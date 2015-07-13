Замена лампы фонаря освещения номерного знака Chevrolet Cobalt

Фонари освещения номерного знака расположены в заднем бампере.
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Устанавливаем новую лампу W5W в обратной последовательности.
Аналогично меняем лампу в другом фонаре освещения номерного знака.
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