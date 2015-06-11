Топ-10 кроссоверов от 1 000 000 до 1 500 000 рублей: оптимальные версии

В нашем рейтинге — самые востребованные в России кроссоверы стоимостью от одного до полутора миллионов рублей в оптимальных версиях (по ценам, действовавшим на момент подготовки публикации).

В поиске оптимума определяющим фактором становится принцип разумной достаточности: очень важно получить от машины максимум удобств и при этом не переплатить за излишества. Тем, кто решил обзавестись кроссовером до 1 500 000 рублей, может показаться, что подходящих вариантов на рынке предостаточно. Однако если ограничить круг поиска оптимальными версиями, то выяснится, что по-настоящему достойных нашего внимания и ваших денег вариантов не так уж много. Тем не менее наши эксперты смогли отыскать десяток самых выгодных предложений.

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1. Hyundai ix35 4WD 2.0AT Comfort, 1 328 900 руб.

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Оснащение. Подушки безопасности (2), ABS, ESP, система помощи при спуске с уклона, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, климат- и круиз-контроль, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев сидений, обивка сидений ткань/кожа, электропривод и обогрев складываемых зеркал, электростеклоподъемники (4), светодиодные ходовые огни, противотуманные фары, парктроник, камера заднего вида, датчик дождя и освещенности, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth, диски из легкого сплава

Двигатель: 1999 см 3; 149,6 л.с.; 191 Hм

Темперамент: 175 км/ч; 11,7 с

Расход: 7,0–11,7 л/100 км

Сменщик «Туссана» мало чем напоминает своего весьма популярного предшественника. «Ай-икс», дебютировавший на салоне во Франкфурте осенью 2009 года, выглядит современнее, да и интерьер по качеству отделки и дизайну едва ли уступит лучшим японским и европейским аналогам.

В 2013 году модель пережила рестайлинг. Автомобиль неплохо оснащен, даже в базе у него есть практически все необходимое, за исключением ESP, которая появляется начиная с версии Comfort. Кроме этой важной системы наш выбор обуславливается, во-первых, наличием полного привода, и во-вторых, 6-ступенчатым «автоматом». Также не лишними будут дополнительные 4 подушки безопасности, обогрев сидений и комбинированная отделка салона. Можно, наверное, было сэкономить и взять версию попроще, однако до 31 июля на автомобиль действует скидка в размере 70 тысяч рублей — почему бы не воспользоваться моментом?

2. Toyota RAV4 4WD 2.0 CVT Comfort Plus, 1 387 000 руб.

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Двигатель: 1987 см 3; 146 л.с.; 187 Нм

Темперамент: 180 км/ч; 11,1 с

Расход: 7,4 л/100 км (средний)

Оснащение. Подушки безопасности (7), ABS, ESP, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, климат- и круиз-контроль, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев передних сидений, отделка руля кожей, электропривод и обогрев складываемых зеркал, электростеклоподъемники (4), ксеноновые фары, светодиодные ходовые огни, противотуманные фары, задний парктроник, камера заднего вида, датчик дождя и освещенности, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth, диски из легкого сплава

В прошлом поколении «Тойота» предлагала выбор между короткой и длинной версией, однако новый RAV4 утвердил единый стандарт с увеличенной колесной базой. За счет укороченных свесов и агрессивной внешности кроссовер стал более атлетичным. Торопитесь приобрести автомобиль в богатой комплектации, пока действует скидка в 200 тысяч.

3. Kia Sportage 4WD 2.0 AT Luxe, 1 289 900 руб.

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Двигатель: 1999 см 3; 150 л.с.; 191 Нм

Темперамент: 174 км/ч; 11,7 с

Расход: 6,7–11,2 л/100 км

Оснащение. Подушки безопасности (6), ABS, ESP, система помощи на спуске, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, климат- и круиз-контроль, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев руля и сидений, отделка руля кожей, электропривод и обогрев складываемых зеркал, электростеклоподъемники (4), светодиодные ходовые огни, противотуманные фары, задний парктроник, датчик дождя и освещенности, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth, диски из легкого сплава.

4. Mazda CX-5 4WD 2.0 AT Active, 1 410 000 руб.

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Двигатель: 1997 см 3; 150 л.с.; 210 Нм

Темперамент: 182 км/ч; 9,4 с

Расход: 5,9–8,2 л/100 км

Оснащение. Подушки безопасности (6), ABS, ESP, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, климат- и круиз-контроль, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев передних сидений, отделка руля кожей, электропривод и обогрев складываемых зеркал, электростеклоподъемники (4), MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth, диски из легкого сплава

Талантливый кроссовер появился в России в январе 2012 года и с тех пор успел ощутимо подорожать. Паркетник выглядит довольно внушительно, салон радует простором. Характерная черта этой «Мазды» — облегченные детали кузова, шасси и трансмиссии, что вкупе с интересным бензиновым мотором с очень высокой степенью сжатия (14:1) позволило добиться определенных успехов по части топливной экономичности, но не динамики.

5. Mitsubishi ASX 1.8 CVT Instyle, 1 359 990 руб.

ASX

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Двигатель: 1798 см 3; 140 л.с.; 177 Нм

Темперамент: 189 км/ч; 12,7 с

Расход: 6,2–9,4 л/100 км

Оснащение. Подушки безопасности (7), ABS, ESP, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, климат- и круиз-контроль, регулировка водительского сиденья по высоте, электропривод регулировок водительского сиденья, обогрев передних сидений, кожаный салон, электропривод и обогрев зеркал, электростеклоподъемники (4), камера заднего вида, датчик дождя и освещенности, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth, диски из легкого сплава

За счет самой большой в классе базы задний диван ASX просторен, а багажник вместителен. Качественный интерьер может соперничать с безупречным в этом плане «Ниссаном». Список оборудования оптимальной версии солиден. Жаль только, что полноприводные машины явно переоценены и чересчур медлительны. Именно поэтому мы останавливаем свой выбор на модификации с приводом на передние колеса.

6. Nissan X-Trail 4WD 2.0 CVT SE, 1 401 000 руб.

Nissan X-Trail 008

Двигатель: 1997 см 3; 144 л. с.; 200 Нм

Темперамент: 180 км/ч, 12,1 с

Расход: 7,5 л/100 км (средний)



