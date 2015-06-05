Рейд по покупке автомобилей В-класса с «автоматом» до 700 000 рублей

Продажи новых автомобилей за четыре месяца упали на 37%. Поэтому неудивительно, что представительства и автодилеры в борьбе за покупателя активно идут на скидки, предлагают низкие процентные ставки по кредитам и удешевление полисов каско. «За рулем.РФ» разбирался, насколько эти шаги сказываются на конечной цене приобретаемых машин на примере шести популярных иномарок В-класса.

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Наступил июнь — экватор года. Мы понемногу привыкаем к новым ценам на машины, но до конца смириться не можем. Стремительное удорожание за последние полгода в среднем на 40% породило почти такой же отток покупателей из автосалонов: за январь-апрель рынок упал на 37%. Недавний опрос на нашем сайте показал, что возвращение к докризисным ценам подвигло бы задуматься о покупке автомобиля 42% респондентов. Результат говорит сам за себя: не готовы мы бежать и скупать машины по высоким ценам.

Представительства и дилеры нас услышали и наперебой стали предлагать скидки и различного рода выгодные предложения. Недавно даже запустили программу лизинга для физических лиц. Правда, позже мы показали, что она не столь привлекательна с финансовой точки зрения.

Но ведь дилеры все равно никак не угомонятся. Что ж, возьмем для примера шестерку наиболее ходовых машин В-класса с «автоматом» (по данным комитета автопроизводителей AEB без учета Lada). В обзоре участвуют один хэтчбек (Datsun mi-DO) и пять седанов — Hyundai Solaris, Kia Rio, Nissan Almera, Skoda Rapid и Volkswagen Polo. Обязательное условие — все машины должны быть не дороже 700 тыс. руб. По этой причине в обзоре нет Renault Logan и Sandero — с АКП их пока не выпускают.

Теперь определим параметры, по которым будем покупать автомобиль. Выбирать начальные комплектации не будем. Зачастую их делают самыми бедными и, как следствие, дешевыми. Такие версии необходимы для рекламы, чтобы привлечь покупателя в салон, а там продавец непременно постарается переубедить вас в пользу машин подороже. Кроме того, наш автомобиль должен иметь ABS, климатическую систему, минимум две подушки безопасности, центральный замок с дистанционным управлением, аудиосистему с USB-портом и обогрев передних сидений. Все дополнительные опции сверх названных только приветствуются. Выбирать и считать будем в боевых условиях, общаясь с продавцами. Итак, отправляемся на шопинг в салоны.

Datsun mi-DO (комплектация Dream 2) — 556 000 руб.

Datsun_mi-Do

Объем двигателя — 1,6 л

Мощность двигателя — 87 л.с.

Коробка передач — 4АТ

Расход топлива, город/трасса/смешанный, л — 10,4/6,1/7,7

Габаритные размеры, длина/ширина/высота/колесная база, мм — 3950/1700/1500/2476

Автомобиль представлен в пяти комплектациях. Начальная цена с автоматической коробкой передач в комплектации Trust 1 — 472 000 руб. Нашим критерия выбора она не удовлетворяет — нам подошла бы комплектация Trust 3 за 506 000 руб., где все необходимые опции есть. Но добавив всего 50 тыс. руб., мы сможем взять топовую версию с навигацией, боковыми подушками безопасности, обогревом лобового стекла, дисками из легкого сплава и еще массой мелочей. Не многие откажутся от такого предложения.

Пару слов про сам автомобиль. По сути, это перелицованная и доработанная Lada Kalina. Стоит отметить, что клон получился запоминающимся и спорным одновременно.

Плюсы — малые свесы, большой дорожный просвет (174 мм), богатая комплектация для автомобиля этого класса, неплохая подвеска. Минусы — спорный внешний вид, повышенный расход топлива в городском режиме, бедное оформление салона.

