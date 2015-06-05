От «копейки» до «Гранты»: бестселлеры российского авторынка

Автомобили АВТОВАЗа являются самыми популярными на российском рынке на протяжении вот уже многих лет. Причем лидерами продаж в разные годы становились практически все модельные семейства Lada, за исключением малолитражки «Ока» и внедорожника «Нива». Однако в последнее время иномарки упорно вытесняют «Лады» с пьедестала почета, покушаясь и на верхнюю ступеньку.

ВАЗ-2101 В 2000 году читатели «За рулем» вполне заслуженно признали «копейку» ВАЗ-2101 «Автомобилем столетия».

В 2000 году читатели «За рулем» вполне заслуженно признали «копейку» ВАЗ-2101 «Автомобилем столетия».

«Жигули» или «Москвич»

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Волжский автомобильный завод, который изначально создавался как производитель массовых автомобилей для советских граждан, практически сразу с начала производства в 1970 году захватил лидерство на российском авторынке. Как известно, первой моделью «Жигулей» была созданная на базе Fiat-124 малолитражка ВАЗ-2101, а в последующие несколько лет к ней добавились универсал ВАЗ-2102 и «люксовый» седан ВАЗ-2103. И с 1973 года, когда ВАЗ вышел на полную мощность в 660 тыс. машин в год, на его продукцию стабильно приходилось свыше половины всех выпущенных в СССР автомобилей. Тольяттинский автогигант производил больше легковых машин, чем АЗЛК, «ИжМаш», ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ и ЛуАЗ вместе взятые. Так вот именно «копейка» на протяжении 1970-х была лидером продаж на авторынке нашей страны, гласят данные Best Selling Cars Blog. А конкуренцию ей создавали, прежде всего, «Москвичи» и, отчасти, «Запорожцы».

В восьмидесятые за статус самого продаваемого автомобиля в Советском Союзе боролись ВАЗ-2106 и «Москвич-2140», которые периодически сменяли друг друга на верхней строчке рейтинга продаж, пока в 1988 году АЗЛК не снял с конвейера свой бестселлер. Тогда же, в эпоху перестройки, в нашей стране появились первые автомобили иностранного производства, чья доля к началу 1990-х достигала 10% рынка. Между тем к этому времени все большую популярность набирала первая переднеприводная вазовская модель — «Лада Самара», выпуск которой начался еще в 1984 году. Она поднималась по ступенькам рейтинга продаж по мере прекращения производства автомобилей «Москвич-2140» и ЗАЗ-968М, при этом значительно превосходя по продажам новые переднеприводые модели АЗЛК и Запорожского автозавода — «Москвич-2141» и ЗАЗ-1102 «Таврия». Однако проверенную временем и более дешевую «классику» во главе с ВАЗ-2106 «Лада Самара» долгое время обойти не могла. Дело в том, что под выпуск переднеприводных автомобилей была отдана лишь одна из трех ниток главного конвейера Волжского автозавода, на остальных двух производились модели классической компоновки.

Москвич-2140_236 Москвич-2140

«Москвич-2140»

«Классика» не вечна

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Отнять у «шестерки» пальму первенства удалось лишь в 1999 году, причем в острой борьбе с «девяносто девятым» седаном лидерство завоевала Lada 110, чье производство было налажено в 1996 году. Именно «десятка» главенствовала на российском рынке в дальнейшие годы, хотя в целом десятое семейство уступало по продажам всем «классическим» моделям. Кстати, самой популярной у россиян иномаркой на рубеже веков была поставляемая из Узбекистана Daewoo Nexia. В 1997–2001 годы в тройку иномарочных бестселлеров также входили Skoda Felicia, Daewoo Espero, Skoda Octavia, Skoda Fabia, Ford Escort, Toyota Land Cruiser и Volkswagen Passat.

