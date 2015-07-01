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Новый Kia Sorento на фоне старого: математик и философ
Математик выясняет, что больше, а философ — что лучше. Эта шутливая сентенция по сути своей весьма серьезна. И вполне применима для оценки кроссовера Kia Sorento нового поколения, продажи которого в России начинаются 1 июля 2015 года.
То, что новый Sorento больше предыдущего, видно невооруженным глазом и записано в технических характеристиках. А что конкретно эти дополнительные миллиметры габаритов и килограммы возросшей массы дадут покупателю? Стала ли машина лучше? И если да, то насколько?
Sorento 2015 модельного года выглядит солидней и внушительней. А ведь прибавка не так уж велика: в длину он подрос на 95 мм, из которых 80 мм приходится на колесную базу. Что дают эти миллиметры в быту? Немного. Но садиться на заднее сиденье стало удобнее, а в качестве опции предусмотрен полноценный третий ряд сидений. Пробраться к нему не так уж просто, но коли уж уселся, не чувствуешь себя скомканной вчерашней газетой.
По нашим замерам, у новичка высота салона чуть меньше прежнего. Но заметить это сможет лишь джентльмен в цилиндре, а видеть таковых в кроссоверах вам, скорее всего, не приходилось.
Багажник вырос, но не сильно. Мы смогли загрузить всего на 20 л поклажи больше, чем в старый Sorento. Впрочем, и лишние 20 л в хозяйстве пригодятся.
Итак, с тем, что характеризует термин «больше», почти разобрались. Что касается «лучше»…
02
2015
Одно из самых заметных обновлений интерьера — дисплей и его окрестности.
2015
Одно из самых заметных обновлений интерьера — дисплей и его окрестности.
Дизайн салона в целом сохранили. Но есть и отличия. Новые руль и приборы замечаешь сразу, на прочие новации обращаешь внимание лишь при внимательном сравнении двух автомобилей. Но желаемого эффекта дизайнеры явно добились: машина нового поколения выглядит наряднее и богаче. Двигатель для новичка выбрали один — 2,2‑литровый 200‑сильный турбодизель. Другого, по-моему, и не надо. Но — обо всем по порядку.
Посмотрим теперь на автомобили снизу. Передняя подвеска со стойками McPherson не изменилась. Передние тормозные суппорты прежде были расположены сзади, а теперь — спереди. Но важнее то, что геометрия задней многорычажки заметно изменена. И еще: работая над защитой днища, конструкторы не поскупились на достойную шумоизоляцию. А что с геометрическими параметрами проходимости? У новой машины чуть меньше угол въезда — 20,5° против 23,5° ранее. А дорожный просвет под брюхом (в центре колесной базы) и под силовым агрегатом больше, чем прежде: 214 и 187 мм против 197 и 164 мм. Впрочем, сравнение это не совсем корректно: у нового Sorento защита двигателя пластиковая, а предыдущий имеет стальную. Если такую же стальную поставить на новый автомобиль, клиренс под картером уменьшится до тех же 164 мм. Маловато для кроссовера! Прибавить бы 20–30 мм… Но это, видимо, не укладывается в концепцию (по мне, так странноватую) современного кроссовера.
ИСПЫТАНО РОДИНОЙ
08
Эх, какая была затея! Желая протестировать новый Sorento на дорогах всех типов, включая сельские проселки (ему же в России жить!), я решил проехать от Москвы до древнего Суздаля по прямой — между Ярославским шоссе и дорогой на Нижний Новгород, через Киржач и Кольчугино. Раз есть деревни, между ними должны быть хоть какие-то проселки! Как наивен я был. Казалось бы, вот она — деревня Фетюнино, до нее километров восемь. Но дальше ехать нельзя. По крайней мере, на таком кроссовере. В общем, до Суздаля не добрался, зато наездил почти 500 км по самым разным дорогам и «направлениям», которые дорогами можно назвать с большой натяжкой. А поскольку и на старой машине поездил изрядно, мне есть что сказать.
