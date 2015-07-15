Замена охлаждающей жидкости в автомобиле Chevrolet Cobalt

Работу выполняем на холодном двигателе, установив автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.
Если двигатель горячий, необходимо дать ему остыть, а затем, отвернув на несколько оборотов крышку расширительного бачка, сбросить избыточное давление в системе охлаждения.
В правом бачке радиатора (со стороны переднего бампера) ввернута сливная пробка. Доступ к пробке через нижнее отверстие в бампере.
Чтобы ускорить слив жидкости, отворачиваем крышку расширительного бачка.
Подставляем широкую емкость объемом не менее 6 л под правый бачок радиатора.
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Сливаем охлаждающую жидкость в подставленную емкость.
Для проверки уплотнения отворачиваем и вынимаем сливную пробку радиатора.
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Порванное или потерявшее эластичность кольцо заменяем новым.
Заворачиваем сливную пробку радиатора.
Для выпуска воздуха при заправке системы охлаждения в правом бачке радиатора выполнено отверстие.
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Порванное, потрескавшееся или потерявшее эластичность кольцо заменяем новым.
Заливаем жидкость в систему охлаждения через расширительный бачок до тех пор, пока жидкость не начнет вытекать через отверстие для выпуска воздуха в радиаторе. Заворачиваем пробку в отверстие для выпуска воздуха.
Доводим уровень жидкости в расширительном бачке до метки МАХ. Заворачиваем крышку расширительного бачка. Пускаем и прогреваем двигатель. Дождавшись включения вентилятора системы охлаждения, останавливаем двигатель автомобиля «Шевроле Кобальт». После того как двигатель остынет, проверяем уровень охлаждающей жидкости. При необходимости доводим его до нормы.
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