Замена жидкости в гидроприводах тормозов и сцепления Chevrolet Cobalt

Замену тормозной жидкости на автомобиле «Шевроле Кобальт» завод-изготовитель рекомендует проводить через каждые два года эксплуатации или через каждые 30 тыс. км пробега.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

01

Отворачиваем крышку заливной горловины бачка.

Откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

02

Заливаем в бачок новую тормозную жидкость.

Предстоит прокачать гидроприводы тормозной системы и сцепления до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.

Замена жидкости гидропривода тормозной системы автомобиля «Шевроле Кобальт»

Прокачку для замены жидкости проводим при неработающем двигателе сначала на одном контуре, а затем на другом в следующей последовательности:

тормозной механизм правого заднего колеса;

тормозной механизм левого переднего колеса;

тормозной механизм левого заднего колеса;

тормозной механизм правого переднего колеса.

Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления. При необходимости доливаем жидкость.

Прокачку тормозов проводим с помощником.

Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

03

Снимаем со штуцера защитный колпачок.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Помощник должен энергично нажать на педаль тормоза до упора 1–2 раза и удерживать ее нажатой.

04

Ключом «на 10» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

При этом из шланга будет вытекать жидкость, а педаль тормоза следует дожимать до упора.

Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.

Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая).

Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки тормозного механизма левого переднего колеса.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

05

Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса, отворачивая штуцер прокачки ключом «на 7».

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости доливать жидкость.

Замена жидкости гидропривода сцепления автомобиля «Шевроле Кобальт»

Работу проводим вдвоем с помощником.

Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре. При необходимости доливаем рабочую жидкость.

06

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки.

07

Ключом «на 11» ослабляем затяжку штуцера прокачки, удерживая переходник трубки ключом «на 17».

08

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, другой конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью так, чтобы свободный конец шланга был погружен в жидкость.

Емкость желательно установить ниже уровня штуцера.

Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления и удерживает ее в нажатом положении.

При нажатой педали сцепления отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки. При этом жидкость вытесняется в емкость. Удерживая педаль нажатой, заворачиваем штуцер и повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая).

Снимаем шланг и надеваем на штуцер защитный колпачок.

После прокачки гидроприводов тормозов и сцепления доводим уровень жидкости в бачке до нормы.

Существует еще более простой вариант замены тормозной жидкости. Такой способ не требует присутствия помощника. При этом способе желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее 1 литра).

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободное перемещение (проход) между бачком с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз переместиться от положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, когда можно проконтролировать и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы не допустить осушения бачка.

Обычно наиболее быстро уровень растет в бутылке, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого цилиндра. Далее дожидаемся такого же результата у цилиндра переднего правого колеса и так же заворачиваем его штуцер прокачки. Завершить процесс можно после того, как и через штуцер каждого заднего колеса выйдет по 200–250 мл жидкости.

Аналогично можно «пролить» и гидропривод сцепления.

Убеждаемся в герметичной затяжке всех штуцеров. Надеваем защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

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