенно-голубой подсветкой. В сумерках яркость многим придется убавлять

Что хорошо:

Исключающий ошибки ступенчатый механизм выбора передач

Парктроник спереди и сзади во всех версиях

Емкий бокс с регулируемой крышкой между передними креслами

Приливы для размещения важных кнопок слева от руля

Удачно расположенные розетки USB и 12 B

Удобные рукоятки мультимедиасистемы

Что плохо:

Коленный эйрбэг только на версии 3.5

Не самая удачная форма зеркал заднего вида

Не защищенный от грязи «глазок» камеры

Нет цифрового спидометра

Подушка тканевого сиденья без регулировки по наклону

По дорогам и без них

Если судить только по паспорту, то дело обстоит заманчиво. Время разгона до сотни сократилось до 10,4 — на 2 с, максималка увеличилась до 210 км / ч — на двадцатку. Ради этого мотор снабдили новыми фазовращателями, комбинировали распределенный и непосредственный впрыск, очень серьезно (до 12,8:1) подняли степень сжатия, а АКП заменили на 6-ступенчатую от более мощных моделей. А что в жизни? Да, в общем, мало что изменилось.

Для большой, тяжелой (1530 кг) машины возможностей 2-литрового мотора по-прежнему маловато. А если босс на диване еще и весит хорошо за центнер? Чтобы уверенно обгонять, мотор придется бодрить оборотами. Словом, прежде чем экономить, нужно трижды подумать. Правда, и сбереженная сумма значительна — почти сто тысяч. Когда машину покупаете за свои кровные — это аргумент.

Удовольствие же можно находить в чем-то еще. К примеру, в комфорте подвески и хорошей шумоизоляции. Помнится, прежде мы не раз поругивали ходовые качества — управляемость была не настолько точной, насколько машина оказывалась жестковатой. Радуйтесь, теперь Camry практически везде мягко стелет. Даром, правда, «окомфорчивание» не обошлось. В колее на асфальте нужно подруливать интенсивней прежнего. Впрочем, если вы пассажир, вас это наверняка не волнует.

toyota_camry_2014–33 На версии 3.5V6 подвеска настроена наиболее боевито. Для мощной машины это вполне оправданно

На версии 3.5V6 подвеска настроена наиболее боевито. Для мощной машины это вполне оправданно

Если же на Сamry вам выделен госбюджет… Тут-то впору вспомнить, что оптимальным агрегатом для машины по-прежнему остается 2.5 (181 л.с.). Лишние тридцать скакунов преображают характер. Разгон происходит легче, невозмутимей. «Автомат» с кошачьей вкрадчивостью мягко переключается вверх, а стрелка спидометра незаметно покоряет отметку 120. Хотите еще взвинтить темп? Не надо. Режим «тапку в пол» неизбежно вводит АКП в задумчивость. Задержки будут меньше, чем на 2-литровой машине, но они все равно есть.

Если можете не скупиться, выбирайте Camry 3.5. На ней проще всего ездить именно в том ритме, в каком вам хочется. Однако удержаться от искушения путешествовать неспешно особенно сложно. Сама упругая педаль газа подначивает нажать посильнее. А чуть переборщил — получишь пробуксовку колес. Крутящий момент хорошо за 300 Нм позволяет упиваться разгоном. Даже с сотни можно рвануть, как в последний раз. Да и 200 км/ч машина достигает почти на одном вздохе. При этом на прямой и в поворотах Camry хотя и не балует управляемостью с перчинкой, но остается прогнозируемой и безопасной. Правда, тут респект не инженерам ходовой части, а ESP. Беспокоиться начинаешь только при очень резких торможениях. Эффективность замедления с высоких скоростей оставляет желать лучшего.

А во время съездов с асфальта нужно особенно позаботиться о сохранности переднего бампера — он довольно длинный и невысокий. До подрамника спереди воздуха еще меньше — 15 см.

Toyota_CAMRY-128

Что хорошо:

Небольшой (8–9 л/100 км) средний расход топлива 4-цилиндровых моторов

Динамика версии 3.5 V6

Комфорт подвески

Обогреваемое ветровое стекло

Толщина обивки дверей и добротная звукоизоляция пола

Что плохо:

Вялый разгон 2-литровой машины на средних оборотах

Задумчивость АКП на версиях 2.0 и 2.5 л

Сильное влияние колейности в асфальте на курсовую устойчивость

Малые интервалы TO

Резкий сносы и долгий выход из заноса без ESP