Небольшой тест-драйв в салоне одного из дилеров марки не выявил сильных огрехов в эргономике и негатива в работе тандема двигатель-коробка. Приемлемая динамика, в потоке автомобиль чувствует себя достаточно уверенно. Отклик на педаль газа хороший. Вот только передняя панель да сиденья немного подкачали, но это понимаешь только после знакомства с конкурентами.

Теперь по финансам. К сожалению, с июня увеличилась кредитная ставка. Вместо былых 5,5% она теперь равна 9,5%. «Зато осталась программа „ЛайтКАСКО“ за 14 874 рублей», — суетится вокруг меня дилер. Правда, такая «облегченная» страховка защищает только от угона и полной гибели автомобиля, но оплата за первый год включена в кредит. Кроме этого в тело кредита включена и страховка по нему: в случае смерти заемщика или травмы, приведшей к инвалидности 1-й группы, страховая компания погасит кредит. Естественно, не бесплатно. Но субсидия нивелирует эти расходы. Дополнительных скидок нет, кроме скидок по программе утилизации и trade-in в размере 50 тыс. и 40 тыс. руб. соответственно.

Слайд1

Hyundai Solaris (Elegance) — 710 000 руб.

Hyundai_Solaris

Объем двигателя — 1,6 л

Мощность двигателя — 123 л.с.

Коробка передач — 6АТ

Расход топлива, город/трасса/смешанный, л — 8,8/5,2/6,5

Габаритные размеры, длина/ширина/высота/колесная база, мм — 4375/1700/1470/2570

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«Солярис» продается в трех комплектациях — Active, Comfort и Elegance. Кроме этого, есть несколько пакетов опций. Нас вполне устроила бы комплектация Comfort за 655 000 руб. Но датчики парковки, обогрев лобового стекла и руля, центральный подлокотник придется добирать двумя пакетами «Расширенный» и «Зимний» — в сумме они потянут 40,4 тыс. руб. Поэтому выгоднее взять топовую комплектацию Elegance за 710 000 руб. Пусть она и выходит слегка за наш бюджет, за счет скидок мы сможем уложиться. Кстати, вместо кондиционера в ней установлен климат-контроль.

Автомобиль на рынке давно. Год назад его немного обновили снаружи. Положительные и отрицательные стороны его хорошо известны.

Плюсы — мощный и экономичный двигатель, неплохой дизайн. Минусы — неважная шумоизоляция, отсутствие подкрылков, небольшой дорожный просвет.

Тестовая поездка с продавцом была совсем короткой. И тем не менее автомобиль оставил приятные впечатления, недостатки по шумоизоляции не отмечены, возможно, маршрут специально проложили по дорогам с хорошим покрытием.

Финансы. На выбор предоставляются две скидки: по программе утилизации или trade-in (50/40 тыс. руб. — не больше). О дополнительных скидках и подарках можно говорить с менеджером непосредственно перед внесением денег в кассу. В этом случае он становится более податлив. Все зависит от вашего умения добиваться подарков. Но если вы не привыкли просить, придется выложить ровно столько, сколько значится в прайс-листе. Единственный бонус, если решите покупать машину в кредит, — низкая процентная ставка (6,9% годовых).

Слайд2

Kia Rio (Prestige) — 669 900 руб.

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Объем двигателя — 1,6 л

Мощность двигателя — 123 л.с.

Коробка передач — 6АТ

Расход топлива, город/трасса/смешанный, л — 8,5/5,2/6,4

Габаритные размеры, длина/ширина/высота/колесная база, мм — 4377/1700/1470/2570

Самый свежий автомобиль в нашем обзоре, недавно подвергшийся фейслифтингу. Легкая, чуть заметная «подтяжка» совсем не повлияла на цену. С шестиступенчатым «автоматом» машину можно купить в четырех комплектациях, начиная с 569 900 руб. за Comfort и заканчивая Premium — за 709 900 руб. В наш обзор попала комплектация Prestige по цене 669 900 руб. Такая сумма обусловлена разнообразной дисконтной программой, которую разработала компания Kia. Мы использовали только два варианта: «Специальное предложение на автомобили» и «Цена при покупке в кредит по программе GO! KIA Finance» — в сумме они составили 80 тыс. руб. И здесь скидку можно увеличить на 50 или 40 тысяч, воспользовавшись программой утилизации или trade-in.

