Доходно ли ОСАГО: разбираемся в убытках страховщиков

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Это связывают с тем, что тарифы повысили только в конце года с одновременным увеличением лимитов по «железу» и, самое главное, с тем, что срок, в течение которого обращаются потерпевшие по убыткам, составляет три года, а иногда и более. Не изменит ситуацию даже апрельское повышение тарифов, утверждают страховщики, финансовую нагрузку которых увеличили также и новые правила компенсации вреда здоровью.
Начиная с 2003 года (когда появилось обязательное страхование для автовладельцев) тарифы на ОСАГО повышались два раза — в октябре 2014 и апреле 2015 года. И каждое повышение влекло за собой обвинение со стороны автомобильного сообщества. Дескать, страховые компании получают огромные премии, выплачивают мало, а значит, ни о какой убыточности говорить не стоит.
Правозащитники даже цифры приводят. Вот, к примеру, по итогам 2012 года страховщики собрали по ОСАГО 120 млрд руб. премии, а выплатили 61 миллиард. И якобы почти половина осела в карманах страховых компаний. Так ли это?
Давайте разбираться.
Берем за основу 2012 год. Страховщики заключили 37,5 млн договоров ОСАГО на сумму 112 млрд руб. Выплаты в 2012 году — 62 млрд руб.
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Но на этом строить выводы нельзя. Судите сами. Страховые компании выплатили в 2012 году (по договорам, заключенным в том же году) только 14 млрд рублей компенсаций! Так значит прибыль страховщиков еще больше? Нет.
Остальные выплаты — это выплаты по ранее заключенным договорам: и в 2011-м, и в 2010-м, и даже 2009-м году! Страховщики, собирая страховые премии, должны резервировать фонды, из которых производятся и будут производиться — в течение трех лет после заключения договора — выплаты. Иными словами, компании не тратят весь остаток, а часть его резервируют под будущие выплаты.
Дальше. По договорам, заключенным в 2012 году, страховые компании выплатили: в том же 2012 году (как уже отмечалось) — 14 млрд руб. компенсаций (или 19%), в 2013 году — еще 42 млрд. руб. (или 56%), в 2014 году — 11 млрд руб. (или 14%), и даже в первом квартале 2015 года — 0,3 млрд руб. (или 1%).
По словам Андрея Кинякина, управляющего партнера Akteon Asset Management, формирование автоматизированной информационной системы РСА (АИС РСА) началось только в 2013 году и за 2011–2012 годы загружались исторические данные, по 2012 году существует недозагрузка данных в АИС РСА по выплатам на сумму около 8 млрд руб. (или 10%). Эксперт полагает, что выплаты по договорам 2012 года продолжатся в течение всего 2015 года. То есть недостаточно просто посчитать отношение выплат к сборам за год — нужно учитывать, сколько из собранных в конкретном году премий страховщики выплатят в последующие годы.Но и это не все. Нужно помнить о выплатах пострадавшим в ДТП. С компенсациями по «жизни и здоровью» процесс еще более длинный — там нет срока исковой давности. Случается, что страховщик платит 3 тыс. руб. каждый месяц на протяжении нескольких лет. И сумма по этому виду возмещения в общем объеме может быть внушительной. В частности, за 2012 год при собранных страховых премиях на 112 млрд руб. выплаты в целом будут больше 75 млрд руб. Насколько, сказать сложно: сделать прогноз выплат по жизни и здоровью сейчас невозможно.
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