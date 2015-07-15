Замена ламп в заднем фонаре Chevrolet Cobalt

Для замены ламп задних фонарей седана «Шевроле Кобальт» необходимо проделать несколько несложных операций, описанных в иллюстрированной пошаговой инструкции.

Операции показаны на левом фонаре, для правого фонаря они аналогичны.

2297-18-14-01

Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления фонаря.

2297-18-14-02

2297-18-14-03

Снимаем резиновый уплотнитель с корпуса фонаря.

2297-18-14-04

Отводим фонарь от кузова автомобиля.

2297-18-14-05

Поддеваем отверткой фиксатор колодки проводов.

2297-18-14-06

Отсоединяем колодку от разъема фонаря и снимаем фонарь.

2297-18-14-07

Крестообразной отверткой отворачиваем три самореза крепления держателя ламп.

2297-18-14-08

Сжимаем четыре защелки.

2297-18-14-09

Снимаем держатель с лампами.

2297-18-14-10

Нажав на лампу противотуманного и габаритного света, поворачиваем ее против часовой стрелки и вынимаем лампу из держателя.

Устанавливаем новую лампу P21/5W в обратной последовательности. Комбинированная лампа пртивотуманного и габаритного света имеет два выступа, расположенных на разных уровнях, которые должны войти в соответствующие пазы держателя.

Аналогично меняем лампы сигнала торможения, света заднего хода и указателя поворота. Лампа указателя поворота имеет два выступа, расположенных несимметрично относительно оси лампы, которые должны войти в соответствующие пазы в держателе.

Чтобы при установке не перепутать лампы, на держателе указан тип лампы. Обозначение нанесено около гнезда каждой лампы,..

2297-18-14-12

... а также с обратной стороны держателя ламп.

Устанавливаем фонарь автомобиля Chevrolet Cobalt в обратной последовательности.

[Как сэкономить на техническом обслуживании Chevrolet Cobalt] [Техобслуживание Chevrolet Cobalt на 15000/ 75000/ 105000/ 165000 км пробега] [Техобслуживание Chevrolet Cobalt на 30000/ 60000/ 120000 км пробега] [Техобслуживание Chevrolet Cobalt на 45000/ 135000 км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Cobalt на 90000/ 180000 км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Cobalt на 150 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Chevrolet Cobalt] [Лампы, применяемые в автомобиле Chevrolet Cobalt]