В 2004 году на первую строчку рейтинга продаж впервые поднялась Lada Samara, которую, впрочем, уже в 2006 году оттуда сместила вазовская «классика» в лице Lada 2105/2107. В кризисном 2009 году самой продаваемой моделью в России впервые стала флагманская модель АВТОВАЗа Lada Priora, повторившая свой успех через два года, а в 2011-м это почетное звание завоевала Lada Kalina. Стоит также упомянуть 2010 год, когда в нашей стране впервые была запущена программа утилизации автохлама, и россияне массово стали менять старые «Жигули» на новые. В результате в лидеры продаж вновь вышли самые дешевые на рынке «пятерки» и «семерки».

Вот уже третий год титул российского бестселлера носит модель Lada Granta, пришедшая как раз на смену «классике». Таким образом, за историю российского авторынка на пьедестале почета побывали автомобили всех семейств АВТОВАЗа, за исключением малолитражки «Ока» и внедорожника Lada 4x4, который, впрочем, до сих пор пользуется стабильным спросом.

Skoda Octavia Skoda Octavia I

Skoda Octavia I

Как отмечает директор по продажам дивизионов «Премиум» и «ЭЛА» ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Зиновьев, модельный ряд АВТОВАЗа значительно превосходит своих конкурентов в классе, и многие из моделей Lada объемообразующие, что является существенным преимуществом перед конкурентами и позволяет продавать больше машин.

«У автомобилей, которые производит АВТОВАЗ, достаточно низкая средняя стоимость относительно других брендов, и многие потребители, имеющие средний и ниже доход, предпочитают не брать на себя кредитные обязательства и покупают доступные автомобили. Достаточно весомо влияет на решение потребителей низкая стоимость послепродажного обслуживания или его отсутствие в принципе», — рассуждает он.

Есть ли шанс у иномарок?

Между тем в последние годы моделей Lada на высших строчках рейтингов продаж становится все меньше. Если еще в 2011 году продукция АВТОВАЗа занимала первые четыре места в автомобильном хит-параде, то с выходом на рынок массовых иномарок, как Hyundai Solaris, и доступных кроссоверов в лице Renault Duster в Топ-5 российских бестселлеров осталась лишь пара моделей Lada.

По словам Александра Зиновьева, на усиление позиций иномарок достаточно сильно повлияла стратегия самих автопроизводителей. «Импортеры вкладывают больше инвестиций в одну модель и существенно увеличивают ее долю. Например, Solaris занимает 75–80% в общих продажах бренда Hyundai. Как следствие объем реализации автомобилей конкурентов снижается. Также данные модели попадают под все действующие госпрограммы (льготное автокредитование, утилизация), и у Lada Granta становится меньше преимуществ», — отмечает он.

Hyundai Solaris Hyundai Solaris

Показательно, что Hyundai Solaris и Kia Rio, которые стабильно входят в тройку российских бестселлеров, по итогам месячных продаж сумели даже подняться на верхнюю строчку рейтинга, сместив Lada Granta. Так, в ноябре прошлого года впервые в истории авторынка России самой продаваемой моделью стала иномарка — это почетная участь досталась Kia Rio. В условиях ажиотажного спроса, вызванного обвалом рубля, реализация этой модели выросла более чем в 1,5 раза. Однако надо отметить, что Lada Granta тогда утратила лидерство отчасти из-за того, что АВТОВАЗ досрочно выбрал свою квоту по программе утилизации и в конце октября временно приостановил прием заказов по ней. К тому же из-за проблем с поставщиками завод не смог своевременно увеличить производство Lada Granta и Kalina, что вызвало некоторый дефицит автомобилей у дилеров.

Но вернув первенство в декабре, в первом месяце текущего года Lada Granta вновь уступила место лидера — на этот раз Hyundai Solaris, чьи продажи выросли более чем на 18%, несмотря на общее падение спроса в условиях повышения цен. В мае вазовская модель также не удержалась на первом месте, пропустив вперед как минимум Solaris, снова показавший рост реализации почти на 9%. (Данные по продажам Kia Rio на момент подготовки материала опубликованы не были.)