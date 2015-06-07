Советские автомобили в Финляндии: чужая родня

Долгие годы Финляндия была одним из основных импортеров советских автомобилей среди западноевропейских стран. В небольшой северной стране не только продавали наши машины, но даже изменяли их под свои нужды. А позднее и вовсе делали автомобили для СССР. Рассказываем о малоизвестных и забытых конструкциях.

02 Волгу ГАЗ‑22 с тремя рядами сидений рекламировали даже не как семи-, а как восьмиместную машину.

Материалы по теме ГАЗ-21 «Волга»: мастер спорта

Теперь трудно поверить, что отечественные машины некогда экспортировались в десятки стран мира, в том числе в Западную Европу. А там не просто торговали ими, но и делали собственные, малоизвестные у нас модификации наших же машин.

После войны президент Финляндской республики Юхо Кусти Паасикиви ездил на ЗИС‑110. Глава государства, кстати, вообще был приверженцем хороших отношений с прежним противником. А его ЗИС, который теперь стоит в одном из финских музеев, президенту, как гласит легенда, подарило правительство СССР.

Уже с 1948 года советско-финское торговое предприятие Konela продавало наши «Москвичи», «Победы», грузовики ГАЗ‑51, а затем множество иных моделей — от МАЗов до «Запорожцев» с экспортным именем Jalta. В 1960 году только легковых машин было продано 6500 штук, а в 1975‑м, когда популярность «Жигулей» за рубежом достигла пика, — 12 647. Финский рынок имел свою специфику, поэтому наши заводы, стараясь учесть пожелания экспортера, делали по его заказу специальные модификации. А порою фирма Konela и сама модернизировала советские модели.

10 Финскую «классику» Lada 1200 LS оснастили двумя зеркалами, подголовниками и даже очистителями фар.

БОЛЬШЕ И ПРОЩЕ

Многие автомобили для финского рынка делали под неписаным лозунгом «Перевозить как можно больше». Таким был ГАЗ‑51В с удлиненной базой и кузовом. Эти грузовики, продававшиеся в Финляндии с 1955 года, в руках рачительных хозяев работали очень долго. А через три десятка лет, в 1982‑м, Ижевский автомобильный завод принял заказ на пикапы с удлиненным кузовом. Такая модификация получила мудреный заводской индекс ИЖ‑27151-013-01, но в Финляндии ее продавали под именем Elite Pick Up. С 1960‑х имя Elite, звучащее сегодня немного наивно, если не сказать комично, стало торговой маркой наших «Москвичей» в нескольких странах Европы.

Кстати, у «Москвичей» в Финляндии была еще одна, совсем неизвестная у нас модификация. Помимо стандартных седанов 408 и 412 и, соответственно, универсалов 426 и 427 фирма Konela в начале 1970‑х сооружала из москвичовских фургонов трехдверные универсалы, которые в финских проспектах называли Elite 1500 pakettiauto. Примерно по такой же технологии у нас сейчас из фургонов делают маршрутки. Трехдверные финские универсалы были дешевле стандартных пятидверных. А в ту пору в Европе, кстати, в этом классе трехдверные грузопассажирские автомобили были довольно популярны.

07 Ижевский пикап по-фински: машину с удлиненным кузовом именовали Elite Pick Up.

Борясь за увеличение вместимости, финны сделали и свой вариант универсала «Волга» ГАЗ‑22 — с откидным третьим рядом сидений. У нас такая схема появилась только на ГАЗ‑24–02. К слову, Konela помимо стандартных ГАЗ‑24 рекламировала версии с 65‑сильным дизелем Indenor, но это были машины не финского производства, а плод труда крупного бельгийского импортера советских автомобилей Scaldia-Volga. А вот трехлитровые моторы V6 Ford мощностью 144 л.с. ставила на ГАЗ‑24, судя по всему, именно Konela. Правда, таких машин сделали единицы.

Фирма Konela переделывала наши автомобили, поскольку чутко следила за потребностями клиентов. Но ее возможности были ограничены.

412 MOCKVICH

09 Таким фирма Konela хотела видеть модернизированный Москвич‑412. Салон «четыреста двенадцатого » в исполнении финской фирмы.

