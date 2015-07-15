Замена охлаждающей жидкости в автомобиле Chevrolet Cobalt

В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля «Шевроле Кобальт» охлаждающую жидкость заменяем через каждые 150 тыс. км пробега или через 5 лет, в зависимости от того, что наступит раньше.

Работу выполняем на холодном двигателе, установив автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.

Если двигатель горячий, необходимо дать ему остыть, а затем, отвернув на несколько оборотов крышку расширительного бачка, сбросить избыточное давление в системе охлаждения.

В правом бачке радиатора (со стороны переднего бампера) ввернута сливная пробка. Доступ к пробке через нижнее отверстие в бампере.

Чтобы ускорить слив жидкости, отворачиваем крышку расширительного бачка.

Подставляем широкую емкость объемом не менее 6 л под правый бачок радиатора.

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Надеваем на штуцер правого бачка радиатора шланг.

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Отворачиваем на 2–3 оборота сливную пробку радиатора.

Сливаем охлаждающую жидкость в подставленную емкость.

Для проверки уплотнения отворачиваем и вынимаем сливную пробку радиатора.

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Пробка уплотняется в радиаторе резиновым кольцом.

Порванное или потерявшее эластичность кольцо заменяем новым.

Заворачиваем сливную пробку радиатора.

Для выпуска воздуха при заправке системы охлаждения в правом бачке радиатора выполнено отверстие.

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Отверстие закрыто пробкой, выполненной из пластмассы белого цвета.

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Шлицевой отверткой выворачиваем пробку.

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Пробка уплотняется в радиаторе резиновым кольцом.

Порванное, потрескавшееся или потерявшее эластичность кольцо заменяем новым.

Заливаем жидкость в систему охлаждения через расширительный бачок до тех пор, пока жидкость не начнет вытекать через отверстие для выпуска воздуха в радиаторе. Заворачиваем пробку в отверстие для выпуска воздуха.

Доводим уровень жидкости в расширительном бачке до метки МАХ. Заворачиваем крышку расширительного бачка. Пускаем и прогреваем двигатель. Дождавшись включения вентилятора системы охлаждения, останавливаем двигатель автомобиля «Шевроле Кобальт». После того как двигатель остынет, проверяем уровень охлаждающей жидкости. При необходимости доводим его до нормы.

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