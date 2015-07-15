Замена ламп в заднем фонаре Chevrolet Cobalt

Операции показаны на левом фонаре, для правого фонаря они аналогичны.
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Устанавливаем новую лампу P21/5W в обратной последовательности. Комбинированная лампа пртивотуманного и габаритного света имеет два выступа, расположенных на разных уровнях, которые должны войти в соответствующие пазы держателя.
Аналогично меняем лампы сигнала торможения, света заднего хода и указателя поворота. Лампа указателя поворота имеет два выступа, расположенных несимметрично относительно оси лампы, которые должны войти в соответствующие пазы в держателе.
Чтобы при установке не перепутать лампы, на держателе указан тип лампы. Обозначение нанесено около гнезда каждой лампы,..
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Устанавливаем фонарь автомобиля Chevrolet Cobalt в обратной последовательности.
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