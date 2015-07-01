Новый Kia Sorento на фоне старого: математик и философ

Математик выясняет, что больше, а философ — что лучше. Эта шутливая сентенция по сути своей весьма серьезна. И вполне применима для оценки кроссовера Kia Sorento нового поколения, продажи которого в России начинаются 1 июля 2015 года.

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То, что новый Sorento больше предыдущего, видно невооруженным глазом и записано в технических характеристиках. А что конкретно эти дополнительные миллиметры габаритов и килограммы возросшей массы дадут покупателю? Стала ли машина лучше? И если да, то насколько?

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Sorento 2015 модельного года выглядит солидней и внушительней. А ведь прибавка не так уж велика: в длину он подрос на 95 мм, из которых 80 мм приходится на колесную базу. Что дают эти миллиметры в быту? Немного. Но садиться на заднее сиденье стало удобнее, а в качестве опции предусмотрен полноценный третий ряд сидений. Пробраться к нему не так уж просто, но коли уж уселся, не чувствуешь себя скомканной вчерашней газетой.

По нашим замерам, у новичка высота салона чуть меньше прежнего. Но заметить это сможет лишь джентльмен в цилиндре, а видеть таковых в кроссоверах вам, скорее всего, не приходилось.

Багажник вырос, но не сильно. Мы смогли загрузить всего на 20 л поклажи больше, чем в старый Sorento. Впрочем, и лишние 20 л в хозяйстве пригодятся.

Итак, с тем, что характеризует термин «больше», почти разобрались. Что касается «лучше»…