Выбранная нами комплектация полностью отвечает критериям. В качестве бонуса мы получаем обогрев лобового стекла, боковые подушки и надувные шторки безопасности, а также обогрев руля. За «Рио» в такой богатой комплектации просят меньше, чем за аналогично оснащенный одноплатформенник Hyundai Solaris (к слову, плюсы и минусы у этих автомобилей практически идентичны). Еще стоит отметить, что расчеты по кредиту, сделанные в автосалоне и на сайте, разнятся, так что будьте внимательны.

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Nissan Almera (Tekna) — 667 000 руб.

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Объем двигателя — 1,6 л

Мощность двигателя — 102 л.с.

Коробка передач — 4АТ

Расход топлива, город/трасса/смешанный, л — 11,9/6,5/8,5

Габаритные размеры, длина/ширина/высота/колесная база, мм — 4656/1695/1522/2700

«Алмеру» с четырехступенчатым «автоматом» можно купить только в трех комплектациях: Comfort A/C (617 000 руб.), Comfort Plus (637 000 руб.) и Tekna (667 000 руб.). У первой отсутствует аудиосистема, поэтому она нам не подходит. Мы выбрали топовую комплектацию Tekna. Нас подкупила навигация, задние электростеклоподъемники и кожаная отделка руля. Для более экономных вполне подойдет комплектация Comfort Plus, она на 30 тыс. руб. дешевле. Машина имеет самую большую колесную базу в нашем обзоре и как следствие самый просторный салон.

Плюсы — просторный салон, хорошая подвеска, солидный внешний вид. Минусы — старый четырехступенчатый «автомат», повышенный расход топлива в городе, неудобная конфигурация проема багажника.

Финансы. Сэкономить 70 тыс. руб. можно, если воспользоваться программой по утилизации и trade-in от Nissan. Кроме этого существует льготная кредитная ставка в размере 6,9% годовых на три года.

Слайд6

Skoda Rapid (Ambition) — 766 800 руб.

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Объем двигателя — 1,6 л

Мощность двигателя — 105 л.с.

Коробка передач — 6АТ

Расход топлива, город/трасса/смешанный, л — 10,2/6,0/7,5

Габаритные размеры, длина/ширина/высота/колесная база, мм — 4483/1706/1461/2602

Самый дорогой автомобиль в тесте. Хоть он и значительно выходит за пределы нашего лимита, мы все же решили его рассмотреть. «Рапид» поставляется в трех комплектациях, с тремя двигателями и коробками передач. Мы выбрали комплектацию Ambition со 105-сильным бензиновым двигателем и шестиступенчатой автоматической коробкой передач за 749 000 руб. Дополнительно были установлены магнитола 2DIN с USB-портом, противотуманные фары и центральный подлокотник. Эти опции в сумме хоть и стоят 17,8 тыс. руб., но повышают комфорт. Автомобиль выглядит солидно, его очень легко спутать с машиной классом выше — Skoda Octavia. Еще один неоспоримый плюс машины — кузов лифтбек с огромным багажником.

Небольшой тест-драйв явных недостатков не выявил. Не понравилась тугая педаль газа — чтобы тронуться, надо с силой прожимать ее. При тесте одноплатформеника Polo Sedan такой проблемы не было.

Плюсы — солидный внешний вид, большой багажник, хорошая эргономика. Минусы — минимальный набор опций, задние барабанные тормозные механизмы, высокая стоимость.

Финансы. Скидки стандартные, по программе утилизации и trade-in предлагают 50 и 40 тысяч соответственно. Кроме этого скидка 4%, если воспользуетесь программой кредитования.

Слайд4

Volkswagen Polo Sedan (Club) — 695 000 руб.