В 1972 году, когда спрос на «Москвичи» в Западной Европе стал падать, финны предложили свой вариант модернизации «четыреста двенадцатого». Ему приладили жигулевские дверные ручки, перенесли горловину бензобака на правое крыло, а крышку багажника снабдили наружным замком вместо родного, который работал от вечно заедавшего тросика, протянутого через весь салон. И немного облагородили интерьер.

Не сказать, что машина получилась уж очень элегантной, но почти все финские доработки реализовали через четыре года на «Москвиче‑2140». Правда, основной спрос к тому времени сместился на «Жигули».

ВАЗОВЫЙ ЦЕНТР

Автомобили «Лада» — сначала «классика», а потом и «Самары» — продавались в Финляндии очень неплохо. Однако их внешность не менялась годами, к тому же модификаций было немного. Чтобы подогреть интерес к вазовским машинам, фирма Konela сооружала модификации с облагороженными внешностью и интерьером. В частности, с наружным пластиковым обвесом, иными колесами и шинами, сиденьями и фароочистителями.

В 1980‑е и 1990‑е годы часть этих машин вернулась на родину. Они и аналоги из других стран, занимавшихся модернизацией «Лады», производили на наших автомобилистов ошеломляющее впечатление. Именно оттуда, по сути, и пошел отечественный тюнинг. В те годы в редакцию ЗР часто приходили письма с вопросами типа «чем приклеить тюнинги на Ниву?».

12 Konela рекламировала кабриолеты на базе Нивы и «восьмерки», но сама их не делала.

В рекламном проспекте фирмы Konela помимо прочего фигурировали «Самара» и «Нива» с кузовом кабриолет. Но это была не финская работа. Открытый ВАЗ‑2108 сделали в Бельгии, а изображенная на фотографии «Нива», судя по всему, немецкого производства.

Во второй половине 1990‑х, когда в Россию уже пришли новые экономические отношения, ВАЗ вместе с финнами решил пустить улучшенные «Лады» на поток — в первую очередь в расчете на привередливого западноевропейского покупателя. Так появилась Euro-Samara, она же Lada Samara Baltic. Окраску и сборку наладили в 1996 году на финском предприятии Valmet, строившем, в частности, кабриолеты Saab. «Девятку» немного облагородили снаружи и внутри, поставили приличные колеса и шины, импортное сцепление. Машина получилась заметно дороже стандартной и ни в Западной Европе, ни в России особого интереса не вызвала. В 1998 году производство свернули.

С СОВЕТСКИМ ПАСПОРТОМ

Еще одна почти забытая страница финско-советского автомобильного сотрудничества — модели, созданные в Финляндии для СССР. Самые известные — машины скорой помощи фирмы Tamro (город Тампере). Финны разрабатывали модель с 1979 года. Реанимобилей с высокой крышей рижский завод РАФ тогда не делал.

04 Реанимобиль РАФ‑2203 Tamro делали специально для советского рынка.

В СССР такие РАФы работали с начала 1980‑х. Высокие скорые мелкосерийного производства получались очень дорогими, но других аналогичных по конструкции в СССР просто не было. Лишь во второй половине 1980‑х годов латыши, используя финский опыт, стали самостоятельно строить высокие реанимобили РАФ‑2914. А еще фирма Tamro переделывала в высокие санитарки «Волги» и УАЗы, но в небольших количествах.

Последней главой советско-финского автомобильного сотрудничества стали фургоны под маркой Ajokki. В первой половине 1980‑х на шасси КамАЗ‑53212 сделали передвижную телевизионную студию «Магнолия‑23» с оборудованием Шяуляйского завода, а на шасси КамАЗ‑5410 — автомобиль службы крови. Испытания машин на Дмитровском автомобильном полигоне прошли не без замечаний. Один из главных недостатков — слабая прочность и герметичность фургона в районе дверей. Вероятно, финны доработали автомобили. Так или иначе, телевизионные КамАЗы-Ajokki в строю до сих пор — пробеги-то у таких машин мизерные.

03 Передвижная телевизионная станция КамАЗ-Ajokki.

Konela прекратила автомобильную деятельность только в 2003 году. Некоторые машины, созданные финнами в советские времена, нынче большая редкость и мечта коллекционеров — поклонников отечественного автопрома, не только наших, но и финских.