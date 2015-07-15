Замена ламп в заднем фонаре Chevrolet Cobalt

Для замены ламп задних фонарей седана «Шевроле Кобальт» необходимо проделать несколько несложных операций, описанных в иллюстрированной пошаговой инструкции.

Chevrolet Cobalt
Chevrolet Cobalt

Chevrolet > Cobalt

Операции показаны на левом фонаре, для правого фонаря они аналогичны.

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Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления фонаря.

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Снимаем резиновый уплотнитель с корпуса фонаря.

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Отводим фонарь от кузова автомобиля.

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Поддеваем отверткой фиксатор колодки проводов.

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Отсоединяем колодку от разъема фонаря и снимаем фонарь.

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Крестообразной отверткой отворачиваем три самореза крепления держателя ламп.

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Сжимаем четыре защелки.

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Снимаем держатель с лампами.

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Нажав на лампу противотуманного и габаритного света, поворачиваем ее против часовой стрелки и вынимаем лампу из держателя.

Устанавливаем новую лампу P21/5W в обратной последовательности. Комбинированная лампа пртивотуманного и габаритного света имеет два выступа, расположенных на разных уровнях, которые должны войти в соответствующие пазы держателя.

Аналогично меняем лампы сигнала торможения, света заднего хода и указателя поворота. Лампа указателя поворота имеет два выступа, расположенных несимметрично относительно оси лампы, которые должны войти в соответствующие пазы в держателе.

Чтобы при установке не перепутать лампы, на держателе указан тип лампы. Обозначение нанесено около гнезда каждой лампы,.. 

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... а также с обратной стороны держателя ламп.

Устанавливаем фонарь автомобиля Chevrolet Cobalt в обратной последовательности.

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Замена ламп в заднем фонаре Chevrolet Cobalt
Замена ламп в заднем фонаре Chevrolet Cobalt
Фото: «За рулем»
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Отзывы о Chevrolet Cobalt (2)

Chevrolet 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Работа связки двигатель-АКПП 6 ст. сделала бы честь автомобилю двумя классами выше. Хорошо собран, ни одной гайки не пришлось протягивать. Надежный. Огромный багажник. Вместительный салон для своего класса. Экономичен и всеяден по бензину — расход на 92 меньше, чем на 95. Адекватно управляется, х...

Недостатки:

Весьма спорная внешность. Убогий салон с царапучим пластиком. Родная магнитола  — тоже не шедевр. Заводской аккумулятор (Рязань) — полная дрянь.

Комментарий:

Кобальт — недооцененная у нас машина. В эпоху "смартфонов на колесах" это весьма добротно по механике сделанная машина. Никаких подвывертов и неадекватных решений, коими страдают французы. Все просто, только проверенные решения. Двигатель цепной. Автомат — обычный гидротрансформатор. Ма...

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