09
По части функциональности мало что изменилось. Зачем менять хорошее?
По части функциональности мало что изменилось. Зачем менять хорошее?
Новый Sorento — отличный трассовый автомобиль. Поначалу опасался, что 2,2‑литрового дизеля «крейсеру» снаряженной массой в две с лишним тонны будет маловато. Отнюдь нет! Автомобиль легко удерживает шоссейные 100–120 км/ч, а если надо, ускоряется и дальше — стремительно и уверенно. Только при таких интенсивных разгонах и слышно грозное рычание дизеля. А на постоянной скорости Sorento приятно тих, чего и ждешь от внушительного собрания металла, добротной пластмассы и дорогой кожи. На разумных загородных скоростях Sorento требует в среднем 8,5 л солярки на сотню. Финальный кусок длинного путешествия, пришедшийся на вечерние московские пробки, увеличил расход до 9,3 л. Тоже неплохо. Вот я и говорю: зачем машине более мощный мотор?
16
Новичок комфортнее предшественника. Особенно это заметно на второстепенных шоссе, изобилующих выбоинами и жесткими стыками асфальта. Новый Sorento меньше вздрагивает своим могучим телом и реже бумкает подвеской. И, что очень важно, вовсе не утомляет при этом раскачкой на волнах. Sorento здорово держится и в поворотах, что для высокого кроссовера несомненный плюс. А поскольку удачно спрофилированные передние сиденья надежно фиксируют тело, это невольно провоцирует на смелое прохождение виражей — без сброса скорости. Речь вовсе не о хулиганстве или псевдогонках, а лишь об удобстве управления машиной на трассовых скоростях. Предыдущий Sorento управляется вполне прилично. Новый — еще лучше, пусть и на чуть-чуть. Уверен, что на улучшение управляемости повлияла модернизированная задняя подвеска.
15
Изменена геометрия задней подвески. Судя по поведению машины на дороге, удачно.
Изменена геометрия задней подвески. Судя по поведению машины на дороге, удачно.
В поисках дороги, которой нет, всласть наездился по проселкам и полевым «направлениям» Владимирской области. Тяга турбодизеля на малых оборотах отменная. Блокировав межосевую муфту и отключив ESP, я маневрировал даже в довольно устрашающих песке и грязи.
В борьбе с легким бездорожьем рождается некий азарт, но я себя сдерживал. Эх, шины бы «позлее»! А еще недостает клиренса. От мощного автомобиля с полноприводной трансмиссией невольно ждешь большего. Вот, казалось бы, совсем не страшный бугорок, но Sorento вновь чиркнул днищем. И низкий передний бампер, словно в насмешку над нашей действительностью окантованный снизу блестящей полоской, желания ехать по проселку не вызывает. Посему вернемся на шоссе и попробуем резюмировать мнения математика и философа. С точки зрения первого, новый Sorento стал немного больше, просторнее — а значит, удобнее. Второй отметил, что у Sorento прибавилось комфорта, улучшилась управляемость, добавилось шика в отделке салона, появились недоступные прежде опции. Математик вновь берет в руки калькулятор. Насколько нынешний Sorento дороже предыдущего? Больше чем на полмиллиона! Но философ тут же парирует: «дорого» и «дешево» — понятия относительные.
13
Новый Sorento больше и богаче
предыдущего. Но и тот остается
в производстве — по праву
Новый Sorento больше и богаче
предыдущего. Но и тот остается
в производстве — по праву
Сергей, владелец Kia Sorento 2013 года: — За полтора года я проехал 90 тысяч километров. Машиной доволен. Почти не устаю даже в поездках на тысячу километров. Хороши вместимость, комфорт, радует экономичность турбодизеля. Что сказать о новой машине? На первый взгляд, всё то же самое. Но при этом — ощущение большей солидности и комфорта, хотя изменений не так уж много. Третий ряд сидений мне не нужен. А то, что машина стала просторнее и увеличился багажник, очень важно.
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