Volkswagen_Polo_Sedan_2010

Объем двигателя — 1,6 л

Мощность двигателя — 105 л.с.

Коробка передач — 6АТ

Расход топлива, город/трасса/смешанный, л — 9,8/5,4/7,0

Габаритные размеры, длина/ширина/высота/колесная база, мм — 4384/1699/1465/2552

Этот автомобиль с автоматической коробкой передач можно купить в четырех комплектациях . Начальная Trendline за 604 900 руб. — без обогрева передних сидений и магнитолы —нам не подходит. Следующая комплектация — Comfortline за 642 900 руб. — содержит полный набор необходимых опций. Но нам понравилась особая серия Club за 695 000 руб. Климат-контроль вместо кондиционера, обогрев лобового стекла, диски из легкого сплава и еще много разных мелочей. Но данная комплектация доживает последние деньки, автомобилей мало, выбор цветов ограничен. Если не достанется Club, возьмите Highline, она всего на 5 тыс. руб. дороже, но зато в ней есть сигнализация с датчиками объема. Еще один совет тем, кто любит автомобили светлых оттенков: закажите цвет Silver Leaf — не пожалеете. На нем не будет видна пыль и мелкие царапины.

Но если есть немного времени, можно дождаться появления обновленного седана Polo, который появится у нас в конце лета.

Тест-драйв имевшегося в салоне экземпляра показал, что при всей схожести с Skoda Rapid в Polo Sedan как на месте водителя, так и на месте переднего пассажира нет ощущения простора, что можно объяснить конфигурацией передней панели. Хотя общие ощущения от поездки положительные.

Плюсы — солидный внешний вид, большой багажник, хорошая эргономика. Минусы — минимальный набор опций, задние барабанные тормозные механизмы, высокая стоимость автомобиля.

Финансы. Заявленных рекламных ставок по кредиту получить не удалось. Вместо 5,5% годовых они подросли до 9,5% и то при условии предоставления полного пакета документов. Если предоставляешь лишь два документа, ставка поднимется почти в три раза — до 14,17%.

Слайд5

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Подводим итоги

Тройка лидеров выглядит так:

Kia Rio Prestige — 669 900 руб Volkswagen Polo Sedan Club — 695 000 руб. Hyundai Solaris Elegance — 710 000 руб.

Победа Kia закономерна: современный автомобиль, мощный двигатель, хороший «автомат», отличная комплектация и прекрасная цена. Volkswagen и Hyundai оказались на 2-м и 3-м местах соответственно. В дисциплине «стоимость автомобиля» победил Polo Sedan — он чуть дешевле Solaris, хотя Hyundai опережает его по техническому совершенству. Его двигатель на 18 л.с. мощнее, задние тормоза более эффективные дисковые, да и расход топлива ниже.

Что касается других участников обзора, то у каждого можно найти как сильные, так и слабые стороны. Поэтому каждый покупатель должен расставить для себя приоритеты в категориях «цена», «набор опций», «техническое совершенство», «ликвидность на вторичном рынке». И только после этого покупать машину.

Спецпредложения и рекламные акции

Не стоит слепо верить тому, что написано в рекламе. Очень часто для привлечения в салон нас вводят в заблуждение. Например: занижают кредитную ставку, предлагают супервыгодные предложения по каско. На деле выходит, что страховка либо ограничена по возрасту и стажу вождения, либо распространяется на определенные модели и комплектации. С кредитами и того проще: можно написать от какого-то минимального процента, и именно это «от» зачастую мы не видим и клюем на рекламу.

Будьте бдительными, не бойтесь спорить, настаивайте на дополнительных скидках и подарках. Не позволяйте продавцам манипулировать вами. Зачастую фраза «остался последний автомобиль, будете брать?» приводит многих в панику, и они бегут покупать. Не спешите, получите предложение от менеджера, обдумайте его и лишь на следующий день принимайте решение о покупке машины.

Ниже предлагаем ознакомиться со сравнительной таблицей комплектаций машин, участвовавших в обзоре.